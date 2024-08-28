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LinkedIn перешёл с CentOS на Azure Linux

28.08.2024 11:04

Принадлежащая компании Microsoft социальная сеть LinkedIn отчиталась о переводе большей части серверов, виртуальных машин и контейнеров с CentOS на дистрибутив Azure Linux. Помимо решения проблемы с прекращением сопровождения использовавшейся ветки CentOS 7 в процессе миграции также удалось добиться повышения защищённости инфраструктуры, снижения издержек, увеличения гибкости при настройке и упрощения внедрения новых возможностей, основанных на применении компонентов для машинного обучения.

Из принятых в процессе миграции решений отмечается задействование файловой системы XFS и программного RAID, которые показали оптимальную производительность для большинства приложений, используемых в LinkedIn. Помимо серверов Azure Linux также задействован в виртуальных машинах с рабочей средой для разработчиков, снабжённых графическим окружением (Developer Desktop VM) и доступных для удалённого подключения через RDP или SSH. Изначально Azure Linux не рассчитан на предоставление среды рабочего стола, но в LinkedIn принято, что в окружениях для разработчиков применяется та же операционная система, что и на рабочих серверах. Ограничение удалось обойти организовав удалённый доступ к используемым в компании интегрированным средам разработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linkedin.com/blog/...)
  2. OpenNews: Microsoft покупает LinkedIn за $26.2 млрд
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61778-centos
Ключевые слова: centos, azure
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, manchelsi (ok), 11:11, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    с CentOS не перешел только ленивый
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:20, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотрим, что будет в обновлённом top500:
    https://opennet.ru/61167-top500
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:22, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего там смотреть даже в том что ты дал
    9.4% (11%) CentOS;
    это значит что за полгода цент потерял 1.6% доли.
     
  • 3.12, Аноним (-), 11:42, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Посмотрим, что будет в обновлённом top500:
    > https://opennet.ru/61167-top500

    Убунта же, судя по трендам :)

     
  • 2.8, Аноним (9), 11:20, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Постоянно тут задавались вопросы что это за люди кто ещё юзают центос 7. Оказывается это вполне себе уважаемые господа, на которых и не подумаешь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Microsoft, Centos, Azure Linux... Лицо Балмера представили?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:43, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то из анонимов в конце прошлого года отзывался о дистрибутиве Линукс от "Мелкомягких" как об оксюмороне. А вот поди ж ты: Azure Linux от Microsoft! Как вам такое!?
     
  • 2.15, Аноним (-), 11:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Microsoft, Centos, Azure Linux... Лицо Балмера представили?

    Баллмер свое не упустил, кроме прыгания по сцене с потными подмышками и ором "developers, developers" он таки - себя не обидел. Поинтересуйся объемом его состояния. При этом ему уже, вероятно, довольно пофиг что там с Майкрософтом вообще случится.

     
     
  • 3.17, Аноним (2), 11:52, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Поинтересуйся объемом его состояния

    И так всем известно, что Балмер единственный в MS, кто заработал миллиарды не являясь ни владельцем, ни основателем компании

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:42, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Только ты забыл одну маленькую деталь. Что Балмер однокурсник Билла Гейтса и самое главное его достижение сколько они вместе выпили на первом курсе.  
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 13:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну офигеть, Гейтс позвал в компанию знакомого человека. Удивительно, правда?
     
     
  • 6.46, Аноним (26), 14:49, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 7.67, Аноним (29), 15:30, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.74, Аноним (9), 15:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда ты знаешь какой Гейтс человек? Гейтс обычный нерд ботан. А Балмер бухарик и балагур.
     
     
  • 7.76, Аноним (29), 16:04, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.62, Аноним (9), 15:08, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (29), 11:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Балмера уже давным-давно нормальное отношение к линуксу.
    Ну и это не что-то личное же было, просто мешал он корпорации зарабатывать деньги — было плохо, начал приносить деньги — стало хорошо.
     
     
  • 4.30, rshadow (ok), 13:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это разумный подход. Единственное только, что им никто не мешал, кроме своей собственной твердолобости.
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:24, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Балмер - душка, весельчак и просто хороший человек по сравнению с нынешним индуийским начальством которое покланяется Кали.
     
     
  • 4.33, нах. (?), 13:12, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы Кали - все было б не так чтоб очень плохо. Ну кроме тех неудачников которых после пятничного ревью принесли бы в жертву.

    Но он адепт явно какого-то другого индийского божества.

     
     
  • 5.47, Аноним (26), 14:50, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол какого другого? Там тысячи божеств.
     
     
  • 6.54, нах. (?), 15:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лол какого другого? Там тысячи божеств.

    Вот ты я смотрю - разбираешься. Можешь по атрибутам попытаться угадать, кого именно. Я уж даже боюсь прикидывать, что там по сумме образуется.

    Но это точно не Справедливейшая.


     
  • 3.40, Аноним (40), 14:06, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То ли дело бородатый бoмж в костюме антилопы, который на камеру кормится межкопы... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.18, User (??), 11:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он при этом на финансовый отчет смотрит - так что таки да, представили. Нормально там все с лицом )
     
  • 2.19, Аноним (-), 11:55, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм.. что-то типа "а давайте кроме виндовс продавать еще и линукс!" ?
    Они ж корпы, если им использование линукса позволит заработать - то они его будут использовать.
    Я бы не удивился, если бы они взяли какое-то бсдшное ядро, накатили свой проприетарный UI и продавали за большие деньги.. а погодите эпл именно так и делает.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:56, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я бы не удивился, если бы они взяли какое-то бсдшное ядро, накатили свой проприетарный UI и продавали за большие деньги.. а погодите эпл именно так и делает.

    Будем честными, XNU - не BSD.

     
     
  • 4.48, Аноним (26), 14:52, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это APSL.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:12, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    rhbm себе гвозде понавбивал тем финтом с центосью
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:24, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Денег зато заработала. Менеджеры записали в резюме и перешли в нормальную компанию.  
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:46, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальную - это какую?
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они там в топах, все одним гамном мазаны,
    так что в какую проприерастную контору не перейдешь, все равно заляпаешься.
     
     
  • 5.43, Аноним (-), 14:11, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.27, Аноним (26), 12:43, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит того что не айбиэм.
     

  • 1.4, Аноним (2), 11:14, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Лучшая антиреклама винды как серверной платформы
     
     
  • 2.38, myster (ok), 13:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux от Microsoft просто удовлетволяет запрос на Linux у тех, кто иначе бы Azure не использовал совсем. У AWS тоже есть Amazon Linux. И многим приятно использовать именно Linux от облачной платформы, чем сторонний.

    А лучшей антирекламой винды было бы cообщение, когда подключаешься к Azure Linux по SSH:
    > Welcome to your Azure Linux VM! Did you know you can enhance your cloud experience with Windows Server? Enjoy seamless integration, robust security, and powerful management tools. Discover how Windows Server can optimize your workloads and streamline your operations. Explore more at https://aka.ms/windowsserver

     
     
  • 3.49, Аноним (26), 14:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты себя слышишь? Зачем им удовлетворять запрос на Линукс и это производитель ос. Этот как владелец лада будет удовлетворять спрос на БМВ.  
     
  • 3.50, 12yoexpert (ok), 14:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И многим приятно использовать именно Linux от облачной платформы, чем сторонний.

    многим приятно быть гетеро, это вообще не показатель

     
     
  • 4.63, Аноним (9), 15:09, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе то откуда знать?
     
     
  • 5.73, 12yoexpert (ok), 15:57, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам таким был, маленьким и глупым
     

  • 1.5, Аноним (9), 11:16, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда стековерфлоу перейдет с винды?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:50, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Когда стековерфлоу перейдет с винды?

    Когда майкрософту продастся :). Заодно и бэкэнд перепишут на известно чем.

     
     
  • 3.51, 12yoexpert (ok), 14:55, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заодно и бэкэнд перепишут на известно чем.

    начинается на "педе"?

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:27, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Откровенно говоря, плевать, что там на серверах, когда на стороне юзера Линкедин - такое торомзное глючащее недоразуменее, хуже которого еще поискать надо.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я несколько удивлен накалом обсуждения. Линкедин вроде как заблокирован для местных обывателей? Хотя, в общем, потеря и невелика - большее рекламное болото чем линкедин еще поискать.
     
     
  • 3.36, нах. (?), 13:16, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не все же бухали с гейцом в молодости. Кому-то и самому работу приходится себе искать.

    А вджоппру и хедхантер вакансий в Штатах или хотя бы в Амстердаме почему-то не предлагают особо.

     
  • 3.37, Аноним (2), 13:18, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть около миллиона способов эти топорные блокировки обойти, что мы и делаем
     
     
  • 4.55, нах. (?), 15:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть около миллиона способов эти топорные блокировки обойти, что мы и делаем

    товарищмаёр, я вам национал-предателя поймал!


     
  • 4.75, Аноним (9), 16:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А соседи шумят - они не могут понять,
    Когда хочется петь.
    Соседи не любят твоих песен,
    Они привыкли терпеть.

       Они привыкли каждый день входить
       В этот тёмный подъезд.
       Если есть запрещающий знак,
       Они знают – где-то рядом объезд.

     
  • 3.45, Gemorroj (ok), 14:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    так местные обывателей давно уже наполовину хохлы и змагарье. с хабра гниль перешла.
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 15:16, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.20, User (??), 11:56, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот интересно - если пейсбук на линкедин налезет - то бырыерфысы хыэфэс заборет? И интересно-2, что у них на 7ой центоси вместо xfs было-то?
     
  • 1.22, гптбот (?), 12:05, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Побольше говорить про окружающую среду)
     
     
  • 2.53, 12yoexpert (ok), 14:58, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    недавно купил телефон, в бумажной инструкции на 50 страниц хвастались, что для упаковки используется разлагаемый пластик. ну и, напоминаю, в коробке ещё был телефон
     
     
  • 3.57, нах. (?), 15:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > недавно купил телефон, в бумажной инструкции на 50 страниц хвастались, что для
    > упаковки используется разлагаемый пластик. ну и, напоминаю, в коробке ещё был
    > телефон

    и как - уже разложился или еще пока можно пользоваться?

     
     
  • 4.61, 12yoexpert (ok), 15:05, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:12, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну Линкедин это так себе, там доля мелкософта только в качестве владельца. Выкупили со всей инфраструктурой.
    Вот когда коренные проекты переведут на Линукс, будет новость)
    Например тот же Outlook/Hotmail/Oфис365
     
     
  • 2.56, 12yoexpert (ok), 15:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переведут их в браузер, а сервера будут на microsoft linux
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 15:39, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оффис 365 будет в облаке которое надо оплачивать. Вот он бесплатный Linux.
     
     
  • 4.71, 12yoexpert (ok), 15:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сервере, доступ к которому нужно оплачивать. сомневаюсь, что их запустят летать
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:11, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще в 2015 году шутили о том, что никто не пользуется линкелдин.
     
     
  • 2.35, товарищ майор (?), 13:14, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так вам и неположено. Дошутишься у меня!
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 14:09, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.58, нах. (?), 15:02, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.34, Ося Бендер (?), 13:14, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, заметил, ЛинкедИн стал отзывчивей в 2 раза... Что Эйжа Линукс животворящий делает!
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 16:42, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отзывчивей в 2 раза

    В твоих фантазиях разве что. Шутник.

     

  • 1.39, Доктор Альба (?), 13:45, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У AWS воо есть свой Amazon Linux.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.42, Songo (ok), 14:10, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего Мелкософт в свой Win сервер не верит?
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:18, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Век контейнеров, а докер на винде работает через одно место (через wsl)
     

  • 1.52, Минона (ok), 14:55, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из принятых в процессе миграции решений отмечается задействование файловой системы XFS и программного RAID

    А что на это скажет местный капитан звездолета "BTRFS"?

     
     
  • 2.60, нах. (?), 15:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Из принятых в процессе миграции решений отмечается задействование файловой системы XFS и программного RAID
    > А что на это скажет местный капитан звездолета "BTRFS"?

    что поганая корпорация зла нифига ни в чем не разбирается и все сделала дорого-хреново-ниправильна, вот то ли дело у него в умных воротах уже двадцатая флэшка дохнет и все еще ни единого разрыва.

     
     
  • 3.64, 12yoexpert (ok), 15:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за нашу и вашу свободу!
     

  • 1.66, Аноним (69), 15:23, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/linux-on-azure
    я так понимаю azure linux это начало windows по подписке.
     
     
  • 2.72, 12yoexpert (ok), 15:50, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sailfish уже давно по подписке и ничего, никто не покупает
     

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