Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231106

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20231106. Обновлению присвоен статус тестового выпуска (стабильные релизы публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в июне). Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске добавлена поддержка материнской платы для ПК - Intel D945GCLF. В отдельную ветку вынесена разработка прошивки для ноутбука Dell Latitute E6400. Внесены многочисленные изменения в сборочную систему.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot: