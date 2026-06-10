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Lets Encrypt добавил в пользовательское соглашение запрет на выдачу сертификатов для стран под санкциями США

10.06.2026 09:21 (MSK)

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, внёс изменение в пользовательское соглашение, определяющее права и обязанности получателей сертификатов. В секцию с условиями запроса и использования сертификатов добавлен пункт, не допускающий выдачу сертификатов для физических лиц и организаций, постоянно проживающих или зарегистрированных в странах или на территориях, на которые распространяются полномасштабные (comprehensive) санкции США.

Помимо этого под запрет подпадают лица и организации, являющиеся объектом персональных санкций и ограничений экспортного контроля США, а также организации, контролируемые лицами, подпадающими под санкции, или действующие от их имени. Отмечается, что организация Let's Encrypt зарегистрирована в США и обязана выполнять правила экспортного контроля и санкции, действующие в США.

Пока не понятно, является ли изменение пользовательского соглашения формальностью, отражающую уже применимую практику, или будут реализованы дополнительные меры блокировки запросов из подсетей для стран, подпадающих под санкции. До сих пор в Let's Encrypt применялись точечные блокировки, не позволяющие получить сертификат для конкретных доменов, перечисленных в санкционных списках управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control).

Полномасштабные санкции США введены против Крыма, ДНР, ЛНР, Ирана, КНДР и Кубы. Против РФ введены жёсткие санкции, но пока не применяется полный эмбарго. В данный момент запросы к Let's Encrypt на получение сертификатов из РФ для доменов, не упомянутых в санкционных списках, принимаются без ограничений.

Дополнение: Комментируя изменение пользовательского соглашения, директор организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt, пояснил, что сертификаты продолжат выдаваться для частных лиц и негосударственных компаний из Ирана и России, но не будут доступны для российских и иранских госучреждений. По словам представителя Let's Encrypt, изменения лишь документируют давно сложившуюся практику для выполнения юридических формальностей и никаких новых блокировок не последует.

Возможность предоставлять сертификаты для негосударственных учреждений и частных лиц на подсанкционных территориях обеспечивается благодаря действующим в США законам о защите частной переписки и послаблениям, принятым Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) для содействия соблюдению прав человека и свобод в интернете.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доменная зона DE на несколько часов была выведена из строя из-за DNSSEC
  3. OpenNews: Let's Encrypt начал выдавать сертификаты для IP-адресов и 6-дневные сертификаты
  4. OpenNews: Let's Encrypt уменьшит срок действия сертификатов до 45 дней
  5. OpenNews: Let's Encrypt прекращает поддержку протокола OCSP для проверки отозванных сертификатов
  6. OpenNews: NS-сервера домена .top прекратили обслуживание запросов валидации Let's Encrypt
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65656-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt, cert, block
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, Alcher (ok), 09:47, 10/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Неделю назад уже фиксировались проблемы с выдачей для одной коммерческой организации, просто московская контора.
     
  • 1.4, aname (ok), 10:04, 10/06/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    > против Крыма, ДНР, ЛНР

    Не видно

     
  • 1.5, dalco (ok), 10:16, 10/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Твою ж дивизию, у нашей конторы пара сотен сертификатов от LE наберётся, и часть из них на .ru домены.
    Я уж думал - всё, крутись как хочешь. Ан, нет, поживём ещё.
     
  • 1.6, Жироватт (ok), 10:23, 10/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    И это прекрасно, на самом деле: раз в ход пошли (на самом деле там юристы просто решили пока hide ass в отношении экспортных законов штатов, но это первый шаг) системы, которые изначально проектировались, как средство цензурирования и теневого бана неугодных (не продлили серт - сайт для всех умер, браузеры хттп уже переваривают слабо, отключение - дело времени) - а значит специально выводились как белые, опенсорцные и вообще белые и пушистые, то видать совсем там "хорошо" с ограничениями.

    Это как с реестром Ллойда: пока все суда страховались там и база ВСЕХ перемещений ВСЕХ судов со ВСЕМИ временными рамками для МИ6 была вообще как на ладони. Сейчас же, когда решили вычеркнуть санкциями русских - через полгода уже люто выли "а чойта русские нам не докладывают размеры своего флота и свои перемещения! И бабос за это не плотют! Эта ниисправедлива! Тинивой флот!11".

    Приветствую превращение "демокрадического" цензора из тайного в явного

     



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