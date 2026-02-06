The OpenNET Project / Index page

В марте состоятся детско-юношеские соревнования Linux-skills

06.02.2026 07:22 (MSK)

Открыта регистрация на детско-юношеские соревнования по Linux - "Linux-skills", которые пройдут в рамках фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Соревнования проводятся в двух номинациях: Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux), в трёх возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет.

С 1 марта по 10 марта 2026 года пройдёт онлайн отборочный этап, на котором участники пройдут тестирование. C 25 марта по 1 апреля 2026 года состоится финал - участникам будет предоставлен доступ к виртуальному стенду, на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux, после чего выполнить настройку Linux и сетей.

В соревнованиях используются дистрибутивы Simply Linux и Calculate Linux, OpenWRT на маршрутизаторах. Финал пройдёт очно на опорных площадках в Москве, Московской области (Щёлково) и Санкт-Петербурге. По запросу участников площадки могут быть организованы и в других городах.

Автор новости: hrundix
Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Смузихлеб забывший пароль (?), 09:50, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В соревнованиях используются дистрибутивы
    > Simply Linux и Calculate Linux, OpenWRT на маршрутизаторах

    А АЛЬТ где ?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:26, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так как бы simply, это по сути и есть alt
     
  • 2.14, мелстрой (?), 10:50, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну goth был
     
  • 2.18, Джон Титор (ok), 11:14, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Двачер (?), 10:29, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС".

    Техно-мышки :)

     

  • 1.6, Alex (??), 10:29, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >перевести рабочие станции
    >с ОС MS Windows на Linux

    Очень правильно, нужно с детства прививать правильную последовательность действий

     
     
  • 2.7, Аноним (19), 10:31, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное на линукс без системде и вяленого.
     
     
  • 3.10, Alex (??), 10:33, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём объявления конкурса!
     
  • 2.8, Alex (??), 10:31, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалко я не похожу по возрасту :)
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 10:49, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Двачер (?), 10:33, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >перевести рабочие станции
    >с ОС MS Windows на Linux

    Перефразируя кота Матроскина, чтобы что-то снести, надо сперва это что-то проинсталлировать. Лол, представляю как линуксоиды организаторы соревнований, скрипя зубами, страдают, ставя Виндовс :)
    Отака жизнь, малята :)

     

  • 1.11, Аноним (-), 10:45, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тут пацаны спрашивают. Бесплатно кормить будут? Надо трёхразовое горячее питание. Ещё надо чтобы каждому пацану дали отдельную горячую пицу.
     
     
  • 2.15, мелстрой (?), 10:51, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Главное что бы там палками не били за криво собранные пакеты
     
  • 2.17, Джон Титор (ok), 11:11, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.22, Степашка (-), 12:32, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут учить подшивать подворотнички и мотать портянки. В случае фейла — делать фанеру к осмотру и лося на водопой.

    Если будешь послушным, навалят перловки с тушенкой 62 года из стратегических запасов!

     

  • 1.20, Не скажу (-), 12:22, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я как человек с сединами, рекомендовал бы детям и юношам усиленно учить английский и при первой же возможности покидать эту страну (что я собственно и сделал, но гораздо позже, получив худшие условия для старта). Peace!
     
     
  • 2.23, KaE (ok), 12:39, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как успехи? Сколько машин в день моешь?
     
  • 2.24, Аноним (19), 12:49, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паразит хочет туда, где лучше.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:52, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:54, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

