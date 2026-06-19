Обновление Firefox 152.0.1 с устранением новых сбоев на CPU Intel Raptor Lake

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|2.2, Хру (?), 17:15, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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AMD вон обновила Agesa так, что отключила Transparent Memory Encryption (TSME) на уже проданных Райзенах не Pro-линейки. Вонь стоит ...
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|5.23, Ivan_83 (ok), 19:16, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для начала нужно признать что интел поехал кукухой на теме всяких повесточек и добавил кастрированные никому нинужные ядра.
Зачем десктопный проц превращать в подобие мобильного - ведомо только особо одарённым.
Из за этого они наверное до сих пор собирают все грабли с планировщиками задач в ОС.
И как потребитель я бы возможно предпочёл отключить кастратоядра и оставить AVX512, те иметь возможность выбора.
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|6.28, Аноним (1), 19:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>интел поехал кукухой на теме всяких повесточек и добавил кастрированные никому нинужные ядра
>в подобие мобильного - ведомо только особо одарённым
Иван ну вы прям эталонный хейтер, столько желчи прям.
Вы пользуетесь AMD, другие пользуются Intel, и у одной и у другой компании есть свои косяки/преимущества.
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|7.35, Ivan_83 (ok), 21:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я интолом пользовался 17 лет, теперь его время прошло :)
На мой взгляд косяки интела больше не в техническом плане а в плане отношения к потребителю/продуктовой политики. То что у них процы с браком - я бы пережил.
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|8.39, Аноним (1), 21:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Вот про это выше я уже написал Вы название не можете нормально написать о чём ... текст свёрнут, показать
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|6.32, Аноним (32), 19:57, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И как потребитель я бы возможно предпочёл отключить кастратоядра и оставить AVX512, те иметь возможность выбора.
Выбор там был, к слову. Правда это выбор между плахой и виселицей.
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|3.4, Аноним (4), 17:40, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы купили машину с 4я цилиндрами, позже к вам пришел продавец и из вашей машины 2а цилиндра извлекли. Вонять будите или утретесь и сохраните приятный аромат?
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|4.7, Аноним (7), 17:54, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, вообще, в суд надо идти по хорошему или возврат оформлять, кстате очень показательно будет посмотреть, как общество отреагирует, сглотнет или надавит в ес все шансы есть групповой иск выиграть
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|4.8, Аноним (8), 17:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> [...] и из вашей машины 2а цилиндра извлекли.
Если бы. По нажатию волшебной кнопочки просто отключили 2 цилиндра (ну или подогрев опы, как в бмв). Ибо нефиг, без доп. оплаты!
> Вонять будите
БМВшникам вроде (пока что) помогло. Записали как "не прокатило ☹". Но следующая попытка будет точно.
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|5.9, Аноним (7), 18:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но следующая попытка будет точно.
любой младенец пытается выплюнуть невкусную кашу и сьесть вкусный леденец, корпорации железячников, конечно завидуют всяким подписочным сервисам и будут пытаться заработать на продаже воздуха.
будем надеяться им такое зепретят, хотя пол интернета уже сломали защищая детей, а детские казино живее всех живых
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|3.6, Аноним (7), 17:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тото амд-боев давно не видно, говорили ведь им, дорвутся красные до власти и еще хуже будет
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|4.22, Ivan_83 (ok), 19:14, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Действительно, мне с амд так плохо-так плохо....
Вот сидел бы я с интелом на 4 ядра и 8 потоков, как в 2017 топчик то был!
И не слышал бы ни про какой дьявольский ECC в памяти.
Вот бы жизнь была то!
А пришёл проклятый АМД, раздал всем по 8 ядер 16 потоков с ECC всякими, а потом и по 16*32 начал раздавать, да всякие шифрования памяти и прочие штуки о которых никто не слыхивал!
Не жизнь а ужас начался.
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|6.38, Ivan_83 (ok), 21:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради - смотря как и чем мерить.
Я помню как райзены стебали тем что у них AVX медленный, и вроде заслуженно.
Меня всегда интересовала условная производительность на Ватт, но это надо кучу разных нагрузок сравнивать на одинаковой рабочей частоте, мерить потребление - такое никто не делает обычно.
До райзенов амд прям сильно-сильно отставало по производительности, хотя наверное фанаты бульдозера меня побьют за такое при встрече :)
Но с райзеном стало +- одинаково. А к интелу у меня претензии в основном не технического плана.
На практике у меня комп и без буста и частота понижена и оно вполне норм, задачи когда нужна производительность не так часто запускаются. Поэтому опять же превосходство в одних тестах на 30% и провал на столько же в других - ничего не меняют.
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|5.50, Аноним (7), 23:28, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о нашелся один))
Друг, мне глубоко плевать на шилдик, интел не самая лучшая компания, и амд не лучше нее, пока они догоняли лидера они продавали чуть лучше и чуть дешевле, стали лидерами сами, так зачем теперь, будут закручивать гайки.
> Не жизнь а ужас начался.
деградирующие чипы, отключаемый функционал. Да, мало выбрать, мало купить, так теперь еще молиться чтобы завтра оно не превратилось в тыкву.
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|6.57, Ivan_83 (ok), 02:14, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да мне тоже, просто интел так достал резать фичи и обновлять=заменять два раза в год платформу, что когда пришёл ам4 и сказало 8/16, а там где меньше - меньше только ядер, фичи теже, а производительность была сопоставима то я целый год ещё собирал все грабли сырой АМ4 платформы и не очень расстраивался :)
Топовую асрок тайчи х370 я ваще уже хотел об колено разломать и пустить на запчасти. Кажется даже радиаторы уже все поснимал...
Она гадина такая у меня стабильно ребутилась после 4+суток аптайма или при интенссивной нагрузку типа с диска-в-сеть 50+гб.
Оказалось с прокладок силиконовое масло натекло под чипсет, а там частоты высокие и оно что то портило в сигналах, спиртовая салфетка решила проблему. До сих пор работает с аптаймами по пол года.
А первая купленная мать гигабайта - питальник проца не вывозил 1800х под нагрузкой, даже просто зайти в биос на 10 минут и она отрубалась по перегреву.
Я потом немного поехал на теме питальников. Ну не я один %)
Параллельно с ребутами я бегал менял-искал процы, я тогда не знал что ребут из за масла, и думал брак процов выпущенных до 22 недели...
А так то оно конечно того стоило, после того как довылизали биосы и подняли частоты, пофиксили косяки первых ревизий оно безпроблемно работает уже 8 лет примерно. И поводов менять нет.
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|3.15, Аноним (15), 19:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не первая подстава от красных, они на 3хх линейке чипсетов сначала pcie4 разрешили, а потом вдруг откатили на 3ю версию агесой, с 5 и 4 pcie уже чуть покультурнее было, но тоже так себе. Т.ч. отключение очередной функции которая просто работала уже не удивляет.
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|4.20, Ivan_83 (ok), 19:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не знаете контекста.
Контекст в том, что 3хх линейка проектировалась под PCI-E 3, с соотвествующими допусками и прочими особенностями разводки.
Когда потом появились процы которые влезали в эти матери и заводились с PCI-E 4 то оказалось что на некоторых матерях оно безбожно глючит, поэтому и выкатили апдейт который в случае 3хх чипсета просто выключал 4.
Совсем вьедливые пользователи прошедшие по всем граблям сырой ам4 платформы на её запуске могут припомнить asrock x370-k4 где умудрились ещё и память развести так криво что она выше 2666 не заводилась никогда, даже тогда когда на соседних матерях с 3хх чипсетом она летала на 3200+.
Да, для тех у кого PCI-E развели на 3хх правильно было обидно остатся без 4.0 (если кто то вообще заметил).
Лично я нигде тот 4.0 не юзаю принципиально - мне потребности в нём пока нет, а нагрев не нужен.
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|3.17, Ivan_83 (ok), 19:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы вот жалуетесь, а спобобны сформулировать зачем лично вам нужен TSME дома?
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|6.43, Аноним (-), 21:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У шифрованного раздела есть мастер-ключ, который, в свою очередь, зашифрован паролями, пин-кодами, TPM и прочим. Это даёт возможность менять пароль без необходимости перешифровывать весь накопитель.
И после дешифровки мастер-ключ хранится в ОЗУ.
Если ОЗУ зашифрована, но его извлечение очень проблематично без знания пароля.
Это одна из множественных мер защиты.
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|7.46, Ivan_83 (ok), 22:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты и так попробуй извлеки пароль из оперативы, если у тебя нет никакого доступа к системе кроме физического.
Типа в теории то да, а на практике там столько сложностей и нюансов что заморачиватся никто не будет и просто купят паяльник, но не для железа а для тебя.
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|6.45, Аноним (45), 22:07, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для чего по-твоему оперативную память вообще шифруют? Может что-бы убрать Cold boot атаки? Или просто чтобы чуть присадить производительность?
P.S Судя по комментариям, тебе он действительно ненужен. Еще бы тут вспомнить твои комменты в стиле типа: ну взломают и взломают, не повод же с Си уходить.
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|7.47, Ivan_83 (ok), 23:01, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Её шифруют типа для того чтобы хостовая система не могла лазать в гостевую и наоборот.
Ещё одно применение - это вот те атаки на DRAM когда флипают бит.
Ну и там какие то реально критические системы с доступом к много денег/тайны, где атакующий будет реально и мотивирован и способен профинансировать как деньгами так и интелектуально такую атаку где он упрёт планки памяти и прочитает их содержимое.
Обычному юзеру и обычной корпорации для ноутов/рабочих станций оно не очень надо, но и не мешается.
Для шаред хостенгов и хостенгов виртуалок и прочих систем где могут запускать чужой код - лучше бы иметь.
В случае обычного юзера - нужно думать не об шифровании памяти а об своей физической безопасности, а то как говорится даже паяльник не успеет нагрется как вы запилите все пароли и ключи даже которые никогда не знали :)
> ну взломают и взломают, не повод же с Си уходить.
Ваши растоподелки тоже ломают, валите с них поскорее! :)
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|8.54, Аноним (45), 01:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Походу ты пишешь про AMD SEV И есть оно не в pro серии рузенов, а в epyc Это во... большой текст свёрнут, показать
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|7.56, Oe (?), 02:12, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А для чего по-твоему оперативную память вообще шифруют?
Очень простой вопрос. Чтобы максимально усложнить копирование аудио/видео/фото/текст/софтового контента, мы это видим на ведроиде, где в 2026 году даже скриншот в большинстве приложений уже не сделать. Но ты продолжай думать, что всё это исключительно для вашей же безопасности.
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|4.42, Аноним (-), 21:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, как минимум, дополнительная защита от атак семейства RowHammer.
Даже если нет риска внезапного похищения устройства, и извлечения данных из ОЗУ.
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|4.52, Аноним (52), 00:07, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Традиционно - DRM для коммерческих стримингов. Раньше еще для BluRay дисков было.
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|3.27, уп (?), 19:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отключили фичу, которую не заявляли, и которая бесполезна для домашнего пользователя. Вонь стоит только от журналистов, которым нужны клики и просмотры.
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|3.41, Аноним (-), 21:49, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мда...
На сколько я помню, Pro линейка только для OEM решений. Такие процессоры если и можно достать, то преимущественно окольными путями, или покупать рабочие станции с ними.
У Intel всё несколько лучше с этим. В том плане, что они TME поддерживается только процессорами с vPro, но они широко доступны, в том числе для ноутбуков.
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|4.44, Аноним (-), 22:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современные процессоры для настольных систем с vPro, обычно, также имеют поддержку ECC-памяти, пусть и требуют самый лучший чипсет (вроде, W, для рабочих станций).
Но тут у AMD преимущество, в ввиду доступности ECC и на чипсетах среднего класса, если они и ECC не захотят забрать...
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|5.48, Ivan_83 (ok), 23:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы меня извините, но какое отношение чипсет в наши то годы имеет к поддержке ECC!?
Нонче память заводят прямо в сокет проца, контроллер памяти в самом проце, максимум что знает остальная система о памяти - то сколько на неё вольт надо подать. (те вероятно чтение того маленького чипа по какойнить i2c шине и то не факт, да ещё RGB подстветка)
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|5.49, Ivan_83 (ok), 23:06, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У АМД поддержка ECC зависит исключительно от настроения инженера который разводит конткретную плату. В случае плат для хомяков.
Потому что есть дорогие матери без ECC а есть дешманские с ECC.
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|2.51, Аноним (51), 23:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут, намедни, какой то инфантильный аноним спрашивал: как его можно принудить обновить биос? :)))
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|1.11, Аноним (11), 18:32, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проблемы проявлялись из-за ... инструкции ... , генерируемой для кода библиотеки zlib-rs на языке Rust.
в GCC такой проблемы не было почему-то.
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|2.16, Аноним (16), 19:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> ошибки в CPU
> в GCC такой проблемы не было почему-то.
GCC такой чудо-компилятор, что ошибки в CPU обходит?
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|1.13, RM (ok), 18:54, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прошлые проблемы проявлялись из-за неверной обработки процессорами Intel Raptor Lake инструкции "mov byte ptr [rsi + rdi + 1], ch",
А сейчас какая инструкция неправильно работает то?
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|1.24, Аноним (24), 19:17, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто в Intel подумали, что никто больше не использует 8-битные операнды и просто забили на них. Чаще всего логика современного кода заключается в том, чтобы использовать весь 64-битный регистр целиком, даже если там реально хранится 8-битное значение, т.к. так просто удобнее, а скорость все равно одна и та же.
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|2.26, Ivan_83 (ok), 19:22, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
Там совместимость чуть ли не 16 рязрядных режимом работы сохраняют.
А уж кода всякого который по 8 бит перекидывает полным полно.
Те ваше предположение скорее всего сильно далеко от истины.
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|2.53, Аноним (52), 00:14, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего, проблема проявляется "при редком стечении микроархитектурных обстоятельств". Т.е. если какие-нибудь тайминги, состояние кешей и фазы луны совпали, и последовательность инструкций неудачная, и процессор в определенном power state, то конкретная инструкция отрабатывает неправильно. Иначе давным давно бы уже выявили и исправили.
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