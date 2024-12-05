Компания Mozilla представила новый логотип и фирменный стиль

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|1.1, Аноним (1), 08:49, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Когда компании делать нечего она придумывает новый фирменный стиль.
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|2.9, Жироватт (ok), 08:57, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда компании нужно показать, что оно живо - выдумывается новый брендбук.
Когда компании нечего делать, то начинаются другие, не менее весёлые игры.
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|2.13, dd (??), 09:01, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто когда у тебя все плохо но нужно, что бы о тебе не забыли.
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|3.18, Аноним (1), 09:06, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В информационной среде это быстро утонет. Возможно у какого то дизайнера все плохо и он решил чтобы его не забыли прийти к начальству с рацухой.
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|4.21, Жироватт (ok), 09:11, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто ты не в курсе, как исполняются эти кампании:
прогрев анонсами, ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61726 )
голосовалки на оперативном социальном контуре (твиттор, сосцсети),
представление нового лого, (<- мы тут)
офффффффициальное принятие нового лого,
парочка управляемых скандалов с карманными хейтерами для эффекта Стрейзанд...
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|2.4, Аноним (1), 08:54, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно подумать ты донаты им слал. Зато теперь ясно куда эти донаты идут.
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|4.20, Incorporated (?), 09:10, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не донаты, а выплаты по коммерческим договорам. Ну а то что ты свои smalldata не сумел монетизировать, либо защитить лицензией - никто не виноват.
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|5.30, Аноним (30), 09:35, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старый стал, пошел на пенсию. На следующий день после оформления начались атаки (мошеннические звонки и СМС). Я рассчитался своими персональными данными?
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|2.25, Incorporated (?), 09:21, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Бюджет данной акции - максимум пара тысяч долларов. Не переживай, этим не студия Артемия Синего занималась
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|7.52, tty2 (?), 10:30, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, Вы просто оба врёте. Без обид, но реальность одна и в ней "штатный дизайнер" — это как секретутка шефа, которой никогда нет на месте...
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|5.54, Фрол (?), 10:33, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты у гугля с глассдором под санкциями? Понимаю.
Все праильно тебе сказали, там вилочка от 70 до 120 килобаксов, в зависимости от грейда.
И на число девочек дизайнеров помножь. В мазилле фаундейшн, к примеру, за дизайн сайтика отвечает аж шесть девочек.
Состав девочек достввляет отдельно:
Кристина Шу
Сабрина Нг
Ребекка Лам
Нэнси Тран
и две каких-то еврейки на сдачу.
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|4.49, Incorporated (?), 10:20, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если "штатный дизигнер" работал год над брендбуком, 100K баксов - копейки в сравнении с сотнями лямов долларов дохода. К твоему сведению, брендбуками занимаются артдиректора под присмотром креативного директора. Не уверен что такие в Мозилле имеются. Проект аутсорсный и такого уровня дизигна студент сделает за пару косарей.
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|5.51, Аноним (1), 10:29, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вот проект аутсорсный и аутсорсные дизигнеры по $100k и их там много разных. Бюджет не может быть $2000 никак. Делало агенство JKR а там цены кратные миллионам.
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|1.5, Жироватт (ok), 08:55, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кровати передвинули.
Теперь на выцветших кумачах рисуют те же лозунги, то на 20% круче.
Далее снова уволить десяток инженеров и можно опять двигать кровати
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|2.12, Жироватт (ok), 09:01, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное, что палитра - снежинка @ латиноска @ китаянка @ ниггер - сохранена.
А для всего остального есть пара штатных геев, три квотных инвалида, трансоно с местоимениями и мастеркард.
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|1.8, Аноним (8), 08:57, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А это так задумано, что сайт Mozilla теперь невозможно смотреть без уменьшения масштаба на 50%? В штатном Firefox и Chrome в Ubuntu заголовки теперь на полэкрана, а размер текста огромный, как для слепых. На смартфоне выглядит нормально, но на десктопе такое ощущение, что они особо не парясь просто отмасштабировали версию сайта для смартфонов.
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|2.15, Аноним (1), 09:02, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вроде называется mobile first design. Но в данном конкретном случае возможно это технология "итак сойдёт".
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|3.33, Аноним (33), 09:43, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mobile first design вовсе не предполагает, что десктопная версия должна иметь шрифты размером с половину экрана. Но у мозиллы, конечно, может быть своя интерпретация.
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|2.16, Жироватт (ok), 09:03, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу. Разве мозилла предполагает, что сайт будет использоватся иначе, чем красивый лендинг с кнопкой "скочять бизшплатна, ниследим, mlya-будем"?
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|1.14, Аноним (14), 09:01, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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имхо конечно, но старый лого имел хоть ассоциацию с вебом. Новый же, посмотря на него - я хз что эта компания представляет собой
Со стороны обывателя
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|1.17, ОнанВарвар (?), 09:05, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шо, опять?
Результаты работы кампании генерируемые манагерами трансквадроберами.
"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь."
Пришлось перейти на Waterfox.
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|1.19, Жироватт (ok), 09:07, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, где скочять новую гарнитуру бизшплатно без смс?
Думаю, оно неплохо подойдет для небольшой шутки над коллегой
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|1.27, Аноним (27), 09:27, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне этот флаг напомнил i3 wm, сразу четкая ассоциация. И шрифт какой-то странный, больше подходит для терминала чем для логотипа.
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|2.39, Аноним (39), 09:53, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В моду вошли кислотные цвета. Но почему-то на логотипе отсутствует розовый.
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|2.40, Аноним (40), 09:59, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Черно-зеленая палитра в целом напоминает клише из хакирских фильмов. А сам стиль теперь напоминает сайт Qt.
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|1.28, Аноним (28), 09:31, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Как, друзья, вы не садитесь,
В музыканты не годитесь." (C)
И.А. Крылов
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|1.38, Аноним (38), 09:51, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>у компании современный округлый логотип, комментаторы: уой, надоела плоскота, проклятые дизайнеры, зделойте хорошо!
>компания делает олдскульный логотип, те же комментаторы: кровати переставляют! Делать нечего! Горите в аду!
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|1.41, Аноним (35), 10:04, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А может быть и не голову дракона он увидел, а голову гуся здесь как посмотреть.
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|1.42, Аноним (42), 10:04, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Огромные зарплаты у топ-менеджмента, бесконечные мутные программы и инициативы по разнообразию и инклюзивности, сокращение штата разработки, теперь вот в дизайн поигрались, при всём при этом продолжая активно клянчить донаты на сайте. А на что? Вот на это всё? Лучше бы там в штатах не у Гугла Хром пытались забрать, а у этих уродов из Мозиллы изъяли бы Лисичку принудительно и передали в хорошие руки, чтобы не издевались больше. Жалко бедняжку, пропадёт совсем...
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|1.44, Chromium (ok), 10:10, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если Tor Project и Mozilla объединятся, то Tormozilla сделает интернет ещё приватнее.
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|1.47, _kp (ok), 10:15, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> выглядит как повёрнутая буква "M"
Выглядит как русская буква "Z". ;)
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