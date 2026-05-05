The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект PHP перешёл на лицензию BSD-3 и изъял из обращения лицензию PHP License

05.05.2026 21:20 (MSK)

Разработчики языка программирования PHP направили в организацию OSI (Open Source Initiative) уведомление о добровольном выводе из обращения лицензии PHP License 3.01. Заявлено, что после нескольких лет работы код инструментария PHP полностью переведён на лицензию BSD-3 и в проекте больше не осталось кода под старой лицензией PHP License 3.01. Текст новой версии лицензии PHP License заменён на копию лицензии BSD-3.

Ранее интерпретатор PHP и движок Zend Engine распространялись под разными лицензиями PHP License и Zend Engine License. Переход на общую лицензию BSD-3 упростит условия лицензирования, обеспечит совместимость с GPL и решит давние проблемы, сохранив при этом все права пользователей и разработчиков. Ранее применявшиеся лицензии были признаны Фондом СПО несовместимыми с GPL из-за пункта, не позволяющего без получения письменного разрешения использовать слово PHP при продвижении производных продуктов.

Изначально ветки PHP 1.x и 2.x поставлялись под лицензией GPLv2, но ветка PHP 3 была переведена на использование двух лицензий - PHP License и GPL. В PHP 4 лицензия была изменена ещё раз - основной код стал распространяться только под лицензией PHP License, а движок Zend Engine, являющийся основной интерпретатора PHP, был размещён в подкаталоге "Zend/" под отдельной лицензией Zend Engine License. Zend Engine License, как и PHP License, содержит ограничения в отношении использования слова Zend в производных продуктах, но дополнительно требует упоминания использования движка в рекламных материалах.

После перехода на лицензию BSD-3 авторские права всех участников разработки сохранились, а права пользователей остались без изменений. Новая лицензия не налагает дополнительных ограничений и не ущемляет имеющихся прав по использованию, модификации и распространению продукта. Лицензии PHP и Zend основаны на тексте 4-пунктовой лицензии BSD и переход на лицензию BSD-3 лишь привёл к удалению пунктов, определяющих требования в отношении использования бренда "PHP", а также к прекращению действия условия, предписывающего упоминать об использовании свободного проекта PHP в производных продуктах.

Cмена лицензии не потребовала получения отдельного согласия от каждого разработчика, так как в тексте лицензий PHP и Zend определены полномочия, позволяющие PHP Group вносить изменения в лицензию и выпускать новые версии лицензии. Для перехода на лицензию BSD-3 было достаточно одобрения членов PHP Group и получения письменного подтверждения от юристов компании Perforce Software, которой принадлежит компания Zend Technologies. Процесс перехода на новую лицензию оформлен как обновление кода до версий PHP License v4 и Zend Engine License v3, текст которых совпадает с текстом лицензии BSD-3.

  1. Главная ссылка к новости (https://ben.ramsey.dev/blog/20...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.5
  3. OpenNews: Копилефт лицензия CCAI, учитывающая применение для обучения AI-моделей
  4. OpenNews: Переписывание кода при помощи AI для перелицензирования открытых проектов
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Apertis 2026, позволяющего не использовать код под лицензией GPLv3
  6. OpenNews: Фонд СПО и SFC призвали ONLYOFFICE удалить ограничения, добавленные поверх лицензии AGPL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65372-php
Ключевые слова: php, bsd, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, aname (ok), 21:40, 05/05/2026 [ответить]  
    		• –6 +/
    > PHP License 3.01

    Понадобилось аж 3 версии лицензии, с патчами, и всё равно не вывезли написать нормально, пришлось брать BSD-3. И ПЕРЕПИСЫВАТЬ ПОД НЕЁ КОД!

    Это всё, что надо знать про ПХП

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:57, 05/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Процесс перехода на новую лицензию оформлен как обновление кода до версий PHP License v4 и Zend Engine License v3, текст которых совпадает с текстом лицензии BSD-3.

    Маневр.

     
  • 1.4, Профессор Кислых Щей (?), 22:03, 05/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Всего лишь ставить all rights reserved. Никаких проблем. Даже на этом сайте это в футере написано
     
  • 1.6, хрю (?), 22:17, 05/05/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Лицензионный маразм.
     
     
  • 2.9, Аркагоблин (?), 22:45, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицензионный маразм это когда плодят кучу однотипных лицензий которые почти ничем не отличаются от MIT/BSD, но создают лишний шум и требуют отдельного изучения. А в новости как раз лечение лицензионного маразма. Отказались от своего велосипеда в пользу общепризнанной BSD
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:26, 05/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Парни осознали, что выросло поколение, которое не в состоянии удержать внимание более чем на пару обзацев. И уж тем более ни кто не станет читать левую лицензию. Про гпл и бсд народ еще что то слышал.
     
  • 1.8, Аркагоблин (?), 22:42, 05/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Молодцы. Заменили пережиток 90-ых когда у каждого своё было, на нормальную лицензию. Браво! Ещё бы Python и Ruby так сделали, заменив свои убожества типа PSF License на MIT и BSD. Нечего плодить зоопарк однотипных лицензий.
     
  • 1.10, Аркагоблин (?), 22:53, 05/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Следующие в очереди на переход на общепризнанные лицензии вместо собственных поделок которыми пользуются только они сами:

    - Python с его PSF License (похожа на Apache)
    - Ruby с его Ruby License (не читал)
    - PostgresSQL с его PostgresSQL License (по смыслу полный клон MIT)
    - Unicode с его Unicode License (похожа на BSD 3-Clause)
    - FreeType с их FreeType License

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру