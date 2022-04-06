Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.1

Многие простейшие вещи были куда более сложны нежели в стандартном простите ворде - две кнопки или три известные всей планете нажать на клаве. А тут, прыгнуть на пару слов вперед: нажать ввести ввести потом энтер. Ну и остальное в том же духе и бывает даже хуже. Т.е. чтобы работать с текстом..... нужно будет тоже что-то печатать. Абсурд.

Показалось шизофренией из далёкого прошлого какой-то и вызывало диссонанс. В принципе, человек к любому дерьму может привыкнуть, даже романтизировать и о боги даже защищать его. Ну а про внушаемость дело еще более простое.

Но это конечно лишь мой взгляд на вещи.

