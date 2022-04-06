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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.1

06.04.2022 09:27

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 28.1. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Предоставлена возможность компиляции Lisp-файлов в исполняемый код при помощи библиотеки libgccjit, вместо использования JIT-компиляции. Для включения встроенной компиляции при сборке необходимо указать опцию '--with-native-compilation', при которой все поставляемые с Emacs пакеты Elisp будут скомпилированы в исполняемый код. Включение режима позволяет добиться заметного повышения производительности.
  • По умолчанию для отрисовки задействована графическая библиотека Cairo (активирована опция '--with-cairo'), а для вывода текста движок компоновки глифов HarfBuzz. Поддержка libXft переведена в категорию устаревших.
  • Добавлена поддержка спецификации Unicode 14.0 и значительно улучшена работа с emoji.
  • Добавлена возможность загрузки фильтров системных вызовов seccomp ('--seccomp=FILE') для sandbox-изоляции процесса.
  • Предложена новая система для отображения документации и групп функций.
  • Добавлен режим 'context-menu-mode' реализацией контекстных меню, показываемых при клике правой кнопкой мыши.
  • Заметно расширены возможности пакета для ведения проектов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2
  3. OpenNews: Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1
  4. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
  5. OpenNews: Вышел Conkeror 1.0.0, Emacs-подобный браузер на движке Mozilla Gecko
  6. OpenNews: Выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56976-emacs
Ключевые слова: emacs, edit
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:38, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем оно лучше VS Code?
     
     
  • 2.3, Turbid (ok), 09:43, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не отсылает телеметрию?

    Другой вопрос - чем оно лучше (neo)vim?

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:46, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не отсылает телеметрию?

    Есть Codium, если не умеешь в настройки VS Code.

     
  • 3.5, Аноним (5), 09:46, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полагаю хуже оно тем, что не может работать из коробки с каким-нибудь C# и/или проприетарным ПО, с которым внезапно очень хорошо работает VSСode
     
  • 3.13, ist (?), 10:26, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> Не отсылает телеметрию?

    Откуда такая уверенность? А вдруг отсылает? Тут единственная гарантия - отключить комп от тырнета.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:56, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая зависимости вроде бы не связанных утилит, возможность деинсталляции всего при деинсталляции редактора, например, только больше повергает в уныние по этой теме. Или это просто руки кривые и лень?
     
  • 2.14, цуцк (?), 10:50, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вим ставил как-то, пользовался, хендбук читал воодушевлённый: типа скоро познаю нирвану текстовых редакторов. Но вместо логичных "ctrl-shift-s" чтобы "save as.." сделать или другое простейшее действие, нужно было что-то печатать каждый раз. А в каждой лекции, про его эффектвность пели и минимум движений.

    Многие простейшие вещи были куда более сложны нежели в стандартном простите ворде - две кнопки или три известные всей планете нажать на клаве. А тут, прыгнуть на пару слов вперед: нажать ввести ввести потом энтер. Ну и остальное в том же духе и бывает даже хуже. Т.е. чтобы работать с текстом..... нужно будет тоже что-то печатать. Абсурд.

    Показалось шизофренией из далёкого прошлого какой-то и вызывало диссонанс. В принципе, человек к любому дерьму может привыкнуть, даже романтизировать и о боги даже защищать его. Ну а про внушаемость дело еще более простое.

    Но это конечно лишь мой взгляд на вещи.

     

  • 1.8, m (??), 09:56, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несколько окон можно открыть, если есть много места на экране или много мониторов? Похоже и vim также страдает.
    Вопрос в качестве ознакомления, так как не использую оба редактора.
     
     
  • 2.11, йу (?), 10:11, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как редактор может не открыть несколько окон? Я тоже делитант и интересно что он на сегодня из себя представляет
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:58, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Понравилась идея - консольный убер комбайн, быстрый и мощный. Куча плагинов всяких. Но только открывался он, когда пробовал, осязаемо долго для текстового редактора 35 файлов проекта, что я перелез на textadept который был молниеносен и намного проще. И плагины написаны на внеземном языке который я кажется в универе щупал и там же забыл слава богу.

    Там что-то кардинально изменилось? Ну вдруг переписали уже раза два хотя бы. Textadept крут, но там плагинов не так много.

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:04, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он есть в снапе? lol
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:13, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, а ещё

    > значительно улучшена работа с emoji

    радуйся смузик

     

  • 1.16, А где же каменты (?), 10:58, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типичный пример over engineering’a.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:00, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    йунихвей, шо ты хотел?
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:04, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Emacs это чудо текстовых редакторов. Emacs-Evil это просто бомба!
    Дорогие девочки, советую вам обновиться как можно быстрее и пользоваться этим наипрекраснейшим чудом технологии.
    Но учтите! Злые люди готовы на всё чтобы обесценить добро, не слушайте злых людей!
    Да благословит вас бог, дорогие мои.
     
     
  • 2.20, user90 (?), 11:09, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Emacs это чудо текстовых редакторов.

    Это давно уже значительно больше, чем жалкий текстовый редактор. "Среда для работы с символьной информацией" возможно.

     

  • 1.19, user90 (?), 11:05, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > компиляции Lisp-файлов в исполняемый код

    Очередной шаг к тому, чтобы стать ОС ;)

    > значительно улучшена работа с emoji

    Я аж булочкой поперхнулся! Прочитай такое лет 10 назад, нолил бы чего покрепче, бгг.

     

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