The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Автор Notepad++ потребовал переименовать порт для macOS из-за нарушения товарного знака

04.05.2026 14:01 (MSK)

Автор открытого редактора кода Notepad++ обратил внимание на появление неофициального порта "Notepad++ for macOS", использующего без разрешения товарный знак Notepad++ и логотип проекта. Порт не имеет никакого отношения к основному проекту, но на своём сайте копирует оформление официального сайта Notepad++, использует на странице загрузки название "Notepad++ 1.0.5", а на странице с информацией о проекте упоминает создателя Notepad++ среди автора порта.

По мнению создателя Notepad++ подобные действия вводят пользователей в заблуждение и создают впечатление, что порт для macOS является частью официального проекта, созданного при участии и с ведома автора Notepad++. Код порта написан сторонним энтузиастом с использованием AI-ассистента Claude. В репозитории и на сайте не уточнятся, что это сторонний проект, поэтому во многих заметках в социальных сетях, блогах и интернет-изданиях порт стали преподносить как появление в Notepad++ поддержки платформы macOS, а не как возникновение отдельного проекта, никак не связанного с разработчиками оригинального Notepad++.

Дон Хо (Don Ho), автор Notepad++, призвал прекратить использование логотипа Notepad++ и переименовать порт, чтобы у пользователей не возникали ложные ассоциации о его связи с основным проектом. В остальном Дон Хо приветствовал попытки адаптировать код для macOS и считает, что проведённая работа сможет помочь многим пользователям данной платформы. Дон Хо ничего не имеет против создания форков отрытого кода, но призывает не вводить в заблуждение их мнимой связью с исходными проектами.

  1. Главная ссылка к новости (https://notepad-plus-plus.org/...)
  2. OpenNews: Атака на проект Notepad++, приведшая к выборочной подмене обновлений
  3. OpenNews: Notepad++ заблокирован в Китае
  4. OpenNews: Сайт открытого проекта Notepad++ подвергся взлому
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65358-notepad
Ключевые слова: notepad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:13, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А у него есть права на товарный знак? А то повторяет-то ладно, но легально у автора Notepad++ есть права на торговый знак названия?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:20, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Товарный знак не во всех странах обязательно регистрировать.

    В Штатах, например, незарегистрированные знаки можно просто помечать "™".

     
     
  • 3.65, Аноним (65), 16:29, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда на сайте Notepad++ такой пометки нигде нет?
     
  • 2.4, Аноним (1), 14:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проверил нейронкой, таки зарегистрирован, во Франции:

    > The French INPI trademark register has “Notepad++” as a registered French word mark: number 5133202, filed 26 March 2025, registered 11 July 2025, expected expiry 26 March 2035. It covers Nice classes 9 and 42, i.e. recorded software and software development / maintenance / installation / updating / programming services. The listed holder is Chin-Wu HOU, at a Paris address.

    https://data.inpi.fr/marques/FR5133202

     
     
  • 3.71, Аноним (71), 17:03, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подходит, автор этой поделки из США
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:46, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > у автора Notepad++ есть права на торговый знак названия?

    Это тот самый нотепад++, который недавно троянов раздавал со своими обновлениями?

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:55, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Китайцы обиделись на политические заявления автора. (См. сайт Notepad++)
     
     
  • 4.29, Жироватт (ok), 15:17, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем китайцам, если аффтор сам вполне мог после лишки сакэ напихать, а потом с лицом Людвига Аристарховича удивляться.
    А то что что это сделали китайцы - ну, удобный жупел для "расследований": и к западному нарративу +1 рис, и для пруфов можно иероглифов (тайваньских) тиснуть.
     
     
  • 5.68, Аноним (68), 16:59, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сакэ - японский напиток. У китайцев байцзю.
     
     
  • 6.72, Жироватт (ok), 17:15, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в этом и суть, если покурить историю вопроса
     
  • 5.74, Аноним (74), 17:27, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем китайцам

    Это ты у КПК спроси, что они всё переблочили включая и сайт Notepad++:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China
    А то вдруг работяги прочитают то, что не велено.

     
  • 4.38, Аноним (16), 15:30, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да. Китайцы обиделись

    Обиделись китайцы, а троянов Notepad++ раздавал... Я б тоже обиделся.

     
     
  • 5.46, Аноним (74), 15:37, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы вообще не в теме:
    - https://opennet.ru/53559-notepad
    - https://opennet.ru/64725-notepad
     
  • 5.47, Аноним (22), 15:37, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обиделись и взломали их.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:20, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft потирает руки, кося глаза на свой notepad.  Гутенберг повернулся в гробу.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:24, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, я бы тоже посоветовал Гейцу с копманьонами внимательно присмотреться и нанести ответный удар.
     
     
  • 3.69, Аноним (68), 17:01, 04/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Жироватт (ok), 15:23, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пожалуй, помою руки после необходимости браться за notepad для win11+
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:22, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код порта написан сторонним энтузиастом с использованием AI-ассистента Claude.

    А почему ссылка на гитхаб "энтузиаста" не работает?

     
     
  • 2.8, Аноним (22), 14:25, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/notepad-plus-plus-mac/notepad-plus-plus-macos
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 14:27, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Didn’t find anything here Page not found

    "И че, и где?"

     
     
  • 4.11, Аноним (22), 14:30, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, у меня открывается
    https://github.com/notepad-plus-plus-mac - а так?
     
     
  • 5.12, Аноним (5), 14:32, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этой ссылке открывается.
     
     
  • 6.13, Аноним (22), 14:33, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видите там в "Our projects" мейн репу - открывается?
     

  • 1.6, Аноним (22), 14:24, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Neuropad++

    Или

    AISlop++

     
     
  • 2.10, Анонимчег (?), 14:30, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Невпопад++
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 14:48, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трояпад++
     
  • 2.14, mos (??), 14:43, 04/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 3.18, Аноним (22), 14:53, 04/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.20, Аноним (22), 14:54, 04/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Жироватт (ok), 15:19, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Slopopad++ Rainbow Edition
     
     
  • 3.44, Аноним (16), 15:34, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Trojapad++ Political Edition
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:43, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я джва года ждал такой порт! Кто-нибудь в курсе, работает ли он?
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:54, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага и сторонний автор программу насквозь протроянил.
     
     
  • 2.45, Аноним (16), 15:36, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в портки автору Notepad++ тоже...
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:58, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вполне понимаю автора, который не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с кодом, написанным нейронкой. Тем более, что он вообще никак в создании порта не участвовал.
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:10, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NoteText Plus
     
  • 1.26, Жироватт (ok), 15:14, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти "товарные знаки".
    Тайваньцу, пихающему политоту в каждый релиз, желательно бы тут помолчать
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:19, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тайваньцу,

    И он недоволен, что его по-буржуйски экплуатнули и чего-то там "его" присвоили? Пфф, лицемерный подковбойник!

     
     
  • 3.34, Жироватт (ok), 15:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должен был бы радоваться, что не кГовавые(с) каммунякисы(тм), а хозяйский гражданин, из белой метрополии.
    Вообще, чудоковатый туземец
     
  • 2.33, Bob (??), 15:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так не юзай) А кто политотой не занимался - скоро без инета жить будет.
    Не сложно догадаться, что тайванцев будет ждать судьба уйгуров, в случае чего.
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тайваньцу, пихающему политоту в каждый релиз,

    Он имеет право? Да вполне.
    Если тебя настолько корежит - можешь просто не пользоваться.
    Ну или по привычяке цап-царапнуть и выпустить свой анало-говнетный вариант.

    > желательно бы тут помолчать

    А то что?))
    Будешь ныть в комментах в два раза сильнее?

     

  • 1.27, Аноним (27), 15:15, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    notnotepad++
     
     
  • 2.32, Жироватт (ok), 15:20, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thereisnotnotepapplusplus++
     
     
  • 3.48, Аноним (16), 15:37, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этонетотнотепадкоторыйрассылалтроянов++
     
     
  • 4.60, Жироватт (ok), 15:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этонетапрограмма_этовселичносивзломал_ряряря+++
     
  • 3.57, Аркагоблин (?), 15:46, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NINN ("Notnotepad Is Not Notepad++")
     
     
  • 4.61, Жироватт (ok), 15:50, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NINN++: NINN++ Is Not Notepad++
    Тогда уж
     

  • 1.28, Аноним (31), 15:16, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код порта написан сторонним энтузиастом с использованием AI-ассистента Claude.

    Код порта написан Claude с использованием стороннего неAI-энтузиаста.

    Попятчил.

     
  • 1.39, Аноним (39), 15:32, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержу автора Notepad++. Действтельно почему это Apple так борзеет а?
    Я бы оштрафовал Apple на кругленькую сумму.
     
  • 1.40, Аноним (40), 15:32, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чую через пару лет вся разработка перетечет на этот форк. Хоть нормальный UI запилят.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 15:42, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, нет. Был гвоздями прибит к винде, теперь прибит гвоздями к macos. Никакого линукса, под него надо отделььный порт
     

  • 1.49, Аноним (-), 15:39, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда перелез с винды на linux заменил Notepad++ на Geany т.к. работаю под xfce/x11.
    Из функциональности не хватает возможностей плагина MIME tools (часто надо делать URL decode) и ComparePlus для визуального сравнения двух файлов, когда один справа другой слева, его заменил на Meld, но это костыль.
     
     
  • 2.54, Аркагоблин (?), 15:44, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Geany хорош на Linux, но на Windows он очень часто крашится и вылетает, надоело, снёс
     
  • 2.73, Илья (??), 17:15, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я на sublime сижу. Он всегда актуален
     

  • 1.51, Аркагоблин (?), 15:40, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот Notepad++ могла бы купить Microsoft и объединить его с Блокнотом Windows. Выгодно всем думаю, особенно что и те и те теряют популярность
     
     
  • 2.55, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 15:44, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого есть AkelPad.
     

  • 1.56, Аноним (56), 15:46, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Geany лучше. Естественно не под винду, но винда не нужна уже давно никому, кто понял, что в ней нет приватности.
     
  • 1.62, Жироватт (ok), 15:52, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, неплох
    https://github.com/dail8859/NotepadNext
     
     
  • 2.63, Аноним (22), 16:00, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроссплатформенный? И даже не ИИ слоп? За это спасибо.
     

  • 1.64, BlackEric (?), 16:10, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для линукса версии нет?
     
  • 1.67, Аноним (67), 16:42, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На маке пользуюсь CotEditor, ничуть не хуже этого нотепада, а главное нативный.
     
  • 1.75, Аноним (75), 17:33, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же это пх
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру