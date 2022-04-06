Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.1

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|2.3, Turbid (ok), 09:43, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не отсылает телеметрию?
Другой вопрос - чем оно лучше (neo)vim?
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|3.4, Аноним (4), 09:46, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не отсылает телеметрию?
Есть Codium, если не умеешь в настройки VS Code.
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|3.5, Аноним (5), 09:46, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю хуже оно тем, что не может работать из коробки с каким-нибудь C# и/или проприетарным ПО, с которым внезапно очень хорошо работает VSСode
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|3.13, ist (?), 10:26, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Не отсылает телеметрию?
Откуда такая уверенность? А вдруг отсылает? Тут единственная гарантия - отключить комп от тырнета.
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|4.15, Аноним (15), 10:56, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая зависимости вроде бы не связанных утилит, возможность деинсталляции всего при деинсталляции редактора, например, только больше повергает в уныние по этой теме. Или это просто руки кривые и лень?
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|2.14, цуцк (?), 10:50, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вим ставил как-то, пользовался, хендбук читал воодушевлённый: типа скоро познаю нирвану текстовых редакторов. Но вместо логичных "ctrl-shift-s" чтобы "save as.." сделать или другое простейшее действие, нужно было что-то печатать каждый раз. А в каждой лекции, про его эффектвность пели и минимум движений.
Многие простейшие вещи были куда более сложны нежели в стандартном простите ворде - две кнопки или три известные всей планете нажать на клаве. А тут, прыгнуть на пару слов вперед: нажать ввести ввести потом энтер. Ну и остальное в том же духе и бывает даже хуже. Т.е. чтобы работать с текстом..... нужно будет тоже что-то печатать. Абсурд.
Показалось шизофренией из далёкого прошлого какой-то и вызывало диссонанс. В принципе, человек к любому дерьму может привыкнуть, даже романтизировать и о боги даже защищать его. Ну а про внушаемость дело еще более простое.
Но это конечно лишь мой взгляд на вещи.
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|1.8, m (??), 09:56, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Несколько окон можно открыть, если есть много места на экране или много мониторов? Похоже и vim также страдает.
Вопрос в качестве ознакомления, так как не использую оба редактора.
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|2.11, йу (?), 10:11, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как редактор может не открыть несколько окон? Я тоже делитант и интересно что он на сегодня из себя представляет
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|1.9, Аноним (9), 09:58, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Понравилась идея - консольный убер комбайн, быстрый и мощный. Куча плагинов всяких. Но только открывался он, когда пробовал, осязаемо долго для текстового редактора 35 файлов проекта, что я перелез на textadept который был молниеносен и намного проще. И плагины написаны на внеземном языке который я кажется в универе щупал и там же забыл слава богу.
Там что-то кардинально изменилось? Ну вдруг переписали уже раза два хотя бы. Textadept крут, но там плагинов не так много.
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|1.18, Аноним (18), 11:04, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Emacs это чудо текстовых редакторов. Emacs-Evil это просто бомба!
Дорогие девочки, советую вам обновиться как можно быстрее и пользоваться этим наипрекраснейшим чудом технологии.
Но учтите! Злые люди готовы на всё чтобы обесценить добро, не слушайте злых людей!
Да благословит вас бог, дорогие мои.
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|2.20, user90 (?), 11:09, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Emacs это чудо текстовых редакторов.
Это давно уже значительно больше, чем жалкий текстовый редактор. "Среда для работы с символьной информацией" возможно.
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|1.19, user90 (?), 11:05, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> компиляции Lisp-файлов в исполняемый код
Очередной шаг к тому, чтобы стать ОС ;)
> значительно улучшена работа с emoji
Я аж булочкой поперхнулся! Прочитай такое лет 10 назад, нолил бы чего покрепче, бгг.
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