Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231106

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|1.2, Аноним (2), 14:34, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чем преимущества перед современными проприетарными прошивками? Только без хиппи-лозунгов про опенсорсность пожалуйста. И без фольгированных шапочек.
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|2.3, Anononononon (?), 14:36, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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функционала поменьше лишнего, наверное. =)
Хоть и не юзал сабж, вангую, что есть всякие ништяки в непривычном смысле, чоб не пойти и не почитать ?
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|2.5, Аноним (5), 15:19, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержка загрузки ядра напрямую UEFI, отключение Intel ME и т.д. Это не какие преимущества, это must have
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|3.7, Аноним (1), 15:40, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> загрузки ядра напрямую UEFI
Так и проприетарь может. Другое дело, что проприетарь тормозная может быть.
>отключение Intel ME
Ой, ну все.
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|2.8, Аноним (8), 15:43, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Преимущество в том, что его создатель сможет получать гранты Евросоюза и не работать на заводе. Ты же не уточнил преимущество для кого.
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|3.9, Аноним (9), 15:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А догадаться слабо? Впрочем, уверен, что первая реакция была нормальной, но она была мимолётной, едва ощутимой, прибитой многими годами цинизма, и тролль по привичке возобладал. Троллинг - как курение: если честно, то уже противно, но словно бы альтернативы нет.
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|4.13, Аноним (8), 16:10, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что догадаться? Чел за счёт пердоликов обеспечил себе норм доход вообще ничего не делая. А они такие - ну типа норм, свобода, молодец, проклятые корпорации. Самому не смешно?
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|5.15, Аноним (1), 16:23, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все бы хорошо, если бы он сам при этом не был пердоликом поехавшим.
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|6.16, Аноним (8), 16:30, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и молодец. Стрижет лохов на доверии, а они ходят кругами - либребут, свобода, коммунизм, врëти. Красота ж.
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|4.19, Третий П (?), 16:56, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Впрочем, уверен, что первая реакция была нормальной
Это у кого как. У меня, например, её давно уже нет нормальной в вашем понимании. Одни лулзы с презрением.
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|2.10, Аноним (11), 15:58, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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за хлюпаньев зондов у тебя в очке не разобрать, что ты сказать пытаешься
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|3.14, Аноним (8), 16:13, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вытащи ФСФ зонд у себя и сразу будешь разбирать, что люди говорят.
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|1.20, Аноним (20), 16:59, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В новом выпуске добавлена поддержка материнской платы для ПК - Intel D945GCLF.
It has 1 DIMM slot that can accommodate up to 2G of DDR2 RAM.
Уф... боюсь такую даже не получится отбить на помойки у бомжей.
Скорее всего, они сами отдадут... из жалости.
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|2.22, Аноним (20), 17:17, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это одно и тоже, только разный процент добавления FSF в составе, для создания неповторимого привкуса шв0б0дки)))
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|1.23, Аноним (23), 18:04, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Список железа погружает в депрессию, уныние и апатию. Тут паришься что пора бы скинуть свой макбук m1 и купить m3 max, а некоторые люди оказывается до сих пор сидят на коре 2 дуо 😄
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