Компания Mozilla представила новый логотип и фирменный стиль

Компания Mozilla представила новый логотип и элементы бренда, такие как фирменные цвета, элементы стиля и шрифты. Кроме того, изменено оформление сайта mozilla.org. Отмечается, что новая брендовая стратегия отражает роль Mozilla как лидера в области цифровых прав и инноваций, ставящего интересы людей выше прибыли, продвигающего защищающие конфиденциальность продукты, развивающего открытые инструменты и работающего над укреплением сообщества.

Новый фирменный знак проекта обыгрывает абстрактный символ, похожий на флаг, который с одной стороны выглядит как повёрнутая буква "M", а с другой стороны напоминает голову дракона, что является отсылкой к старому талисману проекта. Упомянуто, что изображение в форме флага подчёркивает дух активизма и вклад в отстаивание свободы в интернете, а также символизирует веру, мир, единство, гордость, праздник и командный дух.

Для сравнения старый логотип "Moz://a", утверждённый в 2017 году, обыгрывал символы "://", используемые в URL:

Новые фирменные цвета примечательны игрой с контрастом и активным использованием чёрного и зелёного цветов. Указано, что зелёный цвет выбран, как ассоциирующийся с природой и стремлением к улучшению мира.

Новый фирменный шрифт выделяется использованием больших прямоугольных засечек и необычной угловатой формой.



