Доменная зона DE на несколько часов была выведена из строя из-за DNSSEC

06.05.2026 09:31 (MSK)

Произошёл массовый сбой в работе доменной зоны "DE", применяемой в Германии. Проблемы возникли из-за ошибки в настройке DNSSEC для корневой зоны "DE", совершённой организацией DENIC, отвечающей за домен первого уровня "DE". С 5 мая 22:30 по 6 мая 1:30 (MSK) попытка резолвинга доменов в зоне "DE" через DNS-серверы, применяющие DNSSEC для проверки достоверности данных, завершалась ошибкой. На DNS-серверах, применяющих DNSSEC, сбой наблюдался и при резолвинге доменов, напрямую не использующих DNSSEC.

Проблема затронула многие DNS-резолверы провайдеров и публичные DNS-сервисы, такие как 1.1.1.1 и 8.8.8.8. В качестве временной меры компания Cloudflare в своём DNS-сервисе 1.1.1.1 отключила проверку подлинности через DNSSEC для доменов в зоне "DE". Пользователи DNS-резолверов, на которых DNSSEC отключён, не пострадали.

Официально причины инцидента пока не объявлены. Предполагается, что проблема возникла из-за ошибки при обновлении цифровой подписи для зоны "DE", произведённом 5 мая в 20:49 (MSK). Применяемый для верификации домена первого уровня ключ является корнем доверия для остальных ключей, используемых в доменах второго уровня, и, в свою очередь, использует ключ домена "." в качестве вышестоящего для подтверждения своего доверия.

В результате проведённой в доменной зоне "DE" операции криптографическая подпись (RRSIG - Resource Record Signature) для DNS-записи NSEC3 оказалась некорректной. Запись NSEC3 применяется для подтверждения подлинности DNS-ответов об отсутствии домена, чтобы исключить атаки по подстановке ответов NXDOMAIN для существующих доменов. В случае проблем с цифровой подписью для записи NSEC3 DNS-сервер не может удостовериться в подлинности хэшей с данными о существовании доменов и, соответственно, не может произвести проверку, считает ответ поддельным и на запросы о любом домене выдаёт ошибку.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Tron is Whistling (?), 09:47, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Шо, опять?
    Для DNSSEC такие проблемы - это норма жизни.
     
     
  • 2.3, Tron is Whistling (?), 09:50, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот здесь чуть больше истории веселухи.
    https://ianix.com/pub/dnssec-outages.html

    А самое интересное, что в целом DNSSEC бесполезен - резолвер у апстрима может просто перехватывать DNS и срезать все записи DNSSEC, хост будет считать, что DNSSEC просто нет.

     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 09:54, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это просто пример того, что администраторы не понимают в DNSSEC. Как и в gnupg...
     
     
  • 3.6, Tron is Whistling (?), 09:56, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это просто пример того, что ваши поляпки "лучшего видения мира" на практике неюзабельны.
     

  • 1.4, Bob (??), 09:51, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ручками меняли или ИИ прикрутили?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:59, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Токены внезапно закончились, и несколько часов потратили на согласование и закупку.
    Учитывая что всё происходило после 17:00 по местному времени - небывалое проявление ответственности к своей работе для немцев.
     
     
  • 3.9, Tron is Whistling (?), 10:01, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Выбор времени кстати вполне адекватный. Офисы закрылись, а домоюзеры в случае чего перетерпят.
     
     
  • 4.10, Аноним (8), 10:02, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Турки наемные скорее всего. Немцам профсоюз не позволит так гореть на работе
     

  • 1.7, Tron is Whistling (?), 09:58, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сейчас ещё время жизни сертификатов SSL до 90 дней сократят - и начнётся. Я уже купил склад попкорна.
     
  • 1.12, Аноним (-), 10:06, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Доменная зона DE на несколько часов была
    > выведена из строя из-за DNSSEC

    В смысле - выведена из строя?! Наоборот SEC наступил - в его полном варианте! Если хост даже не резольвится - вот облом то для атакуюзего. Это же еще надо было догадаться заранее айпишник записать, на случай такой подставы.

     

