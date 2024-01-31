Сбой в доменной зоне RU из-за ошибки при замене ключей DNSSEC

2.27 , keydon ( ok ), 11:58, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да уж можно и не включать. Наверняка ещё пару экспериментов надо провести, пока научатся И по http ходить на всякий случай. Вдруг он тоже сломается.

3.35 , rvs2016 ( ok ), 12:08, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И по http ходить на всякий случай Через http Ростелеком незаконно наталкивает в чужие сайты свою рекламу, а пользователи сайтов не разбираются в том, что эту помойку в сайты наталкивает Ростелеком и обвиняют в этом хозяев сайтов. Приходится использовать https. Да и когда по требованию РКН сайт блокируют, то на месте http-сайта появляется фишинговая страница с информацией о блокировке сайта (если блокируют порчей отдаваемого с веб-сервера потока, а не заменой ip-адреса сервера в его зоне), а через https такая страница появляться наверно ж не должна (не проверял, ибо после перевода сайтов на httpы их по требованиям РКН не блокировали у нас уж).

4.41 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 12:24, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По http вроде бы как можно было заблокировать конкретную страницу, на которой и содержится нарушение, т.е сам ресурс мог оставаться вполне доступным

Тогда как с https - вообще всё нафиг рубится

5.43 , rvs2016 ( ok ), 12:30, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Да Можно заблокировать только одну страницу И РКН в своём требовании к провайд... 6.92 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 13:36, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Тогда как с https - вообще всё нафиг рубится

> А с https всё отрубится как, если с веб-сервера к клиенту будет

> идти https-поток, в который никто не сможет вставить спам о том,

> что "страница заблокирована по решению тра ля ля"?

> Это вот если они для блокировки в зоне подменят ip-адреса веб-сервера, то

> на своём подставном веб-сервере, конечно, напишут про то, что "заблокирована тра

> ля ля". Они порой ничего не пишут - страница тупо не открывается, падая по превышению времени ожидания

4.80 , Ананий ( ? ), 13:16, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Через http Ростелеком незаконно наталкивает в чужие сайты свою рекламу Лол, таким еще кто-то занимается?

Помню пяток лет назад этим сначала стали промышлять билайны-мтс, пихая ссыль на личный кабинет, потом местячковые провайдеры уже с рекламой. Но и те и другие быстро огребли, да еще насладились радостными отзывами в тех поддержку, из-за чего через пару месяцев прекратили безобразничать.

5.96 , rvs2016 ( ok ), 13:39, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Через http Ростелеком незаконно наталкивает в чужие сайты свою рекламу

> Лол, таким еще кто-то занимается?

> Помню пяток лет назад этим сначала стали промышлять билайны-мтс, пихая ссыль на

> личный кабинет, потом местячковые провайдеры уже с рекламой. Но и те

> и другие быстро огребли, да еще насладились радостными отзывами в тех

> поддержку, из-за чего через пару месяцев прекратили безобразничать. Ага. Занимаются да притом ещё как! После того, как мы наши сайты на https переключили, то я эти помойки видеть у нас перестал.

Но в интернетах ещё водятся сайты на http, которые по дороге к пользователям наталкиваются рекламой Ростелекома, если путь от сайта к пользователю пролегает через Ростелеком. Я к интернетам подключен через Ростелеком, поэтому на http-сайтах Ростелекомовскую помойку вижу нередко. Опеннетовские страницы, бывает, из rss открываю, и на страницах Опеннета в таких случаях тоже замечаю Ростелекомовские помойки, да такие, что думаешь - как бы их так обойти, чтобы не вляпаться в них да не обгадиться.

Максим тут на Опеннете когда-то во времена подключения Опеннета к https писал чё-то такое, что http отключать не будет, т.к. кому-нибудь он по каким-нибудь причинам может пригодиться.

6.107 , Maxim Chirkov ( ok ), 14:04, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Опеннетовские страницы, бывает, из rss открываю, и на страницах Опеннета в таких случаях тоже замечаю Можете точнее написать в каких RSS остаются ссылки на http? Я вроде очень давно везде переделал только на https, но может где-то пропустил. HTTP на opennet должен оставаться только при прямом входе на внутренние страницы, в остальных случаях должно перебрасывать на HTTPS. Разбор подстановки рекламы от ростелекома: https://opennet.ru/52444

7.112 , rvs2016 ( ok ), 14:20, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можете точнее написать в каких RSS остаются ссылки на http? Я вроде

> очень давно везде переделал только на https, но может где-то пропустил. https://www.opennet.ru/openforum/forum_vsluhforumID4.rss

https://www.opennet.ru/openforum/forum_vsluhforumID4.rss При открытии потока через https все ссылки в нём - через https.

При открытии его же через http все ссылки в нём - через http. Я думал, что это специально так и задумано для того, чтобы каждый сам решал: что ему нужно http или https. Но в остальных rss-потоках все ссылки только https независимо от того, http или https адрес у rss-потока. У меня-то долго в rss2email были старинные http-адреса rss Опеннета. Но недавно надоело смотреть на ростелекомовские помойки на сайте и я заменил в rss2email http на https. А сейчас Максим переключит всё на безусловный https и получается, что я адреса в rss2email переправлял зря. :-)



> HTTP на opennet должен оставаться только при прямом входе на внутренние

> страницы, в остальных случаях должно перебрасывать на HTTPS. А я думал, что в начале эпохи перевода Опеннета на https была задумка сделать так, чтобы пользователи сами решали: как им на Опеннет ходить - через http или через https.

8.170 , Maxim Chirkov ( ok ), 16:54, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Поправил, теперь там только https ... 6.114 , Аноним ( 114 ), 14:22, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня так opennet в закладках оставался как http. После переустановки ос сначала удивлялся, что за дичь лезет, потом посмотрел, что это от ростелекома подарки

3.61 , Ivan_83 ( ok ), 12:55, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня мой сайт только по http, https есть но там самоподписной сертификат.

Нет смысла ложится под американцев в плане доступности.

4.91 , нах. ( ? ), 13:35, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня мой сайт только по http, https есть но там самоподписной

> сертификат.

> Нет смысла ложится под американцев в плане доступности. У тебя уже ж есть не легший под американцев аналоговнеимеющей браузер который не покажет при этом пустое место или вообще СТРАШНУЮ СТРАНИЦУ ПОЛНУЮ НЕВЕДОМОЙ ХРЕНИ вместо сайта? Или твой сайт такое ненужно что еще и к паблик интернету вообще не подключен? 5.95 , Ivan_83 ( ok ), 13:38, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подключён, и иногда на него даже кто то попадает :)

Но в целом там странное и мало кому нужное :)

6.125 , нах. ( ? ), 14:41, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Подключён, и иногда на него даже кто то попадает :)

> Но в целом там странное и мало кому нужное :) ну так с тем же успехом мог бы и вообще его выключить, надежно, безопастно, днс ниннуна. Большинство-то держит свой сервер чтобы либо поделиться с кем-то информацией, либо коготу...э...поделить. Мне, любимому, для себя и ftp хватит (и я его адрес кстати помню без всякого dns)

7.156 , Ivan_83 ( ok ), 15:11, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тоже чтобы поделится.

В своё время послал хубр и перетащил всё к себе.

Но это весьма специфичная инфа, думаю максимум 10к людям в год такое надо. Я слишком много переезжал и долго сидел на динамическом IP чтобы помнить IP :)

И уже давно по IPv6 тоже доступен.

4.97 , rvs2016 ( ok ), 13:45, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня мой сайт только по http, https есть но там самоподписной

> сертификат.

> Нет смысла ложится под американцев в плане доступности. Ну когда пользователям на http-сайте пишешь про то, что, дескать, тоарищи, помойку на сайт наталкиваем не мы, а Ростелеком, а пользователи всё-равно плюются и просят эти помойки удалить, то большинству из них объяснения о том, что помойка не наша, а ростелекомовская, являются пустым звуком. В такой ситуации проще быстро подключить https через letsencrypt, чем изучать ваяние самоподписных сертификатов, и пользователи быстро успокоятся. Их же не убедишь в том, что помойка не наша, а незаконная ростелекомовская. Да и не нравится мне, что Ростелеком за счёт чужих ресурсов (матеральных и трудовых) зарабатывает деньги себе и даже не только не уведомляет об этом владельцев чужих ресурсов, но и упирается, делая вид, будто он потоки чужих ресурсов своими спамо-помойками не обгаживает.

5.124 , Ivan_83 ( ok ), 14:40, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня нет такой проблемы, а проблемы абонентом ростелекома меня не волнуют, впрочем и я им тоже не нужен :) Но вы похоже не очень во всём разбираетесь, ибо помойку ростелека можно было заблочить на уровне браузеров, просто добавив нужные заголовки в ответ.

5.128 , нах. ( ? ), 14:43, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кстати, когда я увидел таки единственный раз (правда не ростелек а мегафон) на любимом опеннете - я даже не сразу понял, что это неправильная реклама. Потому что она очень аккуратно была всунута вместо рекламы опеннета - на то же место или рядышком (но спалились потому что та заблочена ублоком... ну ок, добавил еще и эту тоже) Т.е. пострадавших на самом деле вообще было ровно ноль.

