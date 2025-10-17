В некоторых процессорах AMD Zen 5 генератор случайных чисел RDSEED выдаёт 0 в 10% случаев

Инженер из компании Meta* в списке рассылки разработчиков ядра Linux обратил внимание на проблему с работой инструкции RDSEED в процессорах AMD на базе микроархитектуры Zen 5. В проведённых тестах инструкция RDSEED, предоставляющая доступ к аппаратному генератору энтропии, в 10% случаев возвращала значение 0 с успешным флагом завершения операции (CF=1). Так как значение 0 также возвращается в случае невозможности вернуть корректное случайное число и подобное состояние выделяется иным значением флага завершения операции (CF=0), предполагается, что в процессорах AMD имеется ошибка, приводящая к неверному определению состояния операции.

В ядре Linux инструкция используется как один из элементов для формирования энтропии в программном генераторе псевдослучайных чисел. Источников энтропии несколько, поэтому проблема в RDSEED не влияет на общее качество выдаваемых ядром случайных чисел. Для ядра предложен патч, отключающий применение инструкции RDSEED на системах с некоторыми процессорами AMD на базе микроархитектуры Zen 5.

Изначально проблема была выявлена в CPU AMD EPYC Turin, но позднее повторена на другой модели CPU AMD с той же микроархитектурой, поэтому предложено вместо выборочной блокировки прекратить использование RDSEED на всех процессорах семейства AMD Zen 5. Примечательно, что тестирование корректности работы RDSEED на разных процессорах проведено в ходе разбора другой проблемы с RDSEED, возникшей в CPU Zen2 Cyan Skillfish и приводящей в некоторых ситуациях к возвращению только значения 0xffffffff. До этого в процессорах AMD возникали проблемы c нарушением работы инструкции RDRAND после возвращения из спящего режима.



