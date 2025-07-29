Лидера проекта OpenPrinting уволили из Canonical

2.49 , нах. ( ? ), 15:44, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – серверу тоже иногда что-то напечатать надоть. И telnet printer 9002 не везде прокатит. 3.50 , Аноним ( 52 ), 15:45, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот это поворот, тогда зачем уволили?

4.56 , нах. ( ? ), 15:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – то ись как зачем, он же внятно написал - в компании режим строгой экономии, как в общем по всей индус-трии, поувольняли всех ненужных (т.е. - инженеров и программистов, занятых непонятными не заказанными топ-менеджерами прожектами в рабочее время, не менеджеров же ж по продажам, они-то доход приносят, а от этих - только расходы). Если что - в microsoft точно такая же хрень недавно слуцилась... причем то были специалисты по облачкам и .net - т.е. самым продвигаемым технологиям. 5.67 , Аноним ( - ), 16:14, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как в общем по всей индус-трии, поувольняли всех ненужных (т.е. - инженеров и

> программистов, занятых непонятными не заказанными топ-менеджерами прожектами в

> рабочее время, не менеджеров же ж по продажам, они-то доход приносят, а от

> этих - только расходы). Какой ужас! Они думали что они такие невъе###но крутые и нужные, с огромным таким самомнением, а оказалось что они заменимы. А теперь приходится пиццу развозить или тележки в супермаркете.

6.117 , нах. ( ? ), 17:45, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а оказалось что они заменимы в том и дело что их никто заменять даже и не собирался. Как и этого вот. Просто на твои проблемы теперь никто не среагирует - некому.

Получишь стандартную отписку от робота (индусского) по методичке - "вы сами виноваты, это мы не поддерживаем, так и было задумано". 5.70 , Аноним ( 52 ), 16:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Походу дела там стали резко ухудшаться, может это начало больших сокращений?

6.92 , Эксконтрибутор FreeBSD ( ? ), 17:11, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Походу дела там стали резко ухудшаться, может это начало больших сокращений? У Canonical прекрасная прибыль растущая год от года, даже тут об этом были новости

За что чувака уволили видимо знает он сам и hr, думаю что чувак изрядно обгадился, раз его выгнали после 19 лет работы в конторе

7.101 , Аноним ( - ), 17:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > За что чувака уволили видимо знает он сам и hr, думаю что чувак изрядно обгадился,

> раз его выгнали после 19 лет работы в конторе Ну... тут пишут что он пять лет искал кто бы сделал работу на халяву ("I had problems to find volunteers or GSoC contributors")

opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137448.html#84

На халяву это конечно отлично, но ждать столько не в каждой фирме смогут. Просто сделали ревью деяний и поняли что им не попути. Не думаю что он именно что-то плохое сделел, а скорее "просто особо ничего не делал". Теперь удивляется что работать придется))

8.110 , Эксконтрибутор FreeBSD ( ? ), 17:33, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ааааа Ну если он пять лет искал кто бы сделал бесплатно, что бы он дальше зарпла... 8.114 , оееее ( ? ), 17:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Почему бесплатно GSOC платит за contribution ... 3.102 , _ ( ?? ), 17:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > серверу тоже иногда что-то напечатать надоть. На виндовсе поднимаешь lpd листенер. С линукса печатаешь как IPP либо на raw-сокет. Нифига не настраивается (со стороны линука). Всё как запланированно :( Всё как 20 лет назад :(

2.90 , 123 ( ?? ), 17:02, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Каноникал весь упор в WSL сейчас)

3.119 , нах. ( ? ), 17:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну здрасьти... в maas у них упёр... или что там у них.

на wsl зарабатываются не деньги, а благосклонность л0x0в. Которые потом и тащат в проекты то, для чего потом придется купить maas и еще кучу всякой гадости.