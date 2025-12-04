The OpenNET Project / Index page

Выпуск geoip 0.1.0, реализации REST API для определения местоположения по IP

04.12.2025 21:53

Состоялся первый релиз проекта geoip, реализующего сервис для получения информации о местоположении IP-адресов через REST API. Проект ориентирован на упрощение интеграции GeoIP-функциональности в различные приложения, освобождая разработчика от необходимости самостоятельно управлять обновлениями баз данных и работать с форматом MMDB. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа в Linux и macOS, а также других UNIX-подобных системах.

Основные возможности сервиса:

  • Высокая производительность и низкое потребление памяти, благодаря использованию компилируемого в машинный код языка без сборoщика мусора.
  • Предоставление информации об IP-адресе (страна, город, почтовый индекс, координаты, оператор связи и др.) через REST API на основе данных MaxMind GeoLite2 (бесплатно) и MaxMind GeoIP2 (платно).
  • Определение текущего IP-адреса пользователя (доступно через отдельный эндпойнт; параметр ip основного эндпойнта является необязательным).
  • Настраиваемые автоматические обновления баз данных (как с официальных ресурсов MaxMind с использованием Account ID и Licence Key, так и с пользовательского URL с поддержкой авторизации; возможно указание интервала проверки обновлений).
  • Веб-интерфейс для ручной отправки запросов, включая опциональную поддержку отображения на карте OpenStreetMap.
  • Для всех результатов, содержащих поле timezone, автоматически формируется дополнительное поле posix_timezone (например, Europe/Paris преобразуется в CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3). Это обеспечивает автоматическую конфигурацию часового пояса на встраиваемых устройствах (например, ESP32 и иных таргетах newlib без встроенной tzdata). Данная возможность является уникальной и отсутствует в аналогичных решениях.
  • Автоматическое обновление базы данных часовых поясов (интервал, источник и авторизация настраиваются; по умолчанию используется официальный сайт IANA). При отключении обновлений применяется системная база.
  • Возможность загрузки актуальных архивов баз данных по HTTP непосредственно с сервиса (что позволяет использовать один экземпляр в качестве прокси-источника для других и снижать расход квоты MaxMind).
  • Поддержка защиты эндпойнтов с помощью опционального API-ключа.
  • Наличие OpenAPI-спецификации и встроенного Swagger UI для облегчения интеграции со своими проектами.
  • Предоставление готового Docker-образа для быстрого развертывания: 
    
docker run \
	-e MAXMIND_ACCOUNT_ID=XXXX \
	-e MAXMIND_LICENCE_KEY=YYYY \
	-e OSM_TILES_URL="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png" \  # необязательно
	-v geoip_data:/data \
	-p 8080:8080 \
	ghcr.io/quoi-dev/geoip:latest


Автор новости: KivApple
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64372-geoip
Ключевые слова: geoip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:59, 04/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, где этот "пох/нах"?! Ставь чайник, еду.
     
  • 2, Аноним (2), 22:19, 04/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    А как технически это устроено? Мне нужен список, хватит качества cidr и страна.
     
     
  • 3, Аноним (2), 22:19, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другие поля не обязательны.
     
  • 4, Аноним (4), 22:28, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть несколько баз GeoIP. MaxMind одна из самых популярных. У MaxMind есть платная база (получше) и бесплатная (похуже). Если что, они с РФ вообще не хотят работать, даже бесплатные базы не дают. Блокируют по GeoIP, да.

    Альтернативы:
    https://github.com/sapics/ip-location-db
    https://ipapi.is/geolocation.html
    Ну и еще на гитхабе есть всякие проекты, которые перераздают MaxMind в разных видах.

    Если вы оператор, то РКН бесплатно раздает GeoIP базы в формате MaxMind.

     

  • 5, Птичкомуж (?), 22:33, 04/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Нет, это не для слежки. Открытый проект. Я уже поделился с ними всеми своими IP. Задонатить не могу, потому что моя валюта плохо конвертируется в ихнюю, но чем могу..
     
