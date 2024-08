LinkedIn перешёл с CentOS на Azure Linux

Linux от Microsoft просто удовлетволяет запрос на Linux у тех, кто иначе бы Azure не использовал совсем. У AWS тоже есть Amazon Linux. И многим приятно использовать именно Linux от облачной платформы, чем сторонний. А лучшей антирекламой винды было бы cообщение, когда подключаешься к Azure Linux по SSH:

> Welcome to your Azure Linux VM! Did you know you can enhance your cloud experience with Windows Server? Enjoy seamless integration, robust security, and powerful management tools. Discover how Windows Server can optimize your workloads and streamline your operations. Explore more at https://aka.ms/windowsserver