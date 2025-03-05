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Детско-юношеские соревнования Linux-skills

05.03.2025 20:45

Открыта регистрация на детско-юношеские соревнования по Linux - "Linux-skills", которые пройдут в рамках фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Соревнования проводятся в двух номинациях: Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux), в трёх возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет.

С 10 по 16 марта 2025 года пройдёт онлайн отборочный этап, на котором участники пройдут тестирование. C 4 апреля по 20 апреля 2025 года состоится финал - участникам будет предоставлен доступ к виртуальному стенду, на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux, после чего выполнить настройку Linux и сетей.

В соревнованиях используются дистрибутивы Simply Linux и Calculate Linux, OpenWRT и OPNSense на маршрутизаторах. Финал пройдёт очно на опорных площадках в Москве, Московской области (Щёлково), Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Рязани. По запросу участников площадки могут быть организованы и в других городах.

  1. Главная ссылка к новости (https://cttit.ru/events/texnok...)
  2. OpenNews: 6 марта состоятся детско-юношеские соревнования Linux-skills
  3. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  4. OpenNews: Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux
  5. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  6. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 23
Автор новости: Андрей Сурганов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62834-linux-skills
Ключевые слова: linux-skills
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, какая разница (?), 21:07, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Знание километровых манов обязательно?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:38, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Умение писать bash-портянки приветствуется.
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:42, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Знание километровых манов обязательно?

    Знания apropos достаточно =)

     

  • 1.10, Аноним (10), 21:32, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А смысл 10-леток гонять по дистрам, там всё устареет пока подрастут.
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 22:38, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А смысл 10-леток гонять по дистрам, там всё устареет пока подрастут.

    Дык, благодаря им всё и изменится.
    Пусть впитывают хорошее и делают лучшее.

     
  • 2.28, th3m3 (ok), 23:18, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будут более опытные.
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:52, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искусство костылить не устареет никогда
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:47, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Linux-skills" звучит как Линукс-убивает. Милоты детям.
     
     
  • 2.16, Анонимчег (?), 21:52, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово не дописали. Полностью: Linux kills Windows.
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:30, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux

    Жиза. Не, ну зато без работы потом не останутся.

     
  • 1.24, Аноним (-), 23:06, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:06, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >18-22 лет

    Ну такие себе юноши.

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 23:18, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:51, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, в Казахстане и Чехии (только там жил, соре) людей до 20-ти лет в принципе считают детьми. Ну то есть объективно: много кто еще живет с родителями, учится, на работу только планируют выходить (а кто-то еще и не думает, начинает только к 23-ем, когда ВУЗ заканчивает).

    Поэтому да, это еще считаются юноши по факту, что бы вам там не говорил закона "18+" и тд.

     
  • 2.33, Аноним (33), 00:40, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В жизни мальчика самые трудные первые сорок лет (с)
     

  • 1.26, Аноним (25), 23:08, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реквестую возродить линуксфесты.
     

  • 1.32, Даа уж... (?), 00:28, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно, чьи детки там будут участвовать. Нормальные бати еще не знают ALT Linux и Calculate-Linux.
     
  • 1.34, jura12 (ok), 00:57, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    взрослые справятся с заданиями для детей?
     

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