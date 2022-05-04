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Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.105

04.05.2022 22:14

Компания Cisco представила новый значительный выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.105.0, а также опубликовала корректирующие выпуски ClamAV 0.104.3 и 0.103.6 с исправлением уязвимостей и ошибок. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые улучшения в ClamAV 0.105:

  • В число обязательных для сборки зависимостей включён компилятор для языка Rust. Для сборки требуется как минимум версия Rust 1.56. Необходимые библиотеки-зависимости на языке Rust включены в основной состав пакета ClamAV.
  • Переписан на языке Rust код для инкрементального обновления архива БД (CDIFF). Новая реализация позволила значительно ускорить применение обновлений, удаляющих большое число сигнатур из базы. Это первый модуль, переписанный на Rust.
  • Увеличены установленные по умолчанию значения лимитов:
    • MaxScanSize: 100M > 400M
    • MaxFileSize: 25M > 100M
    • StreamMaxLength: 25M > 100M
    • PCREMaxFileSize: 25M > 100M
    • MaxEmbeddedPE: 10M > 40M
    • MaxHTMLNormalize: 10M > 40M
    • MaxScriptNormalize: 5M > 20M
    • MaxHTMLNoTags: 2M > 8M
    • Максимальный размер строки в файлах конфигурации freshclam.conf и clamd.conf повышен с 512 до 1024 символов (при указании токенов доступа параметр DatabaseMirror мог превышать 512 байт).
  • Для определения изображений, используемых для фишинга или при распространении вредоносного ПО, реализована поддержка нового вида логических сигнатур, в которых используется метод нечёткого хэширования (fuzzy hashing), позволяющий выявлять похожие объекты с определённой степенью вероятности. Для генерации нечёткого хэша для изображения можно использовать команду "sigtool --fuzzy-img".
  • В ClamScan и ClamDScan встроена возможность сканирования памяти процессов. Данная возможность перенесена из пакета ClamWin и специфична для платформы Windows. В ClamScan и ClamDScan на платформе Windows добавлены опции "--memory", "--kill" и "--unload".
  • Обновлены runtime-компоненты для выполнения байткода, основанные на LLVM. Для увеличения производительности сканирования по сравнению с предлагаемым по умолчанию интерпретатором байткода предложен режим JIT-компиляции. Прекращена поддержка старых версий LLVM, для работы теперь можно использовать версии LLVM c 8 по 12.
  • В Clamd добавлена настройка GenerateMetadataJson, эквивалентная опции "--gen-json" в clamscan и приводящая к записи в файл metadata.json метаданных о ходе сканирования в формате JSON.
  • Предоставлена возможность сборки с использованием внешней библиотеки TomsFastMath (libtfm), включаемой при помощи опций "-D ENABLE_EXTERNAL_TOMSFASTMATH=ON", "-D TomsFastMath_INCLUDE_DIR=<path>" и "-D TomsFastMath_LIBRARY=<path>". Входящая в поставку копия библиотеки TomsFastMath обновлена до версии 0.13.1.
  • В утилите Freshclam улучшено поведение при обработке таймаута ReceiveTimeout, который теперь обрывает только зависшие загрузки и не прерывает активные медленные загрузки с передачей данных по плохим каналам связи.
  • Добавлена поддержка сборки ClamdTop с использованием библиотеки ncursesw в случае отсутствия ncurses.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2022-20803 - двойное освобождение памяти в парсере файлов OLE2.
    • CVE-2022-20770 - бесконечное зацикливание в парсере файлов CHM.
    • CVE-2022-20796 - аварийное завершение из-за разыменования нулевого указателя в коде проверки кэша.
    • CVE-2022-20771 - бесконечное зацикливание в парсере файлов TIFF.
    • CVE-2022-20785 - утечка памяти в парсере HTML и нормализаторе Javascript.
    • CVE-2022-20792 - переполнение буфера в модуле загрузки базы сигнатур.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2022/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.104
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.104.1
  4. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
  5. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57133-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 04/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 22:37, 04/05/2022 Скрыто модератором
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  • 2.3, Аноним (3), 22:41, 04/05/2022 Скрыто модератором
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  • 2.4, Аноним (4), 22:42, 04/05/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Аноним (4), 22:46, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... удаляющих большое число сигнатур из базы. Это первый модуль, переписанный на Rust.

    Без раста это, конечно, никак не сделать.

     
     
  • 2.6, пох. (?), 22:51, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переписать на rust? Конечно, как это сделать без хруста.

    А что переписать удалось только удаление из базы - ну, так получилось... почему-то все переписания как-то так получаются... зато безопастно! Правда, почему-то все уязвимости этого недоразумения находятся в совсем других местах...

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:54, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А байткод свободный? Что мешает разработчикам после покупки встроить бэкдор в байткод, не меняя GPLv2-код?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:05, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает разработчикам встроить бэкдор в gplv2 код?
     

  • 1.8, Аноним (9), 23:04, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все утверждения что в линуксе нет вирусов это просто сказки. Судя по количеству уязвимостей в линуксе вирусов уже больше чем в винде.
     
     
  • 2.10, Смузихлёб (ok), 23:07, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В открытом коде намного проще найти дыры, чем в закрытых реализациях.
     
  • 2.11, Tronis (?), 23:07, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот сколько этих уязвимостей в винде никому не ясно т.к. Уверен больше чем в "линуксе"
     

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