Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.105

Компания Cisco представила новый значительный выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.105.0, а также опубликовала корректирующие выпуски ClamAV 0.104.3 и 0.103.6 с исправлением уязвимостей и ошибок. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые улучшения в ClamAV 0.105: В число обязательных для сборки зависимостей включён компилятор для языка Rust. Для сборки требуется как минимум версия Rust 1.56. Необходимые библиотеки-зависимости на языке Rust включены в основной состав пакета ClamAV.

Переписан на языке Rust код для инкрементального обновления архива БД (CDIFF). Новая реализация позволила значительно ускорить применение обновлений, удаляющих большое число сигнатур из базы. Это первый модуль, переписанный на Rust.

Увеличены установленные по умолчанию значения лимитов: MaxScanSize: 100M > 400M MaxFileSize: 25M > 100M StreamMaxLength: 25M > 100M PCREMaxFileSize: 25M > 100M MaxEmbeddedPE: 10M > 40M MaxHTMLNormalize: 10M > 40M MaxScriptNormalize: 5M > 20M MaxHTMLNoTags: 2M > 8M Максимальный размер строки в файлах конфигурации freshclam.conf и clamd.conf повышен с 512 до 1024 символов (при указании токенов доступа параметр DatabaseMirror мог превышать 512 байт).

Для определения изображений, используемых для фишинга или при распространении вредоносного ПО, реализована поддержка нового вида логических сигнатур, в которых используется метод нечёткого хэширования (fuzzy hashing), позволяющий выявлять похожие объекты с определённой степенью вероятности. Для генерации нечёткого хэша для изображения можно использовать команду "sigtool --fuzzy-img".

В ClamScan и ClamDScan встроена возможность сканирования памяти процессов. Данная возможность перенесена из пакета ClamWin и специфична для платформы Windows. В ClamScan и ClamDScan на платформе Windows добавлены опции "--memory", "--kill" и "--unload".

Обновлены runtime-компоненты для выполнения байткода, основанные на LLVM. Для увеличения производительности сканирования по сравнению с предлагаемым по умолчанию интерпретатором байткода предложен режим JIT-компиляции. Прекращена поддержка старых версий LLVM, для работы теперь можно использовать версии LLVM c 8 по 12.

В Clamd добавлена настройка GenerateMetadataJson, эквивалентная опции "--gen-json" в clamscan и приводящая к записи в файл metadata.json метаданных о ходе сканирования в формате JSON.

Предоставлена возможность сборки с использованием внешней библиотеки TomsFastMath (libtfm), включаемой при помощи опций "-D ENABLE_EXTERNAL_TOMSFASTMATH=ON", "-D TomsFastMath_INCLUDE_DIR=<path>" и "-D TomsFastMath_LIBRARY=<path>". Входящая в поставку копия библиотеки TomsFastMath обновлена до версии 0.13.1.

В утилите Freshclam улучшено поведение при обработке таймаута ReceiveTimeout, который теперь обрывает только зависшие загрузки и не прерывает активные медленные загрузки с передачей данных по плохим каналам связи.

Добавлена поддержка сборки ClamdTop с использованием библиотеки ncursesw в случае отсутствия ncurses.

Устранены уязвимости: CVE-2022-20803 - двойное освобождение памяти в парсере файлов OLE2. CVE-2022-20770 - бесконечное зацикливание в парсере файлов CHM. CVE-2022-20796 - аварийное завершение из-за разыменования нулевого указателя в коде проверки кэша. CVE-2022-20771 - бесконечное зацикливание в парсере файлов TIFF. CVE-2022-20785 - утечка памяти в парсере HTML и нормализаторе Javascript. CVE-2022-20792 - переполнение буфера в модуле загрузки базы сигнатур.





