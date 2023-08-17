Новые версии антивирусного пакета ClamAV 1.1.1, 1.0.2, 0.103.9 с устранением уязвимости

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|2.6, San (??), 09:52, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При отсутствии бесплатных альтернатив изредка пользуются (например я). В основном на почтовых серверах для проверки писем на вирусы. В принципе можно подключать как сканер входящей почты, скачанных файлов и т.п. и на десктопе.
Собственные базы кламава и раньше были малоэффективны, без подключения clamav-unofficial-sigs крайне редко что-то отлавливало. Так что сейчас от того, что официальные базы недоступны по политическим соображениям мало что изменилось.
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|2.7, Аноним (7), 09:55, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В линукс-десктопе антивирус не нужен. В линукс-сервере нужен, чтобы защищать бедных вантузятников-подоконников от вантузовирусни-майнеров-вымогателей.
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|3.8, Celcion (ok), 10:10, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В линукс-десктопе антивирус не нужен.
Ох уж эта вера Неуловимого Джо в собственную неуязвимость... Когда-то Apple тоже верили в то, что на макоси не нужен антивирус. И даже в рекламе это активно использовали, высмеивая пользователей винды. А когда количество пользователей макоси стало больше, чем нисколько - вирусописатели обнаружили огромное количество фактически никак не защищенных компов, и потирая руки взялись за работу. После чего, ВНЕЗАПНО, оказалось, что макоси тоже нужен антивирус.
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|4.9, Аноним (9), 10:31, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вирусописатели, а криминал. Просто обнаружилось, что многие любители геиос тоже любят мокрописьки, большинство из них ведь домохозяйки, почему бы не накатить им малвари? Антивирус -- это по большей части декоративное шпионское ПО, которое тем не менее создаёт немало проблем в работе других программ, главное, чтобы ты верил, что он нужен. Учитывая, сколько ресурсов он оттягивает на себя, оправдать существование таких никчёмных бесполезных программ ничем нельзя.
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|5.12, Celcion (ok), 10:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Учитывая, сколько ресурсов он оттягивает на себя, оправдать существование таких никчёмных бесполезных программ ничем нельзя.
А дело не в оправданиях. Дело как раз в том, что обычный пользователь не разбирается - где мылварь, а где нет. Он качает, ставит и запускает всё подряд. И мнимая "ненужность" антивируса на линуксе является лишь следствием того, что на линуксе такие пользователи практически отсутствуют. Если бы их не было на винде - то там тоже антивирус был бы "не нужен", ровно по тем же причинам.
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|6.18, Аноним (18), 11:27, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И только если бы ещё на Винде каждая домохозяйка знала, что её учётка не должна иметь админских прав.
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|7.20, Celcion (ok), 11:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И только если бы ещё на Винде каждая домохозяйка знала, что её учётка не должна иметь админских прав.
Что у всех за фиксация такая на "админских правах"... Чтобы убить все данные пользователя - не нужны админские права, ни на винде, ни на линуксе. И когда тебе шифровальщик зашифрует все документы, включая нужные по работе - едва ли как-то на душе спокойнее станет от мысли "ну систему-то он не тронул".
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|8.33, Аноним (33), 15:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну многим юзером домашнего компа кроме пары игрушулек и скаченных фильмов терять... текст свёрнут, показать
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|4.11, тоже Аноним (ok), 10:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда-то Apple тоже верили в то, что на макоси не нужен антивирус.
Зато теперь, благодаря бюджетам, потраченным на рекламу дрВебом и Касперским, пользователи OSX верят в то, что на макоси нужен антивирус.
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|5.23, Аноним (23), 14:32, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бы этим 2-м "достопотченным" компаниям
не состряпать вырь для устрашения "великих" макопользователей?
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|6.26, тоже Аноним (ok), 14:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему бы этим 2-м "достопотченным" компаниям
На этот вопрос довольно сложно ответить. Ну вот как ответить на вопрос "почему бы Путину не устроить парад?". Некорректная какая-то формулировка, понимаете...
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|5.29, Аноним (29), 15:08, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В голове у них пусто, а антивирус встраивают в другое место, чтобы враг не пролез
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|6.31, Аноним (33), 15:33, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с учетом последних изменений встроенный антивирус будет печалькой многих виндузятнегов
++++
В антивирусе Windows Defender появилась встроенная блокировка пиратских активаторов Windows. Пользователям взломанных ОС Microsoft это грозит новыми проблемами, единственный способ защититься от которых – отключить обновления Windows и ее компонентов. Новый Defender вышел для Windows 10 и Windows 11
+++
(с) cnews
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|1.4, Аноним (4), 09:43, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я им совсем недавно лечил от трояна Виндовские exe (точнее сказать не лечил, а удалял). Для надежности сначала продублировал проверку на рабочем Касперском. Одинаковые результаты.
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|1.19, Анонит (?), 11:30, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По счастью есть вирустотал и ему подобные сайты. К несчастью там с большими файликами швах,но кряки много и не весят.
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|2.34, OpenEcho (?), 15:52, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По счастью есть вирустотал и ему подобные сайты.
Удачи прикрутить его к почтовому серваку
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|1.25, Аноним (23), 14:37, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще, конечно заморочено обновление баз сигнатур
Если не запускать clamav-freshclam.service, то руками страдание
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|1.28, Аноним (28), 14:47, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче, всё не то, судя по комментариям
Не подскжите знающие, чем проверять скачанные файлы?
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|2.32, Аноним (33), 15:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если качаешь файлы для виндузятнегов, то проверь их на вирустотале
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