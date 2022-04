Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.1

2.3 , Turbid ( ok ), 09:43, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не отсылает телеметрию? Другой вопрос - чем оно лучше (neo)vim?

3.4 , Аноним ( 4 ), 09:46, 06/04/2022 > Не отсылает телеметрию? Есть Codium, если не умеешь в настройки VS Code.

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:46, 06/04/2022 Полагаю хуже оно тем, что не может работать из коробки с каким-нибудь C# и/или проприетарным ПО, с которым внезапно очень хорошо работает VSСode

3.13 , ist ( ? ), 10:26, 06/04/2022 >>> Не отсылает телеметрию? Откуда такая уверенность? А вдруг отсылает? Тут единственная гарантия - отключить комп от тырнета.

4.15 , Аноним ( 15 ), 10:56, 06/04/2022 Учитывая зависимости вроде бы не связанных утилит, возможность деинсталляции всего при деинсталляции редактора, например, только больше повергает в уныние по этой теме. Или это просто руки кривые и лень?

2.14 , цуцк ( ? ), 10:50, 06/04/2022 Вим ставил как-то, пользовался, хендбук читал воодушевлённый: типа скоро познаю нирвану текстовых редакторов. Но вместо логичных "ctrl-shift-s" чтобы "save as.." сделать или другое простейшее действие, нужно было что-то печатать каждый раз. А в каждой лекции, про его эффектвность пели и минимум движений. Многие простейшие вещи были куда более сложны нежели в стандартном простите ворде - две кнопки или три известные всей планете нажать на клаве. А тут, прыгнуть на пару слов вперед: нажать ввести ввести потом энтер. Ну и остальное в том же духе и бывает даже хуже. Т.е. чтобы работать с текстом..... нужно будет тоже что-то печатать. Абсурд. Показалось шизофренией из далёкого прошлого какой-то и вызывало диссонанс. В принципе, человек к любому дерьму может привыкнуть, даже романтизировать и о боги даже защищать его. Ну а про внушаемость дело еще более простое. Но это конечно лишь мой взгляд на вещи.