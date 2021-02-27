Компания Mozilla опровергла ложную информацию об удалении лисы с логотипа Firefox

Компания Mozilla заверила пользователей, что не собирается отказываться от изображения лисы на логотипе Firefox. Последние дни в сети активно обсуждается дезинформация об исчезновении лисы с логотипа Firefox, которая стала источником для появления мемов и возмущений.

Логотипы Firefox не менялись с 2019 года и логотип без лисы, который преподносится в обсуждениях как новый логотип Firefox, на деле является давно существующим общим логотипом, охватывающим не только Firefox, но и всё связанное браузером семейство продуктов. Логотип браузера Firefox остаётся прежним и содержит изображение лисы (на изображении ниже действующий логотип показан в центре второй строки, а справа от него показан общий логотип для всех продуктов).

Для подтверждения своей приверженности лисе разработчики Mozilla заменили логотип ночных сборок Firefox на специальную версию старого логотипа с изображением собачьей морды из одного из мемов.