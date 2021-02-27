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Компания Mozilla опровергла ложную информацию об удалении лисы с логотипа Firefox

27.02.2021 11:58

Компания Mozilla заверила пользователей, что не собирается отказываться от изображения лисы на логотипе Firefox. Последние дни в сети активно обсуждается дезинформация об исчезновении лисы с логотипа Firefox, которая стала источником для появления мемов и возмущений.

Логотипы Firefox не менялись с 2019 года и логотип без лисы, который преподносится в обсуждениях как новый логотип Firefox, на деле является давно существующим общим логотипом, охватывающим не только Firefox, но и всё связанное браузером семейство продуктов. Логотип браузера Firefox остаётся прежним и содержит изображение лисы (на изображении ниже действующий логотип показан в центре второй строки, а справа от него показан общий логотип для всех продуктов).

Для подтверждения своей приверженности лисе разработчики Mozilla заменили логотип ночных сборок Firefox на специальную версию старого логотипа с изображением собачьей морды из одного из мемов.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/here...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  3. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54666-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это же собака, а не лиса...
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 12:16, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    это мем
     
     
  • 3.7, нет меня (?), 12:19, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да... только морду в другую сторону развернули )
    https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2016/09/c09.jpg
     
  • 2.5, нет меня (?), 12:18, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вообще то лиса это тоже собака
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:48, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И медвед.
     
     
  • 4.17, Леголас (ok), 12:54, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот, что сел в машину и сгорел? Firebear прям тогда.
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:18, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И это не просто собака ))))))) Просто автор статьи не в теме. Как и многие комментаторы, почему-то.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:03, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    красная панда, вообщето
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:40, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ту морду прифотошопили. Нужно было морду песца. Она хотя-бы отражала бы состояние дел у Mozillы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для подтверждения своей приверженности лисе разработчики Mozilla заменили логотип ночных сборок на специальную версию старого логотипа с изображением настоящей лисьей морды.

    Что за шиза у них? Это вообще собака. А лису убрали и правда, остался только хвост. И вообще это панда, а не лиса.

     
     
  • 2.8, Lex (??), 12:19, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это вообще собака.

    Потом правда окажется, что и лиса из собачьего семейства, ну да кого это волнует

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:10, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это не лиса, а панда.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:17, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    У двух комментаторов выше совсем нет чувства юмора
     
     
  • 2.11, Леголас (ok), 12:27, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    главное что у разрабов оно есть
     

  • 1.9, AnonymousSs (?), 12:21, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Проверил календарь - не 1-е апреля. Хмм...
     
  • 1.10, Амоним (?), 12:22, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До первого апреля остался ровно месяц. Пора выходить из зимней спячки.
     
  • 1.12, iPony129412 (?), 12:35, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И хвоста в принципе хватит
    https://desirrebelle.ca/boutique/en/butt-plug-firefox-p1149/
     
     
  • 2.14, нет меня (?), 12:43, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой любимый  магазин?
     
  • 2.16, Сейд (ok), 12:54, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Озорник.
     
  • 2.19, Леголас (ok), 12:58, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пони в придачу фурри
     

  • 1.13, user90 (?), 12:38, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ога, на 2030 лутший ;)
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:56, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём прикол менять логотип? Это же узнаваемый символ. Чем дольше он существует неизменным, тем больше люди его узнают. Кроме того, замена понятных предметов типа лисы и планеты, которые понимают даже дети, на колбаску в кружочке только снижает узнаваемость логотипа. Ощущение что они сами хотят похоронить оставшуюся  популярность своего браузера.
     
     
  • 2.24, Anon_noXX (?), 13:13, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да все просто, большинство дизайнеров не в состоянии нарисовать лису. Или кота, собаку, человека. А вот тремя линиями что-то отдаленно напоминающее, даже дауны справляются.
     

  • 1.20, Аноним (18), 12:58, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раньше люди хотели фоткать рыжих девушек вокруг глобусов и все вешали календари с ними у себя в домах. А теперь что? Бублик в сине-красный покрасить?
     
  • 1.21, Дегенератор (ok), 13:00, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    FireFox Logo Degradation
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:33, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Братья, опомнитесь, в итоге, от истинной лисы останется только хвост. Бегите, пока не поздно!
     
  • 1.26, rm1 (?), 13:36, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wow
     
  • 1.27, Вей Ли (?), 13:40, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро станут CHROMом
     
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