LinkedIn перешёл с CentOS на Azure Linux

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|3.9, Аноним (9), 11:22, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего там смотреть даже в том что ты дал
9.4% (11%) CentOS;
это значит что за полгода цент потерял 1.6% доли.
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|2.8, Аноним (9), 11:20, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Постоянно тут задавались вопросы что это за люди кто ещё юзают центос 7. Оказывается это вполне себе уважаемые господа, на которых и не подумаешь.
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|2.13, Аноним (13), 11:43, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то из анонимов в конце прошлого года отзывался о дистрибутиве Линукс от "Мелкомягких" как об оксюмороне. А вот поди ж ты: Azure Linux от Microsoft! Как вам такое!?
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|2.15, Аноним (-), 11:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Microsoft, Centos, Azure Linux... Лицо Балмера представили?
Баллмер свое не упустил, кроме прыгания по сцене с потными подмышками и ором "developers, developers" он таки - себя не обидел. Поинтересуйся объемом его состояния. При этом ему уже, вероятно, довольно пофиг что там с Майкрософтом вообще случится.
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|3.17, Аноним (2), 11:52, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поинтересуйся объемом его состояния
И так всем известно, что Балмер единственный в MS, кто заработал миллиарды не являясь ни владельцем, ни основателем компании
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|4.26, Аноним (26), 12:42, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Только ты забыл одну маленькую деталь. Что Балмер однокурсник Билла Гейтса и самое главное его достижение сколько они вместе выпили на первом курсе.
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|5.29, Аноним (29), 13:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну офигеть, Гейтс позвал в компанию знакомого человека. Удивительно, правда?
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|6.74, Аноним (9), 15:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда ты знаешь какой Гейтс человек? Гейтс обычный нерд ботан. А Балмер бухарик и балагур.
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|3.21, Аноним (29), 11:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Балмера уже давным-давно нормальное отношение к линуксу.
Ну и это не что-то личное же было, просто мешал он корпорации зарабатывать деньги — было плохо, начал приносить деньги — стало хорошо.
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|4.30, rshadow (ok), 13:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это разумный подход. Единственное только, что им никто не мешал, кроме своей собственной твердолобости.
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|3.24, Аноним (24), 12:24, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Балмер - душка, весельчак и просто хороший человек по сравнению с нынешним индуийским начальством которое покланяется Кали.
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|4.33, нах. (?), 13:12, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы Кали - все было б не так чтоб очень плохо. Ну кроме тех неудачников которых после пятничного ревью принесли бы в жертву.
Но он адепт явно какого-то другого индийского божества.
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|6.54, нах. (?), 15:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лол какого другого? Там тысячи божеств.
Вот ты я смотрю - разбираешься. Можешь по атрибутам попытаться угадать, кого именно. Я уж даже боюсь прикидывать, что там по сумме образуется.
Но это точно не Справедливейшая.
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|3.40, Аноним (40), 14:06, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
То ли дело бородатый бoмж в костюме антилопы, который на камеру кормится межкопы... большой текст свёрнут, показать
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|2.18, User (??), 11:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он при этом на финансовый отчет смотрит - так что таки да, представили. Нормально там все с лицом )
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|2.19, Аноним (-), 11:55, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм.. что-то типа "а давайте кроме виндовс продавать еще и линукс!" ?
Они ж корпы, если им использование линукса позволит заработать - то они его будут использовать.
Я бы не удивился, если бы они взяли какое-то бсдшное ядро, накатили свой проприетарный UI и продавали за большие деньги.. а погодите эпл именно так и делает.
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|3.28, Аноним (28), 12:56, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я бы не удивился, если бы они взяли какое-то бсдшное ядро, накатили свой проприетарный UI и продавали за большие деньги.. а погодите эпл именно так и делает.
Будем честными, XNU - не BSD.
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|2.10, Аноним (9), 11:24, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Денег зато заработала. Менеджеры записали в резюме и перешли в нормальную компанию.
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|4.25, Аноним (25), 12:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они там в топах, все одним гамном мазаны,
так что в какую проприерастную контору не перейдешь, все равно заляпаешься.
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|2.38, myster (ok), 13:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Linux от Microsoft просто удовлетволяет запрос на Linux у тех, кто иначе бы Azure не использовал совсем. У AWS тоже есть Amazon Linux. И многим приятно использовать именно Linux от облачной платформы, чем сторонний.
А лучшей антирекламой винды было бы cообщение, когда подключаешься к Azure Linux по SSH:
> Welcome to your Azure Linux VM! Did you know you can enhance your cloud experience with Windows Server? Enjoy seamless integration, robust security, and powerful management tools. Discover how Windows Server can optimize your workloads and streamline your operations. Explore more at https://aka.ms/windowsserver
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|3.49, Аноним (26), 14:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты себя слышишь? Зачем им удовлетворять запрос на Линукс и это производитель ос. Этот как владелец лада будет удовлетворять спрос на БМВ.
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|3.50, 12yoexpert (ok), 14:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И многим приятно использовать именно Linux от облачной платформы, чем сторонний.
многим приятно быть гетеро, это вообще не показатель
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|2.16, Аноним (-), 11:50, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Когда стековерфлоу перейдет с винды?
Когда майкрософту продастся :). Заодно и бэкэнд перепишут на известно чем.
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|1.11, Аноним (11), 11:27, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Откровенно говоря, плевать, что там на серверах, когда на стороне юзера Линкедин - такое торомзное глючащее недоразуменее, хуже которого еще поискать надо.
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|2.31, Аноним (31), 13:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я несколько удивлен накалом обсуждения. Линкедин вроде как заблокирован для местных обывателей? Хотя, в общем, потеря и невелика - большее рекламное болото чем линкедин еще поискать.
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|3.36, нах. (?), 13:16, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не все же бухали с гейцом в молодости. Кому-то и самому работу приходится себе искать.
А вджоппру и хедхантер вакансий в Штатах или хотя бы в Амстердаме почему-то не предлагают особо.
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|3.37, Аноним (2), 13:18, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть около миллиона способов эти топорные блокировки обойти, что мы и делаем
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|4.55, нах. (?), 15:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть около миллиона способов эти топорные блокировки обойти, что мы и делаем
товарищмаёр, я вам национал-предателя поймал!
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|4.75, Аноним (9), 16:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А соседи шумят - они не могут понять,
Когда хочется петь.
Соседи не любят твоих песен,
Они привыкли терпеть.
Они привыкли каждый день входить
В этот тёмный подъезд.
Если есть запрещающий знак,
Они знают – где-то рядом объезд.
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|3.45, Gemorroj (ok), 14:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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так местные обывателей давно уже наполовину хохлы и змагарье. с хабра гниль перешла.
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|1.20, User (??), 11:56, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот интересно - если пейсбук на линкедин налезет - то бырыерфысы хыэфэс заборет? И интересно-2, что у них на 7ой центоси вместо xfs было-то?
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|2.53, 12yoexpert (ok), 14:58, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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недавно купил телефон, в бумажной инструкции на 50 страниц хвастались, что для упаковки используется разлагаемый пластик. ну и, напоминаю, в коробке ещё был телефон
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|3.57, нах. (?), 15:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> недавно купил телефон, в бумажной инструкции на 50 страниц хвастались, что для
> упаковки используется разлагаемый пластик. ну и, напоминаю, в коробке ещё был
> телефон
и как - уже разложился или еще пока можно пользоваться?
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|1.23, Аноним (23), 12:12, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну Линкедин это так себе, там доля мелкософта только в качестве владельца. Выкупили со всей инфраструктурой.
Вот когда коренные проекты переведут на Линукс, будет новость)
Например тот же Outlook/Hotmail/Oфис365
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|3.69, Аноним (69), 15:39, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А оффис 365 будет в облаке которое надо оплачивать. Вот он бесплатный Linux.
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|4.71, 12yoexpert (ok), 15:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на сервере, доступ к которому нужно оплачивать. сомневаюсь, что их запустят летать
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|1.34, Ося Бендер (?), 13:14, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да, заметил, ЛинкедИн стал отзывчивей в 2 раза... Что Эйжа Линукс животворящий делает!
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|2.44, Аноним (44), 14:18, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Век контейнеров, а докер на винде работает через одно место (через wsl)
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|1.52, Минона (ok), 14:55, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из принятых в процессе миграции решений отмечается задействование файловой системы XFS и программного RAID
А что на это скажет местный капитан звездолета "BTRFS"?
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|2.60, нах. (?), 15:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Из принятых в процессе миграции решений отмечается задействование файловой системы XFS и программного RAID
> А что на это скажет местный капитан звездолета "BTRFS"?
что поганая корпорация зла нифига ни в чем не разбирается и все сделала дорого-хреново-ниправильна, вот то ли дело у него в умных воротах уже двадцатая флэшка дохнет и все еще ни единого разрыва.
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