Проект PHP перешёл на лицензию BSD-3 и изъял из обращения лицензию PHP License

Разработчики языка программирования PHP направили в организацию OSI (Open Source Initiative) уведомление о добровольном выводе из обращения лицензии PHP License 3.01. Заявлено, что после нескольких лет работы код инструментария PHP полностью переведён на лицензию BSD-3 и в проекте больше не осталось кода под старой лицензией PHP License 3.01. Текст новой версии лицензии PHP License заменён на копию лицензии BSD-3.

Ранее интерпретатор PHP и движок Zend Engine распространялись под разными лицензиями PHP License и Zend Engine License. Переход на общую лицензию BSD-3 упростит условия лицензирования, обеспечит совместимость с GPL и решит давние проблемы, сохранив при этом все права пользователей и разработчиков. Ранее применявшиеся лицензии были признаны Фондом СПО несовместимыми с GPL из-за пункта, не позволяющего без получения письменного разрешения использовать слово PHP при продвижении производных продуктов.

Изначально ветки PHP 1.x и 2.x поставлялись под лицензией GPLv2, но ветка PHP 3 была переведена на использование двух лицензий - PHP License и GPL. В PHP 4 лицензия была изменена ещё раз - основной код стал распространяться только под лицензией PHP License, а движок Zend Engine, являющийся основной интерпретатора PHP, был размещён в подкаталоге "Zend/" под отдельной лицензией Zend Engine License. Zend Engine License, как и PHP License, содержит ограничения в отношении использования слова Zend в производных продуктах, но дополнительно требует упоминания использования движка в рекламных материалах.

После перехода на лицензию BSD-3 авторские права всех участников разработки сохранились, а права пользователей остались без изменений. Новая лицензия не налагает дополнительных ограничений и не ущемляет имеющихся прав по использованию, модификации и распространению продукта. Лицензии PHP и Zend основаны на тексте 4-пунктовой лицензии BSD и переход на лицензию BSD-3 лишь привёл к удалению пунктов, определяющих требования в отношении использования бренда "PHP", а также к прекращению действия условия, предписывающего упоминать об использовании свободного проекта PHP в производных продуктах.

Cмена лицензии не потребовала получения отдельного согласия от каждого разработчика, так как в тексте лицензий PHP и Zend определены полномочия, позволяющие PHP Group вносить изменения в лицензию и выпускать новые версии лицензии. Для перехода на лицензию BSD-3 было достаточно одобрения членов PHP Group и получения письменного подтверждения от юристов компании Perforce Software, которой принадлежит компания Zend Technologies. Процесс перехода на новую лицензию оформлен как обновление кода до версий PHP License v4 и Zend Engine License v3, текст которых совпадает с текстом лицензии BSD-3.



