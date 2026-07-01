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В игровом движке Godot запретят приём изменений, сгенерированных при помощи AI

01.07.2026 23:21 (MSK)

Организация Godot Foundation анонсировала ужесточение правил приёма изменений в открытый игровой движок Godot. При разработке Godot решено полностью запретить использование автономных AI-агентов или вайб-кодинга, а также генерации значительных фрагментов кода при помощи AI. Весь код должен создаваться человеком, а использование AI допускается лишь для выполнения рутинных операций при разработке, таких как автодополнение кода и поиск/замена. В случае задействования AI при написании кода, требуется раскрытие этой информации в обсуждении pull-запроса.

Не допускается применение AI для рецензировния pull-запросов - все pull-запросы перед принятием обязательно должны проверяться и подтверждаться людьми. Помимо этого запрещено использование AI для генерации текста пояснений к pull-запросам, описаний предложений, сообщений о проблемах и прочих применений, затрагивающих коммуникации между людьми. При этом допускается использование AI для машинного перевода на другой язык, с условием, что переводимый текст написан человеком.

Для отсеивания скрытого применения AI и снижения нагрузки на сопровождающих проект также вводит ограничения для новых разработчиков: участникам, у которых менее 4 принятых pull-запросов, запретят предлагать новую функциональность или проводить крупный рефакторинг кода без предварительного согласования с сопровождающими. Предполагается, что такое ограничение подтолкнёт новичков тратить больше времени на изучение кодовой базы, исправление ошибок и работу над документацией, чтобы заслужить доверие у сопровождающих перед тем как браться за значительные проекты.

Основной причиной введения запрета на AI стала перегрузка сопровождающих из-за обилия сомнительных изменений, созданных с помощью AI. В настоящее время в репозитории Godot на GitHub накопилось более пяти тысяч открытых pull-запросов, которые не успевают разбирать. Появление AI-инструментов упростило написание кода и привело к лавинообразному росту отправляемых pull-запросов, при том, что число рецензирующих не изменилось. Рецензирующие вынуждены тратить ценное время на разбор изменений, которые часто не имеют смысла, снабжены излишне многословными описаниями и отправляются разработчиками, не понимающими или не тестировавшими собственные патчи.

  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
  2. OpenNews: Сопровождающие Godot перегружены из-за обилия сомнительных изменений, созданных с помощью AI
  3. OpenNews: Введён в строй официальный каталог Godot Asset Store, интегрированный с движком Godot
  4. OpenNews: Каталог GNOME Circle не будет принимать приложения, созданные с использованием AI
  5. OpenNews: Во Flathub запрещено размещение приложений, сгенерированных при помощи AI
  6. OpenNews: Рекомендации по использованию AI при разработке открытого кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65819-godot
Ключевые слова: godot, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:36, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Увы, но этот запрет они не смогут контролировать
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:10, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж wokedot, чего ты хочешь? Ну, часть отсеят, все сомнительные коммиты просто в урну отправлять можно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:45, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это первые на моей памяти которые поставили полноценный порог

    > участникам, у которых менее 4 принятых pull-запросов, запретят предлагать новую функциональность или проводить крупный рефакторинг кода без предварительного согласования с сопровождающими

    который реально отсеит всякую "клод, давай ченить куда-нибудь закоммитим" шваль.

     
     
  • 2.4, Не ной (?), 23:50, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ladybird browser и zig
     
  • 2.5, нах. (?), 23:52, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это отсеет всю "шваль" которая еще имеет глупость пытаться всерьез что-то делать в  шв@60дкиных прожектах.

    (честно говоря, непонятно даже, что ими движет, мистер Андерсон... тратить свое время на "игровой движок" на котором нет и не будет никогда ни одной нормальной игры)

    Потому что человек со стороны РАЗУМЕЕТСЯ может только добавить новую фичу. Чтобы исправить старую - надо копаться в мегатоннах чужой бредятины (кстати вот это прекрасно умеет claude)

    На что никто вообще тратить время не сможет и не будет. Максимум сообщат о проблеме. Впрочем, с таким-то подходом - скорее и не сообщат.

    А вот "клава, пофикси баг" - вполне сделают. Но - у себя. А эти копротивленцы останутся с багом.

     
     
  • 3.7, kai3341 (ok), 00:04, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты всегда был жырным троллем, но сейчас по жыру или некомпетентности ты превзошёл весь опеннет вместе взятый. Поздравляю.
     
     
  • 4.11, ананим.orig (?), 01:01, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деградирует.
    Диалектика, она такая.
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:04, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот "клава, пофикси баг" - вполне сделают. Но - у себя. А эти копротивленцы останутся с багом.

    И потом этот фикс та же самая клава будет ребейзить. А там либо ишак сдохнет, либо падишах. И оно понятно, проще заплатить антропику 25 центов, чем разбираться в закидонах очередного царька.

     

  • 1.6, Аноним (8), 23:56, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > полностью запретить использование автономных AI-агентов или вайб-кодинга, а также генерации значительных фрагментов кода при помощи AI
    > использование AI допускается лишь для выполнения рутинных операций при разработке, таких как автодополнение кода и поиск/замена

    За-пре-ще-но! Можно только на пол-шишечки!

    > поиск/замена

    Найди весь ненаписанный код и замени на написанный. Детский сад, ей-богу.

     
  • 1.10, Аноним (10), 00:19, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там еще не всех перебанили во время чисток во имя соблюдения кока?  И сомневаюсь что они вообще хотели реальный продукт когда-либо делать (монетизации нет и не будет). Остались только грантоеды.
     

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