В игровом движке Godot запретят приём изменений, сгенерированных при помощи AI

Организация Godot Foundation анонсировала ужесточение правил приёма изменений в открытый игровой движок Godot. При разработке Godot решено полностью запретить использование автономных AI-агентов или вайб-кодинга, а также генерации значительных фрагментов кода при помощи AI. Весь код должен создаваться человеком, а использование AI допускается лишь для выполнения рутинных операций при разработке, таких как автодополнение кода и поиск/замена. В случае задействования AI при написании кода, требуется раскрытие этой информации в обсуждении pull-запроса.

Не допускается применение AI для рецензировния pull-запросов - все pull-запросы перед принятием обязательно должны проверяться и подтверждаться людьми. Помимо этого запрещено использование AI для генерации текста пояснений к pull-запросам, описаний предложений, сообщений о проблемах и прочих применений, затрагивающих коммуникации между людьми. При этом допускается использование AI для машинного перевода на другой язык, с условием, что переводимый текст написан человеком.

Для отсеивания скрытого применения AI и снижения нагрузки на сопровождающих проект также вводит ограничения для новых разработчиков: участникам, у которых менее 4 принятых pull-запросов, запретят предлагать новую функциональность или проводить крупный рефакторинг кода без предварительного согласования с сопровождающими. Предполагается, что такое ограничение подтолкнёт новичков тратить больше времени на изучение кодовой базы, исправление ошибок и работу над документацией, чтобы заслужить доверие у сопровождающих перед тем как браться за значительные проекты.

Основной причиной введения запрета на AI стала перегрузка сопровождающих из-за обилия сомнительных изменений, созданных с помощью AI. В настоящее время в репозитории Godot на GitHub накопилось более пяти тысяч открытых pull-запросов, которые не успевают разбирать. Появление AI-инструментов упростило написание кода и привело к лавинообразному росту отправляемых pull-запросов, при том, что число рецензирующих не изменилось. Рецензирующие вынуждены тратить ценное время на разбор изменений, которые часто не имеют смысла, снабжены излишне многословными описаниями и отправляются разработчиками, не понимающими или не тестировавшими собственные патчи.



