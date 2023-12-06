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В Fedora 40 намечена реализация второй стадии внедрения универсальных образов ядра

06.12.2023 09:23

В выпуске Fedora Linux 40 планируют реализовать вторую стадию перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Образ UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.

Первая стадия внедрения UKI была выполнена в Fedora Linux 38 и привела к добавлению поддержки UKI в загрузчик, реализации инструментария для установки и обновления UKI, а также формированию экспериментального образа UKI для загрузки виртуальных машин с ограниченным набором компонентов и драйверов.

На второй стадии намерены добавить возможность прямой загрузки UKI из UEFI-модуля shim.efi без привлечения отдельного загрузчика (grub, sd-boot), реализовать возможность использования UKI на системах с архитектурой Aarch64 и подготовить вариант UKI-образа для облачных окружений и защищённых виртуальных машин.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 39
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  4. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность применения шифрования ФС по умолчанию
  5. OpenNews: В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60244-fedora
Ключевые слова: fedora, ukm, kernel, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (ok), 09:34, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива

    учитывая как часто приходится модифицировать initrd появляются вопросики..
    вот например хочу я туда sshd засунуть чтобы LUKS разделы по сети анлочить, какие варианты они придлагают:
    1) изначально в их UKI будет все 100500 инструментов нужных и он будет весить тонну?
    2) будет 100500 разных комбинаций UKI в репе на выбор?
    3) "вамэтанинужна" и хрен вам а не кастомный образ, юзайте минимальный дефолт?
    ткните носом, а то я ответа не нашёл..

     
     
  • 2.2, llolik (ok), 09:51, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, по стандарту, как я понял, UEFI должен уметь прописывать собственные ключи. Инструмент для создания вот этого самого UKI тоже есть. Т.е., опять-же если я правильно понял, берёшь собираешь этот самый UKI из нужного тебе загрузчика-ядра-initrd -> подписываешь его СВОИМ ключом -> заносишь этот ключ в доверенные UEFI. И, по идее, должно работать. Ну, как-минимум, я так понял.

    upd. Собственно, от автора https://0pointer.de/blog/brave-new-trusted-boot-world.html (раздел UKI Generation)

     
     
  • 3.5, Werwolf (ok), 09:55, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > собираешь этот самый UKI из нужного тебе загрузчика-ядра-initd -> подписываешь его СВОИМ ключом -> заносишь этот ключ в доверенные UEF

    ну тоесть всё так же как и было.. и в чём тогда новшество кроме того что в /boot будет лежать один файл а не два.. вернее сказать на один файл для каждого ядра меньше..

     
     
  • 4.7, llolik (ok), 10:04, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так борются с подменой initrd-образа, вроде как. Теперь если и он ключём не заверен, в составе UKI образа, то загрузка обломится. На сейчас, насколько я понимаю, он не валидируется от слова никак.
     
     
  • 5.8, Werwolf (ok), 10:07, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насколько я помню сенйчас валидируется не образ а то что из образа дёргает ядро, т.е. модули и бинарники..
    только вот пишу я это и уверенность пропадает, надо бы почитать..
     
  • 5.15, tty0 (?), 10:19, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, а когда было что то крупное с атакой с подменой образа на компьютеры с т. линуксом?
     
     
  • 6.30, Васисуалий (?), 10:29, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Никогда. Но кому-то же надо имитировать бурную деятельность типа этого коллективного «поттеринга», который то и дело, что изобретает велосипеды с подачи миллиардных корпораций.
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:56, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > подписываешь его СВОИМ ключом

    Для запуска для себя на своем железе? Уже звучит как сюр.

     
     
  • 4.9, Werwolf (ok), 10:10, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Tumbleweed с недавних пор так с гейвидией. модуль собирается и подписывается после установки конечно сам, но после ребута сам в mokmanager ручками будь добр заверь что ты ему доверяешь или хрен тебе а не видеодрайвер и графика..
    там был долгий спор в багзилле в результате которого решили что лучше так.
     
  • 4.12, llolik (ok), 10:17, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >> подписываешь его СВОИМ ключом
    > Для запуска для себя на своем железе? Уже звучит как сюр.

    На входной двери в ТВОЮ квартиру замок с ТВОИМИ ключами есть?

     
     
  • 5.16, tty0 (?), 10:21, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если у тебя компьютер размером с квартиру, тогда да, тебе такое решение подходит
     
     
  • 6.31, llolik (ok), 10:31, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ну если у тебя компьютер размером с квартиру, тогда да, тебе такое
    > решение подходит

    Ну, я так понял, RH хочет создать полностью доверенную цепочку загрузки. Не то, чтобы меня сильно радовало усложнение процесса (как по треду может показаться). Но, как-минимум, возможность контроля не отнимают и в закрытую прошивку сабж не превращается.

    Вначале, когда тему представили, у меня тоже нормально так подгорело. Потом почитал, пощупал - вроде не всё так страшно, как казалось, и стул перестал обугливаться.

     
  • 5.25, Васисуалий (?), 10:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Петрушка балаганный из тебя так себе.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:15, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для таких как ты придумали поиск по "rhel luks clevis tang"
     
     
  • 3.24, Werwolf (ok), 10:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поправьте если я что-то путаю, но емнип это автоматическая разблокировка а не ручная, что меня не сильно то устраивает..
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деревня, открой для себя update-initramfs
     
     
  • 3.29, Werwolf (ok), 10:28, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и как update-initramfs по вашему сможет подписать новый образ ключём дистрибутива хранящимся на серверах самого дистра?
    а если подписывание своим ключём то в чём тогда разница?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:51, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федора превращается в андроид(
     
     
  • 2.10, Васисуалий (?), 10:11, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное чтобы все остальное не потянула за собой. А то останется только openbsd, который нормально работает только на некрожелезе. Но помойки давно уже опустели и ноут с корой дуба в не_убитом состоянии найти большая редкость.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 10:18, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она уже умеет в уникод или всё так де в утилитах аски?
     
     
  • 4.19, Васисуалий (?), 10:23, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе юникод в голой консоли?
     
  • 3.37, Tita_M (ok), 10:43, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А то останется только openbsd

    Останется, как минимум еще и Haiku, а для настольного компьютера она по перспективней будет, чем эта бсд. Ну и openbsd это форчановский мем.

     
     
  • 4.40, Аноним (6), 10:49, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Haiku

    Если уж решил набрасывать, то хотя бы про reactos пиши.

     

  • 1.4, Аноним (6), 09:54, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Боже храни Slackware.
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 10:18, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патрик скоро в другой мир уйдет, что делать будут?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:22, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патрик не старше Линуса?
     
  • 3.20, Васисуалий (?), 10:24, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форум никто не отменял. Благо, что у этого дистрибутива полно идейных фанатов.
     
     
  • 4.21, Васисуалий (?), 10:25, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форки*
     
  • 3.35, Аноним (6), 10:38, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше уйду судя по возрасту. А после хоть потоп. Этот мир все равно неизлечимо болен.
     
  • 2.17, Аноним (18), 10:22, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боже, храни Devuan.
     
     
  • 3.23, Васисуалий (?), 10:25, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот же дебиан но с другой системой инициализации.
     
  • 3.27, ryoken (ok), 10:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и Gentoo.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 10:44, 06/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.42, Аноним (42), 10:54, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ту самую генту, основатель которой сам не пользуется линуксом.
     
     
  • 5.45, Аноним (6), 11:02, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус тоже пользуется линепсом исключительно в виртуалке на своем макпук про. Линепс это про сервера и встроенные решения, или о десктопе а-ля макось для бедных.
     

  • 1.22, Аноним (26), 10:25, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На удивление полезная инициатива. Уже и так использую такой uefi образ.
     
  • 1.28, ryoken (ok), 10:28, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, с целью повышения уровня образованности. А вроде же можно собссно весь initrd вкрутить в ядро..?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:50, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно,но будет медленно работать.
     

  • 1.32, Ю.Т. (?), 10:35, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если ключи, то выгодополучатели понятны. Смотрю, они эти овладения как бы в розницу рассыпают по дистрам. Потом кааак в одну кучу.
     
     
  • 2.33, Аноним (6), 10:37, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > выгодополучатели понятны

    Этот кажется о чем-то догадывается…

     
  • 2.46, Аноним (46), 11:02, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да ты понял что такое окно Овертона.
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:37, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Контроль хомячков он такой.
    Сначала типа фишка, потом принудиловка, а потом неудобная страна просто не загрузится.
    Бедное "Федорино коре", как над ним только не издеваются.
     
     
  • 2.36, Аноним (6), 10:41, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты думаешь почему в американской военке до сих пор используют 8 дюймовые дискеты? На новый макпук про уж явно могут наскрести.
     
     
  • 3.43, Аноним (46), 11:00, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что переделывать систему ядерного щита дорого. А результат обороноспособности особо не добавит. Ракета все же достаточно тупое устройство там особо нечего вычислять.
     
     
  • 4.47, Аноним (6), 11:04, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ракета все же достаточно тупое устройство там особо нечего вычислять.

    Ракеты и ПВО это вечная гонка меча и щита.

     
  • 2.44, FF (?), 11:01, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы же уже не собираете из исходников, а качаете из репов бинари в пакетах?
     

  • 1.39, Аноним (41), 10:49, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эти Лёнчики только мордафейсом торгуют. Идеи и патчи им шлют другие.
     

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