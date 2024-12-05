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Компания Mozilla представила новый логотип и фирменный стиль

05.12.2024 07:21

Компания Mozilla представила новый логотип и элементы бренда, такие как фирменные цвета, элементы стиля и шрифты. Кроме того, изменено оформление сайта mozilla.org. Отмечается, что новая брендовая стратегия отражает роль Mozilla как лидера в области цифровых прав и инноваций, ставящего интересы людей выше прибыли, продвигающего защищающие конфиденциальность продукты, развивающего открытые инструменты и работающего над укреплением сообщества.

Новый фирменный знак проекта обыгрывает абстрактный символ, похожий на флаг, который с одной стороны выглядит как повёрнутая буква "M", а с другой стороны напоминает голову дракона, что является отсылкой к старому талисману проекта. Упомянуто, что изображение в форме флага подчёркивает дух активизма и вклад в отстаивание свободы в интернете, а также символизирует веру, мир, единство, гордость, праздник и командный дух.

Для сравнения старый логотип "Moz://a", утверждённый в 2017 году, обыгрывал символы "://", используемые в URL:

Новые фирменные цвета примечательны игрой с контрастом и активным использованием чёрного и зелёного цветов. Указано, что зелёный цвет выбран, как ассоциирующийся с природой и стремлением к улучшению мира.

Новый фирменный шрифт выделяется использованием больших прямоугольных засечек и необычной угловатой формой.





  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Mozilla на пути к изменению логотипа
  3. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  4. OpenNews: Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox
  5. OpenNews: Mozilla на пути к ребрендингу
  6. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62346-mozilla
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Когда компании делать нечего она придумывает новый фирменный стиль.
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 08:57, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда компании нужно показать, что оно живо - выдумывается новый брендбук.
    Когда компании нечего делать, то начинаются другие, не менее весёлые игры.
     
  • 2.13, dd (??), 09:01, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто когда у тебя все плохо но нужно, что бы о тебе не забыли.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 09:06, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В информационной среде это быстро утонет. Возможно у какого то дизайнера все плохо и он решил чтобы его не забыли прийти к начальству с рацухой.  
     
     
  • 4.21, Жироватт (ok), 09:11, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто ты не в курсе, как исполняются эти кампании:
    прогрев анонсами, ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61726 )
    голосовалки на оперативном социальном контуре (твиттор, сосцсети),
    представление нового лого, (<- мы тут)
    офффффффициальное принятие нового лого,
    парочка управляемых скандалов с карманными хейтерами для эффекта Стрейзанд...
     
  • 2.22, Bob (??), 09:13, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо попилить бюджет. не браузер же разрабатывать
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:53, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы узнать бюджет данной акции...
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 08:54, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать ты донаты им слал. Зато теперь ясно куда эти донаты идут.  
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 08:57, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Донаты им шлют воротилы бигдаты с моих данных.
     
     
  • 4.20, Incorporated (?), 09:10, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не донаты, а выплаты по коммерческим договорам. Ну а то что ты свои smalldata не сумел монетизировать, либо защитить лицензией - никто не виноват.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 09:35, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый стал, пошел на пенсию. На следующий день после оформления начались атаки (мошеннические звонки и СМС). Я рассчитался своими персональными данными?
     
  • 2.25, Incorporated (?), 09:21, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Бюджет данной акции - максимум пара тысяч долларов. Не переживай, этим не студия Артемия Синего занималась
     
     
  • 3.26, Аноним (1), 09:24, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Штатный дизайнер стоит 100000 долларов в год чтобы ты знал.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 09:48, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруф, что штатный дизайнер у мозиллы столько получает
     
     
  • 5.45, Аноним (1), 10:11, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Штатный дизайнер мозиллы ничем не отличается от любого американского дизайнера. https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Designer-Salary
     
     
  • 6.50, Incorporated (?), 10:25, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас разные взгляды на бизнес. Я смотрю с точки зрения владельца бизнеса, а ты - наемного исполнителя. А в реалиях раценки такие:

    https://www.designrush.com/agency/logo-branding/trends/how-much-does-branding-

     
     
  • 7.52, tty2 (?), 10:30, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, Вы просто оба врёте. Без обид, но реальность одна и в ней "штатный дизайнер" — это как секретутка шефа, которой никогда нет на месте...
     
     
  • 8.55, Аноним (1), 10:34, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.53, Аноним (1), 10:31, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя статья это логотип на шаурму налепить, а не бизнес делать.
     
  • 5.54, Фрол (?), 10:33, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты у гугля с глассдором под санкциями? Понимаю.

    Все праильно тебе сказали, там вилочка от 70 до 120 килобаксов, в зависимости от грейда.

    И на число девочек дизайнеров помножь. В мазилле фаундейшн, к примеру, за дизайн сайтика отвечает аж шесть девочек.

    Состав девочек достввляет отдельно:

    Кристина Шу
    Сабрина Нг
    Ребекка Лам
    Нэнси Тран

    и две каких-то еврейки на сдачу.

     
  • 4.49, Incorporated (?), 10:20, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если "штатный дизигнер" работал год над брендбуком, 100K баксов - копейки в сравнении с сотнями лямов долларов дохода. К твоему сведению, брендбуками занимаются артдиректора под присмотром креативного директора. Не уверен что такие в Мозилле имеются. Проект аутсорсный и такого уровня дизигна студент сделает за пару косарей.
     
     
  • 5.51, Аноним (1), 10:29, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вот проект аутсорсный и аутсорсные дизигнеры по $100k и их там много разных. Бюджет не может быть $2000 никак. Делало агенство JKR а там цены кратные миллионам.
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 08:55, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кровати передвинули.
    Теперь на выцветших кумачах рисуют те же лозунги, то на 20% круче.
    Далее снова уволить десяток инженеров и можно опять двигать кровати
     
  • 1.7, iPony129412 (?), 08:57, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дайвёрсити, дайвёрсити...
    А на фотках одни люди.
     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 09:01, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное, что палитра - снежинка @ латиноска @ китаянка @ ниггер - сохранена.
    А для всего остального есть пара штатных геев, три квотных инвалида, трансоно с местоимениями и мастеркард.
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:57, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А это так задумано, что сайт Mozilla теперь невозможно смотреть без уменьшения масштаба на 50%? В штатном Firefox и Chrome в Ubuntu заголовки теперь на полэкрана, а размер текста огромный, как для слепых. На смартфоне выглядит нормально, но на десктопе такое ощущение, что они особо не парясь просто отмасштабировали версию сайта для смартфонов.
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 09:02, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вроде называется mobile first design. Но в данном конкретном случае возможно это технология "итак сойдёт".
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 09:43, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    mobile first design вовсе не предполагает, что десктопная версия должна иметь шрифты размером с половину экрана. Но у мозиллы, конечно, может быть своя интерпретация.
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 09:03, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. Разве мозилла предполагает, что сайт будет использоватся иначе, чем красивый лендинг с кнопкой "скочять бизшплатна, ниследим, mlya-будем"?
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:59, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, можно было сделать хуже...
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 09:36, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, глубину палитры не увеличивать.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:01, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    имхо конечно, но старый лого имел хоть ассоциацию с вебом. Новый же, посмотря на него - я хз что эта компания представляет собой
    Со стороны обывателя
     
  • 1.17, ОнанВарвар (?), 09:05, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шо, опять?
    Результаты работы кампании генерируемые манагерами трансквадроберами.
    "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь."
    Пришлось перейти на Waterfox.
     
  • 1.19, Жироватт (ok), 09:07, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, где скочять новую гарнитуру бизшплатно без смс?
    Думаю, оно неплохо подойдет для небольшой шутки над коллегой
     
     
  • 2.23, Аноним (8), 09:15, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.mozilla.org/media/fonts/m24/mozilla-text/MozillaText-Regular.woff2
    https://www.mozilla.org/media/fonts/m24/mozilla-text/MozillaText-Bold.woff2
    https://www.mozilla.org/media/fonts/m24/mozilla-text/MozillaText-SemiBold.woff
    https://www.mozilla.org/media/fonts/m24/mozilla-text/MozillaText-Bold.woff2
    https://www.mozilla.org/media/fonts/m24/mozilla-headline/MozillaHeadline-SemiB
    https://www.mozilla.org/media/fonts/m24/mozilla-headline/MozillaHeadline-Regul
     
     
  • 3.24, Жироватт (ok), 09:18, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Благодарствую.
     
  • 3.29, Аноним (1), 09:31, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "M" не такая, "a" тоже не такая попробуй ещё раз.
     

  • 1.27, Аноним (27), 09:27, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне этот флаг напомнил i3 wm, сразу четкая ассоциация. И шрифт какой-то странный, больше подходит для терминала чем для логотипа.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 09:53, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моду вошли кислотные цвета. Но почему-то на логотипе отсутствует розовый.
     
  • 2.40, Аноним (40), 09:59, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черно-зеленая палитра в целом напоминает клише из хакирских фильмов. А сам стиль теперь напоминает сайт Qt.
     

  • 1.28, Аноним (28), 09:31, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Как, друзья, вы не садитесь,
    В музыканты не годитесь." (C)
                    И.А. Крылов
     
  • 1.32, Аноним (32), 09:37, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    татьяныч делал?
     

  • 1.35, Аноним (35), 09:48, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они опять за своё? сколько уже можно?
     
  • 1.36, Аноним (36), 09:49, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Злёный на чёрном, шрифт "Courier New"
     
  • 1.37, Аноним (39), 09:51, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не дракона напоминает, а кудахтающую курицу.
     
  • 1.38, Аноним (38), 09:51, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >у компании современный округлый логотип, комментаторы: уой, надоела плоскота, проклятые дизайнеры, зделойте хорошо!
    >компания делает олдскульный логотип, те же комментаторы: кровати переставляют! Делать нечего! Горите в аду!
     
  • 1.41, Аноним (35), 10:04, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может быть и не голову дракона он увидел, а голову гуся здесь как посмотреть.
     
  • 1.42, Аноним (42), 10:04, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огромные зарплаты у топ-менеджмента, бесконечные мутные программы и инициативы по разнообразию и инклюзивности, сокращение штата разработки, теперь вот в дизайн поигрались, при всём при этом продолжая активно клянчить донаты на сайте. А на что? Вот на это всё? Лучше бы там в штатах не у Гугла Хром пытались забрать, а у этих уродов из Мозиллы изъяли бы Лисичку принудительно и передали в хорошие руки, чтобы не издевались больше. Жалко бедняжку, пропадёт совсем...
     
     
  • 2.48, Соль земли (?), 10:16, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Open Source. Любой может взять в хорошие руки.
     

  • 1.43, Аноним (43), 10:09, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Драконы и рептилоиды - уже не хайп, а нафталин.
     
  • 1.44, Chromium (ok), 10:10, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если Tor Project и Mozilla объединятся, то Tormozilla сделает интернет ещё приватнее.
     
  • 1.47, _kp (ok), 10:15, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выглядит как повёрнутая буква "M"

    Выглядит как русская буква "Z". ;)

     

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