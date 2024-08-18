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Mozilla на пути к изменению логотипа

18.08.2024 22:58

Суля по новому оформлению блоков навигации, предложенному для сайта mozilla.org, а также изменению дизайна футболок, проект Mozilla готовится к замене логотипа. Новый логотип идёт на смену логотипу "Moz://a", утверждённому в 2017 году и обыгрывающему символы "://", используемые в URL. Новый вариант представляет собой абстрактный символ, который с одной стороны выглядит как повёрнутая буква "M", а с другой стороны напоминает голову дракона, что является отсылкой к старому талисману проекта. Из изменений также выделяется смена шрифта (задействован шрифт как в элементах бренда Firefox) и уход от использования сплошного фона.

Стало:

Было:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  3. OpenNews: Debian и Mozilla договорились об использовании бренда Firefox вместо Iceweasel
  4. OpenNews: Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox
  5. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
  6. OpenNews: Компания Mozilla опровергла ложную информацию об удалении лисы с логотипа Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61726-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Ну такое. Раньше было лучше!
     
     
  • 2.37, полуфокс (?), 00:23, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну терь заживем +20% к доле в браузерах
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:04, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Фиксить проблему с 0.0.0.0? Нахрен не надо.

    Менять логотип? С удовольствием!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:13, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мозилле работает больше 1 человека.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 23:20, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, расслабься и не мечи биссер перед анонами.

    Им в голову не может прийти, что у мозиллы может быть дизайнер (в СПО это вообще ругательное слово, вот и имеем десктопный линукс как он есть) на фуллтайме.
    И в промежутках перед рисованием прототипов и запиливанием сетов иконок, он вполне может нарисовать лого.

     
  • 3.14, Эффективный менеджер (?), 23:20, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока. Мы работаем над этим.
     
  • 3.24, Аноним (24), 23:38, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В мозилле работает больше 1 человека.

    Тем не менее, проблему с 0.0.0.0 чинить некому.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 00:02, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что только дизайнеры и работают.
    Погромистам некогда - они все ещё мир на раст переписывают.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 00:28, 19/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:05, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Больше напоминает флаг. У каждого модного движения должен быть флаг. )
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 23:06, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они потом еще на нижней кромки флака пиксель у древка вниз переместят и еще попилят.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:13, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу белый флаг, мозилла уже не выдерживает
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:18, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше напоминает флаг. У каждого модного движения должен быть флаг. )

    Ты не поверишь, но у каждой уважающей себя страны тоже есть флаг)

    Но мне больше напоминает "крякающую утку"!
    Это отличный логотип.

     
  • 2.28, Аноним (28), 23:50, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С новым логотипом им теперь уже не до Интернета и его протоколов.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:09, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Когда Мозилле нечего делать, она меняет логотип.
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 23:52, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда Мозилле ничего не сделать - меняет логотип.
     

  • 1.6, beck (??), 23:12, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У нас сейчас две проблемы — Минобороны и пуговица… Пуговицу мы найти можем?.. Чисто теоретически можем! А с Минобороны мы сделать ничего не можем… выход — надо искать пуговицу…
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 23:16, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мозилле работает больше 1 человека.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:59, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все эти люди меняют логотип.
     
  • 2.36, бух. (?), 00:12, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не все ходили на квартет и, могут и нажаловаться.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:18, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На что живёт Mozilla corp? На те деньги и дизайнеры
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:21, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На путь выгона директора они не хотят встать?
     
     
  • 2.26, Аноним (28), 23:47, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новом логотипе есть символ, напоминающий упавший на бок стул председателя. )
    Что это: отставка или состояние мебели после пьянки?
     

  • 1.17, mihael1ex (ok), 23:22, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это что нужно было курить такое, чтоб назвать то новое поделие "логотипом"..
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:22, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На удивление весьма сдержанное обновление.
     
  • 1.20, Nochi (?), 23:23, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Приятно, давно не меняли.
    Явно могут готовить, в честь 20 летия Firefox.
    Но пора изменить дизайн и интерфейс самого Firefox, и иконку его, в моем понимании, новый дизайн и интерфейс должен привнести новое, и вернуть старое, им следует вернуть некоторые вещи из старых дизайнов и интерфейса, компактный режим, иконки в меню, и в контекстные меню, темно синий цвет, вместо привычного фиолетового, линию на вкладку, вместо точек анимации на вкладках при их загрузке кружок, сам вкладки можно сделать компактными, изменить наконец-то страницу настроек, расширений, истории, закладок, библиотеки, об программе, так же изменить контекстные меню, ну и завести размытость в браузер, или хотя бы эффект Mica.
    В Firefox, 3 обычно главные недостатка,
    1 Скорость, ну тот есть скорость загрузки страниц.
    2 Отсутствие функций, группировки вкладок, pwa, и тд
    3 Урезанный, и приевшийся дизайн интерфейс.
     
  • 1.21, Аноним (-), 23:26, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Новый вариант представляет собой абстрактный символ

    Они так подняли белый флаг?
    Впрочем, учитывая их market share, могли бы и не тянуть так долго.

     
  • 1.22, Someone (??), 23:27, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ужас ужасный. Имхо.
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 23:48, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал - ужаснувшийся ужас. )
     

  • 1.23, Аноним (23), 23:35, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перестановка кроватей
     
  • 1.25, мимо (?), 23:41, 18/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, vitalif (ok), 23:55, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и при чем тут i3?
     
  • 1.31, Songo (ok), 23:59, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все проблемы решены, теперь можно логотип поменять :)))
     
  • 1.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:02, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Новый вариант представляет собой абстрактный символ, который с одной стороны выглядит как повёрнутая буква "M", а с другой стороны напоминает голову дракона

    Что надо принять, чтобы увидеть такое?

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:08, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иметь немного воображения
     

  • 1.39, Ананоним (?), 00:28, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хахаха! Опять три шестёрки как и в логотипе Хрома. -> ill
     
  • 1.40, Аноним (40), 00:32, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто М оставьте, минимализаторы! Сначала на лиса в логотипе своего браузера покусились, хорошо что остыли, теперь это.
     
  • 1.41, Аноним (41), 00:44, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь логотип отображает тоже самое что отображает сам браузер, немножечко съехала разметка ну и откуда то 90˚ появились
     
  • 1.42, kawaii_boy (?), 00:46, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне нравится. Дизайн прямиком из 1998.
     

  • 1.44, Бизированный сёмга гигаскуф (?), 01:40, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько миллионов потрачено на дизайн? Мой трёхлетний ребенок нарисует лучше. За шоколадку.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 02:47, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там изображена повернутая крышка унитаза.
    Ребенок постесняется это рисовать.
     

  • 1.46, Аноним (46), 02:39, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично я увидел не голову дракона а математический знак суммы ∑, хотя и повёрнутый в другую сторону.  
     
     
  • 2.48, Аноним (46), 02:41, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ∑|
    |allizoM
     

  • 1.47, Аноним (47), 02:40, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эскобар.жпг
     

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