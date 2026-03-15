Выпуск мультимодельного IPTV-оркестратора IP_TV-Neon 0.8.2

15.03.2026 21:06 (MSK)

Вышла новая версия IP_TV-Neon, легковесного инструмента для управления и поиска IPTV-контента. Проект примечателен использованием больших языковых моделей для навигации по спискам каналов. IP_TV-Neon предоставляет минималистичный и быстрый консольный интерфейс, избавленный от избыточной функциональности стандартных медиацентров и оптимизированы для систем с медленными дисками и старыми процессорами (разработка велась на базе iMac 2014 года под управлением CachyOS). Для воспроизведения вызывается внешний проигрыватель mpv. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. ​

Основные изменения: ​

  • К существующей интеграции с DeepSeek добавлена поддержка Google Gemini, что позволяет пользователю выбирать предпочтительный движок для семантического поиска и формирования динамических плейлистов на основе естественного языка.
  • Реализован механизм интеллектуальной фильтрации. Система способна обрабатывать запросы вида "найди научно-популярные каналы с английской звуковой дорожкой" или "сформируй список телеканалов по рейтингу", анализируя метаданные из локальных или удалённых списков воспроизведения в формате M3U. ​


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FormNest-Fo...)
Автор новости: Игорь Топилов
  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 15/03/2026 [ответить]  
    Ну ок, наверное это кому-то нужно.
    У меня просто 99% видеоконтента это Ютуб и 1% это трейлеры в Стиме и какие-нибудь видео на сайтах со своим плеером.
     
     
  • 2.7, жявамэн (ok), 01:35, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    какой же ты убогий
     

  • 1.3, Геймер (?), 22:53, 15/03/2026 [ответить]  
    "Написано Клодом (Anthropic)"

    Юниксвейно ли?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:38, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там только относительно недавние коммиты с клодом. По моим ощущениям последнее время 90% всех новых проектов на GitHub либо на Rust/JS, либо в соавторстве с клодом.
     

  • 1.4, Dzen Python (ok), 23:13, 15/03/2026 [ответить]  
    Очередной слоп-проект?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:56, 15/03/2026 [ответить]  
    Такое ощущение что если МАХ перепишут на расте с ЛЛМ, то на следующий день в телеге ни души не останется...
     
  • 1.8, Аноним83 (?), 01:47, 16/03/2026 [ответить]  
    ТВ как формат умирает, народ перешёл к персональному потреблению: того что именно им интересно и тогда когда им удобно.
    Раньше радио и тв было необходимостью, тк не было возможности организации персональных каналов передачи данных.
     
  • 1.9, Аноним (9), 02:01, 16/03/2026 [ответить]  
    >для семантического поиска

    Степень семантичности поиска кто-нибудь проверял?

     

