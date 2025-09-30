Эрик Рэймонд высказался против кодексов поведения

|
2.45, Аноним (45), 15:25, 30/09/2025
Неужели ещё есть голос разума в опенсорсе? Откатились бы до 2010 года и с трезвой головой двинули прогресс на правильный путь.
3.67, кукпоп (?), 16:17, 30/09/2025
|
> Неужели ещё есть голос разума в опенсорсе?
Больше нет, его уже отменили.
3.97, Аноним (97), 17:08, 30/09/2025
|–1 +/–
|
И чем был лучше 2010? Как была политическая возня и возня за место под солнцем, гранты корпораций и почеты, так и осталась
1.2, dullish (ok), 14:19, 30/09/2025
|+2 +/–
|
>«Если вы доставляете больше хлопот, чем оправдывают ваши вклады, вы будете отстранены»
Страшно себе представить, сколько высокопитательной пищи для троллей подарят продолжительные дискуссии о методах подсчёта этого соотношения.
2.13, skyblade (ok), 14:33, 30/09/2025
|+3 +/–
|
Насколько я понял, в том и идея, чтобы не выдавать инструментария для каких-либо подсчётов.
3.19, Фнон (-), 14:45, 30/09/2025
|–4 +/–
|
Т.е просто сказать "я сегодня проснулся утром и подумал, Джон, ты создаешь сильно много проблем"?
Отличный инструмент для тирана-самодура.
Кажется с догадываюсь, за кого голосовал наш Эрик))
4.28, Аноним (28), 14:58, 30/09/2025
|+1 +/–
|
Никто не мешает этому Джону пойти в другой проект, или форк сделать. Если таких "Джонов" будет много, то и проект загнётся. Проблема на пустом месте.
4.49, User (??), 15:39, 30/09/2025
|+/–
|
Ну она - в соседней новости тиран-самодур как-то справился, да? Ну там "процессы без уважения нарушал"(ТМ) и вот это всё.
4.81, Аноним (97), 16:43, 30/09/2025
|+/–
|
Просто надо прекратить прятать голову в песок и признать - не демократия и не базары в опенсорсе успешны, а диктатуры. Который могут по своему желанию отстранять. А игра в псевдообъективные процедуры отстранения будет только поощрять сутяжничество
5.83, Аноним (-), 16:47, 30/09/2025
|–1 +/–
|
> Просто надо прекратить прятать голову в песок и признать - не демократия и не базары в опенсорсе успешны, а диктатуры.
Что правда?
Диктатура успешна и приятна, пока она на твоей стороне.
Сообщество так облизывало товальдса, а потом им раз и запихали системмд, а потом еще и раст.
И уже как-то диктатуры стали не таким классными.
Вспомнился момент, когда те кто рассказывали какой Линус клевый - пальцы всем показывает, потом переобувались когда он выкинул на мороз российских мейнтеров.
6.89, Аноним (97), 16:57, 30/09/2025
|+/–
Так по-моему половина сообщества, что тут, что на Хабре, до сих пор молятся на Т... большой текст свёрнут, показать
7.90, Аноним (97), 16:58, 30/09/2025
|+/–
|
Опечатка, имел в виду: Проект, который НЕ нравится мне может быть успешным
7.101, Аноним (-), 17:12, 30/09/2025
|+/–
Да, именно так И на Патрика который бог , и на Тео Не люблю верунов, но их н... большой текст свёрнут, показать
4.108, _ (??), 17:38, 30/09/2025
|+/–
|
> Т.е просто сказать "я сегодня проснулся утром и подумал, Джон, ты создаешь сильно много проблем"?
И получить в ответ - да иди ты на ЮХ! чмо, "Talk is cheap. Show me your code!"
И всякие кисо от такого - тупо засохнут ;)
Не ну ЁЁЁЁ! - в опенсорц-прожектах кого только нынче нет! Кто угодно есть. Даже программисты иногда пока ещё встречаются :)
1.4, тоже Аноним (ok), 14:21, 30/09/2025
|+11 +/–
|
"Если у вашего проекта есть такой кодекс, удалите его".
В смысле - проект. Потому что вы его уже проср@ли, только еще не знаете этого.
2.42, Аноним (42), 15:22, 30/09/2025
|+3 +/–
|
Особенно если это раст проект, где только кодекс и обещания все переписать.
2.8, dullish (ok), 14:23, 30/09/2025
|+14 +/–
|
«Запрещено ругаться матом, не заглянув в код», вы хотели сказать?
1.9, Школьник (ok), 14:29, 30/09/2025
|+5 +/–
|
Трамп приказал отменить воукизм - взяли под козырек и пошли выполнять. Именно так и работает демократия и свобода.
1.11, Аноним (11), 14:31, 30/09/2025
|+7 +/–
|
Человек уязвим, занятый и увлеченный человек уязвим вдвойне. Некоторые этим пользуются - потому что умеют - и потом апеллируют к кодексу.
2.72, Аноним (72), 16:28, 30/09/2025
|+/–
|
> занятый и увлеченный человек уязвим вдвойне
занятому и во истину увлеченному должно быть по Х на всех вдвойне!
1.16, Аноним (-), 14:37, 30/09/2025
|+/–
|
Для лучшего понимания что это за люди, напомню.
Это те самые у№№№ки которые хотели трейдмаркнуть само словосочетание "open source".
Естественно ради д̶е̶т̶е̶й̶ того чтобы кто-то плохой его не затредмаркил.
А когда суд предсказуемо их послал, то они в бложике ныли про несправедливость.
opensource.org/pressreleases/certified-open-source.php
И придумали OSI Certified.
Ну чтобы баблишко получать.
2.26, Аноним (28), 14:53, 30/09/2025
|+2 +/–
|
Очередная демагогия. FSF тоже окучивает список своих правильных лицензий, и тоже баблишко получает. Про Линукс так вообще молчу, вокруг него целая организация жирует, тратя на разработку пару процентов.
1.17, Фнон (-), 14:42, 30/09/2025
|–4 +/–
|
> «кодексы поведения» оказались катастрофой — своего рода заразным социальным безумием
Мда...
Code of Conduct в армии и флоте существует ЕМНИП с 19 века.
И никому он не мешал.
В корпорациях он тоже есть и корпорации продолжают работать.
Возможно просто программисты СПО это просто инфантильные нетакусики?
2.22, Аноним (28), 14:49, 30/09/2025
|+/–
|
Получается, что эффективность корпораций на столько высока, что кинулись использовать труд каких-то жастфофанщиков. Вот ведь незадача.
3.32, Аноним (-), 15:08, 30/09/2025
|+1 +/–
|
> Получается, что эффективность корпораций на столько высока, что кинулись использовать труд каких-то жастфофанщиков. Вот ведь незадача.
В смысле?
Они получили халявных немамонтов которые им пишут код.
Ты читал про Тома Сойера и как правильно красить забор)?
2.30, тоже Аноним (ok), 15:02, 30/09/2025
|+2 +/–
|
Армия и флот - строгая иерархия с бесправными, по факту, подчиненными.
СоС именно их защищает от самодурства вышестоящих фуражек.
В интеллигентных сообществах эти правила казармы на хрен не нужны.
3.36, Аноним (-), 15:16, 30/09/2025
|+/–
|
> В интеллигентных сообществах эти правила казармы на хрен не нужны.
Хахаха, "интеллигентных сообществах"???
Погоди ты серьезно? Тогда я буду смеяться еще сильнее) (с)
У нас есть:
- пальце-показывательный аймфинниш, у которого манеры как у быд--на из бутова и который в рассылке у поминает анycы.
- борода оправдывающий эпштейнов
- куча поехавших типа Энрико с новой расой гуманоидов
- разные сорта правых и левых, анимешников-кошко-мальчико-девочек, консерваторов-верунов...
И чтобы эта вся шобла не перегрызла друг-другу глотки, приходится вводить... да внезапно правила.
4.41, тоже Аноним (ok), 15:21, 30/09/2025
|+/–
|
> У нас есть:
Да, у вас в методичках - знатный театр масок-уродов.
По своему образу и подобию малевали...
5.43, Аноним (-), 15:23, 30/09/2025
|+/–
|
> Да, у вас в методичках - знатный театр масок-уродов.
А по делу сказать что-то есть?
Или сразу надо куракекать про методички?
> По своему образу и подобию малевали...
Ну зачем по своему?
У вас уродов и так хватает.
6.46, тоже Аноним (ok), 15:27, 30/09/2025
|+/–
|
> А по делу сказать что-то есть?
По делу? Поищи нормальную работу. Стыдно это - быть ростовой ватной куклой.
7.47, Аноним (-), 15:35, 30/09/2025
|+/–
|
> По делу? Поищи нормальную работу.
Пфф, об этом по средине рабочего дня написал какой-то анон из устьзвездюска?
У меня отличная работа, после которой можно и поспорить в дундуками в интернетах.
3.91, Аноним (97), 17:01, 30/09/2025
|+/–
|
CoC - это аналог кодекса офицерской чести, а не устава. И в интеллигентном сообществе такие правила должны быть, писаные или неписаные
4.105, Васян (?), 17:24, 30/09/2025
|+/–
|
-- -- аналог кодекса офицерской чести, а не устава...правила должны быть,...
Ну да, а на гражданке дресскод и всё такое... Типа подонки пиджачков не носят и в костюмы не одеваются... :)
1.18, Соль земли2 (?), 14:44, 30/09/2025
|+/–
|
> Шокер EIG-2 представляет собой одноразовое нелетальное решение для нейтрализации отказывающихся сотрудничать индивидов на короткой дистанции.
2.27, Аноним (28), 14:56, 30/09/2025
|–1 +/–
|
А кто-то заставляет это делать? Просто взял и забанил неадеквата. С ним нет никаких договоров и товаро-денежных обязательств нет, а значит терпеть его никто не обязан. Но опять же, ему тоже никто не мешает разводить филиал /b/ на гитхабе.
1.31, Аноним (31), 15:04, 30/09/2025
|+/–
|
>После десяти лет драмы и идиотизма многие люди, помимо меня, теперь готовы публично заявить, что «кодексы поведения» оказались катастрофой
А почему они проснулись только сейчас? Где они были на протяжении всех этих десяти лет?
2.114, _ (??), 17:56, 30/09/2025
|+/–
|
> А почему они проснулись только сейчас?
Гранты кончились.
> Где они были на протяжении всех этих десяти лет?
Гранты ели.
1.48, Аноним (-), 15:37, 30/09/2025
|–1 +/–
|
>Я собираюсь сделать то, чего, по-моему, никогда раньше не делал, а именно: использовать весь свой авторитет как человека, который открыл и записал правила открытого исходного кода.
Маленкая ремарка. Эрик ты не уважаешь копилефт. Ты появился после Столлмана.
2.50, Аноним (-), 15:46, 30/09/2025
|–2 +/–
|
> Маленкая ремарка. Эрик ты не уважаешь копилефт. Ты появился после Столлмана.
Появился "после" не значит "хуже")
Столлман тоже появился после свободных лицензий типа БСД.
И толкал свой коммунякций манфест в следствии глубокой обиженности на более успешных коллег.
ps вообще после последних каммингаутов на столмана ссылаться должно быть просто брезгливо.
2.51, Аноним (-), 15:46, 30/09/2025
|–2 +/–
|
> Маленкая ремарка. Эрик ты не уважаешь копилефт. Ты появился после Столлмана.
Это была апелляция "уважение к старшим")?
Появился "после" не значит - "хуже".
Столлман тоже появился после свободных лицензий типа БСД.
И толкал свой коммунякций манфест в следствии глубокой обиженности на более успешных коллег.
ps вообще после последних каммингаутов на столмана ссылаться должно быть просто брезгливо.
1.52, Аноним (54), 15:53, 30/09/2025
|+2 +/–
|
Конечно же лучше поздно, чем никогда, но что-то мне это диссидентство на свежей могиле диктатуры напоминает. Примерно как антисоветские песни в перестроечные уже времена, когда модно стало поливать гниль режима, когда он уже фактически особо срепрессировать и не мог толком.
А слабо было на заре и в разгар шизы выйти на гору, рвануть рубаху и показать всем этим DEI-фрикам свою рабоче-крестьянскую твёрдую позицию?! ))
А то песни про загнивающий coвoк при Гopбaчёвe и при Eльцинe петь смельчаков много, а вот при Cтaлинe чот не очень.
2.60, Аноним (60), 16:07, 30/09/2025
|+/–
|
Да, когда Trump разгнал в чертям весь этот DEI бред, все стали такими храбрыми, а предыдущие 10 или сколько лет он мило молчал на тему, боясь что его мило отменят (cancel).
А говорят, что цензуры там нет. Конечно, нет, там жостче - тебя просто отменяют.
Kevin Spacey - прекрасный пример. Ни одного доказательства, а человека выкинули полностью.
Я не говорю, что он невиновный, но мне казалось, что такое в здоровом/справедливом обществе не произойдёт.
3.74, Аноним (72), 16:34, 30/09/2025
|+/–
|
> Ни одного доказательства, а человека выкинули полностью.
Ну да, волшебная Zионисткая палочка, стоило в вебинаре выступить, и тебе потом урезали все гранты :)
//www.youtube.com/watch?v=cXqz5hgxlLM
3.82, Аноним (97), 16:46, 30/09/2025
|+/–
|
Дело в том, что Эрика и так выкинули из всех проектов, где по шизе, а где и по делу. Он очень поляризующая фигура даже для умеренных, а уж леваков тем более
2.63, Аноним (61), 16:11, 30/09/2025
|+/–
|
Вообще-то Эрик подписал письмо в поддержку Столлмана, когда его травлю открыли. Даже на мерзком гитхабе ради этого зарегался.
3.68, Аноним (-), 16:20, 30/09/2025
|–3 +/–
|
> Вообще-то Эрик подписал письмо в поддержку Столлмана
А т.е это нехороший человек (редиска) не только пытался сделать трейдмак для опенсорса, но еще и поддерживает оправдателей π-филов?
Казалось что уже достигли дна, но снизу постучали (с)
4.75, Аноним (72), 16:35, 30/09/2025
|+/–
|
> но еще и поддерживает оправдателей π-филов
ты, походу свечку держал?
3.116, Аноним (-), 18:01, 30/09/2025
|+/–
|
>Вообще-то Эрик подписал письмо в поддержку Столлмана, когда его травлю открыли. Даже на мерзком гитхабе ради этого зарегался.
Уважение и жирный плюс к его карме. И это был не сарказм.
1.57, Аноним (61), 16:03, 30/09/2025
|+/–
|
У меня в CoC.md написано "никаких кодексов!", что мною, как собственником проекта, будет трактовано так: кто поднимет тему кодекса - тот просто будет сразу же будет забанен без каких-либо разъяснений, оставив дурачка самого разбираться, за что именно его забанили.
2.58, Аноним (61), 16:05, 30/09/2025
|+/–
|
И без скидок на "чем оправдывают ваши вклады". Если чел поднял тему кодекса, значит он - дурак, и его вклад ценности не имеет.
1.64, курлык (?), 16:11, 30/09/2025
|+/–
|
>Если вы вынуждены иметь такой кодекс по бюрократическим причинам, замените его следующим предложением или чем-то подобным: «Если вы доставляете больше хлопот, чем оправдывают ваши вклады, вы будете отстранены».
Так уже всё сделано https://github.com/mniip/wtfcoc
1.65, Аноним (65), 16:13, 30/09/2025
|+2 +/–
|
Вот что Трамп животворящий делает. И лишнее подтверждение, что 99% людей — флюгеры.
1.70, Кошкажена (?), 16:25, 30/09/2025
|+/–
|
Это проблема людей, особенно мужиков. Постоянно собираются в группы, придумывают кодексы разные, короче делают все, чтобы чувствовать себя причастным к чему либо.
2.77, Аноним (72), 16:37, 30/09/2025
|+/–
|
> Это проблема людей, особенно мужиков.
Это проблема людей без чести и собственного достоинства.
3.80, Аноним (-), 16:43, 30/09/2025
|+/–
|
>> Это проблема людей, особенно мужиков.
> Это проблема людей без чести и собственного достоинства.
Ну так кошка так и написала)
В современном мире достоинства и самоуважения у мужиков вообще не осталось.
Они зависимы от общественного мнения, причем сами его и выдумывают.
Все эти "не служил не мужик", ездишь на матизе - "у тебя машина бабская", одел футболку не того цвета - "ты что гeй".
Настоящий мужик сам решает на чем ему ездить или одеваться.
Ему плевать что это розовый матиз или футболка с анимешным принтом.
4.87, Аноним (72), 16:54, 30/09/2025
|+/–
|
> Настоящий мужик
Настоящий мужик никогда в мужском не сомневается (не ставит под сомнение) и имеет "аппарат", который всегда может "положить на всех", и знает об этом при любом отношении с другим мужиком. Отсюда и понятие (философское) честь и достоинство.
пс:
> Все эти "не служил не мужик"
Вот им просто надо сказать, раньше хоть "честь имели", а сейчас - "честь отдают", делайте выводы, "слуги одноразовые"!
3.96, Кошкажена (?), 17:07, 30/09/2025
|+/–
|
>> Это проблема людей, особенно мужиков.
> Это проблема людей без чести и собственного достоинства.
Само понятие чести - это уже про группу. Рыцарь ты или самурай также состоишь в группе. Все состоят в группах.
4.103, Аноним (-), 17:17, 30/09/2025
|–1 +/–
|
> Само понятие чести - это уже про группу. Рыцарь ты или самурай также состоишь в группе. Все состоят в группах.
Но группа может быть широкой неапример "жители Устьзадрыщенска" или "узкой" например жители дома номер 8.
Она может быть локальной, как примеры выше, или глобальной как например панки или двачеры.
Соответственно правила будут весьма разными.
Где-то будет "любитесь как хотите", а где-то "о нет! они держатся за руки! разврат!!".
2.119, _ (??), 18:05, 30/09/2025
|+/–
|
Думаю ты не замужем и никогда не будешь.
> чтобы чувствовать себя причастным к чему либо.
К стае, дура, К СТАЕ! Это в геноме, ТЧК.
2.94, Кошкажена (?), 17:05, 30/09/2025
|+/–
|
> лучший CoC - у SQLite
> prove me wrong
У SQlite по файкту один мэинтейнер. Как Брэм Муленар был у вима.
5.117, Фрол (?), 18:01, 30/09/2025
|+/–
|
>> https://www.sqlite.org/crew.html
>> Либо ты, либо DRHipp привирают.
> И? Ну нанял он себе подмастерьев. Это не меняет того, что вектор
> развития известен только ему, открытой разработки нет.
от этого число мейнтейнеров сходится к одному. понемаю.
1.76, Аноним (76), 16:37, 30/09/2025
|+/–
|
Неправильных подход. Человек может создавать много неудобств и изменений может быть немного, но та это и открытый исходный код и каждый имеет право его менять, а примут патчи или нет другой вопрос. Они же наши патчи не принимали под надуманными предлогами, а кодекс запрещает в лицо таким сволочам говорить все прямо кто они и где бы им побыстрее сдохнуть за то что они такие лицемеры. так что не человек должен подстраиваться под систему. Изменил код, отослал патчи - с тебя взятки гладки. Не предъявите потом за ГПЛ ничего.
1.85, Аноним (97), 16:50, 30/09/2025
|+/–
|
Честно говоря, выглядит как демагогия и обида от того, что Эрика в своё время отовсюду повыгоняли.
Что есть кодекс, что нет, выпереть человека из проекта, если он неудобен руководству или его фаворитам, не представляет проблем.
Для этого бумажка в виде кодекса не нужна. Есть руководство проекта поддерживается той или иной идеологии, оно найдет как вышвырнуть человека.
Если же человек и впрямь неудобный (а так бывает, далеко не все программисты лапушки), то опять же, сам Эрик говорит - если вы не стоите хлопот - за дверь.
2.88, Аноним (-), 16:54, 30/09/2025
|+/–
|
> Что есть кодекс, что нет, выпереть человека из проекта, если он неудобен руководству или его фаворитам, не представляет проблем.
Угу.
А потом эти же люди рассказывают как хороша диктатура в опенсорсе.
Мысль что диктатор может указать на дверь условному Эрику по велению левой пятки, условным Эрикам в голову не приходит.
Наверное слишком сложная))
3.95, Аноним (97), 17:06, 30/09/2025
|+/–
|
Ну по-моему диктатура не то что хороша, это единственный способ правления в опенсорсе. Выбор за конкретным диктатором, насколько он объективен и микроменеджер.
Что касается заявления Эрика, мне-то кажется, что тут просто лечение симптомов. Что помешает группе активистов-манипуляторов в проекте, в котором нет CoC, шуршать? Отсутствие четкой процедуры? Ну так они будут давить на то, что от неугодного "больше хлопот, чем вклада" по заветам Эрика. А кто прав, кто виноват в любом случае будет решать руководство проекта, и смогут ли их активисты прогнуть - зависит чисто от руководства проекта.
2.98, Аноним (98), 17:08, 30/09/2025
|+/–
|
> Честно говоря, выглядит как демагогия и обида от того, что Эрика в своё время отовсюду повыгоняли.
Честно говоря, он сначала высказывал подобные мнения и только потом его выгоняли. Ещё раз: сначала база, потом бан. Так с чего ему обижаться? Он последовательно отстаивает свою точку зрения везде, где ему вздумалось о ней написать, не обращая внимание на возможные баны.
2.106, Аноним (-), 17:32, 30/09/2025
|+/–
|
> Что этот поц себе позволяет? Отменить его.
Зачем?
Его уже так отменили почти все кто мог)
Этот чуча сначала пишет эссе про великодушных диктаторов, а потом обнаруживает что есть шанс не стать им))
1.109, Аноним (109), 17:48, 30/09/2025
|+/–
|
Почему же esr, этот свободный либертарианский человек, радетель второй поправки, автор одного годного эссе и пары слабеньких книг молчал пять лет? Кто не в курсе, его выбросили на мороз из им же со-основанного OSI за то, что «доставлял больше хлопот, чем оправдывал [своим] вкладом». По КоКу, на который он видимо все эти пять лет пестовал обиду.
|