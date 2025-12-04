Выпуск geoip 0.1.0, реализации REST API для определения местоположения по IP

|
Состоялся первый релиз проекта geoip, реализующего сервис для получения информации о местоположении IP-адресов через REST API. Проект ориентирован на упрощение интеграции GeoIP-функциональности в различные приложения, освобождая разработчика от необходимости самостоятельно управлять обновлениями баз данных и работать с форматом MMDB. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа в Linux и macOS, а также других UNIX-подобных системах.
Основные возможности сервиса: