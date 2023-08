Новые версии антивирусного пакета ClamAV 1.1.1, 1.0.2, 0.103.9 с устранением уязвимости

4.9 , Аноним ( 9 ), 10:31, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не вирусописатели, а криминал. Просто обнаружилось, что многие любители геиос тоже любят мокрописьки, большинство из них ведь домохозяйки, почему бы не накатить им малвари? Антивирус -- это по большей части декоративное шпионское ПО, которое тем не менее создаёт немало проблем в работе других программ, главное, чтобы ты верил, что он нужен. Учитывая, сколько ресурсов он оттягивает на себя, оправдать существование таких никчёмных бесполезных программ ничем нельзя.

5.12 , Celcion ( ok ), 10:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Учитывая, сколько ресурсов он оттягивает на себя, оправдать существование таких никчёмных бесполезных программ ничем нельзя. А дело не в оправданиях. Дело как раз в том, что обычный пользователь не разбирается - где мылварь, а где нет. Он качает, ставит и запускает всё подряд. И мнимая "ненужность" антивируса на линуксе является лишь следствием того, что на линуксе такие пользователи практически отсутствуют. Если бы их не было на винде - то там тоже антивирус был бы "не нужен", ровно по тем же причинам.

6.18 , Аноним ( 18 ), 11:27, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И только если бы ещё на Винде каждая домохозяйка знала, что её учётка не должна иметь админских прав.

7.20 , Celcion ( ok ), 11:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И только если бы ещё на Винде каждая домохозяйка знала, что её учётка не должна иметь админских прав. Что у всех за фиксация такая на "админских правах"... Чтобы убить все данные пользователя - не нужны админские права, ни на винде, ни на линуксе. И когда тебе шифровальщик зашифрует все документы, включая нужные по работе - едва ли как-то на душе спокойнее станет от мысли "ну систему-то он не тронул".

8.21 , 1 ( ?? ), 11:41, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Добавлю к этому, что майнеру админские права не нужны ... 8.33 , Аноним ( 33 ), 15:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну многим юзером домашнего компа кроме пары игрушулек и скаченных фильмов терять... 4.11 , тоже Аноним ( ok ), 10:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Когда-то Apple тоже верили в то, что на макоси не нужен антивирус. Зато теперь, благодаря бюджетам, потраченным на рекламу дрВебом и Касперским, пользователи OSX верят в то, что на макоси нужен антивирус.

5.23 , Аноним ( 23 ), 14:32, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему бы этим 2-м "достопотченным" компаниям

не состряпать вырь для устрашения "великих" макопользователей?

6.26 , тоже Аноним ( ok ), 14:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему бы этим 2-м "достопотченным" компаниям На этот вопрос довольно сложно ответить. Ну вот как ответить на вопрос "почему бы Путину не устроить парад?". Некорректная какая-то формулировка, понимаете...

7.27 , Аноним ( 23 ), 14:41, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Цель парада? Потратить средства?

Цель выря - заработать бабло