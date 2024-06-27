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Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.2.0

27.06.2024 22:47

После семи месяцев разработки сформирована новая стабильная ветка мультимедийного сервера PipeWire 1.2.0, пришедшего на смену звуковому серверу PulseAudio и отличающийся от него добавлением средств для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект поддерживается в GNOME и по умолчанию применяется в Fedora Linux, RHEL, Ubuntu, Debian, SUSE/openSUSE и многих других дистрибутивах Linux. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

PipeWire базируется на многопроцессной архитектуре, позволяющей организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений. Предоставляются возможности для обработки любых мультимедийных потоков, смешивания и перенаправления потоков с видео, а также управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Например, PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland.

При использовании в роли звукового сервера, PipeWire может обеспечить минимальные задержки и предоставить функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. Одной из главных целей является поддержка самодостаточных приложений в формате Flatpak и работа в графическом стеке на базе Wayland.

В новой версии:

  • В модель обработки потоков данных на основании графа узлов добавлена поддержка асинхронной обработки, при которой граф узлов не блокируется при отсутствии вывода от определённого узла, а продолжает работу, используя данные от узла, полученные в прошлом цикле. Таким образом, ценой задержки в один цикл удаётся избежать ситуации, когда один узел блокирует работу остальных узлов в графе.
  • Реализована концепция групп синхронизированных узлов (node.sync-group), позволяющая создавать группы узлов, одновременно активируемых планировщиком. Функция может использоваться для одновременного планирования активации узлов при запуске транспорта JACK.
  • Улучшен вывод сведений об ошибках в файле конфигурации, добавлено упоминание места, где допущена ошибка в настройках (номер строки и позиция в строке).
  • Добавлена поддержка технологии Explicit Sync, позволяющей приложениям информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что даёт возможность добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики. В частности, Explicit Sync решает проблемы с нарушением вывода и подвисаниями на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.
  • Реализована возможность определения обязательных метаданных при согласовании параметров буфера, которые используются для обеспечения поддержки "Explicit Sync".
  • Добавлена поддержка создания и использования нескольких циклов обработки данных (data-loop) в клиенте и сервере. В циклы обработки данных добавлены возможности для привязки к определённым ядрам CPU и выставления приоритетов.
  • Предоставлена возможность изменения отладочных уровней, управляющих выводом информации в лог, без перезапуска, используя метаданные.
  • Переработана логика связывания пиров (узлов в графе потоков данных, определяющих внешние источники или приёмники данных).
  • Приняты патчи для обработки устройств, помеченных как конфликтующие через ALSA UCM (Use Case Manager).
  • Добавлен модуль snapcast-discover для потоковой передачи контента в серверы SnapСast.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PipeWire/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.0.0
  3. OpenNews: Доступен звуковой сервер PulseAudio 17.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61452-pipewire
Ключевые слова: pipewire
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Класс, надо будет обновиться
     
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 23:41, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор юзаю 1.0, смысла обновляться не вижу.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:32, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, у меня ужасно работает. Если два потока играют, то может начать затыкаться, а потом и звук пропадёт. И приходится часто делать killall pipewire-pulse. С pulseaudio всё работало безупречно.
     
     
  • 2.6, Skullnet (ok), 23:47, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР на трёх компьютерах, репорти баг.
     

  • 1.3, noc101 (ok), 23:32, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Круто.
    Но кто объяснит, когда Линукс научится не щелкать колонками?
    Включаешь комп, щелк, ну ок, это питание подалось.
    Потом входишь в учетку, щелк.
    Открываешь ютуб первый раз, щелк.
    Открываешь телеграмм, щелк.
    Бесит ужасно.
     
     
  • 2.5, Skullnet (ok), 23:42, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но кто объяснит, когда Линукс научится не щелкать колонками?

    Мне кажется, что это связанно не с Pipewire, а с настройками драйвера звуковухи, где врублен powersave режим.

     
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