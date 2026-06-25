Первый выпуск QSOE, операционной системы в стиле QNX с двумя заменяемыми микроядрами

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|1.1, Жироватт (ok), 13:26, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Цель проекта?
Где это можно применить (2 взаимозаменяемых ядра), если весь сок всегда в юзерспейсе?
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|2.2, iCat (ok), 13:29, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>Где это можно применить (2 взаимозаменяемых ядра), если весь сок всегда в юзерспейсе?
Мир компьютеров не исчерпывается настольными станциями и гипервизорами.
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|5.10, Аноним (10), 13:55, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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- Какая завтра будет погода?
- Завтра не обязательно будет минус 20 градусов по Цельсию.
А еще раньше был анекдот о бесполезном ответе службы поддержки одно крупной фирмы:
- Где мы находимся?
- Вы находитесь на планете Земля.
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|3.17, Аноним (17), 14:14, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Т.е. вы сами не знаете но вместо того чтобы признать это решили сумничать?
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|2.3, Аноним (3), 13:34, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> примечателен достижением возможности загрузки и входа в командную оболочку на реальной плате SiFive Unmatched (FU740) c накопителем NVMe
неужели непонятно что проект узкоспец?
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|3.5, Аноним (4), 13:35, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В командной оболочке, NVME и одноплатнике ничего узкоспециального нет.
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|2.25, aname (ok), 15:28, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну всегда можно считать любой прооект- исследовательским, по умолчанию.
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|3.34, _ (??), 17:02, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1!
Not all anonymous-es are gloomy shit, some of them still delivers l00Lz... :)
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|1.9, Аноним (11), 13:50, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надо портировать GLibc, чтобы не портировать весь свободный софт под их libc. Так трудозатраты меньше.
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|3.16, Аноним (14), 14:09, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне кажется прикол в том что они обе оттестированные, а на АЭС это критично, или немного свободки, и хаоса, и мёртвые территории размером с Сахару важнее?
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|4.18, Аноним (11), 14:14, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы не ломать копья, давайте спросим у айтишников с АЭС, что у них там. Тут появлялся айтишник с Волгодонской.
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|4.20, Аноним (17), 14:17, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>они обе оттестированные, а на АЭС это критично
Хороший аргумент для АЭС, просто верь мне бро, мы протестировали, вот зуб даю, даже цветную бумажку тебе дадим по этому поводу.
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|5.22, Аноним (14), 14:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у заказчика есть же карусель со списком испытаний, которые надо пройти, при чём там людям деньги платят что бы там было максимально хардкорно и они изгаляются, ибо и с них спрос потом будет, поверь будет не меньший чем с других, ну они же подписывали, можешь даже уволиться, если пипиц достиг миллиардов это тебе не 3 года за лайтовые хи-хи ха-ха с бюджетом, а иначе не видать тебе цветной бумажки как члена при ожирении.
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|6.35, Аноним (17), 17:30, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю почему вам надо было написать комментарий про член при ожирении, однако наличие цветной бумажки после испытаний никак не помешает произойти аварии на АЭС или иному сбою.
Наверное исполняемому коду наплевать на бумажку и сколько за нее заплатили а виновник всегда успеет купить горящую путевку в Израиль, например.
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|4.32, Аноним (30), 16:43, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне кажется прикол в том что они обе оттестированные
Первая - qnx. Вторая то какая?
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|2.19, Аноним (19), 14:14, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там есть специфические доработки, патчи, дополнительные сервисы, которых нет в оригинальном QNX, так что иногда тебе это нужно. Ну и сертификация у ОС есть.
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|1.21, Аноним (10), 14:35, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пуст поставят на КСО, где если неправильный штрих код с бутылочки воды поднесешь, то надо сотрудника с кассы дергать, чтобы сбросить ошибку.
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|1.28, Аноним (28), 15:38, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Два заменяемых микроядра - это тема! Эксплоит пытается найти дыру, а там уже другое ядро. Прям как в анекдоте про профессора математики с 10ю китайскими дверными замками)
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