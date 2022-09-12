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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.2

12.09.2022 16:41

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 28.2. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана. В новой версии изменён способ переопределения каталога для установки исполняемого файла. При установке в нестандартный каталог при сборке теперь нужно запускать скрипт 'configure' с опцией '--bindir=' (использование 'bindir=DIRECTORY' в "make install" недостаточно, так как информация, на основе которой вычисляется путь к скомпилированным файлам "*.eln", прописывается в исполняемый файл при сборке). Команда 'kdb-macro-redisplay' переименована в 'kmacro-redisplay'. В остальном в GNU Emacs 28.2 отмечается только исправление ошибок.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.1
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2
  4. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57772-emacs
Ключевые слова: emacs
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:51, 12/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана

    киллер-фича

     
  • 2, истина в последней инстанции (?), 16:52, 12/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая дельная штука.
     
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