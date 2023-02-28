Выпуск Bubblewrap 0.8, прослойки для создания изолированных окружений

2.9 , SkylerX ( ok ), 09:52, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Случай, когда во flatpak зависимости ломаются приведешь? Или ты так, набросить?

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда тебе надо откатится на старую версию софта во флатпаке. Для это надо зайти в лог коммитов и откатится на один из коммитов, но выясняется что он хранит только последние 10 коммитов. А если ты даже знаешь номер старого коммита то ты откатится на него не можешь.

4.20 , Аноним ( 20 ), 10:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но ведь это уже не про зависимости, а плохую особенность флатпака

5.26 , Аноним ( 17 ), 11:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если ты от старой версии зависишь, то проблема сразу становится про зависимости)

4.43 , Аноним ( 43 ), 19:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользуйся Nix, там такой проблемы нет в принципе.

3.30 , AlexYeCy_not_logged ( ? ), 12:17, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Случай, когда во flatpak зависимости ломаются приведешь? А этот твой flatpak он что, заговорённый?

Так-то там тоже зависимости есть. И от принципа «всё своё ношу с собой» разрабы flatpak собираются отказываться уж не первый год как: оказывается, если таких пакетов в системе не два — три, то вопрос экономии дискового пространства становится весьма актуальным. Одно дело, когда две или три программулины весом до ста метров занимают по полтора — два гига (а то и больше) каждая, другое дело, когда таких программулин надо установить штук 30, да ещё предусмотреть место для бэкапа корня. И вот чтобы с этим бороться, собираются применять (не начали ещё?) разделяемые среды. Ну т.е объединить все возможные минусы от смешения нескольких подходов, как нынче модно.

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они же зависят только от общего для всех контейнеров bundle. И ABI не меняется какое-то время. Даже между дистрибутивами. Почем панацея и что тогда панацея?

2.21 , Прохожий ( ?? ), 10:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А зависимости зло-))) Не вижу проблем в составе дистрибутива софта иметь все необходимые ему компоненты, место на винте, давно не актуальный параметр

3.31 , AlexYeCy_not_logged ( ? ), 12:24, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >место на винте, давно не актуальный параметр Если оно терабайтами будет жраться, то это станет проблемой для очень и очень многих. а уж если речь не про десктоп, и не про сервер, то и подавно. Нужны бэкапы — добавляй к проблемам множитель.

К тому же, распухший / это не только сожранное место на дисках. Вот у меня раньше система была на разделе в 30 гигов. Раньше — это ещё лет 5 назад. Потом 50, теперь 100. И ладно место, но оно теперь побайтово копируется на nas и обратно в разы дольше. И да, три flatpak-а (которые содержат софт, раньше вполне себе устанавливающийся из системных реп) тут тоже сыграли роль, причём заметную. Прибавила ли моя система в функционале, удобстве и прочем в связи с ростом занимаемого пространства? Нет.

4.42 , Аноним ( 43 ), 19:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажи, что там у тебя в системе на 30, 50, и даже 100 гигов? Прон заныканный от мамки в /var/lib/cache? Не считая полтора терабайта пользовательских данных, система с кучей внутренних сервисов и системой сборки занимает 14 гигов. Декстоп с GNOME — 8,5, включая снапшоты. Как ты на ста гигах поместиться не можешь — загадка века, но флатпак тут явно не при чём.

5.44 , Аноним ( 44 ), 19:49, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, что у него там 100 Гб логов насобиралось

