Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Cloudflare, Google, Mozilla и Microsoft развивают механизм для отсеивания web-ботов

23.06.2026 14:20 (MSK)

Компании Cloudflare, Google, Mozilla, Microsoft и Shopify представили совместный проект по разработке и стандартизации протокола Private Access Control Tokens (PACT), позволяющего отделять реальных пользователей и легитимно действующих ботов от мусорного трафика и неконтролируемой активности AI-ботов, сохраняя при этом конфиденциальность пользователя. Заявлено, что новый протокол даст возможность фильтровать бот-трафик на сайтах при помощи анонимных токенов, обходясь без запроса капчи, обязательной аутентификации и отслеживания через Cookies.

Идея в том, что сервисы, у которых есть основания считать пользователя реальным человеком, например, после успешной аутентификации или антибот-проверки, будут выдавать пользователю анонимные токены. После этого браузер пользователя сможет предъявлять эти токены другим сайтам как подтверждение, что запрос не является автоматическим. Подобный подход позволит использовать уже пройденные на одном сайте проверки для подключения к другим сайтам без дополнительных проверок. При этом протокол проектируется так, чтобы сайты не могли использовать токены для идентификации пользователя или восстановления истории посещений.

Поводом для инициативы стал рост доли автоматизированного трафика от AI-агентов, краулеров (crawlers) и скрейперов (scrapers), притворяющихся запросами от обычных пользователей, игнорирующих правила из robots.txt и создающих огромную паразитную нагрузку на серверы. Ранее Cloudflare предлагала использовать для аутентификации ботов механизм Web Bot Auth, основанный на прикреплении криптографической подписи к HTTP-запросам от ботов для принятия решения о доступе на основе верифицируемых данных, а не IP-адреса или легко подделываемого содержимого поля User-Agent.

Из потенциальных рисков, связанных с внедрением протокола PACT, упоминается то, что механизм, созданный для добровольного подтверждения пользователя, может превратиться в обязательный фильтр доступа к сайтам и стать барьером, при котором программам, браузерам и пользователям придётся доказывать, что они заслуживают доступа. На похожую проблему ранее обращала внимание организация EFF (Electronic Frontier Foundation), в своей критике API Web Environment Integrity и удалённой аттестации. Подобные механизмы дают владельцам сайтов возможность блокировать неугодные браузеры, ОС и средства автоматизации, преподнося это как борьбу с мошенниками и вредоносной активностью. EFF признаёт, что проблемы с ботами реальны, но считает недопустимым решать их через введение новых ограничений и ущемление права пользователя управлять собственным компьютером.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/so...)
  2. OpenNews: Браузерные дополнения вовлекают в построение распределённой сети скрапинга для AI-ботов
  3. OpenNews: Отчёт Cloudflare о состоянии интернета в 2025 году
  4. OpenNews: Использование zip-бомбы для борьбы с вредоносными web-ботами
  5. OpenNews: По статистике Cloudflare 6.8% интернет-трафика является потенциально мусорным
  6. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65749-bot
Ключевые слова: bot, web
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:19, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Cloudflare, Google, Mozilla и Microsoft

    Вы и есть эти боты, ребят.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прибыльность монетизации падает сих падает, вот и пытаются монополизировать
     
     
  • 3.21, Джон Титор (ok), 15:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мне пришло письмо что я не платил Microsoft 200 дней. Если не хочу удаления аккаунта, то нужно в ажуре, в который перенесли личный аккаунт (не знаю как они вообще это связали), нужно обновить банковские данные и что-то купить. А ещё уведомление что в Беларуси и России они там чего-то остановили, хотя я ни там, ни там. А сроки поддержки продуктов далеко ещё не вышли. Так-что мне кажется что деньги они пытаются выбить с людей потому что по натуре такие и с деньгами очень вероятно у них все в порядке.
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:33, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вы и есть эти боты, ребят

    Пчёлы против меда!

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:05, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глобальный интернет в понедельник столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare. О сбоях в работе сообщали пользователи платформ Discord, Reddit, Canva, Zoom, Fortnite, Robinhood, Microsoft Teams, X и т.д.
     

  • 1.3, Admino (ok), 15:20, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Подобный подход позволит использовать уже пройденные на одном сайте проверки для подключения к другим сайтам без дополнительных проверок.

    Если любой сайт будет выдавать такие токены после проверки, то смысла в этом никакого — любой китайский ИИ-паук навыдаёт себе таких токенов миллионами. Поэтому очевидно, что правильные токены будут выдавать только правильные сайты (Cloudflare, Google, Mozilla, Microsoft и Shopify), которые никаким посторонним AI эти токены давать не будут.

    Только своим.

     
     
  • 2.16, Ноним (-), 15:37, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    само собой. кроме того - брешь в их аутентификации откроет по истечении времени поломает делишки многим
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:23, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Cloudflare, Google, Mozilla и Microsoft развивают механизм для отсеивания web-ботов

    А кто наплодил сначала 99% всех ботов, что весь интернет это боты.

     
     
  • 2.15, Ноним (-), 15:35, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:40, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opennet.ru/64432-cloudflare
     
     
  • 3.26, Аноним (23), 16:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В понедельник о сбоях в работе интернета сообщали пользователи Discord, Reddit, Canva, Zoom, Fortnite, Robinhood, Microsoft Teams, X и т.д. Произошёл масштабный сбой из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare.
     
     
  • 4.30, Аноним (18), 16:16, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и ?
    Есть ли сервисы подобных масштабов, которые работают без сбоев ?
    Как напишите разошлите их тем компаниям они тут же перейдут.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:31, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну отлично, владельцы и выгодоприобретатели ботов предлагают добавить централизованного трекинга для не ботов.
     
  • 1.10, Иван (??), 15:32, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если у меня есть бот, что мне мешает получить токены на своё имя и поделиться с моим ботом?
     
     
  • 2.12, Ноним (-), 15:34, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.20, Ivan_83 (ok), 15:52, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так их потом продавать начнут, и веб станет платным.
     
     
  • 3.32, Джон Титор (ok), 16:17, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (9), 17:05, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Украине этим занимаются последние 35 лет, разгадывание капчи за деньги очень популярная работа в Европе. Последнее время, правда, Пакистан потеснил.
     

  • 1.17, Rev (ok), 15:38, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть моя легитимная локальная нейроночка не сможет просто так скачать какую-то статью с сайта и сделать мне её выдержку???
    Придумали, тоже мне!
     

  • 1.19, Ivan_83 (ok), 15:51, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продам антибот токены, не дорого!
     
  • 1.24, Сладкая булочка (?), 16:06, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Private Access Control Tokens (PACT)

    Скрытая реклама раста.

     
  • 1.25, Джон Титор (ok), 16:06, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.31, Сладкая булочка (?), 16:16, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > совместный проект по разработке и стандартизации протокола Private Access Control Tokens (PACT), позволяющего отделять реальных пользователей и легитимно действующих ботов от мусорного трафика и неконтролируемой активности AI-ботов, сохраняя при этом конфиденциальность пользователя.

    Что тут у нас? Отслеживание с "сохраненинем" конфиденциальности? Как знакомо. Первый шажочек к интернету по физиономии. От самого демократического режима. Либеральные лица к осмотру.  

     
     
  • 2.42, Аноним (18), 16:49, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Что тут у нас?

    Сладкая булочка интересуйся тем, что у нас происходит:
    https://habr.com/ru/news/1050522/

     

  • 1.33, Соль земли2 (?), 16:23, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они хотят запретить всем кроме себя. Своим - всё, чужим - закон.
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:26, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это называется хочу денег. Много и за просто так.
     
  • 1.35, Аноним (34), 16:26, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это называется хочу денег. Много и за просто так.
     
  • 1.38, Kilrathi (ok), 16:34, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хих. Cloudflare, Google, Mozilla, Microsoft и Shopify "изобрели" cookies v2
     
  • 1.39, Анон1110м (?), 16:38, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Web integrity, вид сбоку.
    > Идея в том, что сервисы, у которых есть основания считать пользователя реальным человеком, например, после успешной аутентификации или антибот-проверки, будут выдавать пользователю анонимные токены.

    Open ID?


    И как так? Они же сами косвенно или прямо пускают кучу ботов.

     
  • 1.40, Аноним (40), 16:39, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это отличается от Анубиса с аниме-девочками uwu посчитайте нам хэш посетитель-сама uwu
     
  • 1.41, rshadow (ok), 16:42, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется в решении этого вопроса в РФ и Китае ближе всего приблизились. Интернет по паспорту и никаких ботов ))
     
     
  • 2.44, Аноним (18), 16:57, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и Китае ближе всего приблизились. Интернет по паспорту и никаких ботов

    Так боты никуда не денутся, а в Китае с прошлого года ужесточили идентификацию:
    https://safe.cnews.ru/news/top/2025-06-23_v_set_tolko_s_pasportom

     
     
  • 3.47, rshadow (ok), 17:21, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная страна в которой прям чувствуешь что паспорта тебе достаточно для всего. И в метро по нему идешь и в музей. Никаких билетов не надо. Наверно и счет банковский у них к нему привязан.
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:33, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.49, Аноним (-), 17:53, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что реальный интернет по паспорту вводят только в Британии под предлогом заботы о детях. Что насчёт РФ и Китая, то строгость законов всегда обходится необязательностью их соблюдения (по факту - самые свободные страны).
     
     
  • 3.50, Аноним (18), 17:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по факту - самые свободные страны

    Ага как в «1984» ... свобода — это рабство, незнание — сила ... и т.д.

     
  • 3.51, Xo (?), 18:14, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт мобильная сеть не работает сегодня, походу совсем разленились, ведь законы оказывается не соблюдает никто.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру