Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.1.0

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|1.2, Аноним (2), 09:39, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Линуксу как таковому антивирус не нужен. Но на серверах его иметь полезно, так как линуксовыми серверами пользуются пользователи Windows, который, как известно, кишмя кишит вирусами. Windows без вирусов - это как яичница без яиц, как алкоголь без спирта, как холодильник без фреона.
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|2.4, soarin (ok), 09:45, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно поэтому существует куча антивирусов по проверке линукс инстансов.
Как и кишат они всяким не меньше Windows.
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|3.12, Аноним (12), 10:02, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если быть совсем точным эти линуксовые антивирусы, как раз чаще проверяют виндовые вирусы, например у тебя фтп или почта и чтобы ты мог проверить не обменивается ли кто-то через тебя виндовыми вирусами.
Всё же линуксовые вирусы в node_modules или другой скриптарщине ты фиг проверишь. А бинарные вирусы у тебя на целевой платформе могут не запустится, поэтому его сигнатура будет постоянно меняться.
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|2.8, Аноним (12), 09:56, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это у этих нет вирусов у которых curl ... | sudo bash ? Или может у этих sudo pip install -r requirements.txt или этих sudo npm install ? Все эти сервера пожизненно части ботнентов и рассадники майнеров. Зато нет антивируса, нет вирусов, ахаха.
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|3.18, n00by (ok), 10:14, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вирус по определению заражает файлы. А тут больше на трояны похоже. Так что не считается. :)
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|2.9, Аноним (9), 09:56, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В кэше Claws Mail на РАР_АС были обнаружены зловредные вложения. Обнаружены Виндой.
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|2.13, Аноним (12), 10:03, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он свободен от любви,
От вражды и от молвы,
От предсказанной судьбы
И от земных оков,
От зла и от добра...
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|1.16, _RORO_ (ok), 10:12, 02/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вместо отдельной библиотеки TomsFastMath задействованы возможности OpenSSL
Интересно, функции из openssl реально лучше работают с числами, или это чтоб зависимостей меньше было
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