The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.1.0

02.05.2023 09:28

После пяти месяцев разработки компания Cisco опубликовала выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 1.1.0. Проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ветка 1.1.0 отнесена к категории с обычных (не LTS), обновления к которым публикуются как минимум в течение 4 месяцев после выхода первого релиза следующей ветки. Возможность загрузки базы сигнатур для не-LTS веток также обеспечивается как минимум ещё 4 месяца после выпуска следующей ветки.

Ключевые улучшения в ClamAV 1.1:

  • Реализована возможность извлечения изображений, встроеннх в блоки CSS-стилей.
  • В утилите sigtool добавлена опция "--vba", обеспечивающая извлечение VBA-кода из документов MS Office по аналогии с тем, как это делает libclamav.
  • В clamscan и clamd добавлена опция "--fail-if-cvd-older-than=число_дней" и параметр конфигурации FailIfCvdOlderThan, при указании которых запуск clamscan и clamd завершится ошибкой, если вирусная база старее указанного числа дней.
  • В API добавлены новые функции: cl_cvdgetage() для определения последнего обновления файлов CVD/CLD и cl_engine_set_clcb_vba() для выставления callback-обработчика VBA-кода, извлечённого из документа.
  • Для математических операций с большими числами вместо отдельной библиотеки TomsFastMath задействованы возможности OpenSSL.
  • В сборочные сценарии CMake добавлена опция DO_NOT_SET_RPATH для отключения выставления RPATH в Unix-подобных системах. Для ограничения символов, экспортируемых для библиотек libclamav, libfreshclam, libclamunrar_iface и libclamunrar, задействован скрипт version-script. Предоставлена возможность передачи компилятору Rust собственных флагов, используя переменную RUSTFLAGS. Добавлена поддержка выбора определённой версии Python через указания в CMake опции "-D PYTHON_FIND_VER=version".
  • Обеспечена оптимизация сопоставления имён доменов для сигнатур PDB, WDB и CDB.
  • Повышена информативность лога процесса clamonacc для упрощения диагностики ошибок.
  • На платформе Windows в MSI-установщике реализована возможность обновления версий ClamAV, установленных в каталог, отличный от предлагаемого по умолчанию C:\Program Files\ClamAV.
  • В sigtool добавлены опции "--tempdir" и "--leave-temps" для выбора каталога для временных файлов и оставления временных файлов после завершения процесса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2023/0...)
  2. OpenNews: Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.0.0
  4. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  5. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  6. OpenNews: Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 22.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59059-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксу как таковому антивирус не нужен. Но на серверах его иметь полезно, так как линуксовыми серверами пользуются пользователи Windows, который, как известно, кишмя кишит вирусами. Windows без вирусов - это как яичница без яиц, как алкоголь без спирта, как холодильник без фреона.
     
     
  • 2.4, soarin (ok), 09:45, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно поэтому существует куча антивирусов по проверке линукс инстансов.
    Как и кишат они всяким не меньше Windows.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:02, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если быть совсем точным эти линуксовые антивирусы, как раз чаще проверяют виндовые вирусы, например у тебя фтп или почта и чтобы ты мог проверить не обменивается ли кто-то через тебя виндовыми вирусами.

    Всё же линуксовые вирусы в node_modules или другой скриптарщине ты фиг проверишь. А бинарные вирусы у тебя на целевой платформе могут не запустится, поэтому его сигнатура будет постоянно меняться.

     
  • 2.8, Аноним (12), 09:56, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это у этих нет вирусов у которых curl ... | sudo bash ? Или может у этих sudo pip install -r requirements.txt или этих sudo npm install ? Все эти сервера пожизненно части ботнентов и рассадники майнеров. Зато нет антивируса, нет вирусов, ахаха.
     
     
  • 3.18, n00by (ok), 10:14, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вирус по определению заражает файлы. А тут больше на трояны похоже. Так что не считается. :)
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:56, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В кэше Claws Mail на РАР_АС были обнаружены зловредные вложения. Обнаружены Виндой.
     

  • 1.7, deusbase (ok), 09:55, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на свободный он уже не тянет
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 10:04, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень не свободный.
     

  • 1.10, КО (?), 09:57, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GPL
    >"свободка" от компании

    прям как "Open"AI

     
  • 1.11, Бывалый смузихлёб (?), 09:59, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > свободный антивирусный пакет

    От чего свободный ?

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:03, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он свободен от любви,
    От вражды и от молвы,
    От предсказанной судьбы
    И от земных оков,
    От зла и от добра...
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:06, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе старперы прилетели, как летящий вдаль, вдаль...
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:13, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от эвристики, например
     

  • 1.16, _RORO_ (ok), 10:12, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вместо отдельной библиотеки TomsFastMath задействованы возможности OpenSSL

    Интересно, функции из openssl реально лучше работают с числами, или это чтоб зависимостей меньше было

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру