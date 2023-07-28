Выпуск текстового редактора wxMEdit 3.2

После семи лет разработки опубликован выпуск кроссплатформенного редактора wxMEdit 3.2, предоставляющего функции для редактирования текста и шестнадцатеричных дампов. Проект продолжает развитие редектора MadEdit, работа над которым была прекращена в 2011 году. Код проекта написан на языке C++ с использованием фреймворка wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки сформированы для различных дистрибутивов Linux, FreeBSD, ReactOS, Windows и macOS.

Из возможностей wxMEdit можно отметить несколько режимов редактирования (текст/колонки/шестнадцатеричный) и такие функции, как закладки, подсветка синтаксиса, преобразование текстовых кодировок (UTF8/16/32, ISO-8859-x, CP125x, KOI8 и т.п.), переносы слов, подсчёт слов, работа с очень большими файлами (до 32GB), использование вкладок для работы одновременно с несколькими файлами, поиск и замена с использованием регулярных выражений.

Ключевые улучшения в новой версии: