Выпуск мультимодельного IPTV-оркестратора IP_TV-Neon 0.8.2

Вышла новая версия IP_TV-Neon, легковесного инструмента для управления и поиска IPTV-контента. Проект примечателен использованием больших языковых моделей для навигации по спискам каналов. IP_TV-Neon предоставляет минималистичный и быстрый консольный интерфейс, избавленный от избыточной функциональности стандартных медиацентров и оптимизированы для систем с медленными дисками и старыми процессорами (разработка велась на базе iMac 2014 года под управлением CachyOS). Для воспроизведения вызывается внешний проигрыватель mpv. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. ​ Основные изменения: ​ К существующей интеграции с DeepSeek добавлена поддержка Google Gemini, что позволяет пользователю выбирать предпочтительный движок для семантического поиска и формирования динамических плейлистов на основе естественного языка.

Реализован механизм интеллектуальной фильтрации. Система способна обрабатывать запросы вида "найди научно-популярные каналы с английской звуковой дорожкой" или "сформируй список телеканалов по рейтингу", анализируя метаданные из локальных или удалённых списков воспроизведения в формате M3U. ​



