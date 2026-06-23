Cloudflare, Google, Mozilla и Microsoft развивают механизм для отсеивания web-ботов

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|1.2, Аноним (2), 15:19, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Cloudflare, Google, Mozilla и Microsoft
Вы и есть эти боты, ребят.
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|2.8, Аноним (8), 15:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прибыльность монетизации падает сих падает, вот и пытаются монополизировать
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|3.21, Джон Титор (ok), 15:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну мне пришло письмо что я не платил Microsoft 200 дней. Если не хочу удаления аккаунта, то нужно в ажуре, в который перенесли личный аккаунт (не знаю как они вообще это связали), нужно обновить банковские данные и что-то купить. А ещё уведомление что в Беларуси и России они там чего-то остановили, хотя я ни там, ни там. А сроки поддержки продуктов далеко ещё не вышли. Так-что мне кажется что деньги они пытаются выбить с людей потому что по натуре такие и с деньгами очень вероятно у них все в порядке.
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|3.23, Аноним (23), 16:05, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глобальный интернет в понедельник столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare. О сбоях в работе сообщали пользователи платформ Discord, Reddit, Canva, Zoom, Fortnite, Robinhood, Microsoft Teams, X и т.д.
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|1.3, Admino (ok), 15:20, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Подобный подход позволит использовать уже пройденные на одном сайте проверки для подключения к другим сайтам без дополнительных проверок.
Если любой сайт будет выдавать такие токены после проверки, то смысла в этом никакого — любой китайский ИИ-паук навыдаёт себе таких токенов миллионами. Поэтому очевидно, что правильные токены будут выдавать только правильные сайты (Cloudflare, Google, Mozilla, Microsoft и Shopify), которые никаким посторонним AI эти токены давать не будут.
Только своим.
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|2.16, Ноним (-), 15:37, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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само собой. кроме того - брешь в их аутентификации откроет по истечении времени поломает делишки многим
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|1.4, Аноним (4), 15:23, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Cloudflare, Google, Mozilla и Microsoft развивают механизм для отсеивания web-ботов
А кто наплодил сначала 99% всех ботов, что весь интернет это боты.
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|3.26, Аноним (23), 16:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В понедельник о сбоях в работе интернета сообщали пользователи Discord, Reddit, Canva, Zoom, Fortnite, Robinhood, Microsoft Teams, X и т.д. Произошёл масштабный сбой из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare.
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|4.30, Аноним (18), 16:16, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и ?
Есть ли сервисы подобных масштабов, которые работают без сбоев ?
Как напишите разошлите их тем компаниям они тут же перейдут.
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|1.9, Аноним (9), 15:31, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну отлично, владельцы и выгодоприобретатели ботов предлагают добавить централизованного трекинга для не ботов.
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|1.10, Иван (??), 15:32, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если у меня есть бот, что мне мешает получить токены на своё имя и поделиться с моим ботом?
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|2.45, Аноним (9), 17:05, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Украине этим занимаются последние 35 лет, разгадывание капчи за деньги очень популярная работа в Европе. Последнее время, правда, Пакистан потеснил.
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|1.17, Rev (ok), 15:38, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть моя легитимная локальная нейроночка не сможет просто так скачать какую-то статью с сайта и сделать мне её выдержку???
Придумали, тоже мне!
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|1.31, Сладкая булочка (?), 16:16, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> совместный проект по разработке и стандартизации протокола Private Access Control Tokens (PACT), позволяющего отделять реальных пользователей и легитимно действующих ботов от мусорного трафика и неконтролируемой активности AI-ботов, сохраняя при этом конфиденциальность пользователя.
Что тут у нас? Отслеживание с "сохраненинем" конфиденциальности? Как знакомо. Первый шажочек к интернету по физиономии. От самого демократического режима. Либеральные лица к осмотру.
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|1.39, Анон1110м (?), 16:38, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Web integrity, вид сбоку.
> Идея в том, что сервисы, у которых есть основания считать пользователя реальным человеком, например, после успешной аутентификации или антибот-проверки, будут выдавать пользователю анонимные токены.
Open ID?
И как так? Они же сами косвенно или прямо пускают кучу ботов.
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|1.40, Аноним (40), 16:39, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как это отличается от Анубиса с аниме-девочками uwu посчитайте нам хэш посетитель-сама uwu
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|1.41, rshadow (ok), 16:42, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется в решении этого вопроса в РФ и Китае ближе всего приблизились. Интернет по паспорту и никаких ботов ))
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|3.47, rshadow (ok), 17:21, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственная страна в которой прям чувствуешь что паспорта тебе достаточно для всего. И в метро по нему идешь и в музей. Никаких билетов не надо. Наверно и счет банковский у них к нему привязан.
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|2.49, Аноним (-), 17:53, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что реальный интернет по паспорту вводят только в Британии под предлогом заботы о детях. Что насчёт РФ и Китая, то строгость законов всегда обходится необязательностью их соблюдения (по факту - самые свободные страны).
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|3.50, Аноним (18), 17:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>по факту - самые свободные страны
Ага как в «1984» ... свобода — это рабство, незнание — сила ... и т.д.
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|3.51, Xo (?), 18:14, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт мобильная сеть не работает сегодня, походу совсем разленились, ведь законы оказывается не соблюдает никто.
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