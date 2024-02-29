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6 марта состоятся детско-юношеские соревнования Linux-skills

29.02.2024 08:00

Открыта регистрация на детско-юношеские соревнования по Linux — "Linux-skills", которые пройдут в рамках фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Соревнования проводятся в двух номинациях: Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux), в трёх возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет.

С 6 по 10 марта 2024 года пройдёт отборочный этап, на котором участники пройдут тестирования. C 25 марта по 1 апреля 2024 года состоится финал - участникам будет предоставлен доступ к виртуальному стенду, на котором нужно будет настроить сеть и перевести рабочие станции с ОС MS Windows на Linux, после чего выполнить настройку Linux.

В соревнованиях используются дистрибутивы Simply Linux и Calculate Linux, а также OpenWRT на маршрутизаторе. Финал пройдёт на опорных площадках в Москве, Московской области (Щёлково) и Санкт-Петербурге. По согласованию с организаторами, желающие могут самостоятельно организовать опорную площадку в своём городе для проведения финала.

  1. Главная ссылка к новости (https://cttit.ru/events/texnok...)
Автор новости: hrundix
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60684-contest
Ключевые слова: contest
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:10, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ТехноКакТУС: ALT Linux и Calculate Linux.

    И ведь даже возразить нечего. Кактус.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:25, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оба вполне вменяемые дистры. Главное, чтобы организаторы не превратили в ТехноКак.
     
  • 2.18, Аноним (-), 12:10, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:34, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 1.6, Аноним (5), 09:36, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >ТехноКакТУС

    Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:07, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему Альт не под санкциями?
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:08, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux)
    Бедные дети.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 12:47, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux)
    > Бедные дети.

    Так ведь честно же написали что - кактус. Видимо это для особо упрямых, кто написанному не верит.

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:21, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пересборка ядра с целью включения поддержки оборудования будет?
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:35, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >10-13 лет

    Пощадите детей, совсем же без зрения останутся от этих ваших линуксов

     
  • 1.24, Аноним (24), 12:50, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Санкции работают ;)
     

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