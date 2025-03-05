Детско-юношеские соревнования Linux-skills

|
|
|
|2.23, Аноним (23), 22:42, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Знание километровых манов обязательно?
Знания apropos достаточно =)
|
|
|
|2.22, Аноним (23), 22:38, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> А смысл 10-леток гонять по дистрам, там всё устареет пока подрастут.
Дык, благодаря им всё и изменится.
Пусть впитывают хорошее и делают лучшее.
|
|1.21, Аноним (21), 22:30, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux
Жиза. Не, ну зато без работы потом не останутся.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 23:51, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, в Казахстане и Чехии (только там жил, соре) людей до 20-ти лет в принципе считают детьми. Ну то есть объективно: много кто еще живет с родителями, учится, на работу только планируют выходить (а кто-то еще и не думает, начинает только к 23-ем, когда ВУЗ заканчивает).
Поэтому да, это еще считаются юноши по факту, что бы вам там не говорил закона "18+" и тд.
|
|1.32, Даа уж... (?), 00:28, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Понятно, чьи детки там будут участвовать. Нормальные бати еще не знают ALT Linux и Calculate-Linux.
|