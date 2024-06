Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.2.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:31, 27/06/2024 [ответить] + / – Класс, надо будет обновиться

2.4 , Skullnet ( ok ), 23:41, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До сих пор юзаю 1.0, смысла обновляться не вижу.



1.2 , Аноним ( 2 ), 23:32, 27/06/2024 [ответить] + / – К сожалению, у меня ужасно работает. Если два потока играют, то может начать затыкаться, а потом и звук пропадёт. И приходится часто делать killall pipewire-pulse. С pulseaudio всё работало безупречно.

2.6 , Skullnet ( ok ), 23:47, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – УМВР на трёх компьютерах, репорти баг.



1.3 , noc101 ( ok ), 23:32, 27/06/2024 [ответить] + / – Круто.

Но кто объяснит, когда Линукс научится не щелкать колонками?

Включаешь комп, щелк, ну ок, это питание подалось.

Потом входишь в учетку, щелк.

Открываешь ютуб первый раз, щелк.

Открываешь телеграмм, щелк.

Бесит ужасно.

2.5 , Skullnet ( ok ), 23:42, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но кто объяснит, когда Линукс научится не щелкать колонками? Мне кажется, что это связанно не с Pipewire, а с настройками драйвера звуковухи, где врублен powersave режим.