В марте состоятся детско-юношеские соревнования Linux-skills

|1.6, Alex (??), 10:29, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>перевести рабочие станции
>с ОС MS Windows на Linux
Очень правильно, нужно с детства прививать правильную последовательность действий
|1.9, Двачер (?), 10:33, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Перефразируя кота Матроскина, чтобы что-то снести, надо сперва это что-то проинсталлировать. Лол, представляю как линуксоиды организаторы соревнований, скрипя зубами, страдают, ставя Виндовс :)
Отака жизнь, малята :)
|1.11, Аноним (-), 10:45, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Тут пацаны спрашивают. Бесплатно кормить будут? Надо трёхразовое горячее питание. Ещё надо чтобы каждому пацану дали отдельную горячую пицу.
|2.22, Степашка (-), 12:32, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Будут учить подшивать подворотнички и мотать портянки. В случае фейла — делать фанеру к осмотру и лося на водопой.
Если будешь послушным, навалят перловки с тушенкой 62 года из стратегических запасов!
|1.20, Не скажу (-), 12:22, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я как человек с сединами, рекомендовал бы детям и юношам усиленно учить английский и при первой же возможности покидать эту страну (что я собственно и сделал, но гораздо позже, получив худшие условия для старта). Peace!
