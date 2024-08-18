Mozilla на пути к изменению логотипа

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|1.2, Аноним (2), 23:04, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Фиксить проблему с 0.0.0.0? Нахрен не надо.
Менять логотип? С удовольствием!
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|3.13, Аноним (-), 23:20, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, расслабься и не мечи биссер перед анонами.
Им в голову не может прийти, что у мозиллы может быть дизайнер (в СПО это вообще ругательное слово, вот и имеем десктопный линукс как он есть) на фуллтайме.
И в промежутках перед рисованием прототипов и запиливанием сетов иконок, он вполне может нарисовать лого.
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|3.24, Аноним (24), 23:38, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В мозилле работает больше 1 человека.
Тем не менее, проблему с 0.0.0.0 чинить некому.
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|4.33, Аноним (33), 00:02, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что только дизайнеры и работают.
Погромистам некогда - они все ещё мир на раст переписывают.
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|1.3, Аноним (3), 23:05, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Больше напоминает флаг. У каждого модного движения должен быть флаг. )
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|2.4, Аноним (3), 23:06, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они потом еще на нижней кромки флака пиксель у древка вниз переместят и еще попилят.
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|2.10, Аноним (-), 23:18, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше напоминает флаг. У каждого модного движения должен быть флаг. )
Ты не поверишь, но у каждой уважающей себя страны тоже есть флаг)
Но мне больше напоминает "крякающую утку"!
Это отличный логотип.
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|2.28, Аноним (28), 23:50, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С новым логотипом им теперь уже не до Интернета и его протоколов.
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|1.6, beck (??), 23:12, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У нас сейчас две проблемы — Минобороны и пуговица… Пуговицу мы найти можем?.. Чисто теоретически можем! А с Минобороны мы сделать ничего не можем… выход — надо искать пуговицу…
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|2.26, Аноним (28), 23:47, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новом логотипе есть символ, напоминающий упавший на бок стул председателя. )
Что это: отставка или состояние мебели после пьянки?
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|1.20, Nochi (?), 23:23, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Приятно, давно не меняли.
Явно могут готовить, в честь 20 летия Firefox.
Но пора изменить дизайн и интерфейс самого Firefox, и иконку его, в моем понимании, новый дизайн и интерфейс должен привнести новое, и вернуть старое, им следует вернуть некоторые вещи из старых дизайнов и интерфейса, компактный режим, иконки в меню, и в контекстные меню, темно синий цвет, вместо привычного фиолетового, линию на вкладку, вместо точек анимации на вкладках при их загрузке кружок, сам вкладки можно сделать компактными, изменить наконец-то страницу настроек, расширений, истории, закладок, библиотеки, об программе, так же изменить контекстные меню, ну и завести размытость в браузер, или хотя бы эффект Mica.
В Firefox, 3 обычно главные недостатка,
1 Скорость, ну тот есть скорость загрузки страниц.
2 Отсутствие функций, группировки вкладок, pwa, и тд
3 Урезанный, и приевшийся дизайн интерфейс.
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|1.21, Аноним (-), 23:26, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Новый вариант представляет собой абстрактный символ
Они так подняли белый флаг?
Впрочем, учитывая их market share, могли бы и не тянуть так долго.
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|1.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:02, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Новый вариант представляет собой абстрактный символ, который с одной стороны выглядит как повёрнутая буква "M", а с другой стороны напоминает голову дракона
Что надо принять, чтобы увидеть такое?
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|1.40, Аноним (40), 00:32, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто М оставьте, минимализаторы! Сначала на лиса в логотипе своего браузера покусились, хорошо что остыли, теперь это.
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|1.41, Аноним (41), 00:44, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь логотип отображает тоже самое что отображает сам браузер, немножечко съехала разметка ну и откуда то 90˚ появились
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|2.49, Аноним (49), 02:47, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там изображена повернутая крышка унитаза.
Ребенок постесняется это рисовать.
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|1.46, Аноним (46), 02:39, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лично я увидел не голову дракона а математический знак суммы ∑, хотя и повёрнутый в другую сторону.
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