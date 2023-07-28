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Выпуск текстового редактора wxMEdit 3.2

28.07.2023 08:50

После семи лет разработки опубликован выпуск кроссплатформенного редактора wxMEdit 3.2, предоставляющего функции для редактирования текста и шестнадцатеричных дампов. Проект продолжает развитие редектора MadEdit, работа над которым была прекращена в 2011 году. Код проекта написан на языке C++ с использованием фреймворка wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки сформированы для различных дистрибутивов Linux, FreeBSD, ReactOS, Windows и macOS.

Из возможностей wxMEdit можно отметить несколько режимов редактирования (текст/колонки/шестнадцатеричный) и такие функции, как закладки, подсветка синтаксиса, преобразование текстовых кодировок (UTF8/16/32, ISO-8859-x, CP125x, KOI8 и т.п.), переносы слов, подсчёт слов, работа с очень большими файлами (до 32GB), использование вкладок для работы одновременно с несколькими файлами, поиск и замена с использованием регулярных выражений.

Ключевые улучшения в новой версии:

  • Добавлена поддержка GTK3 и Wayland.
  • Переработаны пиктограммы.
  • Реализованы возможности для просмотра размера файла и привязки определённой кодировки к файлу.
  • Для Windows реализована поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.
  • Добавлена поддержка спецификации Unicode 15.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://wxmedit.github.io/ru_R...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.2.0
  3. OpenNews: Facebook открыл код Lexical, библиотеки для создания редакторов текста
  4. OpenNews: В Ubuntu 22.10 на смену GEdit придёт новый текстовый редактор GNOME
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
  6. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.2
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59507-wxmedit
Ключевые слова: wxmedit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:54, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За семь лет результат, прямо скажем, удручающий.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:58, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты про дизайн или функционал?
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:59, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    wxWindows? Хорошо хоть не Motif
     
     
  • 3.12, Stax (ok), 09:55, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а между прочим, вполне себе был wxMotif, чтобы получать лучшее из двух миров. Правда, вряд ли получиться какую-либо современную wxWidgets прогу заставить с ним работать...
     
  • 2.4, FF (?), 09:00, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Побольше, чем у анонима результат
     

  • 1.5, FF (?), 09:01, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Okteta нет юникода. А есть ещё какие аналоги?
     
     
  • 2.6, soarin (ok), 09:05, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под линуксами лучше Bless не встречал
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:14, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под Линукс есть выбор
    а под тоталитарной ОС в смысле под Windows что посоветуешь?
     
     
  • 4.8, BeLord (ok), 09:18, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Забыть о ней и наслаждаться жизнью.
     
  • 4.9, soarin (ok), 09:25, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше HxD не встречал Hex редактора.
    Но он как раз только для Windows.
     
     
  • 5.10, niraos (?), 09:33, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/WerWolv/ImHex
     
     
  • 6.19, kusb (?), 10:19, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запустил скорее из-за редкого и необычного тулкита. У меня тулкитофилия.
     
  • 3.13, Stax (ok), 09:56, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обычный hexedit уже не модно? Вроде умеет все что нужно от такого инструмента...
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:31, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ---------------
    > 3. Requirements
    > ---------------
    >
    > * mono/.NET runtime and C# compiler >= 1.1.14 (http://www.mono-project.com)
    > * Gtk# bindings >= 2.8 for GTK+ (http://gtk-sharp.sourceforge.net)

    Мдя.

     
  • 3.35, Аноним (35), 12:44, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bless хочет Mono.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:57, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только емакс.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:11, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только Notepad++
     
     
  • 3.20, kusb (?), 10:22, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    notepad.exe
     
  • 3.22, trdm (ok), 10:34, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > только Notepad++

    Это кайфушка, в нем можно обрабатывать текст с пом. javaScript или Python.
    можно набросать своих шаблонов под любимый язык и сделать кучу обработок,
    типа перебирать строки как SQL таблицу:
    SELECT line, text, date FROM vE_202303.txt wheRE text like '%/__main/words/%' orDER BY text asc, date desc

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:55, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В CudaText тоже можно питоном все что хочешь обработать. А api питона там удобнее чем убогое api в Notepad++.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 12:28, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cudatext-у бы немного внешний вид улучшить, а то как-то все серенько, субъективно.
     
  • 3.25, Del (?), 11:34, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем когда линукс версию запилят. Ведь это скоро будет, этож опенкод.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:26, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    notepadqq

    Только он уже всё.

     
  • 3.31, Аноним (34), 12:07, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    А еще Geany, жаль развивается медленно.
     
     
  • 4.38, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:54, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джин умер после 1.36, как перешёл на гтк 3. Он долгие годы был единственным на гтк с нормальным интерфейсом, но и этот бастион пал.
     
     
  • 5.39, Аноним (34), 14:11, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, не так уж это и критично? Панельку с кнопИчками отключть можно, дабы больше пространства полезного было. А так и не видно какое там гэтэкэ )
     
     
  • 6.41, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:50, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопочки нужны. К сожалению визуально видно. Я пока на 1.36 остаюсь, его возможностей хватает, а новых фич не вижу.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:18, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тот самый человек с 6 пальцами коих на Земле 3 миллиона человек?
     

  • 1.17, Аноним (18), 10:12, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо разорались, зато не тормозит.
     
  • 1.23, Иваня (?), 11:00, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже, ну и кринж! :'(

    Ничего лучше Neovim нет.

     
     
  • 2.26, Del (?), 11:35, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :q

    Не благодари

     

  • 1.27, Аноним (27), 11:45, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже в Линуксах будет стандартом открывать текстовые файлы из командной строки в режиме read-only? Редкий GUI-редактор имеет такую опцию. Пишу свой просмотрщик с подсветкой синтаксиса только из-за этого. З.Ы. А в этом редакторе нет подсветки для kotlin.
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 11:52, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это в readonly по умолчанию открывать? Что за блажь у графа Шувалова?
     
  • 2.32, Аноним3 (?), 12:13, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CudaText даёт питон апи для плагинов. Пишем плагин реагирующий на on_open. В нем включаем read only для текущего файла (можно и для всех файлов) через ed.set_prop. Очень простой плагин.
     

  • 1.28, Аноним (30), 11:48, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем смешали две сущности - текстовый и хекс редакторы? Сборная солянка не будет ни отмочным текст редактором ни отличным хекс. Но то что он умеет файлы до 32 Гб это конечно достижение. Правда при средненьком функционале текст-редактора. Мой выбор текст редактора CudaText.
     
     
  • 2.37, АнонимЪ (?), 13:49, 28/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.36, Аноним (35), 12:46, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы wxHexEditor кто оживил...
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:33, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    клавиша (кнопка) исполнения/компиляции у него есть?
     
  • 1.42, Джек Воробей (?), 14:50, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы про lapce (https://github.com/lapce/lapce) написали, а не про этот кринж.
     
  • 1.43, grayich (ok), 14:56, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    он умеет удаление со сдвигом ?
     

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