Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление Firefox 152.0.1 с устранением новых сбоев на CPU Intel Raptor Lake

19.06.2026 16:58 (MSK)

Доступен корректирующий выпуск Firefox 152.0.1, в котором устранены проблемы, приводившие к аварийным завершениям на системах с процессорами Intel на базе микроархитектуры Raptor Lake. Проблема возникла из-за ошибки в CPU, приводящей к неверной обработке инструкций, генерируемых для функций кэширования промежуточного представления кода в JIT-компиляторе, написанном на C++. Примечательно, что месяц назад похожие проблемы с CPU Intel Raptor Lake были исправлены в выпуске Firefox 151.0.1. Прошлые проблемы проявлялись из-за неверной обработки процессорами Intel Raptor Lake инструкции "mov byte ptr [rsi + rdi + 1], ch", генерируемой для кода библиотеки zlib-rs на языке Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: При переводе Firefox на zlib-rs разработчики натолкнулись на ошибку в CPU Intel
  3. OpenNews: Mozilla представила план развития Firefox
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65723-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:07, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как такие ошибки вообще проскользнули, исходя из статистики:
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware

    Возможно проблема появлялась у тех кто не обновлял микрокод ?
    Так, что ребята обновляйте микрокод, bios и браузеры на актуальные версии!

     
     
  • 2.2, Хру (?), 17:15, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    AMD вон обновила Agesa так, что отключила Transparent Memory Encryption (TSME) на уже проданных Райзенах не Pro-линейки. Вонь стоит ...
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 17:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интель тоже в своё время AVX512 рубанул.
     
     
  • 4.5, Аноним (1), 17:42, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там была глобальная проблема с софтом т.к. первое поколение E-ядер не позволяло корректно работать с AVX512 инструкциями, поэтому отключили поддержку.
    В Nova Lake будет AVX10.2 инструкции, которые работают на P и E-ядрах:
    https://www.hardwareluxx.ru/images/cdn02/uploads/2023/Jul/elite_code_jb/intel-
     
     
  • 5.23, Ivan_83 (ok), 19:16, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для начала нужно признать что интел поехал кукухой на теме всяких повесточек и добавил кастрированные никому нинужные ядра.
    Зачем десктопный проц превращать в подобие мобильного - ведомо только особо одарённым.
    Из за этого они наверное до сих пор собирают все грабли с планировщиками задач в ОС.

    И как потребитель я бы возможно предпочёл отключить кастратоядра и оставить AVX512, те иметь возможность выбора.

     
     
  • 6.28, Аноним (1), 19:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >интел поехал кукухой на теме всяких повесточек и добавил кастрированные никому нинужные ядра
    >в подобие мобильного - ведомо только особо одарённым

    Иван ну вы прям эталонный хейтер, столько желчи прям.
    Вы пользуетесь AMD, другие пользуются Intel, и у одной и у другой компании есть свои косяки/преимущества.

     
     
  • 7.35, Ivan_83 (ok), 21:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я интолом пользовался 17 лет, теперь его время прошло :)
    На мой взгляд косяки интела больше не в техническом плане а в плане отношения к потребителю/продуктовой политики. То что у них процы с браком - я бы пережил.
     
     
  • 8.39, Аноним (1), 21:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот про это выше я уже написал Вы название не можете нормально написать о чём ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Ivan_83 (ok), 21:48, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    амудэ - так вы радые Меня не очень интересуют финансовые показатели компаний... текст свёрнут, показать
     
  • 6.32, Аноним (32), 19:57, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И как потребитель я бы возможно предпочёл отключить кастратоядра и оставить AVX512, те иметь возможность выбора.

    Выбор там был, к слову. Правда это выбор между плахой и виселицей.

     
  • 3.4, Аноним (4), 17:40, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы купили машину с 4я цилиндрами, позже к вам пришел продавец и из вашей машины 2а цилиндра извлекли. Вонять будите или утретесь и сохраните приятный аромат?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 17:54, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, вообще, в суд надо идти по хорошему или возврат оформлять, кстате очень показательно будет посмотреть, как общество отреагирует, сглотнет или надавит в ес все шансы есть групповой иск выиграть
     
  • 4.8, Аноним (8), 17:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > [...] и из вашей машины 2а цилиндра извлекли.

    Если бы. По нажатию волшебной кнопочки просто отключили 2 цилиндра (ну или подогрев опы, как в бмв). Ибо нефиг, без доп. оплаты!
    > Вонять будите

    БМВшникам вроде (пока что) помогло. Записали как "не прокатило ☹". Но следующая попытка будет точно.

     
     
  • 5.9, Аноним (7), 18:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но следующая попытка будет точно.

    любой младенец пытается выплюнуть невкусную кашу и сьесть вкусный леденец, корпорации железячников, конечно завидуют всяким подписочным сервисам и будут  пытаться заработать на продаже воздуха.

    будем надеяться им такое зепретят, хотя пол интернета уже сломали защищая детей, а детские казино живее всех живых

     
  • 3.6, Аноним (7), 17:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тото амд-боев давно не видно, говорили ведь им, дорвутся красные до власти и еще хуже будет
     
     
  • 4.22, Ivan_83 (ok), 19:14, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Действительно, мне с амд так плохо-так плохо....
    Вот сидел бы я с интелом на 4 ядра и 8 потоков, как в 2017 топчик то был!
    И не слышал бы ни про какой дьявольский ECC в памяти.
    Вот бы жизнь была то!

    А пришёл проклятый АМД, раздал всем по 8 ядер 16 потоков с ECC всякими, а потом и по 16*32 начал раздавать, да всякие шифрования памяти и прочие штуки о которых никто не слыхивал!
    Не жизнь а ужас начался.

     
     
  • 5.37, Аноним (1), 21:26, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А пришёл проклятый АМД, раздал всем по 8 ядер 16 потоков

    Справедливости ради 8-ядерные Ryzen первых поколений проигрывали 4-ядерным i7.
    Паритет производительности пришёл в 5000-й линейке.
    1) https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Ui3iB2YiEFK3djKHiKQRQV.png
    2) https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Ui3iB2YiEFK3djKHiKQRQV.png
    3) https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-2700/images/far-cry-5_2560_1440.png
    4) https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-1800x/images/octane.png

     
     
  • 6.38, Ivan_83 (ok), 21:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради - смотря как и чем мерить.
    Я помню как райзены стебали тем что у них AVX медленный, и вроде заслуженно.

    Меня всегда интересовала условная производительность на Ватт, но это надо кучу разных нагрузок сравнивать на одинаковой рабочей частоте, мерить потребление - такое никто не делает обычно.

    До райзенов амд прям сильно-сильно отставало по производительности, хотя наверное фанаты бульдозера меня побьют за такое при встрече :)
    Но с райзеном стало +- одинаково. А к интелу у меня претензии в основном не технического плана.

    На практике у меня комп и без буста и частота понижена и оно вполне норм, задачи когда нужна производительность не так часто запускаются. Поэтому опять же превосходство в одних тестах на 30% и провал на столько же в других - ничего не меняют.

     
  • 5.50, Аноним (7), 23:28, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о нашелся один))

    Друг, мне глубоко плевать на шилдик, интел не самая лучшая компания, и амд не лучше нее, пока они догоняли лидера они продавали чуть лучше и чуть дешевле, стали лидерами сами, так зачем теперь, будут закручивать гайки.

    > Не жизнь а ужас начался.

    деградирующие чипы, отключаемый функционал. Да, мало выбрать, мало купить, так теперь еще молиться чтобы завтра оно не превратилось в тыкву.

     
     
  • 6.57, Ivan_83 (ok), 02:14, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мне тоже, просто интел так достал резать фичи и обновлять=заменять два раза в год платформу, что когда пришёл ам4 и сказало 8/16, а там где меньше - меньше только ядер, фичи теже, а производительность была сопоставима то я целый год ещё собирал все грабли сырой АМ4 платформы и не очень расстраивался :)

    Топовую асрок тайчи х370 я ваще уже хотел об колено разломать и пустить на запчасти. Кажется даже радиаторы уже все поснимал...
    Она гадина такая у меня стабильно ребутилась после 4+суток аптайма или при интенссивной нагрузку типа с диска-в-сеть 50+гб.
    Оказалось с прокладок силиконовое масло натекло под чипсет, а там частоты высокие и оно что то портило в сигналах, спиртовая салфетка решила проблему. До сих пор работает с аптаймами по пол года.
    А первая купленная мать гигабайта - питальник проца не вывозил 1800х под нагрузкой, даже просто зайти в биос на 10 минут и она отрубалась по перегреву.
    Я потом немного поехал на теме питальников. Ну не я один %)

    Параллельно с ребутами я бегал менял-искал процы, я тогда не знал что ребут из за масла, и думал брак процов выпущенных до 22 недели...

    А так то оно конечно того стоило, после того как довылизали биосы и подняли частоты, пофиксили косяки первых ревизий оно безпроблемно работает уже 8 лет примерно. И поводов менять нет.

     
  • 3.15, Аноним (15), 19:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не первая подстава от красных, они на 3хх линейке чипсетов сначала pcie4 разрешили, а потом вдруг откатили на 3ю версию агесой, с 5 и 4 pcie уже чуть покультурнее было, но тоже так себе. Т.ч. отключение очередной функции которая просто работала уже не удивляет.
     
     
  • 4.20, Ivan_83 (ok), 19:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не знаете контекста.
    Контекст в том, что 3хх линейка проектировалась под PCI-E 3, с соотвествующими допусками и прочими особенностями разводки.
    Когда потом появились процы которые влезали в эти матери и заводились с PCI-E 4 то оказалось что на некоторых матерях оно безбожно глючит, поэтому и выкатили апдейт который в случае 3хх чипсета просто выключал 4.

    Совсем вьедливые пользователи прошедшие по всем граблям сырой ам4 платформы на её запуске могут припомнить asrock x370-k4 где умудрились ещё и память развести так криво что она выше 2666 не заводилась никогда, даже тогда когда на соседних матерях с 3хх чипсетом она летала на 3200+.

    Да, для тех у кого PCI-E развели на 3хх правильно было обидно остатся без 4.0 (если кто то вообще заметил).
    Лично я нигде тот 4.0 не юзаю принципиально - мне потребности в нём пока нет, а нагрев не нужен.

     
  • 3.17, Ivan_83 (ok), 19:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы вот жалуетесь, а спобобны сформулировать зачем лично вам нужен TSME дома?
     
     
  • 4.19, Аноним (1), 19:10, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если жалуются наверное нужен ?
     
     
  • 5.21, Ivan_83 (ok), 19:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторым лижбы погундеть, любой повод сойдёт.
     
  • 4.33, Аноним (32), 20:18, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не свистнули ноут и не расшифровали диск.
     
     
  • 5.36, Ivan_83 (ok), 21:13, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где TSME и где шифрование диска...
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 21:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У шифрованного раздела есть мастер-ключ, который, в свою очередь, зашифрован паролями, пин-кодами, TPM и прочим. Это даёт возможность менять пароль без необходимости перешифровывать весь накопитель.

    И после дешифровки мастер-ключ хранится в ОЗУ.

    Если ОЗУ зашифрована, но его извлечение очень проблематично без знания пароля.

    Это одна из множественных мер защиты.

     
     
  • 7.46, Ivan_83 (ok), 22:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты и так попробуй извлеки пароль из оперативы, если у тебя нет никакого доступа к системе кроме физического.
    Типа в теории то да, а на практике там столько сложностей и нюансов что заморачиватся никто не будет и просто купят паяльник, но не для железа а для тебя.
     
  • 6.45, Аноним (45), 22:07, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для чего по-твоему оперативную память вообще шифруют? Может что-бы убрать Cold boot атаки? Или просто чтобы чуть присадить производительность?

    P.S Судя по комментариям, тебе он действительно ненужен. Еще бы тут вспомнить твои комменты в стиле типа: ну взломают и взломают, не повод же с Си уходить.

     
     
  • 7.47, Ivan_83 (ok), 23:01, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её шифруют типа для того чтобы хостовая система не могла лазать в гостевую и наоборот.
    Ещё одно применение - это вот те атаки на DRAM когда флипают бит.
    Ну и там какие то реально критические системы с доступом к много денег/тайны, где атакующий будет реально и мотивирован и способен профинансировать как деньгами так и интелектуально такую атаку где он упрёт планки памяти и прочитает их содержимое.

    Обычному юзеру и обычной корпорации для ноутов/рабочих станций оно не очень надо, но и не мешается.
    Для шаред хостенгов и хостенгов виртуалок и прочих систем где могут запускать чужой код - лучше бы иметь.

    В случае обычного юзера - нужно думать не об шифровании памяти а об своей физической безопасности, а то как говорится даже паяльник не успеет нагрется как вы запилите все пароли и ключи даже которые никогда не знали :)


    > ну взломают и взломают, не повод же с Си уходить.

    Ваши растоподелки тоже ломают, валите с них поскорее! :)

     
     
  • 8.54, Аноним (45), 01:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Походу ты пишешь про AMD SEV И есть оно не в pro серии рузенов, а в epyc Это во... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Ivan_83 (ok), 01:52, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вероятно SEV Ну как бы вам сказать 1 не во всех локациях вам светит адвок... текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, Oe (?), 02:12, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А для чего по-твоему оперативную память вообще шифруют?

    Очень простой вопрос. Чтобы максимально усложнить копирование аудио/видео/фото/текст/софтового контента, мы это видим на ведроиде, где в 2026 году даже скриншот в большинстве приложений уже не сделать. Но ты продолжай думать, что всё это исключительно для вашей же безопасности.

     
     
  • 8.58, Ivan_83 (ok), 02:19, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээээ что Речь была про то, что у АМД в райзенах КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ умеет АППА... текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, Аноним (-), 21:55, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, как минимум, дополнительная защита от атак семейства RowHammer.

    Даже если нет риска внезапного похищения устройства, и извлечения данных из ОЗУ.

     
  • 4.52, Аноним (52), 00:07, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Традиционно - DRM для коммерческих стримингов. Раньше еще для BluRay дисков было.
     
  • 3.27, уп (?), 19:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключили фичу, которую не заявляли, и которая бесполезна для домашнего пользователя. Вонь стоит только от журналистов, которым нужны клики и просмотры.
     
  • 3.41, Аноним (-), 21:49, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда...

    На сколько я помню, Pro линейка только для OEM решений. Такие процессоры если и можно достать, то преимущественно окольными путями, или покупать рабочие станции с ними.

    У Intel всё несколько лучше с этим. В том плане, что они TME поддерживается только процессорами с vPro, но они широко доступны, в том числе для ноутбуков.

     
     
  • 4.44, Аноним (-), 22:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные процессоры для настольных систем с vPro, обычно, также имеют поддержку ECC-памяти, пусть и требуют самый лучший чипсет (вроде, W, для рабочих станций).

    Но тут у AMD преимущество, в ввиду доступности ECC и на чипсетах среднего класса, если они и ECC не захотят забрать...

     
     
  • 5.48, Ivan_83 (ok), 23:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы меня извините, но какое отношение чипсет в наши то годы имеет к поддержке ECC!?

    Нонче память заводят прямо в сокет проца, контроллер памяти в самом проце, максимум что знает остальная система о памяти - то сколько на неё вольт надо подать. (те вероятно чтение того маленького чипа по какойнить i2c шине и то не факт, да ещё RGB подстветка)

     
  • 5.49, Ivan_83 (ok), 23:06, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У АМД поддержка ECC зависит исключительно от настроения инженера который разводит конткретную плату. В случае плат для хомяков.
    Потому что есть дорогие матери без ECC а есть дешманские с ECC.
     
  • 2.14, Ivan_83 (ok), 18:56, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем обновлять то?
    У меня и так ничего не падает :)
     
  • 2.51, Аноним (51), 23:30, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут, намедни, какой то инфантильный аноним спрашивал: как его можно принудить обновить биос? :)))
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:32, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проблемы проявлялись из-за ... инструкции ... , генерируемой для кода библиотеки zlib-rs на языке Rust.

    в GCC такой проблемы не было почему-то.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ошибки в CPU
    > в GCC такой проблемы не было почему-то.

    GCC такой чудо-компилятор, что ошибки в CPU обходит?

     

  • 1.12, sig11 (ok), 18:39, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дожились.. уже байт переслать без ошибок не могут.
     
  • 1.13, RM (ok), 18:54, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прошлые проблемы проявлялись из-за неверной обработки процессорами Intel Raptor Lake инструкции "mov byte ptr [rsi + rdi + 1], ch",

    А сейчас какая инструкция неправильно работает то?

     
  • 1.24, Аноним (24), 19:17, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто в Intel подумали, что никто больше не использует 8-битные операнды и просто забили на них. Чаще всего логика современного кода заключается в том, чтобы использовать весь 64-битный регистр целиком, даже если там реально хранится 8-битное значение, т.к. так просто удобнее, а скорость все равно одна и та же.
     
     
  • 2.26, Ivan_83 (ok), 19:22, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    Там совместимость чуть ли не 16 рязрядных режимом работы сохраняют.
    А уж кода всякого который по 8 бит перекидывает полным полно.

    Те ваше предположение скорее всего сильно далеко от истины.

     
  • 2.53, Аноним (52), 00:14, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, проблема проявляется "при редком стечении микроархитектурных обстоятельств". Т.е. если какие-нибудь тайминги, состояние кешей и фазы луны совпали, и последовательность инструкций неудачная, и процессор в определенном power state, то конкретная инструкция отрабатывает неправильно. Иначе давным давно бы уже выявили и исправили.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру