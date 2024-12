Компания Mozilla представила новый логотип и фирменный стиль

2.15 , Аноним ( 1 ), 09:02, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это вроде называется mobile first design. Но в данном конкретном случае возможно это технология "итак сойдёт".

3.33 , Аноним ( 33 ), 09:43, 05/12/2024 mobile first design вовсе не предполагает, что десктопная версия должна иметь шрифты размером с половину экрана. Но у мозиллы, конечно, может быть своя интерпретация.

2.16 , Жироватт ( ok ), 09:03, 05/12/2024 Угу. Разве мозилла предполагает, что сайт будет использоватся иначе, чем красивый лендинг с кнопкой "скочять бизшплатна, ниследим, mlya-будем"?