В некоторых процессорах AMD Zen 5 генератор случайных чисел RDSEED выдаёт 0 в 10% случаев

2.32, Аноним (32), 11:32, 17/10/2025
+2 +/–
Если целенаправленная закладка работает и её туда специально заложили это нормально. В этом и смысл.
1.2, Аноним (2), 09:52, 17/10/2025
–9 +/–
|
>выдаёт 0 в 10% случаев
Как страшно жить. Неужели это прям так плохо?
2.10, Аноним (10), 10:07, 17/10/2025
+1 +/–
Если энтропия берется только отсюда, то отвратительно плохо. Много криптоалгоритмов становятся бессмысленными с плохим ГПСЧ.
2.11, Аноним (11), 10:07, 17/10/2025
+2 +/–
Ну даже не знаю, представь что ты запрашиваешь 256 битный рандомный ключ для шифрования, у которого диапазон значений 0 .. 2^256-1, а тебе с вероятностью 10% выпадает ноль, а вероятность нуля должна быть = 1 / 2^256
Это буквально "КРИТИЧЕСКАЯ НЕУДАЧА" для твоего биткоин-кошелька (точнее программы, которая держит твой кошель), а если на таком процессоре сервер биткоин-кошельков, типа какого-нибудь бинанс...
Ну короче последствия надеюсь ты понял...
3.18, Аноним (18), 10:38, 17/10/2025
|+/–
Инструкция возвращает 16/32/64 битное значение, а не 256. Так что вероятность того, что пр и 64 бит тебе 4 раза подряд вернется значение 0 равно 1*10-4. Во всех остальных случаях вернется таки достаточно случайное число (как минимум, 64 битное). Аккуратней надо быть с циферками.
4.26, Анонисссм (?), 11:09, 17/10/2025
|+/–
>как минимум, 64 битное
64 битную энтропию в биткоин адресах щелкают как орехи, несколько часов и готово
3.19, Аноним (19), 10:43, 17/10/2025
|+/–
Согласно документации, разрядность регистра 16, 32, 64 бита. Так что всё ещё хуже.
2.20, Аноним (19), 10:45, 17/10/2025
–1 +/–
Всего лишь бракованный процессор, неужели это прям так плохо?
3.35, Аноним (32), 11:35, 17/10/2025
+4 +/–
Откуда ты знаешь. Может переведен в специальный режим при помощи недокументированных возможностей?
3.42, Николай Тесла (?), 12:05, 17/10/2025
|+/–
> неужели это прям так плохо?
Всё зависит от того, где стоит этот процессор и при выполнении какой конкретно задачи будет выдан ноль.
2.27, leap42 (ok), 11:10, 17/10/2025
+2 +/–
> Как страшно жить. Неужели это прям так плохо?
Неа, эта инструкция является лишь одним из (обычно "худшим") источников энтропии в системе. Можно совмещать с другими или вообще не использовать (скорее всего отключением по умолчанию и кончится, по крайней мере при наличии другого качественного источника вроде TPM2).
3.38, Аноним (38), 11:49, 17/10/2025
|+/–
TPM2 - в большинстве случаев, чисто софтовый. Как ты думаешь, откуда он берет энтропию?
3.61, Аноним (61), 13:23, 17/10/2025
|+/–
А как вы определили качество энтропии TPM2? Он работает под управлением отдельной ОС - с закрытым и обфусцированным исходным кодом, с защитой от анализа. Что туда насовал дорогой Интел/АМД можно только догадываться. Или тратить кучу оплачиваемых человекочасов на обратную разработку для каждой отдельной железки.
2.37, Аноним (37), 11:42, 17/10/2025
|+/–
Сначала прогони небольшой тестик на ASMе. N раз вызывай эту RDSEED и смотри, возвращает ли 0 с флагом 1.
1.15, Аноним (15), 10:12, 17/10/2025
+9 +/–
|
Тото мне в онлайн играх лут с шансом упасть 50% выпадает с 20й попытки, а лут с шансом упасть 20% надо гриндить 4 дня без остановки. Это оказывается AMD виноваты, а не жадные разрабы, желающие развести меня на оплаченное игровое время.
2.24, Аноним (24), 10:56, 17/10/2025
+3 +/–
Ну лут с шансом 0.02 выпадает с шансом 75% же. Причём, знаешь, когда 4 раза на рейдбосса завалишься (это там где толпа конкурентов помимо вероятности того что вообще что-то выпадет) и 3 раза забираешь лучший предмет. Секрет в том, чтобы играть раз в неделю, вот вам и "шанс".
1.22, Аноним (22), 10:50, 17/10/2025
+1 +/–
Зачем полностью отключать использование, если можно в случае выпадения 0 сделать ретрай?
4.59, Аноним (15), 13:12, 17/10/2025
+1 +/–
Вполне себе рабочий костыль: если не равно 0 или 0xffffffff, то все норм. Во времена NES такой костыль использовали для считывания с геймпада, т.к. DPCM из за аппаратных косяков мог загадить шину. Надо было считать состояние геймпада 3 раза. И все было норм только если все 3 раза совпадали.
4.60, Аноним (60), 13:13, 17/10/2025
+1 +/–
Вероятность выпадения нуля должна оставаться ненулевой. То есть иногда ноль -- это нормально, если он выпадает раз в N итераций. Ты же предлагаешь, чтобы ноль не возвращался никогда. Это плохо. Отсутствие нуля -- это неслучайность: кто-то явно вписал if (result == 0) continue. Как ты догадываешься, неслучайностям нет места там, где требуется именно случайность.
1.25, Аноним (25), 11:03, 17/10/2025
–1 +/–
На Fedora вот такое выдает FALSE через несколько случайных циклов
set -euo pipefail
x=0
while ldconfig -p | grep -q 'libc.so.6'; do
echo "$((x++))"
done
echo "FALSE"
1.28, Аноним (28), 11:11, 17/10/2025
|+/–
Квантовые технологии. Просто побольше количество попыток выполнить и можно будет подразумевать,что всё на самом деле хорошо с энтропией.
2.29, Аноним (24), 11:28, 17/10/2025
|+/–
Бекдоры, ослабляющее генераторы случайных чисел определённым образом, вещь не то чтобы новая. Думаешь, с квантовыми технологиями не получится мухлевать?
2.68, Аноним (68), 14:16, 17/10/2025
|+/–
> шума маловато
Шума вентилятора? Случайные числа надо получать считая количество пыли на кулере. Броуновское движение пылинок.
1.66, Xasd9 (?), 14:10, 17/10/2025
|+/–
если значение из RDSEED уже и так рано 0
то можно не отключать использование RDSEED для инотропии…
зачем его отключать(?) если «0» (либо другое одно и тоже число) можно уже и так считать что «RDSEED не работает».
отключение RDSEED не даст ровным счётом ни чего — кроме ухудшения энтропии для тех 90% случаев когда оно не «0».
|