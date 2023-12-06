В Fedora 40 намечена реализация второй стадии внедрения универсальных образов ядра

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|1.1, Werwolf (ok), 09:34, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива
учитывая как часто приходится модифицировать initrd появляются вопросики..
вот например хочу я туда sshd засунуть чтобы LUKS разделы по сети анлочить, какие варианты они придлагают:
1) изначально в их UKI будет все 100500 инструментов нужных и он будет весить тонну?
2) будет 100500 разных комбинаций UKI в репе на выбор?
3) "вамэтанинужна" и хрен вам а не кастомный образ, юзайте минимальный дефолт?
ткните носом, а то я ответа не нашёл..
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|2.2, llolik (ok), 09:51, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, по стандарту, как я понял, UEFI должен уметь прописывать собственные ключи. Инструмент для создания вот этого самого UKI тоже есть. Т.е., опять-же если я правильно понял, берёшь собираешь этот самый UKI из нужного тебе загрузчика-ядра-initrd -> подписываешь его СВОИМ ключом -> заносишь этот ключ в доверенные UEFI. И, по идее, должно работать. Ну, как-минимум, я так понял.
upd. Собственно, от автора https://0pointer.de/blog/brave-new-trusted-boot-world.html (раздел UKI Generation)
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|3.5, Werwolf (ok), 09:55, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> собираешь этот самый UKI из нужного тебе загрузчика-ядра-initd -> подписываешь его СВОИМ ключом -> заносишь этот ключ в доверенные UEF
ну тоесть всё так же как и было.. и в чём тогда новшество кроме того что в /boot будет лежать один файл а не два.. вернее сказать на один файл для каждого ядра меньше..
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|4.7, llolik (ok), 10:04, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так борются с подменой initrd-образа, вроде как. Теперь если и он ключём не заверен, в составе UKI образа, то загрузка обломится. На сейчас, насколько я понимаю, он не валидируется от слова никак.
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|5.8, Werwolf (ok), 10:07, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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насколько я помню сенйчас валидируется не образ а то что из образа дёргает ядро, т.е. модули и бинарники..
только вот пишу я это и уверенность пропадает, надо бы почитать..
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|5.15, tty0 (?), 10:19, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подскажите, а когда было что то крупное с атакой с подменой образа на компьютеры с т. линуксом?
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|6.30, Васисуалий (?), 10:29, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Никогда. Но кому-то же надо имитировать бурную деятельность типа этого коллективного «поттеринга», который то и дело, что изобретает велосипеды с подачи миллиардных корпораций.
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|3.6, Аноним (6), 09:56, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> подписываешь его СВОИМ ключом
Для запуска для себя на своем железе? Уже звучит как сюр.
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|4.9, Werwolf (ok), 10:10, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Tumbleweed с недавних пор так с гейвидией. модуль собирается и подписывается после установки конечно сам, но после ребута сам в mokmanager ручками будь добр заверь что ты ему доверяешь или хрен тебе а не видеодрайвер и графика..
там был долгий спор в багзилле в результате которого решили что лучше так.
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|4.12, llolik (ok), 10:17, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>> подписываешь его СВОИМ ключом
> Для запуска для себя на своем железе? Уже звучит как сюр.
На входной двери в ТВОЮ квартиру замок с ТВОИМИ ключами есть?
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|5.16, tty0 (?), 10:21, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если у тебя компьютер размером с квартиру, тогда да, тебе такое решение подходит
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|6.31, llolik (ok), 10:31, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ну если у тебя компьютер размером с квартиру, тогда да, тебе такое
> решение подходит
Ну, я так понял, RH хочет создать полностью доверенную цепочку загрузки. Не то, чтобы меня сильно радовало усложнение процесса (как по треду может показаться). Но, как-минимум, возможность контроля не отнимают и в закрытую прошивку сабж не превращается.
Вначале, когда тему представили, у меня тоже нормально так подгорело. Потом почитал, пощупал - вроде не всё так страшно, как казалось, и стул перестал обугливаться.
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|3.24, Werwolf (ok), 10:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поправьте если я что-то путаю, но емнип это автоматическая разблокировка а не ручная, что меня не сильно то устраивает..
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|3.29, Werwolf (ok), 10:28, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и как update-initramfs по вашему сможет подписать новый образ ключём дистрибутива хранящимся на серверах самого дистра?
а если подписывание своим ключём то в чём тогда разница?
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|2.10, Васисуалий (?), 10:11, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главное чтобы все остальное не потянула за собой. А то останется только openbsd, который нормально работает только на некрожелезе. Но помойки давно уже опустели и ноут с корой дуба в не_убитом состоянии найти большая редкость.
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|3.37, Tita_M (ok), 10:43, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А то останется только openbsd
Останется, как минимум еще и Haiku, а для настольного компьютера она по перспективней будет, чем эта бсд. Ну и openbsd это форчановский мем.
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|3.35, Аноним (6), 10:38, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я раньше уйду судя по возрасту. А после хоть потоп. Этот мир все равно неизлечимо болен.
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|5.45, Аноним (6), 11:02, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линус тоже пользуется линепсом исключительно в виртуалке на своем макпук про. Линепс это про сервера и встроенные решения, или о десктопе а-ля макось для бедных.
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|1.22, Аноним (26), 10:25, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На удивление полезная инициатива. Уже и так использую такой uefi образ.
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|1.28, ryoken (ok), 10:28, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, с целью повышения уровня образованности. А вроде же можно собссно весь initrd вкрутить в ядро..?
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|1.32, Ю.Т. (?), 10:35, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну если ключи, то выгодополучатели понятны. Смотрю, они эти овладения как бы в розницу рассыпают по дистрам. Потом кааак в одну кучу.
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|2.33, Аноним (6), 10:37, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> выгодополучатели понятны
Этот кажется о чем-то догадывается…
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|1.34, Аноним (34), 10:37, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Контроль хомячков он такой.
Сначала типа фишка, потом принудиловка, а потом неудобная страна просто не загрузится.
Бедное "Федорино коре", как над ним только не издеваются.
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|2.36, Аноним (6), 10:41, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты думаешь почему в американской военке до сих пор используют 8 дюймовые дискеты? На новый макпук про уж явно могут наскрести.
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|3.43, Аноним (46), 11:00, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что переделывать систему ядерного щита дорого. А результат обороноспособности особо не добавит. Ракета все же достаточно тупое устройство там особо нечего вычислять.
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|4.47, Аноним (6), 11:04, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ракета все же достаточно тупое устройство там особо нечего вычислять.
Ракеты и ПВО это вечная гонка меча и щита.
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|2.44, FF (?), 11:01, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вы же уже не собираете из исходников, а качаете из репов бинари в пакетах?
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