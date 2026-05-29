The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Installer-SH 2.8, универсального формата для распространения ПО

29.05.2026 23:31 (MSK)

Выпущена новая версия формата распространения ПО Installer-SH, созданного для решения проблемы распространения программ в дистрибутивах Linux и FreeBSD (desktop-сегмент). Изначально Installer-SH разрабатывался для внутреннего использования в дистрибутиве Chimbalix, однако по мере совершенствования превратился в универсальный установочный пакет для дистрибутивов Linux, а позже обзавёлся поддержкой платформы FreeBSD и возможностью поставки сборок для разных процессорных архитектур в одном пакете.

По сравнению с использованием обычных архивов или формата AppImage в Installer-SH проведена оптимизация алгоритмов сжатия, позволившая снизить объём трафика при передаче по сети и сократить место, занимаемое на локальных дисках. Пакет по умолчанию работает в домашнем каталоге и не требует root-прав для установки и удаления ПО. Однако пользователь может выбрать режим установки "для всех пользователей", который задействует системные каталоги и требует root-прав. По умолчанию Installer-SH выносит файлы конфигурации и кэш в отдельную директорию рядом с программой, чтобы избежать конфликтов файлов конфигурации при установке разных версий одной и той же программы. Тем не менее, пользователь может вернуться к классической схеме работы, когда для хранения конфигурации, кэша и прочих файлов используется основной домашний каталог.

Упаковщик может отключить лишние этапы настройки перед установкой, так как не все приложения используют домашний каталог и не любые программы могут корректно работать при установке в системном режиме с root-правами. Разработчик может обновлять однажды созданный и настроенный пакет, заменяя файлы ПО, обновляя базовую информацию и запуская заново процесс упаковки и очистки от мусора. Большинство рутинных задач автоматизировано и сводится к вызову инсталлятора с нужными аргументами (краткая справка доступна при запуске с аргументами -h, -help или --help).

Благодаря возможностям изоляции формата можно создавать распространяемые пакеты даже для приложений, требующих наличия специфических файлов в домашнем каталоге. В таком случае следует разместить все необходимые для работы файлы в выделенном каталоге "userdata" рядом с программой и отключить соответствующий этап настройки, чтобы пользователь случайно ничего не сломал. Удаление ненужных программ происходит с помощью встроенного в каждую программу деинсталлятора.

Формат Installer-SH действует согласно спецификациям XDG Desktop и PortSoft и не зависит от конкретного рабочего окружения ОС, соответствующего спецификациям XDG Desktop. Спецификации PortSoft изначально разрабатывались для дистрибутива Chimbalix и предназначены для структурированной установки ПО в выделенный каталог, чтобы предотвратить неразбериху среди установленных приложений разных архитектур и версий.

Так как в отличие от XDG Desktop спецификации PortSoft весьма новая разработка, формат Installer-SH самодостаточно несёт в себе всё необходимое для развёртывания спецификаций PortSoft и подготовки выделенного раздела в меню приложений. Выделенный раздел в меню приложений необходим для того, чтобы структурировать установленные приложения и предоставить доступ для запуска и обслуживания каждой программы в отдельности.

Хотя формат ориентирован на desktop-сегмент, возможно производить установку ПО в дистрибутивах, у которых отсутствует графическая оболочка. Но такой сценарий использования не тестировался в реальных условиях.

Пользователь может сделать резервную копию любой правильно собранной программы, и она сохранит работоспособность после копирования на другой компьютер (ярлыки таким образом скопировать не выйдет, потому что они раскладываются согласно спецификациям XDG по трём разным местам в файловой системе). Каждый распространяемый установочный пакет с ПО является полноценным носителем формата Installer-SH. На основе уже существующих установочных пакетов можно восстановить формат и создавать новые установочные пакеты с другими приложениями.

Первый многоплатформенный установочный пакет с игрой "2048" в формате Installer-SH 2.8 поддерживает архитектуры x86, x86_64, amd64 и платформы Linux и FreeBSD. Размер установочного файла составляет 2.1 мегабайта. Данный пакет успешно прошёл тестирование в дистрибутивах Debian 7 (GNOME, x86_64), Fedora 20 (Xfce, x86_64), Gentoo (i686), Manjaro 20 (x86_64), openSUSE 13.1 (KDE, i686), Slackware 15 (x86_64), FuryBSD 12.1 (amd64) и NomadBSD 14.1 (i386). Помимо этого доступно ещё несколько десятков пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Shedou/Inst...)
Автор новости: Chimbal
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65535-installer
Ключевые слова: installer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, booksy (?), 23:42, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 2048

    Какие пакеты ещё есть?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:49, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он ещё Krita портировал. У него статья прям пару часов назад вышла
     

  • 1.3, Linows (?), 23:47, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А теперь расскажи мне, чем x86_64 отличается от amd64 и зачем вообще в линуксе и фре свой аналог Program Files из винды.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:07, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что автор - виндузятник с оверклокерс
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:00, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чимба. Теперь и на OpenNet.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:07, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Пакет по умолчанию работает в домашнем каталоге и не требует root-прав для установки и удаления ПО.

    /home нормально монтируется с noexec... Об этом они, видать, забыли.

     
  • 1.7, localhostadmin (ok), 00:18, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Учитывая недавние новости, связанные с флатпаком, проект имеет все шансы стрельнуть
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:31, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У тебя аниме на аватарке
     
  • 2.19, 12yoexpert (ok), 02:34, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, боты подтянулись

    заявочка на очередной распил?

     

  • 1.9, etar125 (ok), 01:11, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чимба, иди отсюда! Фу! Кыш!
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:33, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Божечки, только сегодня, абсолютно случайно, натолкнулся на ЛОРе на тему про этого супчика, даже интересно стало. Ждём очередной темы на overclockers про то что оказывается не только ЛОР "токсичный", но и опеннет, и как автору не дают развивать линукс в россии. По сути проэкта я думаю высказываться уже бессмысленно, всё уже сказано и тут все, как я вижу, уже в курсе.
     
  • 1.12, Аноним (-), 01:35, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что оно делает если у меня в систем не та версия glbc или вообще musl? Или например если звук не через pulseaudio а через alsa или наоборот? Или ещё какие отличия в системных библиотеках которые по простому статикой не притащить с софтом или требуют каких системных зависимостей от дистрибутива?
    Если оно такую проблему не решает или перекладывает на разработчика в отличии от какого нибудь flatpack то зачем оно нужно? А софт который полностью статикой и так собрать можно и без этого просто tar архивом распространять.
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:50, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше makeself?
     
  • 1.14, МеняВсеЗнают (?), 02:04, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Че это за колхоз?
     
     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 02:31, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    российский, у них это нормально
     

  • 1.15, Аноним (15), 02:04, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    легким движением make install любой дистрибутив превращается в слакваре

    уже есть универсальный формат - называется tar.gz

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 02:21, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки где в слаке начинается файлопомойка?
     

  • 1.20, 12yoexpert (ok), 02:36, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    угадал страну гражданина василия по первому предложению, дальше не читал
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру