Автор Notepad++ потребовал переименовать порт для macOS из-за нарушения товарного знака

|1.1, Аноним (1), 14:13, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А у него есть права на товарный знак? А то повторяет-то ладно, но легально у автора Notepad++ есть права на торговый знак названия?
|2.3, Аноним (3), 14:20, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Товарный знак не во всех странах обязательно регистрировать.
В Штатах, например, незарегистрированные знаки можно просто помечать "™".
|2.4, Аноним (1), 14:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проверил нейронкой, таки зарегистрирован, во Франции:
> The French INPI trademark register has “Notepad++” as a registered French word mark: number 5133202, filed 26 March 2025, registered 11 July 2025, expected expiry 26 March 2035. It covers Nice classes 9 and 42, i.e. recorded software and software development / maintenance / installation / updating / programming services. The listed holder is Chin-Wu HOU, at a Paris address.
https://data.inpi.fr/marques/FR5133202
|2.16, Аноним (16), 14:46, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> у автора Notepad++ есть права на торговый знак названия?
Это тот самый нотепад++, который недавно троянов раздавал со своими обновлениями?
|3.22, Аноним (22), 14:55, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да. Китайцы обиделись на политические заявления автора. (См. сайт Notepad++)
|4.29, Жироватт (ok), 15:17, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем китайцам, если аффтор сам вполне мог после лишки сакэ напихать, а потом с лицом Людвига Аристарховича удивляться.
А то что что это сделали китайцы - ну, удобный жупел для "расследований": и к западному нарративу +1 рис, и для пруфов можно иероглифов (тайваньских) тиснуть.
|4.38, Аноним (16), 15:30, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да. Китайцы обиделись
Обиделись китайцы, а троянов Notepad++ раздавал... Я б тоже обиделся.
|1.2, Аноним (2), 14:20, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Microsoft потирает руки, кося глаза на свой notepad. Гутенберг повернулся в гробу.
|2.7, Аноним (7), 14:24, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, я бы тоже посоветовал Гейцу с копманьонами внимательно присмотреться и нанести ответный удар.
|2.35, Жироватт (ok), 15:23, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я пожалуй, помою руки после необходимости браться за notepad для win11+
|1.5, Аноним (5), 14:22, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Код порта написан сторонним энтузиастом с использованием AI-ассистента Claude.
А почему ссылка на гитхаб "энтузиаста" не работает?
|1.24, Аноним (24), 14:58, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вполне понимаю автора, который не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с кодом, написанным нейронкой. Тем более, что он вообще никак в создании порта не участвовал.
|1.26, Жироватт (ok), 15:14, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ох уж эти "товарные знаки".
Тайваньцу, пихающему политоту в каждый релиз, желательно бы тут помолчать
|2.31, Аноним (31), 15:19, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Тайваньцу,
И он недоволен, что его по-буржуйски экплуатнули и чего-то там "его" присвоили? Пфф, лицемерный подковбойник!
|3.34, Жироватт (ok), 15:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А должен был бы радоваться, что не кГовавые(с) каммунякисы(тм), а хозяйский гражданин, из белой метрополии.
Вообще, чудоковатый туземец
|2.33, Bob (??), 15:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так не юзай) А кто политотой не занимался - скоро без инета жить будет.
Не сложно догадаться, что тайванцев будет ждать судьба уйгуров, в случае чего.
|2.37, Аноним (37), 15:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Тайваньцу, пихающему политоту в каждый релиз,
Он имеет право? Да вполне.
Если тебя настолько корежит - можешь просто не пользоваться.
Ну или по привычяке цап-царапнуть и выпустить свой анало-говнетный вариант.
> желательно бы тут помолчать
А то что?))
Будешь ныть в комментах в два раза сильнее?
|1.28, Аноним (31), 15:16, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Код порта написан сторонним энтузиастом с использованием AI-ассистента Claude.
Код порта написан Claude с использованием стороннего неAI-энтузиаста.
Попятчил.
|1.39, Аноним (39), 15:32, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Поддержу автора Notepad++. Действтельно почему это Apple так борзеет а?
Я бы оштрафовал Apple на кругленькую сумму.
|1.40, Аноним (40), 15:32, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чую через пару лет вся разработка перетечет на этот форк. Хоть нормальный UI запилят.
|
|2.53, Аноним (53), 15:42, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А, нет. Был гвоздями прибит к винде, теперь прибит гвоздями к macos. Никакого линукса, под него надо отделььный порт
|1.49, Аноним (-), 15:39, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Когда перелез с винды на linux заменил Notepad++ на Geany т.к. работаю под xfce/x11.
Из функциональности не хватает возможностей плагина MIME tools (часто надо делать URL decode) и ComparePlus для визуального сравнения двух файлов, когда один справа другой слева, его заменил на Meld, но это костыль.
|2.54, Аркагоблин (?), 15:44, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Geany хорош на Linux, но на Windows он очень часто крашится и вылетает, надоело, снёс
|1.51, Аркагоблин (?), 15:40, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Этот Notepad++ могла бы купить Microsoft и объединить его с Блокнотом Windows. Выгодно всем думаю, особенно что и те и те теряют популярность
|1.56, Аноним (56), 15:46, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Geany лучше. Естественно не под винду, но винда не нужна уже давно никому, кто понял, что в ней нет приватности.
|1.67, Аноним (67), 16:42, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
На маке пользуюсь CotEditor, ничуть не хуже этого нотепада, а главное нативный.
