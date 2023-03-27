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Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04

27.03.2023 20:17

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-1 Focal (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Представленное обновление подвело итог почти трёхлетней работе по портированию Ubuntu Touch на Ubuntu 20.04 (прошлые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Обновление Ubuntu Touch OTA-1 Focal сформировано для смартфонов Fairphone 4, Google Pixel 3a, Vollaphone 22, Vollaphone X и Vollaphone.

Параллельно продолжается работа по поддержанию в актуальном виде сборок на базе Ubuntu 16.04, которые ранее формировались для устройств BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2/2 XL/3a XL, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, Asus Zenfone Max Pro M1, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1/M2 Pro, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro, Pine64 PinePhone и PineTab. Также развиваются экспериментальные сборки для многих вышеотмеченных устройств, основанные на Ubuntu 20.04, но они пока не признаны стабильными.

Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-1 Focal:

  • Осуществлён переход на Ubuntu 20.04 в качестве базовой платформы.
  • Добавлена поддержка устройств, изначально поставляемых с Android 9 и более новыми версиями.
  • Началось формирование сборок пользовательского окружения Lomiri, форк Unity 8, для дистрибутивов, отличных от Ubuntu.
  • В оболочке Lomiri реализована возможность вывода полупрозрачного индикатора меню, обновлены визуальные эффекты, добавлен новый запрос PIN-кодов, добавлена поддержка размера PIN-кодов от 4 до 12 цифр.
  • В оболочке Lomiri предоставлена возможность переключения между режимами телефона и рабочего стола (может использоваться для создания полноценного рабочего окружения при подключения монитора, клавиатуры и мыши к смартфону). В режиме рабочего стола добавлена начальная поддержка виртуальных рабочих столов.
  • Системный менеджер Upstart заменён на Systemd.
  • Разработка перенесена с Github.com на Gitlab.com. Работа по локализации переведена на использование сервиса weblate.
  • Индикаторы Ubuntu заменены на индикаторы Ayatana.
  • Окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux заменено с Anbox на Waydroid.
  • Предоставлена возможность сборки многих компонентов, используя GCC 12 и Qt 5.15.
  • Из Ubuntu 22.04 бэкпортированы более свежие версии сетевого конфигуратора Network Manager (1.36.6) и Bluetooth-стека Bluez (5.64).
  • В стеке телефонии добавлена экспериментальная поддержка технологии мобильной связи Cell broadcast для одновременной доставки SMS нескольким пользователям.
  • В менеджере приложений Libertine для создания изолированных окружений задействован пакет bubblewrap.
  • В Nuntium (аналог mmsd) решены проблемы с приёмом MMS-сообщений.
  • В дисплейном сервере Mir и qtmir улучшена интеграция с Xwayland и улучшена поддержка запуска X11-приложений в окружении Lomiri.
  • В прошивках для смартфонов Fairphone 4 и Xiaomi Mi A2 включена реализация протокола Aethercast, применяемого для подключения к внешним экранам по беспроводному соединению.
  • Повышена стабильность сервиса Sync-monitor
  • Индикатор клавиатуры полностью переписан на языке Си.
  • Добавлена поддержка USB-C USB-PD.
  • В web-браузере Morph движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.11. Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео и возможность воспроизведения видео с качеством до 2K. Добавлена возможность запуска видеочата через Jitsi Meet.
  • В программу для работы с камерой встроен интерфейс для чтения штрих-кодов.
  • В компонентах для приёма звонков и сообщений добавлены подсказки о новых и пропущенных звонках и сообщениях, показываемые в Lomiri Launcher.
  • В адресной книге предоставлена возможность прикрепления заметки и URL к контакту.
  • В программе для обмена сообщениями предоставлена возможность увеличения текста в обсуждении, используя жест "щипок".
  • Повышена производительность календаря-планировщика.
  • В музыкальном плеере добавлена поддержка загрузки звуковых файлов из сервиса Content Hub.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Двадцать четвёртое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6
  5. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58876-ubports
Ключевые слова: ubports
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:24, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как узнать, можно ли поставить на мой смартфон?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:28, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://devices.ubuntu-touch.io
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 20:29, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одно старье. Может по название SoC можно узнать?
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 20:38, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смартфон не компьютер тут так не работает. У каждого модели с одинаковым SoC куча разных компонентов. Надо под каждую конкретную модель порт искать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:35, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > после того как от неё отстранилась компания Canonical

    А есть проекты, от которых каноникал не отстранялся?

     
     
  • 2.10, Голум (?), 21:09, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Snap?
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:19, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так надо:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52842
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:52, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит ли ожидать GSI на его основе?
     
  • 1.8, name (??), 21:02, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постмаркет интереснее будет, эта убунта - франкенштейн на кишках андроида.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:08, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без поддержки вендоров это всё не имеет смысла.
     
     
  • 3.11, name (??), 21:19, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сказал бы, что убунта много устройств поддерживает, плюс минус одинаково. Всё упирается в драйвера.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 21:24, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверно. Драйвера пишутся не по велению господа. Всё упирается в получение денег с рынка. Там где денег нет - вот там всякие ламири и пустьмуркеты тусят с 1 юзером. И, что важно, пока они не начнут забирать деньги - останутся на уровне полурабочих прошивок для 2 легаси трубок.

    С убунтой я частенько наблюдал мобилы у народа, когда они ещё продавались. С каким-нибудь линейджем кастомным - раза 2 за 15 лет. С пустьмуркой - никогда.

     
     
  • 5.16, name (??), 21:29, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет уже никаких денег у убунты тач, с тех пор, как каноникал дропнули их.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:23, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без Whatsapp и банковских приложений оно не станет популярным
     
     
  • 2.15, Аноним (9), 21:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доверяешь свои деньги и сообщения дядям? Молодец, чо.
     
  • 2.17, alexandr_0503 (ok), 21:32, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментарий анонима, который вообще не понимает суть и назначение данной прошивки
     

  • 1.18, InuYasha (??), 21:38, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Индикатор клавиатуры полностью переписан на языке Си.

    Есть же в мире справедливость...

     

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