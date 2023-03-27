Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-1 Focal (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Представленное обновление подвело итог почти трёхлетней работе по портированию Ubuntu Touch на Ubuntu 20.04 (прошлые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Обновление Ubuntu Touch OTA-1 Focal сформировано для смартфонов Fairphone 4, Google Pixel 3a, Vollaphone 22, Vollaphone X и Vollaphone. Параллельно продолжается работа по поддержанию в актуальном виде сборок на базе Ubuntu 16.04, которые ранее формировались для устройств BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2/2 XL/3a XL, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, Asus Zenfone Max Pro M1, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1/M2 Pro, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro, Pine64 PinePhone и PineTab. Также развиваются экспериментальные сборки для многих вышеотмеченных устройств, основанные на Ubuntu 20.04, но они пока не признаны стабильными. Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-1 Focal: Осуществлён переход на Ubuntu 20.04 в качестве базовой платформы.

Добавлена поддержка устройств, изначально поставляемых с Android 9 и более новыми версиями.

Началось формирование сборок пользовательского окружения Lomiri, форк Unity 8, для дистрибутивов, отличных от Ubuntu.

В оболочке Lomiri реализована возможность вывода полупрозрачного индикатора меню, обновлены визуальные эффекты, добавлен новый запрос PIN-кодов, добавлена поддержка размера PIN-кодов от 4 до 12 цифр.

В оболочке Lomiri предоставлена возможность переключения между режимами телефона и рабочего стола (может использоваться для создания полноценного рабочего окружения при подключения монитора, клавиатуры и мыши к смартфону). В режиме рабочего стола добавлена начальная поддержка виртуальных рабочих столов.

Системный менеджер Upstart заменён на Systemd.

Разработка перенесена с Github.com на Gitlab.com. Работа по локализации переведена на использование сервиса weblate.

Индикаторы Ubuntu заменены на индикаторы Ayatana.

Окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux заменено с Anbox на Waydroid.

Предоставлена возможность сборки многих компонентов, используя GCC 12 и Qt 5.15.

Из Ubuntu 22.04 бэкпортированы более свежие версии сетевого конфигуратора Network Manager (1.36.6) и Bluetooth-стека Bluez (5.64).

В стеке телефонии добавлена экспериментальная поддержка технологии мобильной связи Cell broadcast для одновременной доставки SMS нескольким пользователям.

В менеджере приложений Libertine для создания изолированных окружений задействован пакет bubblewrap.

В Nuntium (аналог mmsd) решены проблемы с приёмом MMS-сообщений.

В дисплейном сервере Mir и qtmir улучшена интеграция с Xwayland и улучшена поддержка запуска X11-приложений в окружении Lomiri.

В прошивках для смартфонов Fairphone 4 и Xiaomi Mi A2 включена реализация протокола Aethercast, применяемого для подключения к внешним экранам по беспроводному соединению.

Повышена стабильность сервиса Sync-monitor

Индикатор клавиатуры полностью переписан на языке Си.

Добавлена поддержка USB-C USB-PD.

В web-браузере Morph движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.11. Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео и возможность воспроизведения видео с качеством до 2K. Добавлена возможность запуска видеочата через Jitsi Meet.

В программу для работы с камерой встроен интерфейс для чтения штрих-кодов.

В компонентах для приёма звонков и сообщений добавлены подсказки о новых и пропущенных звонках и сообщениях, показываемые в Lomiri Launcher.

В адресной книге предоставлена возможность прикрепления заметки и URL к контакту.

В программе для обмена сообщениями предоставлена возможность увеличения текста в обсуждении, используя жест "щипок".

Повышена производительность календаря-планировщика.

В музыкальном плеере добавлена поддержка загрузки звуковых файлов из сервиса Content Hub.



