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Первый выпуск QSOE, операционной системы в стиле QNX с двумя заменяемыми микроядрами

25.06.2026 12:55 (MSK)

Представлен первый релиз операционной системы QSOE, спроектированной в стиле QNX и поставляемой с двумя заменяемыми микроядрами "Skimmer" и "seL4". На уровне ядра выполняются только система распределения ресурсов, механизм синхронного обмена сообщениями (QNX IPC) и минималистичное ядро, а все остальные компоненты, реализованы в пользовательском пространстве. Поддерживается работа на 64-разрядных CPU с архитектурой RISC-V. ОС протестирована на плате SiFive HiFive Unmatched и в QEMU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

На выбор предлагаются варианты: QSOE/N с собственным микроядром Skimmer и QSOE/L на базе микроядра seL4, имеющего формальную верификацию надёжности для архитектуры RISC-V. Помимо этого развиваются загрузчик mr-bml на базе GRUB 2.13, стандартная библиотека libc и набор программ quser. В состав набора программ входит командная оболочка qsh на базе mksh, система инициализации и набор типовых unix-утилит, таких как ls, сat, ps, lspci и login.

Микроядро Skimmer использует заимствованную у проекта DragonFly BSD реализацию легковесных потоков в ядре (LWKT, Light Weight Kernel Threads) с привязанными к CPU рабочими очередями и примитивами передачи сообщений msgport. QSOE позволяет использовать разные ядра с одним пользовательским окружением и набором драйверов, не меняющимся при смене ядра. В привязке к ядрам собираются только менеджер задач (taskman) и библиотека libc, выступающая в роли обвязки над QNX-подобными API, предоставляемыми микроядрами. 


┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  qsh + drivers + utils (dynamically linked)              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  libc.so   (shared body; LQ-specific seam in lq/libc/)   │
│  rtld      (FreeBSD-derived; BSD-2-Clause)               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  taskman   process / memory / path manager               │
│  libtaskman   portable taskman body (path / cred /       │
│               syscfg / sync / reloc / cpio / elf)        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  seL4 microkernel  (RISC-V Sv39, formally verified)      │
│  elfloader         (loads kernel + taskman)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Первый выпуск QSOE примечателен достижением возможности загрузки и входа в командную оболочку на реальной плате SiFive Unmatched (FU740) c накопителем NVMe. Успешная загрузка реализована для конфигураций с обоими ядрами (QSOE/L и QSOE/N).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Разработчики ОС QNX представили QNX Developer Desktop на основе Xfce и Wayland
  3. OpenNews: Операционная система QNX стала бесплатной для некоммерческого использования
  4. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Выпуск Muen 1.0, открытого микроядра для создания высоконадёжных систем
  6. OpenNews: Микроядро Xous и открытый чип Baochip-1x для создания безопасных встраиваемых систем
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65768-qsoe
Ключевые слова: qsoe, qnx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 13:26, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Цель проекта?
    Где это можно применить (2 взаимозаменяемых ядра), если весь сок всегда в юзерспейсе?
     
     
  • 2.2, iCat (ok), 13:29, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    >Где это можно применить (2 взаимозаменяемых ядра), если весь сок всегда в юзерспейсе?

    Мир компьютеров не исчерпывается настольными станциями и гипервизорами.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:34, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ты не ответил на вопрос.
     
     
  • 4.8, YetAnotherOnanym (ok), 13:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Он сказал достаточно, чтобы направить спросившего в сторону правильного ответа.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 13:55, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    - Какая завтра будет погода?
    - Завтра не обязательно будет минус 20 градусов по Цельсию.

    А еще раньше был анекдот о бесполезном ответе службы поддержки одно крупной фирмы:
    - Где мы находимся?
    - Вы находитесь на планете Земля.

     
     
  • 6.30, Аноним (30), 16:39, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анекдот прямо в точь про твое сообщение.
     
  • 5.29, МИСАКА (?), 16:11, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снобства вам не занимать, конечно
     
  • 4.24, Аноним (-), 15:17, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 3.12, Аноним (10), 13:58, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:14, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. вы сами не знаете но вместо того чтобы признать это решили сумничать?
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 15:15, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:34, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > примечателен достижением возможности загрузки и входа в командную оболочку на реальной плате SiFive Unmatched (FU740) c накопителем NVMe

    неужели непонятно что проект узкоспец?

     
     
  • 3.5, Аноним (4), 13:35, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В командной оболочке, NVME и одноплатнике ничего узкоспециального нет.
     
  • 2.25, aname (ok), 15:28, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну всегда можно считать любой прооект- исследовательским, по умолчанию.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:40, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слабовато по сравнению с genode.org
     
  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 13:47, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Ежевика на это всё как отреагирует?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:55, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, QNX уже принадлежит ей? Не вкурсе.
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 16:40, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лет как ...дцать. Полярник?
     
  • 2.13, Аноним (10), 13:59, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас достаточно информации, чтобы найти самому.
     
     
  • 3.34, _ (??), 17:02, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1!
    Not all anonymous-es are gloomy shit, some of them still delivers l00Lz... :)
     

  • 1.9, Аноним (11), 13:50, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо портировать GLibc, чтобы не портировать весь свободный софт под их libc. Так трудозатраты меньше.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:02, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОС Нейтрино для лохов?
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 14:05, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для лохов это QNX за бабки.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 14:09, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется прикол в том что они обе оттестированные, а на АЭС это критично, или немного свободки, и хаоса, и мёртвые территории размером с Сахару важнее?
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 14:14, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не ломать копья, давайте спросим у айтишников с АЭС, что у них там. Тут появлялся айтишник с Волгодонской.
     
  • 4.20, Аноним (17), 14:17, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они обе оттестированные, а на АЭС это критично

    Хороший аргумент для АЭС, просто верь мне бро, мы протестировали, вот зуб даю, даже цветную бумажку тебе дадим по этому поводу.

     
     
  • 5.22, Аноним (14), 14:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у заказчика есть же карусель со списком испытаний, которые надо пройти, при чём там людям деньги платят что бы там было максимально хардкорно и они изгаляются, ибо и с них спрос потом будет, поверь будет не меньший чем с других, ну они же подписывали, можешь даже уволиться, если пипиц достиг миллиардов это тебе не 3 года за лайтовые хи-хи ха-ха с бюджетом, а иначе не видать тебе цветной бумажки как члена при ожирении.
     
     
  • 6.35, Аноним (17), 17:30, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю почему вам надо было написать комментарий про член при ожирении, однако наличие цветной бумажки после испытаний никак не помешает произойти аварии на АЭС или иному сбою.
    Наверное исполняемому коду наплевать на бумажку и сколько за нее заплатили а виновник всегда успеет купить горящую путевку в Израиль, например.
     
  • 4.32, Аноним (30), 16:43, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне кажется прикол в том что они обе оттестированные

    Первая - qnx. Вторая то какая?

     
  • 2.19, Аноним (19), 14:14, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть специфические доработки, патчи, дополнительные сервисы, которых нет в оригинальном QNX, так что иногда тебе это нужно. Ну и сертификация у ОС есть.
     

  • 1.21, Аноним (10), 14:35, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пуст поставят на КСО, где если неправильный штрих код с бутылочки воды поднесешь, то надо сотрудника с кассы дергать, чтобы сбросить ошибку.
     
  • 1.28, Аноним (28), 15:38, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два заменяемых микроядра - это тема! Эксплоит пытается найти дыру, а там уже другое ядро. Прям как в анекдоте про профессора математики с 10ю китайскими дверными замками)
     
     
  • 2.33, Аноним (30), 16:44, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интрига создана. Когда же анекдот?
     

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