Lets Encrypt добавил в пользовательское соглашение запрет на выдачу сертификатов для стран под санкциями США

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, внёс изменение в пользовательское соглашение, определяющее права и обязанности получателей сертификатов. В секцию с условиями запроса и использования сертификатов добавлен пункт, не допускающий выдачу сертификатов для физических лиц и организаций, постоянно проживающих или зарегистрированных в странах или на территориях, на которые распространяются полномасштабные (comprehensive) санкции США.

Помимо этого под запрет подпадают лица и организации, являющиеся объектом персональных санкций и ограничений экспортного контроля США, а также организации, контролируемые лицами, подпадающими под санкции, или действующие от их имени. Отмечается, что организация Let's Encrypt зарегистрирована в США и обязана выполнять правила экспортного контроля и санкции, действующие в США.

Пока не понятно, является ли изменение пользовательского соглашения формальностью, отражающую уже применимую практику, или будут реализованы дополнительные меры блокировки запросов из подсетей для стран, подпадающих под санкции. До сих пор в Let's Encrypt применялись точечные блокировки, не позволяющие получить сертификат для конкретных доменов, перечисленных в санкционных списках управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control).

Полномасштабные санкции США введены против Крыма, ДНР, ЛНР, Ирана, КНДР и Кубы. Против РФ введены жёсткие санкции, но пока не применяется полный эмбарго. В данный момент запросы к Let's Encrypt на получение сертификатов из РФ для доменов, не упомянутых в санкционных списках, принимаются без ограничений.

Дополнение: Комментируя изменение пользовательского соглашения, директор организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt, пояснил, что сертификаты продолжат выдаваться для частных лиц и негосударственных компаний из Ирана и России, но не будут доступны для российских и иранских госучреждений. По словам представителя Let's Encrypt, изменения лишь документируют давно сложившуюся практику для выполнения юридических формальностей и никаких новых блокировок не последует.

Возможность предоставлять сертификаты для негосударственных учреждений и частных лиц на подсанкционных территориях обеспечивается благодаря действующим в США законам о защите частной переписки и послаблениям, принятым Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) для содействия соблюдению прав человека и свобод в интернете.



