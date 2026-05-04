Автор Notepad++ потребовал переименовать порт для macOS из-за нарушения товарного знака

Автор открытого редактора кода Notepad++ обратил внимание на появление неофициального порта "Notepad++ for macOS", использующего без разрешения товарный знак Notepad++ и логотип проекта. Порт не имеет никакого отношения к основному проекту, но на своём сайте копирует оформление официального сайта Notepad++, использует на странице загрузки название "Notepad++ 1.0.5", а на странице с информацией о проекте упоминает создателя Notepad++ среди автора порта.

По мнению создателя Notepad++ подобные действия вводят пользователей в заблуждение и создают впечатление, что порт для macOS является частью официального проекта, созданного при участии и с ведома автора Notepad++. Код порта написан сторонним энтузиастом с использованием AI-ассистента Claude. В репозитории и на сайте не уточнятся, что это сторонний проект, поэтому во многих заметках в социальных сетях, блогах и интернет-изданиях порт стали преподносить как появление в Notepad++ поддержки платформы macOS, а не как возникновение отдельного проекта, никак не связанного с разработчиками оригинального Notepad++.

Дон Хо (Don Ho), автор Notepad++, призвал прекратить использование логотипа Notepad++ и переименовать порт, чтобы у пользователей не возникали ложные ассоциации о его связи с основным проектом. В остальном Дон Хо приветствовал попытки адаптировать код для macOS и считает, что проведённая работа сможет помочь многим пользователям данной платформы. Дон Хо ничего не имеет против создания форков отрытого кода, но призывает не вводить в заблуждение их мнимой связью с исходными проектами.



