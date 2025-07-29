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Лидера проекта OpenPrinting уволили из Canonical

29.07.2025 14:13

Компания Canonical уволила Тилля Кампетера (Till Kamppeter), лидера проекта OpenPrinting, развивающего компоненты для обеспечения вывода на печать в Linux (среди прочего, с 2021 года в проект OpenPrinting переведена разработка сервера печати CUPS, после того как компания Apple потеряла интерес к разработке проекта для платформ, отличных от macOS). Тилль является сооснователем OpenPrinting и занимается сопровождением проекта с момента его создания в 2001 году. С 2006 года Тилль был трудоустроен в компании Canonical, в которой он занимался развитием системы печати для Linux.

Компания Canonical не прокомментировала увольнение, но предполагается, что увольнение связано с сокращением сотрудников, удалённо работающих или занятых внешним проектом. По словам Тилля он получил сообщения от более 30 работников Canonical, которые выразили недоумение решением по его увольнению, так как он проделывал значимую работу по поддержанию стека для вывода на печать и занимался сопровождением связанных с печатью пакетов для Ubuntu.

Из-за потери работы Тилль столкнулся с необходимостью как-то зарабатывать на жизнь и для продолжения развития OpenPrinting намерен перевести проект на финансирование за счёт спонсоров или найти работодателя, который по аналогии с Canonical позволил бы ему заниматься проектом OpenPrinting на своём рабочем месте. Также ведётся обсуждение перевода OpenPrinting в разряд организаций, получающих финансирование через Linux Foundation.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.social/@till/11...)
  2. OpenNews: Проект OpenPrinting взял на себя разработку системы печати CUPS
  3. OpenNews: Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS
  4. OpenNews: Из новой версии CUPS будут изъяты некоторые используемые в Linux возможности
  5. OpenNews: Создатель Poky займется в Linux Foundation развитием Linux для встраиваемых систем
  6. OpenNews: Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63638-cups
Ключевые слова: cups, print
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (176) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony128052 (?), 14:29, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –53 +/
    Печать 🖨️ уже во многом устаревшая сфера.
    Постепенно сходит на нет, как дискеты 💾 когда-то
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:31, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +45 +/
    Вот уж кто точно офисной работы не видел никогда. Киберпанк 2077 ещё не наступил так-то.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –28 +/
    А вы видели? Никто с бумажками давно уже не бегает.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 14:38, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Только что ходил в госконтору к бюрократам, при мне на подпись семь листов распечатали.
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 17:12, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том что документ уже подписан электронно.. ))
     
  • 4.12, НяшМяш (ok), 14:41, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В МФЦ как-нибудь зайдите для интереса, посмотрите на этих всех "никто".
     
     
  • 5.34, Admino (ok), 15:22, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скромно дополню, что МФЦ при этом может быть в любой стране.
     
  • 4.19, n1kt0 (??), 14:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да ладно. У Вас видимо детей нет. На любой чих (поступление в садик, любой спорт с гос финансированием, любой летний лагерь, больница) требуют как минимум "Справку о контактах"/"Справку о прививках". А дальше по нарастающей, копия СНИЛ, копия страхового, копия паспорта/разворот, о регистрации, выписка из домовой книги..... и так далее.
    Любая покупка юрика сопровождается Актом выполненных работ, счетом, счетом фактурой и так далее и тому подобное.
    Выдача сертификатов на подпись - принесите бумажку распечатанную при создании сертификата в личном кабинете на сайте банка..и так далее и тому подобное
     
     
  • 5.24, тоже Аноним (ok), 14:55, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банальная поездка ребенка с тренером на соревнования - четыре бумажки с подписями родителей. Не считая страховки, медицинского допуска и прочей макулатуры.
    Причем некоторые гении умудряются не уместить на одной странице даже дебильнейшее и никому не нужное согласие на обработку ПД!..
     
     
  • 6.27, n1kt0 (??), 15:03, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Договора и согласование это вообще отдельная песня. Там страниц 40 как минимум да ещё в двух и более экземплярах. И не дай бог не там запятая, песня хороша - печатай сначала.
     
  • 6.106, Аноним (106), 17:30, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "с тренером на соревнования "

    В министерстве спорта уже выпускают указы, которые противоречат законам вообще. Наверняка уже подписывали документ, в котором говорится о том, что ребенок представляет родителей. (Должно быть наоборот.)

    Также возложили обязанности на тренеров, чтобы дети ничего лишнего не лайканули в соц. сетях и препараты (которые дают положительный результат на допинг) не принимали. По их логике, это не родители, а тренера воспитывают детей?! Что называется, здравый смысл вышел из чата.
    Если сейчас "наклепали" такое, что дальше будет - страшно подумать.

     
     
  • 7.165, rmrfbin (?), 20:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кайф что можно с андройда документ по вифи на принтер кинуть без всяких дров и установок. а так да, в садики и школы бумажки нужны
     
  • 5.95, Аноним (95), 17:13, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это наследие совковой бюрократии, которое стремительно умирает в других локациях. Десять лет тому заполнял бумажки для школы руками. Последние года четыре школа присылает PDF на подпись через DocuSign. В том числе для школьных поездок, в том числе за границу. Может быть они их там сами печатают потом, этого я не знаю, но факт что родителям этой дурью больше заниматься не надо. Ну и так в процессе жизни очень мало надо физических бумажек, практически всё в онлайне. Кроме автомехаников: выдают пачку из семи листов с полным обходом авто даже если просто поменяли масло без опции прислать на почту.
     
     
  • 6.183, Аноним (-), 22:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ещё за документ требует подписывать школа для школьных поездок?
    Делегирование родительских полномочий другому лицу?
     
  • 6.186, Аноним (186), 22:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Японии пару лет назад отказались от дискет, которых тут уже лет 10 хрен найдёшь. Так что не надо тут сказочек про святую буржуинскую бюрократию.
     
  • 4.23, pfg21 (ok), 14:53, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    мальшик вынь морду и тиктока и посмотри на какое-либо производство. бумаги тонны используется.
    а уж про бухгалтерию вообще молчу. да, сервисы ЭДО появились и работают, но с косяками. а бумажки теткам привычнеееее. и надежнеееее.
     
     
  • 5.28, n1kt0 (??), 15:05, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вроде как nic.ru только только на ЭДО перешёл, до этого он отравлял письма счастья. И не электронные а бумажные.
     
  • 5.111, Аноним (106), 17:33, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.40, ryoken (ok), 15:36, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С юристами пообщайтесь, узнаете новую сторону этой жизни.
     
  • 4.154, Аноним (154), 19:10, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кто сказал, что в киберпанке бумагами не пользуются?
     
     
  • 4.68, ано (?), 16:20, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    там пользуются ракушками!
     
     
  • 5.112, Аноним (106), 17:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как? В том смысле, что человек соскребает а потом смывает биде?
     
     
  • 6.120, Профессор (?), 17:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кино так и не показали - как именно
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:31, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эмодзи добавляют лишний вес тезисам. Слишком жирно.
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:46, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.22, тоже Аноним (ok), 14:52, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Попробуй сделать заказ из ультрасовременного маркетплейса, получи его и крепко подумай - откуда на нем наклейки со штрихкодом. Не из устаревшей ли сферы?..
     
  • 2.93, оееее (?), 17:12, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печать это не только домашние принтеры, но еще и полиграфия. Рекламный бизнес: баннеры, растяжки, и т.п.
     
     
  • 3.118, Аноним (95), 17:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И всё это работает под управлением CUPS на АстраЛинукс или что там у вас популярно 😂
     
     
  • 4.142, Аноним (-), 18:30, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.150, Аноним (150), 18:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пхаха! Во-первых, печать - это сфера, а дискеты - это формат накопителя. Это как говорить "аэродинамика устарела, на смену лошадям пришли автомобили".

    Во-вторых, Дискетам на смену пришли другие накопители, которые были эффективнее. На смену печати не пришло ничего (и вряд ли придет).

    В-третьих, думать что электронный документооборот - это замена печати есть великая глупость. Во многих процессах - это не замена, а дублирование. И это серьезно обусловлено. Мы же не говорим, что репликация данных это замена бэкапам.

     
     
  • 3.156, анонимус (??), 19:27, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.161, Алексей Фаронов (-), 19:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видимо совсем дуpaк, если не понимаешь простых и очевидных вещей. Бумага никуда не исчезнет. Вообще никогда. Потому что отключение электричества или сбой программы - и ты даже не докажешь, что ты гражданин своей страны. Не сможешь просмотреть ни один документ. И в любой момент можешь просто все потерять. Поэтому бумажный дубликат будет всегда.
     
     
  • 3.170, Аноним (170), 20:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому бумажный дубликат будет всегда.

    Только что дубликат. В бухгалтерии уже лет 10 первичным документом является электронный, подпианный ЭП. Бумажная копия не имеет юридической силы. Хотя персонал бухгалтерии распечатывает все документы из информационной системы элекронного документооборота и подшивает их в папки. Более того, плановый отдел берет данные документы и делает копии для хранения у себя.

     
  • 3.176, Аноним (-), 21:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты видимо совсем дуpaк, если не понимаешь простых и очевидных вещей. Бумага никуда не исчезнет. Вообще никогда.

    Пергамент никуда не исчезнет, вообще никогда!

    > Потому что отключение электричества или сбой программы - и ты даже не докажешь, что ты гражданин своей страны.

    Пластик? Отличная цветопередача, устойчивость к влаге.
    В загранах уже лет 20 такое делают.

    > Не сможешь просмотреть ни один документ. И в любой момент можешь просто все потерять.

    Глаза тоже выколют)?

    > Поэтому бумажный дубликат будет всегда.

    Да-да, верим.

     
  • 2.163, Аноним (163), 20:02, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот нет. Бумажный документ есть на руках, а электронный может легко "затеряться" на сервере.
     
     
  • 3.168, Аноним (168), 20:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электронный вместе с подписью всегда можно скачать и сохранить самостоятельно. А если нет, то это скорее всего не документ вовсе.
     
     
  • 4.184, Аноним (-), 22:15, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.169, Аноним (170), 20:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После перевода медицинских учреждений на электронную историю болезни закупки бумаги и картриджей увеличились в 3 раза.
     
  • 2.177, там за шкафом (?), 21:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты это Аэрофлоту расскажи, возможно, он с тобой согласится, особенно после последнего инцидента.

    А если серьезно, то бумага остается единственным (и резервным) оффлайн способом вести деятельность, когда онлайн почему-то недоступен...

     

  • 1.3, mikhailnov (ok), 14:29, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "With my mostly external work I got a victim of it and they laid me off"

    Скорее, под external work имеется в виду не удаленная работа, а работа по внешним, связанным со стеком печати задачам, напрямую не связанным с сиюминутными бизнес-интересами менеджеров.

     
     
  • 2.8, Аноним (6), 14:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так. Он делал работу не от работодателя. Работодатель его уволил. Вопрос не в том, насколько CUPS важен, а что он делал за зарплату.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него беда просто с английским. "I got a victim of it" так тоже не говорят.
     
     
  • 3.18, mikhailnov (ok), 14:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, видимо, говорят, раз он говорит )))
     
     
  • 4.61, prokoudine (ok), 16:04, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он австриец, а не бритиш.
     
     
  • 5.63, Аноним (-), 16:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Он австриец,

    Прям как Гитлер 😱
    Дайте ему уже хоть какую-то работу, главное чтобы он в художку не поступил!

    > а не бритиш.

    Некоторые бритиши "говорят" на кокни.
    Ну типа орков из вархаммера))


     
  • 5.66, mikhailnov (ok), 16:14, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он австриец, а не бритиш.

    Хм, понятно)

     

  • 1.13, Anonimus (??), 14:43, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    С печатью в Linux дичь полная. Если сканирование работает из коробки, то с печатью танцы с бубном как на этапе настройки так на этапе работы. Единственное спасение - это печать через виртуальные машины Windows.
     
     
  • 2.16, mikhailnov (ok), 14:47, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У нас в Росе в подавляющем большинстве случаев все из коробки работает. На свободных драйверах. Возможно, у вас в дистрибутиве чего-то не хватает. С печатью в целом архитектурно получше ситуация, чем с sane,
     
  • 2.21, pfg21 (ok), 14:51, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    у меня наоборот. куча старых принтаков работает из под линухи, но не работают из под виндувс, апи там у него поменялось, али еще какая проприетарщина :)    
    поставил на пару старых компов линуху, теперь они "станции печати".    
    учитывая их кондовость и неубиваемость, прослужат долго.
     
  • 2.25, тоже Аноним (ok), 14:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Единственное спасение - не покупать дешманские дрюкеры, производители которых из экономии запихали все, что можно, в виндовские дрова вместо микросхем самого устройства.
    Такое барахло и в следующей версии виндов вполне может не заработать, между прочим.
     
     
  • 3.89, _kp (ok), 17:01, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычная ситуация, отдали даром WinXP-Only-Printer, который даже печатает хорошо, но с софтом обматеришся.
    Конечно, можно купить новый или бу принтер, с которым нет проблем. И более того, так и рекомендуется.
    Но, есть бедные студенты, семьи с детьми, и просто ситуация когда лишних денег нет.
    Вот и эксплуатируют подобные принтеры до сих пор.
    Для использования ставят виртуалку с Linux или WinXP. Вторая виртуалка потребляет сильно меньше ресурсов, и вообще не требует возни, установил старые драйвера, и открыл принтер по сети. А с Linux виртуалкой "бедные студенты" обычно не разбираются, если дали готовую, то пользуются без проблем.


     
     
  • 4.164, Аноним (164), 20:11, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > WinXP-Only-Printer

    а можно озвучить эту модельку WinXP-Only-Printer что вааще не работает под этим вашим линуксом? Ну полтора самых убогих и уже засохших струйника мы считать за такое не будем, так как оно не "даже печатает хорошо"

     
     
  • 5.180, llolik (ok), 21:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Canon-овские CAPT принтеры, например. LBP 1120 или 2900/3000. Эту хтонь даже ядерным взрывом не убьешь, наверное, но работает максимум в Win7.

    Под linux есть реверснутый драйвер, который работает ... ну, так себе.
    https://github.com/agalakhov/captdriver/tree/master/src

     
  • 2.31, Аноним (31), 15:09, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько лет назад, года 2-3 назад пытался настроить МФУ, так сканирование вешало дистрибутив и ломало иксы. Три недели искал решение на стековерфлоу.
     
     
  • 3.153, Аноним (153), 19:03, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ на поверхности был - надо было использовать вяленого! /s
     
  • 2.32, IMBird (ok), 15:16, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шёл 2025й год До сих пор не был придуман единый унифицированный протокол для в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.35, тоже Аноним (ok), 15:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Родовому пользователю на заметку: попробуй посчитать, сколько займет битмап формата А4 точек так на 1200 на дюйм, да еще "всякая информация" к нему, если тупо гнать это все на принтер и не "выдумывать свои костыли".
    Сколько принтеру понадобится памяти для обработки этого добра и сколько в результате будет стоить этот принтер.
    Временем перекачивания этих данных по USB или вайфаю можешь пока пренебречь.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А методы сжатия не катят?
     
  • 4.59, Аноним (-), 16:00, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > попробуй посчитать, сколько займет битмап формата А4 точек так на 1200 на дюйм,

    Почти 9Мб. И... что? Это типа много?

    А теперь рядовом комментатору опенька на заметку: почитай сколько стоит 1Гб оперативы.

     
     
  • 5.74, _ (??), 16:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жесткоё ч\б ... ну разве чеки печатать ... Но суть - правильная! :)
     
  • 4.72, _ (??), 16:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Родовому пользователю на заметку: попробуй посчитать, сколько займет битмап формата А4 точек так на 1200 на дюйм,

    Если брать байт на точку (ну мы же о простеньких друккерах да?) - 0.13GB (~=133MB) на картинку . И чЁ?!?!
    > да еще "всякая информация" к нему,

    Ну пусть будет 0.2GB (~=205MB). Повторю свой вопрос - и чЁ?!?
    > если тупо гнать это все на принтер и не "выдумывать свои костыли".

    Не, не проканает!
    В отрасли _уже_ есть стандарт. И это нынче не PCL и не Postscript, это ... PDF 1.** - _точную_ версию ищи сам, раз уж принтеры делать собрались.
    Или не купят ваше ххмммм друкер-железо :)

    Чела в новости не люблю, из за него печать из под линуксов умерла. Собаке - собачья(С)

     
  • 3.99, оееее (?), 17:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно придуман. Для печати это AirPrint/Mopria/IPP Everywhere (все три очень похожи и условно взаимозаменяемы), для сканирования: Mopria Scan/WSD.

    Бездрайверное сетевое или проводное сканирование и печать, на любой ОС.

    У вас всё ещё старый принтер, который не поддерживает эти технологии? Предлагаю его заапгрейдить: https://printserver.ink/

     
  • 2.42, ryoken (ok), 15:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На HP-девайсах вполне норм. Сканирование сразу в шару или почту, без морочения головы. Печать (на дебе по крайней мере) тоже несложно ставится.
     
     
  • 3.65, soarin (ok), 16:10, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот настраивал HP LaserJet Pro M15w
    Повозился минут 20 с  Ubuntu 24.04 LTS – "hplip-gui USB protocol error", надоело.

    Взял ноутбук с Windows и за пять минут выставил утилитой HP параметры точки WiFi для подключения. Запустил, вбил SSID и пароль – всё.

    Потом уже Ubuntu, его нашла сама в локальной сети. Даже целых две штуки дубликата – ни один не работает.
    Пришлось лезть в веб интерфейс CUPS и там разбираться с протоколами печати.

     
     
  • 4.73, ананим.orig (?), 16:27, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так USB или WiFi?
     
     
  • 5.82, _ (??), 16:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему "или" ? Оно там оба есть. И оба должны работать. И работают если это вантуз.
    А в линуках теперь новый cups - пингвины должны страдать(С).

    Надеюсь кекса из сабжа никуда в приличное место не возьмут. Хотя - пофиг, поздняк уже ему анальных кар желать - своё дело он уже сделал: caps больше для работы не того :~-(

     
     
  • 6.109, нах. (?), 17:31, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну а что он мог понаделать в свободное от планерок и летучек время (а возможно еще и кодить что-то было надо)? Скажи спасибо что пока собирается.

    Причем и так перестарался - видимо, проспал планерку, и уволили за недостаточную вовлеченность.

     
  • 5.157, soarin (ok), 19:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так USB или WiFi?

    Подсоединяешь принтер по USB к компу, чтобы настроить подключение принтера к WiFi (SSID и пароль).
    Дальше отсоединяешь кабель. И принтер работает сам через WiFi для любого устройства в локальной сети.

     
  • 4.77, Аноним (-), 16:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот настраивал HP LaserJet Pro M15w

    Ты просто неправильный принтер выбрал. Нужно было брать с хорошей поддержкой линя.

    > Повозился минут 20 с  Ubuntu 24.04 LTS

    И не правильный дистр. Надо было брать *дистронейм*.

    А так в линуксае все отлично с печатью, все работает, ничего не глючит))

     
     
  • 5.87, _ (??), 16:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты просто неправильный принтер выбрал.

    Ну вот у меня стандартный выбор для финансов - Ricoh. Он теперь "неправильный".
    Ну как неправильный? Теперь линуск "неправильный" и для печати слипов уже развёрнуты M$ Windows Server 2019-2022 ...

    > Нужно было брать с хорошей поддержкой линя.

    Ну тот же Ricoh нынче:
    Choose other OS
    Select driver language
    Windows
    Mac OS X
    Windows Server

    ... а раньше в списке линукс был :( А всио!(C) :(
    Не захотели фирмачи _все_ с нуля переписывать.

    На предидущем поколении их железок, на RHEL7 всё работает просто отлично!
    Поэтому козёл из топика и нужен был, это недопустимо чтоб в линуксе что то без гиммора работало!
    Теперь все системы ре-дизайнят (да собственно уже!) на печать из форточки, а не тупо lpd прямо с серваков с репорт-генераторами :(

    Как то таГ (С)

     
     
  • 6.125, оееее (?), 17:56, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так эти Ricoh поди AirPrint/Mopria поддерживают, и драйвер им в Linux не нужен?
     
  • 4.141, AleksK (ok), 18:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну в твоей криворукости никто и не сомневался
     
     
  • 5.155, soarin (ok), 19:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну в твоей криворукости никто и не сомневался

    Не сомневался в таком глупо-фанатском комментарии.

    Если не работает из коробки – это вопросы к продукту. Тут не выйдет что-то сделать неправильно, просто воткнув и запустив программу.
    А Windows волшебством обладает и руки выпрямляет?

    А если бы была бы криворукость, то ничего бы не заработало бы в итоге.
    Но раз авторы софта не дорабатывают, то приходится пользователю.

     
     
  • 6.181, AleksK (ok), 21:53, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, AleksK (ok), 15:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только что менял принтер на рабочем месте где стоит Kubuntu 24.04. Просто воткнул в принтер питание и эзернет, на компе он сразу появился в списке доступных, выбрал его и прищелкнул галку использовать по-умолчанию все заняло не больше 5 минут. Какие у тебя там танцы с бубном?
     
     
  • 3.88, _ (??), 17:01, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имя его сестра!(С)Ди3М

    И видит ли оно options? Ну поля там, смещение, 2-сайд ... и вот это всё?

     
     
  • 4.107, AleksK (ok), 17:30, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Имя его сестра!(С)Ди3М
    > И видит ли оно options? Ну поля там, смещение, 2-сайд ... и
    > вот это всё?

    HP LJ Pro 4003dn. Там куча самых разных принтеров хъюлиты, кэноны, киосы, брозеры все работают на линуксе без проблем. Более того на компы которые шарят принтеры я специально ставил Линукс потому что с ним проблем меньше чем с виндой. Настройки есть, двусторонняя печать работает.

     
  • 4.162, soarin (ok), 19:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 2-сайд ...

    Был HP P1102.
    Двухстороння печать в драйвере была доступна только под Windows.
    Жмёшь галочку. Потом появляется окно "переверни пачку <анимация>, засунь". Всё для пользователей.

    Под линукс шиш. Скриптами понятно, что не ракетная наука что-то нагородить.


     
     
  • 5.182, AleksK (ok), 21:58, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Двухстороння печать в драйвере была доступна только под Windows.
    > Жмёшь галочку. Потом появляется окно "переверни пачку <анимация>, засунь". Всё для пользователей.

    Вот это суперсистема двухсторонней печати 🤣

     
     
  • 6.185, нах. (?), 22:28, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.98, оееее (?), 17:18, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текущий CUPS 2 объединяет порядка 12 разных архитектур написания драйверов, 4 архитектуры подключения принтеров, и полагает, что печать ведётся страницами (принтеры чеков/лейблов с «бесконечной» лентой, а также оффетная печать), и приходится под это подстраиваться.

    CUPS 3, у которого вот-вот скоро будет первый релиз, написан с нуля, и реализует только одну архитектуру: IPP. Все существующие драйверы добавляются через сервер-конвертер в IPP.

     
  • 2.103, Аноним (103), 17:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постоянно меняю принтеры и все время разные производители и модели.
    На убунту ни разу не было проблем с драйверами. Все всегда само заводится.

    А принтеры меняю потому что всегда есть принтер по акции с ценой в два раза ниже цены краски. Если производители захотели хитрожопить и продавать принтеры ниже себестоимости чтоб клиентов привязать, то и мы будем хитрожопить))

     
  • 2.171, Аноним (170), 20:53, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С печатью в Linux дичь полная

    Если драйверы есть в ядре, то проблем нет. Проблемы только с HPLIP. Вот это можно назвать "дичь".

     
     
  • 3.174, нах. (?), 21:04, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    простите, что у вас драйвер принтера (то есть просто преобразователь из одного формата в другой) делает - в ядре?!

     

  • 1.15, Соль земли2 (?), 14:47, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вышел в тираж. Ба дум тсс!
     
  • 1.20, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 14:51, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > По словам Тилля он получил сообщения от более 30 работников Canonical, которые выразили недоумение решением по его увольнению

    Ага-ага. Безымянный болгарин в шоке! Более 100 испанцев выразили свой протест. И так далее. Вот прям реально пахнет пропагандой одной северной банды

     

  • 1.26, Аноним (-), 15:00, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это того самого CUPS, который дырявый как шерето Уязвимости нашли в 2024 И рез... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:17, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пох залогинься.
    А вообще да, все так
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 15:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пох залогинься.

    Обидно слышать такие сравнения, с этим крадуном тележек в аэропортах!
    Или это был нax? Они слишком похожие((

    > А вообще да, все так

    Угу. И это печально.
    Картинка с библиоткой чувака из Небраски.jpg

    Надеюсь законодательные инициативы в ЕС получат развитие, и со всех, кто зарабатывает на опенсорсе, можно будет спросить за качество.
    Ну и им же придется платить таким Тиллям нормальную ЗП.

     
  • 2.100, оееее (?), 17:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В соседней теме обсуждали инициативу Maintenance Fee.
    >И что-то аноны платить не собираются.

    OpenPrinting'у перечисляется часть доходов от продажи принт-серверов https://printserver.ink/

    Проект изначально задумывался и как удобная железка, и как способ финансирования системы печати и драйверов для их улучшения.

     

  • 1.36, Аноним (-), 15:24, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из-за потери работы Тилль столкнулся с необходимостью
    > как-то зарабатывать на жизнь

    Беднягя.
    С 2006 года страдал фигней за деньги Каноникла и в ус не дул.
    А потом ВНЕЗАПНО оказалось, что деньги беруться не из воздуха))

    Добро пожаловать в реальный мир, друг!

    ЗЫ: интересно, а сколько еще таких непонятно чем занимающихся по корпам распихано?

     
     
  • 2.43, нах. (?), 15:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю, вы прошли предварительное собеседование в canonical на должность мла... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.58, Аноним (-), 15:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ждите звонка hr!

    Спасибо за предложение, но мне и тут нормально платят)

    > Умение считать "фигней" поддержку одной из ключевых подсистем линукса

    Ахаха, "ключевая подсистема")) Ну ты петросян конечно.
    Что, поваливаются принтачки на том овне, что почему-то называют "линух десктоп"?
    Загнется пара принт-серверов с отбитыми в жаркой битвес 6оmжами древними принтаками?

    Трагедия, трагедия!

     
  • 3.69, prokoudine (ok), 16:20, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лол, нет, в каноникл это не совсем так работает Там 3-4 месяца иногда больше ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.104, оееее (?), 17:27, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тилль и Майкл выполняют огромную работу.

    Майкл принимает участие в стандарте IPP Everywhere и в целом задействован в индустрии печати, сделал LPrint, PAAPL.

    Тилль поддерживает и развивает существующие драйверы, фильтры и остальную часть CUPS, разрабатывает CUPS 3.

    За всю систему печати в UNIX (не только Linux!) отвечают 4 человека. Два из них её же 25 лет назад и создали.

     
     
  • 3.113, нах. (?), 17:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > За всю систему печати в UNIX (не только Linux!) отвечают 4 человека. Два из них её же 25
    > лет назад и создали.

    ну, если быть честным, до этого мы как-то lpr(NG) обходились. Но этот вариант (мало того что вряд ли вообще сейчас соберешь) оставляет немного выбора - поскольку фильтров-то нет.

     

  • 1.37, нах. (?), 15:25, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.41, Аноним78347898934 (?), 15:39, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните дураку, вот подключил я принтер с драйверам к cups серверу.
    Какие потом драйвера выбрать на windows для удаленного доступа
    к этому принтеру ? (родных допустим для windows нет)

    Кто-то PAPPL от создателя CUPS использовал ?

    https://www.msweet.org/pappl/

     
     
  • 2.46, Аноним (52), 15:43, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.47, нах. (?), 15:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > родных допустим для windows нет

    лолшта?


     
     
  • 3.48, Аноним (52), 15:44, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принтер древний, а компания накрылась медным тазом.
     
     
  • 4.55, нах. (?), 15:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так может выкинуть уже его пора (интересно, откуда вы берете расходники к принтеру, где компания - накрылась?)

    Но если выкинуть никак нельзя - settings/printer/isn't listed/select by name/http://ippадрествоегоцупса

    и в качестве драйвера - как обычно, какой-нибудь безотказный лазерджет подревнее.


     
  • 3.54, тоже Аноним (ok), 15:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > лолшта?

    Например, на кучу старых моделей Canon дров под x64 не писалось просто никогда.

     
     
  • 4.81, Аноним (-), 16:42, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, на кучу старых моделей Canon дров под x64 не писалось просто никогда.

    М...
    Это насколько старые принтеры?
    2000е? Или еще древнее?

     
     
  • 5.85, тоже Аноним (ok), 16:52, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под тот, который я выкинул по этому поводу, были дрова для Win7 x32. И только.
    Pixma какая-то, точнее модель не помню.
     
  • 5.108, оееее (?), 17:30, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2002-2004
    Canon LBP первой ревиизии.

    См. https://habr.com/ru/articles/843898/

     
     
  • 6.116, Аноним (-), 17:42, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2002-2004
    > Canon LBP первой ревиизии.
    > Средняя цена — от 500 до 1500 рублей

    И при этом прелагают купить OPi3)) Или прдлиться с этим самому.
    Не удивительно, что нашлось всего 135 немамонтов.

    А могли бы просто купить нормальный принтер...

     
     
  • 7.123, оееее (?), 17:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А нормальные современные принтеры стоят от $200, ближе к $350.
    Canon LBP и продают так дёшево только потому, что они не работают в современных ОС. Более современные программно принтеры (LBP 2900, например) стоят не менее $50 на вторичке, и около $150 новые (да, их всё ещё выпускают, с 2005 года).
     
     
  • 8.148, Аноним (-), 18:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а зачем ты их сравниваешь с Canon LBP Он ну вот никак не попадает в категор... текст свёрнут, показать
     
  • 6.135, Фрол (?), 18:13, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мать честная!

    "я помню это... я был там, Гэндальф..."

    у этого кенона за 20 лет работы уже пупок стерся. это все же не лазерджет, дайте ему умереть спокойно.

     
  • 4.172, Аноним (170), 20:55, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на кучу старых моделей Canon дров под x64 не писалось просто никогда.

    Для Windows драйверов нет для таких аппаратов. Для Linux возможно не для всех, но есть. Поищите.

     
  • 2.51, тоже Аноним (ok), 15:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот подключил я принтер с драйверам к cups серверу

    CUPS - просто диспетчер, отправляющий задания в очередь конкретному принтеру.
    Сам он за вас печатать не будет, задание должно быть сформировано в виндах.

     
     
  • 3.115, оееее (?), 17:41, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем.
    Задание может быть сформировано в Windows, это поддерживается в текущем CUPS 2, но от этого пытаются уйти (убрать режим raw queue).

    https://github.com/OpenPrinting/cups/discussions/1212

    В современном мире предполагается, что клиент отправляет CUPS'у один из стандартных форматов, который затем преобразуется в то, что принтер понимает, либо cups-filters, либо драйвером (фильтром) принтера. Windows может отправлять хоть стандартный PostScript, хоть PDF, хоть PWG Raster.

     
  • 2.57, Andrey (??), 15:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй выбрать в windows дрова от похожего по размеру бумаги и количеству лотков PostScript принтера, а в качестве сетевого протокола IPP.
     
     
  • 3.64, Аноним78347898934 (?), 16:10, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что называется Microsoft IPP Class Driver ?

    p.s.
    на M* макинтошах еще веселее с gutenprint
    https://apple.stackexchange.com/questions/471778/how-to-get-an-m2-mac-mini-pri

     
  • 3.96, _ (??), 17:13, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй выбрать в windows дрова от похожего по размеру бумаги и количеству лотков PostScript принтера, а в качестве сетевого протокола IPP.

    И молиЦЦо! Истово! Linux way (C)

     
  • 2.105, оееее (?), 17:29, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С современными версиями CUPS никаких драйверов не требуется. CUPS анонсирует принтер по бездрайверному протоколу Mopria (он же AirPrint), который поддерживается в Windows.

    Достаточно найти принтер в сети и добавить (установить) его. Всё, можно печатать. Не нужно ни добавлять по IP, ни выбирать драйвер.

    См. подробнее в статье https://habr.com/ru/articles/843898/ («Почему актуальным принтерам не нужен драйвер?»)

     
     
  • 3.126, нах. (?), 17:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С современными версиями CUPS никаких драйверов не требуется.

    но и напечатать ничего кроме прона не получится.

    > CUPS анонсирует принтер по бездрайверному протоколу Mopria (он же AirPrint), который
    > поддерживается в Windows.

    и не умеет ровно ничего, потому что предназначался для печатания фоточек с мабилки.

    > См. подробнее в статье https://habr.com/ru/articles/843898/ («Почему актуальным принтерам
    > не нужен драйвер?»)

    но в качестве "Актуального принтера" у товарисча доисторическое гуано к которому нет драйверов (и он там что-то ужасное через эмулятор x86 наизобретовывал).
    Оно само по себе кроме растра ничего не умеет, поэтому "и так сойдет".

     
  • 3.179, Аноним (179), 21:27, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, вот это тёплое место он нашёл на 10 лет.
     

  • 1.44, Аноним (52), 15:42, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напоминает анекдот про дрова (дрова нужны, нет, утром дров нет).

    Видимо и Каноникал уже не нужен десктоп (уже давно не приоритет) с принтерами. Весь уклон на сервер.

     
     
  • 2.49, нах. (?), 15:44, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    серверу тоже иногда что-то напечатать надоть. И telnet printer 9002 не везде прокатит.

     
     
  • 3.50, Аноним (52), 15:45, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это поворот, тогда зачем уволили?
     
     
  • 4.56, нах. (?), 15:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то ись как зачем, он же внятно написал - в компании режим строгой экономии, как в общем по всей индус-трии, поувольняли всех ненужных (т.е. - инженеров и программистов, занятых непонятными не заказанными топ-менеджерами прожектами в рабочее время, не менеджеров же ж по продажам, они-то доход приносят, а от этих - только расходы).

    Если что - в microsoft точно такая же хрень недавно слуцилась... причем то были специалисты по облачкам и .net - т.е. самым продвигаемым технологиям.

     
     
  • 5.67, Аноним (-), 16:14, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как в общем по всей индус-трии, поувольняли всех ненужных (т.е. - инженеров и
    > программистов, занятых непонятными не заказанными топ-менеджерами прожектами в
    > рабочее время, не менеджеров же ж по продажам, они-то доход приносят, а от
    > этих - только расходы).

    Какой ужас! Они думали что они такие невъе###но крутые и нужные, с огромным таким самомнением, а оказалось что они заменимы. А теперь приходится пиццу развозить или тележки в супермаркете.

     
     
  • 6.117, нах. (?), 17:45, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а оказалось что они заменимы

    в том и дело что их никто заменять даже и не собирался. Как и этого вот.

    Просто на твои проблемы теперь никто не среагирует - некому.
    Получишь стандартную отписку от робота (индусского) по методичке - "вы сами виноваты, это мы не поддерживаем, так и было задумано".

     
  • 5.70, Аноним (52), 16:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Походу дела там стали резко ухудшаться, может это начало больших сокращений?
     
     
  • 6.92, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 17:11, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Походу дела там стали резко ухудшаться, может это начало больших сокращений?

    У Canonical прекрасная прибыль растущая год от года, даже тут об этом были новости
    За что чувака уволили видимо знает он сам и hr, думаю что чувак изрядно обгадился, раз его выгнали после 19 лет работы в конторе

     
     
  • 7.101, Аноним (-), 17:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За что чувака уволили видимо знает он сам и hr, думаю что чувак изрядно обгадился,
    > раз его выгнали после 19 лет работы в конторе

    Ну... тут пишут что он пять лет искал кто бы сделал работу на халяву ("I had problems to find volunteers or GSoC contributors")
    opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137448.html#84
    На халяву это конечно отлично, но ждать столько не в каждой фирме смогут.

    Просто сделали ревью деяний и поняли что им не попути. Не думаю что он именно что-то плохое сделел, а скорее "просто особо ничего не делал". Теперь удивляется что работать придется))

     
     
  • 8.110, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 17:33, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааааа Ну если он пять лет искал кто бы сделал бесплатно, что бы он дальше зарпла... текст свёрнут, показать
     
  • 8.114, оееее (?), 17:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бесплатно GSOC платит за contribution ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.102, _ (??), 17:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > серверу тоже иногда что-то напечатать надоть.

    На виндовсе поднимаешь lpd листенер. С линукса печатаешь как IPP либо на raw-сокет. Нифига не настраивается (со стороны линука). Всё как запланированно :( Всё как 20 лет назад :(

     
  • 2.90, 123 (??), 17:02, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Каноникал весь упор в WSL сейчас)
     
     
  • 3.119, нах. (?), 17:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну здрасьти... в maas у них упёр... или что там у них.
    на wsl зарабатываются не деньги, а благосклонность л0x0в. Которые потом и тащат в проекты то, для чего потом придется купить maas и еще кучу всякой гадости.

     

  • 1.71, 1 (??), 16:24, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У кого дефицит кадров, сейчас как буд-то самое время скупать ключевых разработчиков, брошенных проклятыми капиталистами на произвол судьбы, и пополнять реестры отечественного СПО.
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 16:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > самое время скупать ключевых разработчиков, брошенных проклятыми капиталистами на произвол судьбы, и пополнять реестры отечественного СПО.

    Хм... думаешь им позволят работать удаленно?
    Какая вероятность что чувак из Австрии захочет переезжать в РФ?
    А ведь не факт что поселят в дефолтСити.
    Прикинь культурный шок от пребывания в какой-то Перми или г.Омске?


     
     
  • 3.138, Аноним (-), 18:19, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.145, Аноним (-), 18:35, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.166, Аноним (164), 20:18, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.173, Аноним (173), 20:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так-то в Перми или Омске заметно комфортнее и безопаснее, чем в столице цеевропы

     
  • 2.78, Аноним (78), 16:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, дефицита кадров давно нет - есть переизбыток. Во-вторых, такого разраба забанят на всех площадках, где он мог что-то полезное сделать.
     
  • 2.79, Аноним (-), 16:40, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.121, нах. (?), 17:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "видите ли, дедушка - ослеп, а не о..ел!"

     

  • 1.75, Аноним (78), 16:31, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В новости как всегда всё переврали По пунктам 1 Поддержку и разработку CUPS в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.80, Аноним (-), 16:40, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > github.com/tillkamppeter

    Вау! За весь май чел сделал целых 5 коммитов!
    С 15 августа по 14 сентября вообще практически нифига не делал - целый один contribution (а потом наверное пришел манагер с ведром гвоздей и понеслась))

    Штош, если он так "работал" с 2006 года, то возникает вопрос "а почему его не турнули раньше?". Развелось дармоедов...

     
     
  • 3.84, prokoudine (ok), 16:51, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай https://lists.debian.org/debian-printing/2023/01/msg00001.html, например.

    "After 2017, I had problems to find volunteers or GSoC contributors to implement the support for the CPDB in the actual GTK and Qt print dialogs, but last year, 2022 I finally succeeded to find a great contributor and he succeeded to implement the CPDB support in the GTK and Qt print dialogs."

    Он стал меньше писать код и больше рулить другими (но, как видишь, с переменным успехом).

     
     
  • 4.136, Аноним (78), 18:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там работы на пару недель, а он ищет студентов под это дело. Я бы такого тоже уволил.
     
     
  • 5.139, Аноним (-), 18:20, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Там работы на пару недель, а он ищет студентов под это дело. Я бы такого тоже уволил.

    Не, ну что ты начинаешь!
    Тут же нужно подумать, поискать, принять взвешенное решение.
    Не самому же писать, в самом деле! А зп она капает.

     
     
  • 6.147, Аноним (78), 18:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот похоже кто-то посмотрел и решил устранить эту течь. Подкинут вот этому персонажу https://github.com/michaelrsweet пару сотен бакс и он столько же коммитов сделает.
     
  • 2.83, prokoudine (ok), 16:44, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2. Герой топика сопровождает только cups-filters, и, надо отметить, особо не напрягается https://github.com/tillkamppeter Вклад на уровне обычного человека, который кодит в свободное от работы время.

    Основной вклад у него был в cups-browsed, но там он давно неактивен. Вот тут хорошо видно: https://openhub.net/p/cups-browsed/contributors/3285643539058134.

     
     
  • 3.128, Аноним (78), 17:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя удивлю, но cups-browsed хостится на гитхабе, а в профиле человека видно все коммиты. Текущую производительность оценить не составляет труда.
     
     
  • 4.151, prokoudine (ok), 18:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я тебя удивлю

    Не, не получилось удивить :)

     

  • 1.86, Аноним (86), 16:56, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.97, Аноним (95), 17:15, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > столкнулся с необходимостью как-то зарабатывать на жизнь

    Я тоже как-то столкнулся. Пришлось быстро взрослеть.

     
     
  • 2.122, нах. (?), 17:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в смысле - научиться кодить под вендупоганую?

    Ну сочувствую, бывает и хуже.

     
     
  • 3.149, Аноним (95), 18:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в смысле - научиться кодить под вендупоганую?

    Кодить — боже упаси! К вендепоганой претензий нет.

    > Ну сочувствую, бывает и хуже.

    Я не жалуюсь, кстати. Всякому мальчику желаю повзрослеть и стать мужчиной, это в любом возрасте не поздно сделать.

     

  • 1.127, Аноним (106), 17:59, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Из-за потери работы Тилль столкнулся с необходимостью как-то зарабатывать на жизнь"

    А вот это автор новости серьёзно пишет? Всегда надо быть готовым к потери работы!
    Нужно завязывать на себя всё, до чего можно дотянуться. И уходить тоже после увольнения с тем, до чего можно дотянуться! Если так работал бы, то его Red Hat быстро бы наняли.

     
     
  • 2.130, Аноним (78), 18:07, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CUPS пишет Michael Sweet, а Тилль держит cups-filters и прочее легаси, которое развивать давно не требуется. Так что в текущих реалиях платить человеку тоже не требуется. Справится любой штатный работник, выделив пару часов в неделю.
     
  • 2.131, Аноним (-), 18:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не против твоих мыслей. Но и о главных вещах не надо забывать - надеюсь ты за GNU и копилефт? Или нет?
     
     
  • 3.175, Аноним (179), 21:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он за финансовый успех в жизни На работу идут не ради работы, а ради денег А G... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.178, Аноним (-), 21:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но и о главных вещах не надо забывать - надеюсь ты за GNU и копилефт? Или нет?

    GNU и копилефт - это разные вещи.
    Например  MPL это тоже копилефт.

    Надо быть за свободный код.
    Свобода - это прротивоположность ограничениям.
    А кто у нас запретительные лицензии (как у копирастеров)? Правильно - ГНУ.

     

  • 1.129, Аноним (-), 18:06, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожелаю удачи Тиллю во всех его начинаниях. Принципиальный человек. А Cannonical ничего хорошего не пожелаю.

    Ещё, пожалаю Тиллю изменить лицензию CUPS на GPL_v3. Сейчас там пермиссивная Апаче2.

     
     
  • 2.134, Аноним (78), 18:12, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя может удивлю, но раньше там лицензия была GPLv2. Видимо не устроила она спонсоров по какой-то причине.
     
  • 2.137, Аноним (-), 18:18, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пожелаю удачи Тиллю во всех его начинаниях.

    Да, пожелаем ему добить печать на линуксах. Вот чтобы полностью все додохло.

    > Принципиальный человек.

    Принципиально почти 20 лет брал бабосики у Cannonical.
    Принципиально брал))

    > Ещё, пожалаю Тиллю изменить лицензию CUPS на GPL_v3.

    И оно станет еще более нинужно чем сейчас))

     
     
  • 3.140, Аноним (-), 18:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, пожелаем ему добить печать на линуксах. Вот чтобы полностью все додохло.

    Не надо ля-ля. Он автор революционной концепции драйверов - IPP everywhere. Единый стек драйверов IPP будет во всех новых принтерах.

     
     
  • 4.144, Аноним (33), 18:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Але. Он уже лет 10 есть везде
     
     
  • 5.159, Аноним (-), 19:33, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.146, Аноним (78), 18:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >революционной концепции драйверов - IPP everywhere

    Я тебя может удивлю, но IPP everywhere к реализации драйверов отношения не имеет вообще.

     
     
  • 5.158, Аноним (-), 19:33, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.160, Аноним (-), 19:41, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Cannonical ничего хорошего не пожелаю.

    Почему? Они несколько лет платили ему зарплату. Уволили без объяснения причин, что некрасиво конечно, но тем не менее несколько лет платили, так?

     
     
  • 3.167, Аноним (95), 20:38, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без объяснения причин

    Вот это самая интересная деталь: действительно без объяснения или причины таковы, что сабж сам не очень хочет про это говорить, а сапопикал просто не хочет сор из избы выносить? Чувак может быть просто ничего не делал годами и втихушку работал на других людей, а как начали спрашивать за что ему деньги платят, оказалось что даже показать нечего.

     

  • 1.152, Аноним (152), 19:03, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для продолжения развития OpenPrinting намерен перевести проект на финансирование за счёт спонсоров или найти работодателя, который по аналогии с Canonical позволил бы ему заниматься проектом OpenPrinting на своём рабочем месте

    Да просто выкинуть. Если бы было нужно - канони-калл бы разраба не выкинул. Рыночек порешал.

    >после того как компания Apple потеряла интерес к разработке проекта для платформ, отличных от macOS

    Опять же рыночек порешал. Есть десктопные ОС, скот должен сидеть на них. А линукс как рынок для офисных програм бесперспективен. Для игрушек ещё может быть - покуда срезаем косты через перевод всех дров на Zink + GSP и выкидыванием всего без Vulkan+GSP и покуда Вульва интерес не потеряла.

     

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