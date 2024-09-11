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Попытка получения TLS-сертификатов для чужих доменов mobi, используя просроченный домен с WHOIS-сервисом

11.09.2024 22:33

Исследователи из компании watchTowr Labs опубликовали результаты эксперимента с захватом устаревшего WHOIS-сервиса регистратора доменной зоны ".MOBI". Поводом для исследования послужило то, что регистратор поменял адрес WHOIS-сервиса, переместив его с домена whois.dotmobiregistry.net на новый хост whois.nic.mobi. При этом домен dotmobiregistry.net перестал использоваться и в декабре 2023 года был освобождён и стал доступен для регистрации.

Исследователи потратили 20 долларов и купили этот домен, после чего на своём сервере запустили собственный фиктивный WHOIS-сервис whois.dotmobiregistry.net. Удивление вызвало то, что многие системы не переключились новый хост whois.nic.mobi на продолжали использовать старое имя. C 30 августа по 4 сентября этого года было зафиксировано 2.5 млн запросов по старому имени, отправленных с более чем 135 тысяч уникальных систем.

Среди отправителей запросов присутствовали почтовые серверы государственных и военных организаций, проверявшие фигурирующие в email домены через WHOIS, специализирующиеся на безопасности компании и платформы обеспечения безопасности (VirusTotal, Group-IB), а также удостоверяющие центры, сервисы проверки доменов, SEO-сервисы и регистраторы доменов (например, domain.com, godaddy.com, who.is, whois.ru, smallseo.tools, seocheki.net, centralops.net, name.com, urlscan.io и webchart.org).

Возможность отправлять любые данные в ответ на обращение к старому WHOIS-сервису доменной зоны ".MOBI" была использована для разработки нескольких видов атак на отправителей запросов. Первый вариант атаки основывался на предположении, что если кто-то продолжает отправлять запросы к давно заменённому сервису, то вероятно он делает это с использованием устаревшего инструментария, содержащего уязвимости.

Например, в phpWHOIS в 2015 году была выявлена уязвимость CVE-2015-5243, позволяющая добиться выполнения кода атакующего при разборе специально оформленных данных, возвращаемых сервером WHOIS. Другим примером является выявленная в 2021 году уязвимость CVE-2021-32749 в пакете Fail2Ban, позволяющая выполнить внешний код при возвращении некорректных данных WHOIS-сервисом, используемым в процессе формирования предупреждения о блокировке (Fail2Ban определял через WHOIS email администратора хоста и указывал его при запуске команды mail без должного экранирования спецсимволов).

Вторая атака основана на том, что некоторые удостоверяющие центры предоставляют возможность верификации владения доменом через email, указанный в базе регистратора домена, доступной через протокол WHOIS. Оказалось, что несколько удостоверяющих центров с поддержкой такого метода проверки продолжают использовать старый WHOIS-сервер для доменной зоны ".MOBI".

Таким образом, получив контроль над именем whois.dotmobiregistry.net атакующие могут вернуть свои данные, выполнить подтверждение и получить TLS-сертификат для любого домена в зоне ".MOBI". Например, в ходе эксперимента исследователи запросили у регистратора GlobalSign TLS-сертификат для домена microsoft.mobi и возвращённый фиктивным WHOIS-сервисом email "whois@watchTowr.com" был показан в интерфейсе как доступный для отправки кода подтверждения владения доменом.



  1. Главная ссылка к новости (https://labs.watchtowr.com/we-...)
  2. OpenNews: NS-сервера домена .top прекратили обслуживание запросов валидации Let's Encrypt
  3. OpenNews: Сбой в доменной зоне RU из-за ошибки при замене ключей DNSSEC
  4. OpenNews: Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC
  5. OpenNews: Ошибка при обновлении ключей DNSSEC привела к нарушению работы доменной зоны NZ
  6. OpenNews: Уязвимость в EPP-серверах позволяла получить контроль над 19 доменами первого уровня
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61849-domain
Ключевые слова: domain
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, timur.davletshin (ok), 23:06, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    За попытку конечно "пять", но ICANN планирует отключить whois с января 2025 года с заменой на RDAP. Было бы интереснее, если бы начали "исследовать" возможность манипуляции новым протоколом.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:12, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3, Аноним (3), 23:44, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не отключить, а перевести в разряд "необязательно держать".

    > ICANN has set January 28, 2025, as the WHOIS Sunset Date, after which generic TLD (gTLD) registries will no longer be required to run WHOIS servers

     

  • 4, Аноним (4), 23:47, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Не совсем понятно почему тут приплели файлтубан.. он вроде как берёт ИП и во вхоисе ищет его, а не какие то домены (mobi  или еще какие). Ну тоесть у владельцев ИП вхоиз внезапно тоже может переехать, и тогда подобную атаку можно будет реализовать, но в данном случае это мимо кассы.
     

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