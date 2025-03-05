Детско-юношеские соревнования Linux-skills

Открыта регистрация на детско-юношеские соревнования по Linux - "Linux-skills", которые пройдут в рамках фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Соревнования проводятся в двух номинациях: Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux), в трёх возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет.

С 10 по 16 марта 2025 года пройдёт онлайн отборочный этап, на котором участники пройдут тестирование. C 4 апреля по 20 апреля 2025 года состоится финал - участникам будет предоставлен доступ к виртуальному стенду, на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux, после чего выполнить настройку Linux и сетей.

В соревнованиях используются дистрибутивы Simply Linux и Calculate Linux, OpenWRT и OPNSense на маршрутизаторах. Финал пройдёт очно на опорных площадках в Москве, Московской области (Щёлково), Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Рязани. По запросу участников площадки могут быть организованы и в других городах.



