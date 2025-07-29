Лидера проекта OpenPrinting уволили из Canonical

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|1.2, iPony128052 (?), 14:29, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–53 +/–
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Печать 🖨️ уже во многом устаревшая сфера.
Постепенно сходит на нет, как дискеты 💾 когда-то
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|2.6, Аноним (6), 14:31, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+45 +/–
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Вот уж кто точно офисной работы не видел никогда. Киберпанк 2077 ещё не наступил так-то.
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|4.10, Аноним (10), 14:38, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Только что ходил в госконтору к бюрократам, при мне на подпись семь листов распечатали.
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|4.12, НяшМяш (ok), 14:41, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В МФЦ как-нибудь зайдите для интереса, посмотрите на этих всех "никто".
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|5.34, Admino (ok), 15:22, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Скромно дополню, что МФЦ при этом может быть в любой стране.
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|4.19, n1kt0 (??), 14:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да ладно. У Вас видимо детей нет. На любой чих (поступление в садик, любой спорт с гос финансированием, любой летний лагерь, больница) требуют как минимум "Справку о контактах"/"Справку о прививках". А дальше по нарастающей, копия СНИЛ, копия страхового, копия паспорта/разворот, о регистрации, выписка из домовой книги..... и так далее.
Любая покупка юрика сопровождается Актом выполненных работ, счетом, счетом фактурой и так далее и тому подобное.
Выдача сертификатов на подпись - принесите бумажку распечатанную при создании сертификата в личном кабинете на сайте банка..и так далее и тому подобное
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|5.24, тоже Аноним (ok), 14:55, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Банальная поездка ребенка с тренером на соревнования - четыре бумажки с подписями родителей. Не считая страховки, медицинского допуска и прочей макулатуры.
Причем некоторые гении умудряются не уместить на одной странице даже дебильнейшее и никому не нужное согласие на обработку ПД!..
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|6.27, n1kt0 (??), 15:03, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Договора и согласование это вообще отдельная песня. Там страниц 40 как минимум да ещё в двух и более экземплярах. И не дай бог не там запятая, песня хороша - печатай сначала.
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|6.106, Аноним (106), 17:30, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "с тренером на соревнования "
В министерстве спорта уже выпускают указы, которые противоречат законам вообще. Наверняка уже подписывали документ, в котором говорится о том, что ребенок представляет родителей. (Должно быть наоборот.)
Также возложили обязанности на тренеров, чтобы дети ничего лишнего не лайканули в соц. сетях и препараты (которые дают положительный результат на допинг) не принимали. По их логике, это не родители, а тренера воспитывают детей?! Что называется, здравый смысл вышел из чата.
Если сейчас "наклепали" такое, что дальше будет - страшно подумать.
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|7.165, rmrfbin (?), 20:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кайф что можно с андройда документ по вифи на принтер кинуть без всяких дров и установок. а так да, в садики и школы бумажки нужны
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|5.95, Аноним (95), 17:13, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это наследие совковой бюрократии, которое стремительно умирает в других локациях. Десять лет тому заполнял бумажки для школы руками. Последние года четыре школа присылает PDF на подпись через DocuSign. В том числе для школьных поездок, в том числе за границу. Может быть они их там сами печатают потом, этого я не знаю, но факт что родителям этой дурью больше заниматься не надо. Ну и так в процессе жизни очень мало надо физических бумажек, практически всё в онлайне. Кроме автомехаников: выдают пачку из семи листов с полным обходом авто даже если просто поменяли масло без опции прислать на почту.
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|6.183, Аноним (-), 22:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ещё за документ требует подписывать школа для школьных поездок?
Делегирование родительских полномочий другому лицу?
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|6.186, Аноним (186), 22:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Японии пару лет назад отказались от дискет, которых тут уже лет 10 хрен найдёшь. Так что не надо тут сказочек про святую буржуинскую бюрократию.
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|4.23, pfg21 (ok), 14:53, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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мальшик вынь морду и тиктока и посмотри на какое-либо производство. бумаги тонны используется.
а уж про бухгалтерию вообще молчу. да, сервисы ЭДО появились и работают, но с косяками. а бумажки теткам привычнеееее. и надежнеееее.
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|5.28, n1kt0 (??), 15:05, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут вроде как nic.ru только только на ЭДО перешёл, до этого он отравлял письма счастья. И не электронные а бумажные.
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|5.112, Аноним (106), 17:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как? В том смысле, что человек соскребает а потом смывает биде?
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|2.22, тоже Аноним (ok), 14:52, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Попробуй сделать заказ из ультрасовременного маркетплейса, получи его и крепко подумай - откуда на нем наклейки со штрихкодом. Не из устаревшей ли сферы?..
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|2.93, оееее (?), 17:12, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Печать это не только домашние принтеры, но еще и полиграфия. Рекламный бизнес: баннеры, растяжки, и т.п.
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|3.118, Аноним (95), 17:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И всё это работает под управлением CUPS на АстраЛинукс или что там у вас популярно 😂
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|2.150, Аноним (150), 18:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пхаха! Во-первых, печать - это сфера, а дискеты - это формат накопителя. Это как говорить "аэродинамика устарела, на смену лошадям пришли автомобили".
Во-вторых, Дискетам на смену пришли другие накопители, которые были эффективнее. На смену печати не пришло ничего (и вряд ли придет).
В-третьих, думать что электронный документооборот - это замена печати есть великая глупость. Во многих процессах - это не замена, а дублирование. И это серьезно обусловлено. Мы же не говорим, что репликация данных это замена бэкапам.
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|2.161, Алексей Фаронов (-), 19:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты видимо совсем дуpaк, если не понимаешь простых и очевидных вещей. Бумага никуда не исчезнет. Вообще никогда. Потому что отключение электричества или сбой программы - и ты даже не докажешь, что ты гражданин своей страны. Не сможешь просмотреть ни один документ. И в любой момент можешь просто все потерять. Поэтому бумажный дубликат будет всегда.
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|3.170, Аноним (170), 20:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поэтому бумажный дубликат будет всегда.
Только что дубликат. В бухгалтерии уже лет 10 первичным документом является электронный, подпианный ЭП. Бумажная копия не имеет юридической силы. Хотя персонал бухгалтерии распечатывает все документы из информационной системы элекронного документооборота и подшивает их в папки. Более того, плановый отдел берет данные документы и делает копии для хранения у себя.
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|3.176, Аноним (-), 21:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты видимо совсем дуpaк, если не понимаешь простых и очевидных вещей. Бумага никуда не исчезнет. Вообще никогда.
Пергамент никуда не исчезнет, вообще никогда!
> Потому что отключение электричества или сбой программы - и ты даже не докажешь, что ты гражданин своей страны.
Пластик? Отличная цветопередача, устойчивость к влаге.
В загранах уже лет 20 такое делают.
> Не сможешь просмотреть ни один документ. И в любой момент можешь просто все потерять.
Глаза тоже выколют)?
> Поэтому бумажный дубликат будет всегда.
Да-да, верим.
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|2.163, Аноним (163), 20:02, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот нет. Бумажный документ есть на руках, а электронный может легко "затеряться" на сервере.
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|3.168, Аноним (168), 20:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Электронный вместе с подписью всегда можно скачать и сохранить самостоятельно. А если нет, то это скорее всего не документ вовсе.
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|2.169, Аноним (170), 20:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После перевода медицинских учреждений на электронную историю болезни закупки бумаги и картриджей увеличились в 3 раза.
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|2.177, там за шкафом (?), 21:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты это Аэрофлоту расскажи, возможно, он с тобой согласится, особенно после последнего инцидента.
А если серьезно, то бумага остается единственным (и резервным) оффлайн способом вести деятельность, когда онлайн почему-то недоступен...
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|1.3, mikhailnov (ok), 14:29, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"With my mostly external work I got a victim of it and they laid me off"
Скорее, под external work имеется в виду не удаленная работа, а работа по внешним, связанным со стеком печати задачам, напрямую не связанным с сиюминутными бизнес-интересами менеджеров.
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|2.8, Аноним (6), 14:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё так. Он делал работу не от работодателя. Работодатель его уволил. Вопрос не в том, насколько CUPS важен, а что он делал за зарплату.
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|2.11, Аноним (11), 14:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У него беда просто с английским. "I got a victim of it" так тоже не говорят.
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|5.63, Аноним (-), 16:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Он австриец,
Прям как Гитлер 😱
Дайте ему уже хоть какую-то работу, главное чтобы он в художку не поступил!
> а не бритиш.
Некоторые бритиши "говорят" на кокни.
Ну типа орков из вархаммера))
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|1.13, Anonimus (??), 14:43, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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С печатью в Linux дичь полная. Если сканирование работает из коробки, то с печатью танцы с бубном как на этапе настройки так на этапе работы. Единственное спасение - это печать через виртуальные машины Windows.
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|2.16, mikhailnov (ok), 14:47, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У нас в Росе в подавляющем большинстве случаев все из коробки работает. На свободных драйверах. Возможно, у вас в дистрибутиве чего-то не хватает. С печатью в целом архитектурно получше ситуация, чем с sane,
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|2.21, pfg21 (ok), 14:51, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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у меня наоборот. куча старых принтаков работает из под линухи, но не работают из под виндувс, апи там у него поменялось, али еще какая проприетарщина :)
поставил на пару старых компов линуху, теперь они "станции печати".
учитывая их кондовость и неубиваемость, прослужат долго.
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|2.25, тоже Аноним (ok), 14:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Единственное спасение - не покупать дешманские дрюкеры, производители которых из экономии запихали все, что можно, в виндовские дрова вместо микросхем самого устройства.
Такое барахло и в следующей версии виндов вполне может не заработать, между прочим.
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|3.89, _kp (ok), 17:01, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обычная ситуация, отдали даром WinXP-Only-Printer, который даже печатает хорошо, но с софтом обматеришся.
Конечно, можно купить новый или бу принтер, с которым нет проблем. И более того, так и рекомендуется.
Но, есть бедные студенты, семьи с детьми, и просто ситуация когда лишних денег нет.
Вот и эксплуатируют подобные принтеры до сих пор.
Для использования ставят виртуалку с Linux или WinXP. Вторая виртуалка потребляет сильно меньше ресурсов, и вообще не требует возни, установил старые драйвера, и открыл принтер по сети. А с Linux виртуалкой "бедные студенты" обычно не разбираются, если дали готовую, то пользуются без проблем.
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|4.164, Аноним (164), 20:11, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> WinXP-Only-Printer
а можно озвучить эту модельку WinXP-Only-Printer что вааще не работает под этим вашим линуксом? Ну полтора самых убогих и уже засохших струйника мы считать за такое не будем, так как оно не "даже печатает хорошо"
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|2.31, Аноним (31), 15:09, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Несколько лет назад, года 2-3 назад пытался настроить МФУ, так сканирование вешало дистрибутив и ломало иксы. Три недели искал решение на стековерфлоу.
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|2.32, IMBird (ok), 15:16, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Шёл 2025й год До сих пор не был придуман единый унифицированный протокол для в... большой текст свёрнут, показать
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|3.35, тоже Аноним (ok), 15:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Родовому пользователю на заметку: попробуй посчитать, сколько займет битмап формата А4 точек так на 1200 на дюйм, да еще "всякая информация" к нему, если тупо гнать это все на принтер и не "выдумывать свои костыли".
Сколько принтеру понадобится памяти для обработки этого добра и сколько в результате будет стоить этот принтер.
Временем перекачивания этих данных по USB или вайфаю можешь пока пренебречь.
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|4.59, Аноним (-), 16:00, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> попробуй посчитать, сколько займет битмап формата А4 точек так на 1200 на дюйм,
Почти 9Мб. И... что? Это типа много?
А теперь рядовом комментатору опенька на заметку: почитай сколько стоит 1Гб оперативы.
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|5.74, _ (??), 16:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жесткоё ч\б ... ну разве чеки печатать ... Но суть - правильная! :)
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|4.72, _ (??), 16:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Родовому пользователю на заметку: попробуй посчитать, сколько займет битмап формата А4 точек так на 1200 на дюйм,
Если брать байт на точку (ну мы же о простеньких друккерах да?) - 0.13GB (~=133MB) на картинку . И чЁ?!?!
> да еще "всякая информация" к нему,
Ну пусть будет 0.2GB (~=205MB). Повторю свой вопрос - и чЁ?!?
> если тупо гнать это все на принтер и не "выдумывать свои костыли".
Не, не проканает!
В отрасли _уже_ есть стандарт. И это нынче не PCL и не Postscript, это ... PDF 1.** - _точную_ версию ищи сам, раз уж принтеры делать собрались.
Или не купят ваше ххмммм друкер-железо :)
Чела в новости не люблю, из за него печать из под линуксов умерла. Собаке - собачья(С)
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|3.99, оееее (?), 17:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давно придуман. Для печати это AirPrint/Mopria/IPP Everywhere (все три очень похожи и условно взаимозаменяемы), для сканирования: Mopria Scan/WSD.
Бездрайверное сетевое или проводное сканирование и печать, на любой ОС.
У вас всё ещё старый принтер, который не поддерживает эти технологии? Предлагаю его заапгрейдить: https://printserver.ink/
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|2.42, ryoken (ok), 15:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На HP-девайсах вполне норм. Сканирование сразу в шару или почту, без морочения головы. Печать (на дебе по крайней мере) тоже несложно ставится.
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|3.65, soarin (ok), 16:10, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот настраивал HP LaserJet Pro M15w
Повозился минут 20 с Ubuntu 24.04 LTS – "hplip-gui USB protocol error", надоело.
Взял ноутбук с Windows и за пять минут выставил утилитой HP параметры точки WiFi для подключения. Запустил, вбил SSID и пароль – всё.
Потом уже Ubuntu, его нашла сама в локальной сети. Даже целых две штуки дубликата – ни один не работает.
Пришлось лезть в веб интерфейс CUPS и там разбираться с протоколами печати.
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|5.82, _ (??), 16:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему "или" ? Оно там оба есть. И оба должны работать. И работают если это вантуз.
А в линуках теперь новый cups - пингвины должны страдать(С).
Надеюсь кекса из сабжа никуда в приличное место не возьмут. Хотя - пофиг, поздняк уже ему анальных кар желать - своё дело он уже сделал: caps больше для работы не того :~-(
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|6.109, нах. (?), 17:31, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну а что он мог понаделать в свободное от планерок и летучек время (а возможно еще и кодить что-то было надо)? Скажи спасибо что пока собирается.
Причем и так перестарался - видимо, проспал планерку, и уволили за недостаточную вовлеченность.
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|5.157, soarin (ok), 19:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так USB или WiFi?
Подсоединяешь принтер по USB к компу, чтобы настроить подключение принтера к WiFi (SSID и пароль).
Дальше отсоединяешь кабель. И принтер работает сам через WiFi для любого устройства в локальной сети.
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|4.77, Аноним (-), 16:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот настраивал HP LaserJet Pro M15w
Ты просто неправильный принтер выбрал. Нужно было брать с хорошей поддержкой линя.
> Повозился минут 20 с Ubuntu 24.04 LTS
И не правильный дистр. Надо было брать *дистронейм*.
А так в линуксае все отлично с печатью, все работает, ничего не глючит))
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|5.87, _ (??), 16:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты просто неправильный принтер выбрал.
Ну вот у меня стандартный выбор для финансов - Ricoh. Он теперь "неправильный".
Ну как неправильный? Теперь линуск "неправильный" и для печати слипов уже развёрнуты M$ Windows Server 2019-2022 ...
> Нужно было брать с хорошей поддержкой линя.
Ну тот же Ricoh нынче:
Choose other OS
Select driver language
Windows
Mac OS X
Windows Server
... а раньше в списке линукс был :( А всио!(C) :(
Не захотели фирмачи _все_ с нуля переписывать.
На предидущем поколении их железок, на RHEL7 всё работает просто отлично!
Поэтому козёл из топика и нужен был, это недопустимо чтоб в линуксе что то без гиммора работало!
Теперь все системы ре-дизайнят (да собственно уже!) на печать из форточки, а не тупо lpd прямо с серваков с репорт-генераторами :(
Как то таГ (С)
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|6.125, оееее (?), 17:56, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так эти Ricoh поди AirPrint/Mopria поддерживают, и драйвер им в Linux не нужен?
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|5.155, soarin (ok), 19:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну в твоей криворукости никто и не сомневался
Не сомневался в таком глупо-фанатском комментарии.
Если не работает из коробки – это вопросы к продукту. Тут не выйдет что-то сделать неправильно, просто воткнув и запустив программу.
А Windows волшебством обладает и руки выпрямляет?
А если бы была бы криворукость, то ничего бы не заработало бы в итоге.
Но раз авторы софта не дорабатывают, то приходится пользователю.
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|2.45, AleksK (ok), 15:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только что менял принтер на рабочем месте где стоит Kubuntu 24.04. Просто воткнул в принтер питание и эзернет, на компе он сразу появился в списке доступных, выбрал его и прищелкнул галку использовать по-умолчанию все заняло не больше 5 минут. Какие у тебя там танцы с бубном?
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|3.88, _ (??), 17:01, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имя его сестра!(С)Ди3М
И видит ли оно options? Ну поля там, смещение, 2-сайд ... и вот это всё?
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|4.107, AleksK (ok), 17:30, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Имя его сестра!(С)Ди3М
> И видит ли оно options? Ну поля там, смещение, 2-сайд ... и
> вот это всё?
HP LJ Pro 4003dn. Там куча самых разных принтеров хъюлиты, кэноны, киосы, брозеры все работают на линуксе без проблем. Более того на компы которые шарят принтеры я специально ставил Линукс потому что с ним проблем меньше чем с виндой. Настройки есть, двусторонняя печать работает.
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|4.162, soarin (ok), 19:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 2-сайд ...
Был HP P1102.
Двухстороння печать в драйвере была доступна только под Windows.
Жмёшь галочку. Потом появляется окно "переверни пачку <анимация>, засунь". Всё для пользователей.
Под линукс шиш. Скриптами понятно, что не ракетная наука что-то нагородить.
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|5.182, AleksK (ok), 21:58, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Двухстороння печать в драйвере была доступна только под Windows.
> Жмёшь галочку. Потом появляется окно "переверни пачку <анимация>, засунь". Всё для пользователей.
Вот это суперсистема двухсторонней печати 🤣
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|2.98, оееее (?), 17:18, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Текущий CUPS 2 объединяет порядка 12 разных архитектур написания драйверов, 4 архитектуры подключения принтеров, и полагает, что печать ведётся страницами (принтеры чеков/лейблов с «бесконечной» лентой, а также оффетная печать), и приходится под это подстраиваться.
CUPS 3, у которого вот-вот скоро будет первый релиз, написан с нуля, и реализует только одну архитектуру: IPP. Все существующие драйверы добавляются через сервер-конвертер в IPP.
|
|2.103, Аноним (103), 17:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Постоянно меняю принтеры и все время разные производители и модели.
На убунту ни разу не было проблем с драйверами. Все всегда само заводится.
А принтеры меняю потому что всегда есть принтер по акции с ценой в два раза ниже цены краски. Если производители захотели хитрожопить и продавать принтеры ниже себестоимости чтоб клиентов привязать, то и мы будем хитрожопить))
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|2.171, Аноним (170), 20:53, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С печатью в Linux дичь полная
Если драйверы есть в ядре, то проблем нет. Проблемы только с HPLIP. Вот это можно назвать "дичь".
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|3.174, нах. (?), 21:04, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
простите, что у вас драйвер принтера (то есть просто преобразователь из одного формата в другой) делает - в ядре?!
|
|1.20, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 14:51, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> По словам Тилля он получил сообщения от более 30 работников Canonical, которые выразили недоумение решением по его увольнению
Ага-ага. Безымянный болгарин в шоке! Более 100 испанцев выразили свой протест. И так далее. Вот прям реально пахнет пропагандой одной северной банды
|
|1.26, Аноним (-), 15:00, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
Это того самого CUPS, который дырявый как шерето Уязвимости нашли в 2024 И рез... большой текст свёрнут, показать
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|3.38, Аноним (-), 15:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пох залогинься.
Обидно слышать такие сравнения, с этим крадуном тележек в аэропортах!
Или это был нax? Они слишком похожие((
> А вообще да, все так
Угу. И это печально.
Картинка с библиоткой чувака из Небраски.jpg
Надеюсь законодательные инициативы в ЕС получат развитие, и со всех, кто зарабатывает на опенсорсе, можно будет спросить за качество.
Ну и им же придется платить таким Тиллям нормальную ЗП.
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|2.100, оееее (?), 17:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В соседней теме обсуждали инициативу Maintenance Fee.
>И что-то аноны платить не собираются.
OpenPrinting'у перечисляется часть доходов от продажи принт-серверов https://printserver.ink/
Проект изначально задумывался и как удобная железка, и как способ финансирования системы печати и драйверов для их улучшения.
|
|1.36, Аноним (-), 15:24, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Из-за потери работы Тилль столкнулся с необходимостью
> как-то зарабатывать на жизнь
Беднягя.
С 2006 года страдал фигней за деньги Каноникла и в ус не дул.
А потом ВНЕЗАПНО оказалось, что деньги беруться не из воздуха))
Добро пожаловать в реальный мир, друг!
ЗЫ: интересно, а сколько еще таких непонятно чем занимающихся по корпам распихано?
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|2.43, нах. (?), 15:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Поздравляю, вы прошли предварительное собеседование в canonical на должность мла... большой текст свёрнут, показать
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|3.58, Аноним (-), 15:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ждите звонка hr!
Спасибо за предложение, но мне и тут нормально платят)
> Умение считать "фигней" поддержку одной из ключевых подсистем линукса
Ахаха, "ключевая подсистема")) Ну ты петросян конечно.
Что, поваливаются принтачки на том овне, что почему-то называют "линух десктоп"?
Загнется пара принт-серверов с отбитыми в жаркой битвес 6оmжами древними принтаками?
Трагедия, трагедия!
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|2.104, оееее (?), 17:27, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тилль и Майкл выполняют огромную работу.
Майкл принимает участие в стандарте IPP Everywhere и в целом задействован в индустрии печати, сделал LPrint, PAAPL.
Тилль поддерживает и развивает существующие драйверы, фильтры и остальную часть CUPS, разрабатывает CUPS 3.
За всю систему печати в UNIX (не только Linux!) отвечают 4 человека. Два из них её же 25 лет назад и создали.
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|3.113, нах. (?), 17:35, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> За всю систему печати в UNIX (не только Linux!) отвечают 4 человека. Два из них её же 25
> лет назад и создали.
ну, если быть честным, до этого мы как-то lpr(NG) обходились. Но этот вариант (мало того что вряд ли вообще сейчас соберешь) оставляет немного выбора - поскольку фильтров-то нет.
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|4.55, нах. (?), 15:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так может выкинуть уже его пора (интересно, откуда вы берете расходники к принтеру, где компания - накрылась?)
Но если выкинуть никак нельзя - settings/printer/isn't listed/select by name/http://ippадрествоегоцупса
и в качестве драйвера - как обычно, какой-нибудь безотказный лазерджет подревнее.
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|3.54, тоже Аноним (ok), 15:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> лолшта?
Например, на кучу старых моделей Canon дров под x64 не писалось просто никогда.
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|4.81, Аноним (-), 16:42, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, на кучу старых моделей Canon дров под x64 не писалось просто никогда.
М...
Это насколько старые принтеры?
2000е? Или еще древнее?
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|5.85, тоже Аноним (ok), 16:52, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под тот, который я выкинул по этому поводу, были дрова для Win7 x32. И только.
Pixma какая-то, точнее модель не помню.
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|6.116, Аноним (-), 17:42, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 2002-2004
> Canon LBP первой ревиизии.
> Средняя цена — от 500 до 1500 рублей
И при этом прелагают купить OPi3)) Или прдлиться с этим самому.
Не удивительно, что нашлось всего 135 немамонтов.
А могли бы просто купить нормальный принтер...
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|7.123, оееее (?), 17:50, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А нормальные современные принтеры стоят от $200, ближе к $350.
Canon LBP и продают так дёшево только потому, что они не работают в современных ОС. Более современные программно принтеры (LBP 2900, например) стоят не менее $50 на вторичке, и около $150 новые (да, их всё ещё выпускают, с 2005 года).
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|6.135, Фрол (?), 18:13, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мать честная!
"я помню это... я был там, Гэндальф..."
у этого кенона за 20 лет работы уже пупок стерся. это все же не лазерджет, дайте ему умереть спокойно.
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|4.172, Аноним (170), 20:55, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на кучу старых моделей Canon дров под x64 не писалось просто никогда.
Для Windows драйверов нет для таких аппаратов. Для Linux возможно не для всех, но есть. Поищите.
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|2.51, тоже Аноним (ok), 15:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот подключил я принтер с драйверам к cups серверу
CUPS - просто диспетчер, отправляющий задания в очередь конкретному принтеру.
Сам он за вас печатать не будет, задание должно быть сформировано в виндах.
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|3.115, оееее (?), 17:41, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем.
Задание может быть сформировано в Windows, это поддерживается в текущем CUPS 2, но от этого пытаются уйти (убрать режим raw queue).
https://github.com/OpenPrinting/cups/discussions/1212
В современном мире предполагается, что клиент отправляет CUPS'у один из стандартных форматов, который затем преобразуется в то, что принтер понимает, либо cups-filters, либо драйвером (фильтром) принтера. Windows может отправлять хоть стандартный PostScript, хоть PDF, хоть PWG Raster.
|
|2.57, Andrey (??), 15:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуй выбрать в windows дрова от похожего по размеру бумаги и количеству лотков PostScript принтера, а в качестве сетевого протокола IPP.
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|3.96, _ (??), 17:13, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробуй выбрать в windows дрова от похожего по размеру бумаги и количеству лотков PostScript принтера, а в качестве сетевого протокола IPP.
И молиЦЦо! Истово! Linux way (C)
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|2.105, оееее (?), 17:29, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С современными версиями CUPS никаких драйверов не требуется. CUPS анонсирует принтер по бездрайверному протоколу Mopria (он же AirPrint), который поддерживается в Windows.
Достаточно найти принтер в сети и добавить (установить) его. Всё, можно печатать. Не нужно ни добавлять по IP, ни выбирать драйвер.
См. подробнее в статье https://habr.com/ru/articles/843898/ («Почему актуальным принтерам не нужен драйвер?»)
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|3.126, нах. (?), 17:57, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С современными версиями CUPS никаких драйверов не требуется.
но и напечатать ничего кроме прона не получится.
> CUPS анонсирует принтер по бездрайверному протоколу Mopria (он же AirPrint), который
> поддерживается в Windows.
и не умеет ровно ничего, потому что предназначался для печатания фоточек с мабилки.
> См. подробнее в статье https://habr.com/ru/articles/843898/ («Почему актуальным принтерам
> не нужен драйвер?»)
но в качестве "Актуального принтера" у товарисча доисторическое гуано к которому нет драйверов (и он там что-то ужасное через эмулятор x86 наизобретовывал).
Оно само по себе кроме растра ничего не умеет, поэтому "и так сойдет".
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|1.44, Аноним (52), 15:42, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Напоминает анекдот про дрова (дрова нужны, нет, утром дров нет).
Видимо и Каноникал уже не нужен десктоп (уже давно не приоритет) с принтерами. Весь уклон на сервер.
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|2.49, нах. (?), 15:44, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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серверу тоже иногда что-то напечатать надоть. И telnet printer 9002 не везде прокатит.
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|4.56, нах. (?), 15:54, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то ись как зачем, он же внятно написал - в компании режим строгой экономии, как в общем по всей индус-трии, поувольняли всех ненужных (т.е. - инженеров и программистов, занятых непонятными не заказанными топ-менеджерами прожектами в рабочее время, не менеджеров же ж по продажам, они-то доход приносят, а от этих - только расходы).
Если что - в microsoft точно такая же хрень недавно слуцилась... причем то были специалисты по облачкам и .net - т.е. самым продвигаемым технологиям.
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|5.67, Аноним (-), 16:14, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как в общем по всей индус-трии, поувольняли всех ненужных (т.е. - инженеров и
> программистов, занятых непонятными не заказанными топ-менеджерами прожектами в
> рабочее время, не менеджеров же ж по продажам, они-то доход приносят, а от
> этих - только расходы).
Какой ужас! Они думали что они такие невъе###но крутые и нужные, с огромным таким самомнением, а оказалось что они заменимы. А теперь приходится пиццу развозить или тележки в супермаркете.
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|6.117, нах. (?), 17:45, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а оказалось что они заменимы
в том и дело что их никто заменять даже и не собирался. Как и этого вот.
Просто на твои проблемы теперь никто не среагирует - некому.
Получишь стандартную отписку от робота (индусского) по методичке - "вы сами виноваты, это мы не поддерживаем, так и было задумано".
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|5.70, Аноним (52), 16:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Походу дела там стали резко ухудшаться, может это начало больших сокращений?
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|6.92, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 17:11, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Походу дела там стали резко ухудшаться, может это начало больших сокращений?
У Canonical прекрасная прибыль растущая год от года, даже тут об этом были новости
За что чувака уволили видимо знает он сам и hr, думаю что чувак изрядно обгадился, раз его выгнали после 19 лет работы в конторе
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|7.101, Аноним (-), 17:23, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За что чувака уволили видимо знает он сам и hr, думаю что чувак изрядно обгадился,
> раз его выгнали после 19 лет работы в конторе
Ну... тут пишут что он пять лет искал кто бы сделал работу на халяву ("I had problems to find volunteers or GSoC contributors")
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137448.html#84
На халяву это конечно отлично, но ждать столько не в каждой фирме смогут.
Просто сделали ревью деяний и поняли что им не попути. Не думаю что он именно что-то плохое сделел, а скорее "просто особо ничего не делал". Теперь удивляется что работать придется))
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|3.102, _ (??), 17:26, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> серверу тоже иногда что-то напечатать надоть.
На виндовсе поднимаешь lpd листенер. С линукса печатаешь как IPP либо на raw-сокет. Нифига не настраивается (со стороны линука). Всё как запланированно :( Всё как 20 лет назад :(
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|3.119, нах. (?), 17:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну здрасьти... в maas у них упёр... или что там у них.
на wsl зарабатываются не деньги, а благосклонность л0x0в. Которые потом и тащат в проекты то, для чего потом придется купить maas и еще кучу всякой гадости.
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|1.71, 1 (??), 16:24, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У кого дефицит кадров, сейчас как буд-то самое время скупать ключевых разработчиков, брошенных проклятыми капиталистами на произвол судьбы, и пополнять реестры отечественного СПО.
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|2.76, Аноним (-), 16:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> самое время скупать ключевых разработчиков, брошенных проклятыми капиталистами на произвол судьбы, и пополнять реестры отечественного СПО.
Хм... думаешь им позволят работать удаленно?
Какая вероятность что чувак из Австрии захочет переезжать в РФ?
А ведь не факт что поселят в дефолтСити.
Прикинь культурный шок от пребывания в какой-то Перми или г.Омске?
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|3.173, Аноним (173), 20:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так-то в Перми или Омске заметно комфортнее и безопаснее, чем в столице цеевропы
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|2.78, Аноним (78), 16:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, дефицита кадров давно нет - есть переизбыток. Во-вторых, такого разраба забанят на всех площадках, где он мог что-то полезное сделать.
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|1.75, Аноним (78), 16:31, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
В новости как всегда всё переврали По пунктам 1 Поддержку и разработку CUPS в... большой текст свёрнут, показать
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|2.80, Аноним (-), 16:40, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> github.com/tillkamppeter
Вау! За весь май чел сделал целых 5 коммитов!
С 15 августа по 14 сентября вообще практически нифига не делал - целый один contribution (а потом наверное пришел манагер с ведром гвоздей и понеслась))
Штош, если он так "работал" с 2006 года, то возникает вопрос "а почему его не турнули раньше?". Развелось дармоедов...
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|3.84, prokoudine (ok), 16:51, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитай https://lists.debian.org/debian-printing/2023/01/msg00001.html, например.
"After 2017, I had problems to find volunteers or GSoC contributors to implement the support for the CPDB in the actual GTK and Qt print dialogs, but last year, 2022 I finally succeeded to find a great contributor and he succeeded to implement the CPDB support in the GTK and Qt print dialogs."
Он стал меньше писать код и больше рулить другими (но, как видишь, с переменным успехом).
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|4.136, Аноним (78), 18:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там работы на пару недель, а он ищет студентов под это дело. Я бы такого тоже уволил.
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|5.139, Аноним (-), 18:20, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там работы на пару недель, а он ищет студентов под это дело. Я бы такого тоже уволил.
Не, ну что ты начинаешь!
Тут же нужно подумать, поискать, принять взвешенное решение.
Не самому же писать, в самом деле! А зп она капает.
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|3.128, Аноним (78), 17:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебя удивлю, но cups-browsed хостится на гитхабе, а в профиле человека видно все коммиты. Текущую производительность оценить не составляет труда.
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|1.97, Аноним (95), 17:15, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> столкнулся с необходимостью как-то зарабатывать на жизнь
Я тоже как-то столкнулся. Пришлось быстро взрослеть.
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|2.122, нах. (?), 17:49, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в смысле - научиться кодить под вендупоганую?
Ну сочувствую, бывает и хуже.
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|3.149, Аноним (95), 18:48, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в смысле - научиться кодить под вендупоганую?
Кодить — боже упаси! К вендепоганой претензий нет.
> Ну сочувствую, бывает и хуже.
Я не жалуюсь, кстати. Всякому мальчику желаю повзрослеть и стать мужчиной, это в любом возрасте не поздно сделать.
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|1.127, Аноним (106), 17:59, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "Из-за потери работы Тилль столкнулся с необходимостью как-то зарабатывать на жизнь"
А вот это автор новости серьёзно пишет? Всегда надо быть готовым к потери работы!
Нужно завязывать на себя всё, до чего можно дотянуться. И уходить тоже после увольнения с тем, до чего можно дотянуться! Если так работал бы, то его Red Hat быстро бы наняли.
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|2.130, Аноним (78), 18:07, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CUPS пишет Michael Sweet, а Тилль держит cups-filters и прочее легаси, которое развивать давно не требуется. Так что в текущих реалиях платить человеку тоже не требуется. Справится любой штатный работник, выделив пару часов в неделю.
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|2.131, Аноним (-), 18:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не против твоих мыслей. Но и о главных вещах не надо забывать - надеюсь ты за GNU и копилефт? Или нет?
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|3.175, Аноним (179), 21:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Он за финансовый успех в жизни На работу идут не ради работы, а ради денег А G... большой текст свёрнут, показать
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|3.178, Аноним (-), 21:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но и о главных вещах не надо забывать - надеюсь ты за GNU и копилефт? Или нет?
GNU и копилефт - это разные вещи.
Например MPL это тоже копилефт.
Надо быть за свободный код.
Свобода - это прротивоположность ограничениям.
А кто у нас запретительные лицензии (как у копирастеров)? Правильно - ГНУ.
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|1.129, Аноним (-), 18:06, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пожелаю удачи Тиллю во всех его начинаниях. Принципиальный человек. А Cannonical ничего хорошего не пожелаю.
Ещё, пожалаю Тиллю изменить лицензию CUPS на GPL_v3. Сейчас там пермиссивная Апаче2.
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|2.134, Аноним (78), 18:12, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебя может удивлю, но раньше там лицензия была GPLv2. Видимо не устроила она спонсоров по какой-то причине.
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|2.137, Аноним (-), 18:18, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пожелаю удачи Тиллю во всех его начинаниях.
Да, пожелаем ему добить печать на линуксах. Вот чтобы полностью все додохло.
> Принципиальный человек.
Принципиально почти 20 лет брал бабосики у Cannonical.
Принципиально брал))
> Ещё, пожалаю Тиллю изменить лицензию CUPS на GPL_v3.
И оно станет еще более нинужно чем сейчас))
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|3.140, Аноним (-), 18:25, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Да, пожелаем ему добить печать на линуксах. Вот чтобы полностью все додохло.
Не надо ля-ля. Он автор революционной концепции драйверов - IPP everywhere. Единый стек драйверов IPP будет во всех новых принтерах.
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|4.146, Аноним (78), 18:39, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>революционной концепции драйверов - IPP everywhere
Я тебя может удивлю, но IPP everywhere к реализации драйверов отношения не имеет вообще.
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|2.160, Аноним (-), 19:41, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Cannonical ничего хорошего не пожелаю.
Почему? Они несколько лет платили ему зарплату. Уволили без объяснения причин, что некрасиво конечно, но тем не менее несколько лет платили, так?
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|3.167, Аноним (95), 20:38, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без объяснения причин
Вот это самая интересная деталь: действительно без объяснения или причины таковы, что сабж сам не очень хочет про это говорить, а сапопикал просто не хочет сор из избы выносить? Чувак может быть просто ничего не делал годами и втихушку работал на других людей, а как начали спрашивать за что ему деньги платят, оказалось что даже показать нечего.
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|1.152, Аноним (152), 19:03, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для продолжения развития OpenPrinting намерен перевести проект на финансирование за счёт спонсоров или найти работодателя, который по аналогии с Canonical позволил бы ему заниматься проектом OpenPrinting на своём рабочем месте
Да просто выкинуть. Если бы было нужно - канони-калл бы разраба не выкинул. Рыночек порешал.
>после того как компания Apple потеряла интерес к разработке проекта для платформ, отличных от macOS
Опять же рыночек порешал. Есть десктопные ОС, скот должен сидеть на них. А линукс как рынок для офисных програм бесперспективен. Для игрушек ещё может быть - покуда срезаем косты через перевод всех дров на Zink + GSP и выкидыванием всего без Vulkan+GSP и покуда Вульва интерес не потеряла.
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