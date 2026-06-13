Удостоверяющий центр GlobalSign начал отзыв EV-сертификатов у компаний, находящихся под санкциями

Удостоверяющий центр GlobalSign, зарегистрированный в Бельгии и принадлежащий японской корпорации GMO Group, начал отзыв SSL-сертификатов, ранее выданных российским компаниям, подпадающим под действующие в Евросоюзе санкции. В письме к партнёрам компании GlobalSign, отправленном директором российского представительства, сказано, что отзыв сертификатов начался 13 июня в 04:10 (MSK) и будет проводиться поэтапно. В качестве причины указано утверждение консорциумом CA/Browser Forum, выступающим площадкой для совместного принятия решений с учётом интересов производителей браузеров и удостоверяющих центров, новых требований по проверке организаций при выдаче сертификатов. Речь ведётся о расширенных TLS-сертификатах уровня EV (Extended Validation), подтверждающих заявленные параметры идентификации и требующих не только проверки владения доменом, но и проведения удостоверяющим центром проверки существования и легального статуса компании, получающей сертификат. В браузерах при работе с сайтами, имеющими EV-сертификаты и сертификаты, полученные только через подтверждение домена, отображается одинаковый значок. Указано, что во вступившей в силу 4 мая новой версии регламента выдачи EV-сертификатов содержится прямой запрет для удостоверяющих центров выдавать сертификаты компаниям из санкционных списков, а проверка по спискам блокировки стала не рекомендательной, а обязательной. Данная информация не соответствует действительности, так как упомянутые требования были добавлены CA/Browser Forum в более ранней версии регламента (как минимум прослеживаются в версии от 2022 года). В пункты 3.2.2.12.2 и 4.1.1.1, предписывающие проверку в санкционных списках, в новой версии документа изменения не вносились (версия 2.0.2 от 4 мая 2026 года, версия 2.0.1 от 6 мая 2024 года). В пункте 4.1.1.1 среди условий прохождения проверки при получении EV-сертификата как минимум с 2022 года упомянуто отсутствие проверяемой компании в списках запрещённых организаций или организаций, подпадающих под эмбарго, в соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрирован удостоверяющий центр. В пункте 3.2.2.12.2 указано, что удостоверяющий центр обязан проверить наличие запросившей сертификат организации в списках запрещённых персон и организаций, действующих в стране, в юрисдикции которой находится удостоверяющий центр, а также в странах, в которых удостоверяющий центр осуществляет свою деятельность. Удостоверяющий центр обязан не выдавать EV-сертификат, если запросившая сертификат организация присутствует в подобных списках или если она ведёт деятельность или зарегистрирована в стране, с которой запрещено ведение бизнеса законодательством страны, в которой зарегистрирован удостоверяющий центр. Компания GlobalSign зарегистрирована в Бельгии и обязана выполнять санкционные ограничения, действующие в Евросоюзе. Помимо индивидуальных санкций, в Евросоюзе также действует введённый в 14-пакете санкций запрет на предоставление корпоративного ПО и оказание IT-услуг российским юридическим лицам. Предполагается, что GlobalSign до сегодняшнего дня не выполнял данные требования, пользуясь введённым в законодательство исключением, позволявшим предоставлять подсанкционным компаниям услуги для обеспечения безопасности всего интернета. Теперь выдача SSL-сертификатов квалифицирована юристами GlobalSign или регулирующими органами как оказание коммерческих IT-услуг, что подпадает под санкционные запреты.



