LinkedIn перешёл с CentOS на Azure Linux

Принадлежащая компании Microsoft социальная сеть LinkedIn отчиталась о переводе большей части серверов, виртуальных машин и контейнеров с CentOS на дистрибутив Azure Linux. Помимо решения проблемы с прекращением сопровождения использовавшейся ветки CentOS 7 в процессе миграции также удалось добиться повышения защищённости инфраструктуры, снижения издержек, увеличения гибкости при настройке и упрощения внедрения новых возможностей, основанных на применении компонентов для машинного обучения.

Из принятых в процессе миграции решений отмечается задействование файловой системы XFS и программного RAID, которые показали оптимальную производительность для большинства приложений, используемых в LinkedIn. Помимо серверов Azure Linux также задействован в виртуальных машинах с рабочей средой для разработчиков, снабжённых графическим окружением (Developer Desktop VM) и доступных для удалённого подключения через RDP или SSH. Изначально Azure Linux не рассчитан на предоставление среды рабочего стола, но в LinkedIn принято, что в окружениях для разработчиков применяется та же операционная система, что и на рабочих серверах. Ограничение удалось обойти организовав удалённый доступ к используемым в компании интегрированным средам разработки.



