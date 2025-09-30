Эрик Рэймонд высказался против кодексов поведения

2.77 , Аноним ( 72 ), 16:37, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это проблема людей, особенно мужиков. Это проблема людей без чести и собственного достоинства.

Аноним ( - ), 16:43, 30/09/2025
>> Это проблема людей, особенно мужиков.

> Это проблема людей без чести и собственного достоинства. Ну так кошка так и написала)

В современном мире достоинства и самоуважения у мужиков вообще не осталось.

Они зависимы от общественного мнения, причем сами его и выдумывают.

Все эти "не служил не мужик", ездишь на матизе - "у тебя машина бабская", одел футболку не того цвета - "ты что гeй". Настоящий мужик сам решает на чем ему ездить или одеваться.

Ему плевать что это розовый матиз или футболка с анимешным принтом.
Аноним ( 72 ), 16:54, 30/09/2025
> Настоящий мужик Настоящий мужик никогда в мужском не сомневается (не ставит под сомнение) и имеет "аппарат", который всегда может "положить на всех", и знает об этом при любом отношении с другим мужиком. Отсюда и понятие (философское) честь и достоинство. пс: > Все эти "не служил не мужик" Вот им просто надо сказать, раньше хоть "честь имели", а сейчас - "честь отдают", делайте выводы, "слуги одноразовые"!

Кошкажена ( ? ), 17:07, 30/09/2025
>> Это проблема людей, особенно мужиков.

> Это проблема людей без чести и собственного достоинства. Само понятие чести - это уже про группу. Рыцарь ты или самурай также состоишь в группе. Все состоят в группах.

Аноним ( - ), 17:17, 30/09/2025
> Само понятие чести - это уже про группу. Рыцарь ты или самурай также состоишь в группе. Все состоят в группах. Но группа может быть широкой неапример "жители Устьзадрыщенска" или "узкой" например жители дома номер 8.

Она может быть локальной, как примеры выше, или глобальной как например панки или двачеры. Соответственно правила будут весьма разными.

Где-то будет "любитесь как хотите", а где-то "о нет! они держатся за руки! разврат!!".

_ ( ?? ), 18:05, 30/09/2025
Думаю ты не замужем и никогда не будешь. > чтобы чувствовать себя причастным к чему либо. К стае, дура, К СТАЕ! Это в геноме, ТЧК.


