Компания Mozilla опровергла ложную информацию об удалении лисы с логотипа Firefox

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|2.6, Аноним (-), 12:18, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И это не просто собака ))))))) Просто автор статьи не в теме. Как и многие комментаторы, почему-то.
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|2.28, Аноним (28), 13:40, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ту морду прифотошопили. Нужно было морду песца. Она хотя-бы отражала бы состояние дел у Mozillы.
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|1.2, Аноним (2), 12:12, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Для подтверждения своей приверженности лисе разработчики Mozilla заменили логотип ночных сборок на специальную версию старого логотипа с изображением настоящей лисьей морды.
Что за шиза у них? Это вообще собака. А лису убрали и правда, остался только хвост. И вообще это панда, а не лиса.
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|2.8, Lex (??), 12:19, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это вообще собака.
Потом правда окажется, что и лиса из собачьего семейства, ну да кого это волнует
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|1.10, Амоним (?), 12:22, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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До первого апреля остался ровно месяц. Пора выходить из зимней спячки.
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|1.18, Аноним (18), 12:56, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чём прикол менять логотип? Это же узнаваемый символ. Чем дольше он существует неизменным, тем больше люди его узнают. Кроме того, замена понятных предметов типа лисы и планеты, которые понимают даже дети, на колбаску в кружочке только снижает узнаваемость логотипа. Ощущение что они сами хотят похоронить оставшуюся популярность своего браузера.
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|2.24, Anon_noXX (?), 13:13, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да все просто, большинство дизайнеров не в состоянии нарисовать лису. Или кота, собаку, человека. А вот тремя линиями что-то отдаленно напоминающее, даже дауны справляются.
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|1.20, Аноним (18), 12:58, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раньше люди хотели фоткать рыжих девушек вокруг глобусов и все вешали календари с ними у себя в домах. А теперь что? Бублик в сине-красный покрасить?
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|1.25, Аноним (25), 13:33, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Братья, опомнитесь, в итоге, от истинной лисы останется только хвост. Бегите, пока не поздно!
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