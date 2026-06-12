Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 9.1

Компания Proxmox, известная разработкой дистрибутива Proxmox Virtual Environment для развертывания инфраструктур виртуальных серверов, представила релиз дистрибутива Proxmox Mail Gateway 9.1, который преподносится как готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian. Возможна установка компонентов Proxmox Mail Gateway поверх уже работающих серверов на базе Debian. Proxmox Mail Gateway функционирует как прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino или Postfix. Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки. Предоставляется набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер на основе SpamAssassin, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого. Основные новшества: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 13.5. Ядро Linux обновлено до выпуска 7.0. Реализация файловой системы ZFS обновлена до OpenZFS 2.4. Обновлены версии системы фильтрации спама SpamAssassin 4.0.2, антивирусного пакета ClamAV 1.4.4 и СУБД PostgreSQL 17.

Улучшен web-интерфейс для управлением помещением проблемных писем в карантин. Интерфейс оптимизирован для работы как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств. Пользователям предоставлена возможность пометки просмотренными писем, помещённых в карантин из совместно используемых почтовых ящиков, для того чтобы не проводить двойную проверку разными людьми. В отчёте о помещении в карантин теперь показывается не только финальный спамерский вес, но и по-отдельности положительные и отрицательные составляющие для более ясного понимания причины фильтрации письма. Добавлена опция для загрузки изображений, присутствующих в помещённых в карантин письмах, только после явного запроса их показа нажатием кнопки "Load Images". В панель администратора добавлена опция "Copy Link" для получения ссылки для доступа к письму, находящемуся в карантине.

Добавлена поддержка шифрования резервных копий на стороне клиента и управления ключами, используемыми для шифрования. В данном режиме шифруются не только резервируемые данные, но и сопутствующие метаданные, такие как настройки email, правила фильтрации и статистика. Имеется опциональная возможность задания мастер ключа для восстановления.

Добавлена опция для инициирования проверки резервной копии и просмотра состояния шифрования и проверки для каждого снапшота.

Реализована поддержка добавления объявлений, показываемых перед входом в интерфейс администрирования, например, для вывода примечаний об использовании.

Добавлена поддержка сохранения в лог для каждого письма адреса отправителя, преданного во время SMTP-сеанса, а также декодированного содержимого заголовков From, To и Subject для проведения аудита.



