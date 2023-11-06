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Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231106

06.11.2023 14:26

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20231106. Обновлению присвоен статус тестового выпуска (стабильные релизы публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в июне). Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске добавлена поддержка материнской платы для ПК - Intel D945GCLF. В отдельную ветку вынесена разработка прошивки для ноутбука Dell Latitute E6400. Внесены многочисленные изменения в сборочную систему.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650.
    • Intel D945GCLF
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440;
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Опубликован Canoeboot, вариант дистрибутива Libreboot, отвечающий требованиям Фонда СПО
  3. OpenNews: Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231021
  4. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.21
  6. OpenNews: Неофициальный GNU Boot переименован после требования прекратить использование чужого имени
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60059-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень полезный проект для параноиков и прочих маргиналов.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:34, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    В чем преимущества перед современными проприетарными прошивками? Только без хиппи-лозунгов про опенсорсность пожалуйста. И без фольгированных шапочек.
     
     
  • 2.3, Anononononon (?), 14:36, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    функционала поменьше лишнего, наверное. =)

    Хоть и не юзал сабж, вангую, что есть всякие ништяки в непривычном смысле, чоб не пойти и не почитать ?

     
  • 2.5, Аноним (5), 15:19, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка загрузки ядра напрямую UEFI, отключение Intel ME и т.д. Это не какие преимущества, это must have
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:25, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel ME не отключается, ровно как и AMD PSP.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:59, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel ME разве не решается отдельной сетевухой?
     
     
  • 5.18, Третий П (?), 16:53, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ноутбуке, например.
     
  • 3.7, Аноним (1), 15:40, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > загрузки ядра напрямую UEFI

    Так и проприетарь может. Другое дело, что проприетарь тормозная может быть.

    >отключение Intel ME

    Ой, ну все.

     
  • 2.8, Аноним (8), 15:43, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Преимущество в том, что его создатель сможет получать гранты Евросоюза и не работать на заводе. Ты же не уточнил преимущество для кого.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А догадаться слабо? Впрочем, уверен, что первая реакция была нормальной, но она была мимолётной, едва ощутимой, прибитой многими годами цинизма, и тролль по привичке возобладал. Троллинг - как курение: если честно, то уже противно, но словно бы альтернативы нет.
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 16:10, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что догадаться? Чел за счёт пердоликов обеспечил себе норм доход вообще ничего не делая. А они такие - ну типа норм, свобода, молодец, проклятые корпорации. Самому не смешно?
     
     
  • 5.15, Аноним (1), 16:23, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все бы хорошо, если бы он сам при этом не был пердоликом поехавшим.
     
     
  • 6.16, Аноним (8), 16:30, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и молодец. Стрижет лохов на доверии, а они ходят кругами - либребут, свобода, коммунизм, врëти. Красота ж.
     
     
  • 7.17, Аноним (1), 16:41, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все по заветам Столлмана. ;-)
     
  • 4.19, Третий П (?), 16:56, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Впрочем, уверен, что первая реакция была нормальной

    Это у кого как. У меня, например, её давно уже нет нормальной в вашем понимании. Одни лулзы с презрением.

     
  • 2.10, Аноним (11), 15:58, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за хлюпаньев зондов у тебя в очке не разобрать, что ты сказать пытаешься
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 16:13, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вытащи ФСФ зонд у себя и сразу будешь разбирать, что люди говорят.
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:59, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На официальном сайте все написано.
     

  • 1.20, Аноним (20), 16:59, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В новом выпуске добавлена поддержка материнской платы для ПК - Intel D945GCLF.

    It has 1 DIMM slot that can accommodate up to 2G of DDR2 RAM.
    Уф... боюсь такую даже не получится отбить на помойки у бомжей.
    Скорее всего, они сами отдадут... из жалости.

     
  • 1.21, Третий П (?), 17:00, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кор, либре и каноэ - сорта г.. свободы, выбирай на вкус!
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 17:17, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это одно и тоже, только разный процент добавления FSF в составе, для создания неповторимого привкуса шв0б0дки)))
     

  • 1.23, Аноним (23), 18:04, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Список железа погружает в депрессию, уныние и апатию. Тут паришься что пора бы скинуть свой макбук m1 и купить m3 max, а некоторые люди оказывается до сих пор сидят на коре 2 дуо 😄
     

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