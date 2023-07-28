Выпуск текстового редактора wxMEdit 3.2

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|3.12, Stax (ok), 09:55, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а между прочим, вполне себе был wxMotif, чтобы получать лучшее из двух миров. Правда, вряд ли получиться какую-либо современную wxWidgets прогу заставить с ним работать...
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|3.7, Аноним (7), 09:14, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под Линукс есть выбор
а под тоталитарной ОС в смысле под Windows что посоветуешь?
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|4.9, soarin (ok), 09:25, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше HxD не встречал Hex редактора.
Но он как раз только для Windows.
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|6.19, kusb (?), 10:19, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запустил скорее из-за редкого и необычного тулкита. У меня тулкитофилия.
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|3.13, Stax (ok), 09:56, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А обычный hexedit уже не модно? Вроде умеет все что нужно от такого инструмента...
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|3.22, trdm (ok), 10:34, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> только Notepad++
Это кайфушка, в нем можно обрабатывать текст с пом. javaScript или Python.
можно набросать своих шаблонов под любимый язык и сделать кучу обработок,
типа перебирать строки как SQL таблицу:
SELECT line, text, date FROM vE_202303.txt wheRE text like '%/__main/words/%' orDER BY text asc, date desc
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|4.30, Аноним (30), 11:55, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В CudaText тоже можно питоном все что хочешь обработать. А api питона там удобнее чем убогое api в Notepad++.
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|5.34, Аноним (34), 12:28, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cudatext-у бы немного внешний вид улучшить, а то как-то все серенько, субъективно.
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|3.25, Del (?), 11:34, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждем когда линукс версию запилят. Ведь это скоро будет, этож опенкод.
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|4.38, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:54, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джин умер после 1.36, как перешёл на гтк 3. Он долгие годы был единственным на гтк с нормальным интерфейсом, но и этот бастион пал.
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|5.39, Аноним (34), 14:11, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, не так уж это и критично? Панельку с кнопИчками отключть можно, дабы больше пространства полезного было. А так и не видно какое там гэтэкэ )
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|2.18, Аноним (18), 10:18, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты тот самый человек с 6 пальцами коих на Земле 3 миллиона человек?
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|1.27, Аноним (27), 11:45, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже в Линуксах будет стандартом открывать текстовые файлы из командной строки в режиме read-only? Редкий GUI-редактор имеет такую опцию. Пишу свой просмотрщик с подсветкой синтаксиса только из-за этого. З.Ы. А в этом редакторе нет подсветки для kotlin.
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|2.29, Аноним (30), 11:52, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем это в readonly по умолчанию открывать? Что за блажь у графа Шувалова?
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|2.32, Аноним3 (?), 12:13, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CudaText даёт питон апи для плагинов. Пишем плагин реагирующий на on_open. В нем включаем read only для текущего файла (можно и для всех файлов) через ed.set_prop. Очень простой плагин.
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|1.28, Аноним (30), 11:48, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем смешали две сущности - текстовый и хекс редакторы? Сборная солянка не будет ни отмочным текст редактором ни отличным хекс. Но то что он умеет файлы до 32 Гб это конечно достижение. Правда при средненьком функционале текст-редактора. Мой выбор текст редактора CudaText.
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