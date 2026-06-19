Обновление Firefox 152.0.1 с устранением новых сбоев на CPU Intel Raptor Lake

2.2 , Хру ( ? ), 17:15, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – AMD вон обновила Agesa так, что отключила Transparent Memory Encryption (TSME) на уже проданных Райзенах не Pro-линейки. Вонь стоит ...

3.3 , Аноним ( 3 ), 17:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Интель тоже в своё время AVX512 рубанул.

4.5 , Аноним ( 1 ), 17:42, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там была глобальная проблема с софтом т.к. первое поколение E-ядер не позволяло корректно работать с AVX512 инструкциями, поэтому отключили поддержку.

В Nova Lake будет AVX10.2 инструкции, которые работают на P и E-ядрах:

https://www.hardwareluxx.ru/images/cdn02/uploads/2023/Jul/elite_code_jb/intel-

5.23 , Ivan_83 ( ok ), 19:16, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для начала нужно признать что интел поехал кукухой на теме всяких повесточек и добавил кастрированные никому нинужные ядра.

Зачем десктопный проц превращать в подобие мобильного - ведомо только особо одарённым.

Из за этого они наверное до сих пор собирают все грабли с планировщиками задач в ОС. И как потребитель я бы возможно предпочёл отключить кастратоядра и оставить AVX512, те иметь возможность выбора.

6.28 , Аноним ( 1 ), 19:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >интел поехал кукухой на теме всяких повесточек и добавил кастрированные никому нинужные ядра

>в подобие мобильного - ведомо только особо одарённым Иван ну вы прям эталонный хейтер, столько желчи прям.

Вы пользуетесь AMD, другие пользуются Intel, и у одной и у другой компании есть свои косяки/преимущества.

7.35 , Ivan_83 ( ok ), 21:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я интолом пользовался 17 лет, теперь его время прошло :)

На мой взгляд косяки интела больше не в техническом плане а в плане отношения к потребителю/продуктовой политики. То что у них процы с браком - я бы пережил.

8.39 , Аноним ( 1 ), 21:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вот про это выше я уже написал Вы название не можете нормально написать о чём ... 9.40 , Ivan_83 ( ok ), 21:48, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать амудэ - так вы радые Меня не очень интересуют финансовые показатели компаний... 6.32 , Аноним ( 32 ), 19:57, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И как потребитель я бы возможно предпочёл отключить кастратоядра и оставить AVX512, те иметь возможность выбора. Выбор там был, к слову. Правда это выбор между плахой и виселицей.

3.4 , Аноним ( 4 ), 17:40, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вы купили машину с 4я цилиндрами, позже к вам пришел продавец и из вашей машины 2а цилиндра извлекли. Вонять будите или утретесь и сохраните приятный аромат?

4.7 , Аноним ( 7 ), 17:54, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну, вообще, в суд надо идти по хорошему или возврат оформлять, кстате очень показательно будет посмотреть, как общество отреагирует, сглотнет или надавит в ес все шансы есть групповой иск выиграть

4.8 , Аноним ( 8 ), 17:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > [...] и из вашей машины 2а цилиндра извлекли. Если бы. По нажатию волшебной кнопочки просто отключили 2 цилиндра (ну или подогрев опы, как в бмв). Ибо нефиг, без доп. оплаты!

> Вонять будите БМВшникам вроде (пока что) помогло. Записали как "не прокатило ☹". Но следующая попытка будет точно.

5.9 , Аноним ( 7 ), 18:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но следующая попытка будет точно. любой младенец пытается выплюнуть невкусную кашу и сьесть вкусный леденец, корпорации железячников, конечно завидуют всяким подписочным сервисам и будут пытаться заработать на продаже воздуха. будем надеяться им такое зепретят, хотя пол интернета уже сломали защищая детей, а детские казино живее всех живых

3.6 , Аноним ( 7 ), 17:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тото амд-боев давно не видно, говорили ведь им, дорвутся красные до власти и еще хуже будет

4.22 , Ivan_83 ( ok ), 19:14, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Действительно, мне с амд так плохо-так плохо....

Вот сидел бы я с интелом на 4 ядра и 8 потоков, как в 2017 топчик то был!

И не слышал бы ни про какой дьявольский ECC в памяти.

Вот бы жизнь была то! А пришёл проклятый АМД, раздал всем по 8 ядер 16 потоков с ECC всякими, а потом и по 16*32 начал раздавать, да всякие шифрования памяти и прочие штуки о которых никто не слыхивал!

Не жизнь а ужас начался.

5.37 , Аноним ( 1 ), 21:26, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А пришёл проклятый АМД, раздал всем по 8 ядер 16 потоков Справедливости ради 8-ядерные Ryzen первых поколений проигрывали 4-ядерным i7.

Паритет производительности пришёл в 5000-й линейке.

1) https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Ui3iB2YiEFK3djKHiKQRQV.png

2) https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Ui3iB2YiEFK3djKHiKQRQV.png

3) https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-2700/images/far-cry-5_2560_1440.png

4) https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-1800x/images/octane.png

6.38 , Ivan_83 ( ok ), 21:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Справедливости ради - смотря как и чем мерить.

Я помню как райзены стебали тем что у них AVX медленный, и вроде заслуженно. Меня всегда интересовала условная производительность на Ватт, но это надо кучу разных нагрузок сравнивать на одинаковой рабочей частоте, мерить потребление - такое никто не делает обычно. До райзенов амд прям сильно-сильно отставало по производительности, хотя наверное фанаты бульдозера меня побьют за такое при встрече :)

Но с райзеном стало +- одинаково. А к интелу у меня претензии в основном не технического плана. На практике у меня комп и без буста и частота понижена и оно вполне норм, задачи когда нужна производительность не так часто запускаются. Поэтому опять же превосходство в одних тестах на 30% и провал на столько же в других - ничего не меняют.

5.50 , Аноним ( 7 ), 23:28, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о нашелся один)) Друг, мне глубоко плевать на шилдик, интел не самая лучшая компания, и амд не лучше нее, пока они догоняли лидера они продавали чуть лучше и чуть дешевле, стали лидерами сами, так зачем теперь, будут закручивать гайки. > Не жизнь а ужас начался. деградирующие чипы, отключаемый функционал. Да, мало выбрать, мало купить, так теперь еще молиться чтобы завтра оно не превратилось в тыкву.

6.57 , Ivan_83 ( ok ), 02:14, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да мне тоже, просто интел так достал резать фичи и обновлять=заменять два раза в год платформу, что когда пришёл ам4 и сказало 8/16, а там где меньше - меньше только ядер, фичи теже, а производительность была сопоставима то я целый год ещё собирал все грабли сырой АМ4 платформы и не очень расстраивался :) Топовую асрок тайчи х370 я ваще уже хотел об колено разломать и пустить на запчасти. Кажется даже радиаторы уже все поснимал...

Она гадина такая у меня стабильно ребутилась после 4+суток аптайма или при интенссивной нагрузку типа с диска-в-сеть 50+гб.

Оказалось с прокладок силиконовое масло натекло под чипсет, а там частоты высокие и оно что то портило в сигналах, спиртовая салфетка решила проблему. До сих пор работает с аптаймами по пол года.

А первая купленная мать гигабайта - питальник проца не вывозил 1800х под нагрузкой, даже просто зайти в биос на 10 минут и она отрубалась по перегреву.

Я потом немного поехал на теме питальников. Ну не я один %) Параллельно с ребутами я бегал менял-искал процы, я тогда не знал что ребут из за масла, и думал брак процов выпущенных до 22 недели... А так то оно конечно того стоило, после того как довылизали биосы и подняли частоты, пофиксили косяки первых ревизий оно безпроблемно работает уже 8 лет примерно. И поводов менять нет.

3.15 , Аноним ( 15 ), 19:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не первая подстава от красных, они на 3хх линейке чипсетов сначала pcie4 разрешили, а потом вдруг откатили на 3ю версию агесой, с 5 и 4 pcie уже чуть покультурнее было, но тоже так себе. Т.ч. отключение очередной функции которая просто работала уже не удивляет.

4.20 , Ivan_83 ( ok ), 19:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не знаете контекста.

Контекст в том, что 3хх линейка проектировалась под PCI-E 3, с соотвествующими допусками и прочими особенностями разводки.

Когда потом появились процы которые влезали в эти матери и заводились с PCI-E 4 то оказалось что на некоторых матерях оно безбожно глючит, поэтому и выкатили апдейт который в случае 3хх чипсета просто выключал 4. Совсем вьедливые пользователи прошедшие по всем граблям сырой ам4 платформы на её запуске могут припомнить asrock x370-k4 где умудрились ещё и память развести так криво что она выше 2666 не заводилась никогда, даже тогда когда на соседних матерях с 3хх чипсетом она летала на 3200+. Да, для тех у кого PCI-E развели на 3хх правильно было обидно остатся без 4.0 (если кто то вообще заметил).

Лично я нигде тот 4.0 не юзаю принципиально - мне потребности в нём пока нет, а нагрев не нужен.

3.17 , Ivan_83 ( ok ), 19:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы вот жалуетесь, а спобобны сформулировать зачем лично вам нужен TSME дома?

4.19 , Аноним ( 1 ), 19:10, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если жалуются наверное нужен ?

5.21 , Ivan_83 ( ok ), 19:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Некоторым лижбы погундеть, любой повод сойдёт.

4.33 , Аноним ( 32 ), 20:18, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы не свистнули ноут и не расшифровали диск.

5.36 , Ivan_83 ( ok ), 21:13, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Где TSME и где шифрование диска...

6.43 , Аноним ( - ), 21:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У шифрованного раздела есть мастер-ключ, который, в свою очередь, зашифрован паролями, пин-кодами, TPM и прочим. Это даёт возможность менять пароль без необходимости перешифровывать весь накопитель. И после дешифровки мастер-ключ хранится в ОЗУ. Если ОЗУ зашифрована, но его извлечение очень проблематично без знания пароля. Это одна из множественных мер защиты.

7.46 , Ivan_83 ( ok ), 22:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты и так попробуй извлеки пароль из оперативы, если у тебя нет никакого доступа к системе кроме физического.

Типа в теории то да, а на практике там столько сложностей и нюансов что заморачиватся никто не будет и просто купят паяльник, но не для железа а для тебя.

6.45 , Аноним ( 45 ), 22:07, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А для чего по-твоему оперативную память вообще шифруют? Может что-бы убрать Cold boot атаки? Или просто чтобы чуть присадить производительность? P.S Судя по комментариям, тебе он действительно ненужен. Еще бы тут вспомнить твои комменты в стиле типа: ну взломают и взломают, не повод же с Си уходить.

7.47 , Ivan_83 ( ok ), 23:01, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Её шифруют типа для того чтобы хостовая система не могла лазать в гостевую и наоборот.

Ещё одно применение - это вот те атаки на DRAM когда флипают бит.

Ну и там какие то реально критические системы с доступом к много денег/тайны, где атакующий будет реально и мотивирован и способен профинансировать как деньгами так и интелектуально такую атаку где он упрёт планки памяти и прочитает их содержимое. Обычному юзеру и обычной корпорации для ноутов/рабочих станций оно не очень надо, но и не мешается.

Для шаред хостенгов и хостенгов виртуалок и прочих систем где могут запускать чужой код - лучше бы иметь. В случае обычного юзера - нужно думать не об шифровании памяти а об своей физической безопасности, а то как говорится даже паяльник не успеет нагрется как вы запилите все пароли и ключи даже которые никогда не знали :)

> ну взломают и взломают, не повод же с Си уходить. Ваши растоподелки тоже ломают, валите с них поскорее! :)

8.54 , Аноним ( 45 ), 01:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Походу ты пишешь про AMD SEV И есть оно не в pro серии рузенов, а в epyc Это во... 9.55 , Ivan_83 ( ok ), 01:52, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, вероятно SEV Ну как бы вам сказать 1 не во всех локациях вам светит адвок... 7.56 , Oe ( ? ), 02:12, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А для чего по-твоему оперативную память вообще шифруют? Очень простой вопрос. Чтобы максимально усложнить копирование аудио/видео/фото/текст/софтового контента, мы это видим на ведроиде, где в 2026 году даже скриншот в большинстве приложений уже не сделать. Но ты продолжай думать, что всё это исключительно для вашей же безопасности.

8.58 , Ivan_83 ( ok ), 02:19, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ээээээ что Речь была про то, что у АМД в райзенах КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ умеет АППА... 4.42 , Аноним ( - ), 21:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это, как минимум, дополнительная защита от атак семейства RowHammer. Даже если нет риска внезапного похищения устройства, и извлечения данных из ОЗУ.

4.52 , Аноним ( 52 ), 00:07, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Традиционно - DRM для коммерческих стримингов. Раньше еще для BluRay дисков было.

3.27 , уп ( ? ), 19:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отключили фичу, которую не заявляли, и которая бесполезна для домашнего пользователя. Вонь стоит только от журналистов, которым нужны клики и просмотры.

3.41 , Аноним ( - ), 21:49, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мда... На сколько я помню, Pro линейка только для OEM решений. Такие процессоры если и можно достать, то преимущественно окольными путями, или покупать рабочие станции с ними. У Intel всё несколько лучше с этим. В том плане, что они TME поддерживается только процессорами с vPro, но они широко доступны, в том числе для ноутбуков.

4.44 , Аноним ( - ), 22:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Современные процессоры для настольных систем с vPro, обычно, также имеют поддержку ECC-памяти, пусть и требуют самый лучший чипсет (вроде, W, для рабочих станций). Но тут у AMD преимущество, в ввиду доступности ECC и на чипсетах среднего класса, если они и ECC не захотят забрать...

5.48 , Ivan_83 ( ok ), 23:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы меня извините, но какое отношение чипсет в наши то годы имеет к поддержке ECC!? Нонче память заводят прямо в сокет проца, контроллер памяти в самом проце, максимум что знает остальная система о памяти - то сколько на неё вольт надо подать. (те вероятно чтение того маленького чипа по какойнить i2c шине и то не факт, да ещё RGB подстветка)

5.49 , Ivan_83 ( ok ), 23:06, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У АМД поддержка ECC зависит исключительно от настроения инженера который разводит конткретную плату. В случае плат для хомяков.

Потому что есть дорогие матери без ECC а есть дешманские с ECC.

2.14 , Ivan_83 ( ok ), 18:56, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем обновлять то?

У меня и так ничего не падает :)

2.51 , Аноним ( 51 ), 23:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут, намедни, какой то инфантильный аноним спрашивал: как его можно принудить обновить биос? :)))

