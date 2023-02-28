Выпуск Bubblewrap 0.8, прослойки для создания изолированных окружений

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|2.9, SkylerX (ok), 09:52, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Случай, когда во flatpak зависимости ломаются приведешь? Или ты так, набросить?
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|3.17, Аноним (17), 10:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда тебе надо откатится на старую версию софта во флатпаке. Для это надо зайти в лог коммитов и откатится на один из коммитов, но выясняется что он хранит только последние 10 коммитов. А если ты даже знаешь номер старого коммита то ты откатится на него не можешь.
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|4.20, Аноним (20), 10:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но ведь это уже не про зависимости, а плохую особенность флатпака
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|5.26, Аноним (17), 11:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты от старой версии зависишь, то проблема сразу становится про зависимости)
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|3.30, AlexYeCy_not_logged (?), 12:17, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Случай, когда во flatpak зависимости ломаются приведешь?
А этот твой flatpak он что, заговорённый?
Так-то там тоже зависимости есть. И от принципа «всё своё ношу с собой» разрабы flatpak собираются отказываться уж не первый год как: оказывается, если таких пакетов в системе не два — три, то вопрос экономии дискового пространства становится весьма актуальным. Одно дело, когда две или три программулины весом до ста метров занимают по полтора — два гига (а то и больше) каждая, другое дело, когда таких программулин надо установить штук 30, да ещё предусмотреть место для бэкапа корня. И вот чтобы с этим бороться, собираются применять (не начали ещё?) разделяемые среды. Ну т.е объединить все возможные минусы от смешения нескольких подходов, как нынче модно.
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|2.16, Аноним (16), 10:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они же зависят только от общего для всех контейнеров bundle. И ABI не меняется какое-то время. Даже между дистрибутивами.
Почем панацея и что тогда панацея?
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|2.21, Прохожий (??), 10:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зависимости зло-))) Не вижу проблем в составе дистрибутива софта иметь все необходимые ему компоненты, место на винте, давно не актуальный параметр
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|3.31, AlexYeCy_not_logged (?), 12:24, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>место на винте, давно не актуальный параметр
Если оно терабайтами будет жраться, то это станет проблемой для очень и очень многих. а уж если речь не про десктоп, и не про сервер, то и подавно. Нужны бэкапы — добавляй к проблемам множитель.
К тому же, распухший / это не только сожранное место на дисках. Вот у меня раньше система была на разделе в 30 гигов. Раньше — это ещё лет 5 назад. Потом 50, теперь 100. И ладно место, но оно теперь побайтово копируется на nas и обратно в разы дольше. И да, три flatpak-а (которые содержат софт, раньше вполне себе устанавливающийся из системных реп) тут тоже сыграли роль, причём заметную. Прибавила ли моя система в функционале, удобстве и прочем в связи с ростом занимаемого пространства? Нет.
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|4.42, Аноним (43), 19:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи, что там у тебя в системе на 30, 50, и даже 100 гигов? Прон заныканный от мамки в /var/lib/cache? Не считая полтора терабайта пользовательских данных, система с кучей внутренних сервисов и системой сборки занимает 14 гигов. Декстоп с GNOME — 8,5, включая снапшоты. Как ты на ста гигах поместиться не можешь — загадка века, но флатпак тут явно не при чём.
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|3.10, SkylerX (ok), 09:55, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы разработчику голову не забивать наборами библиотек дистрибутивов, которых миллион. Если работает флатпак значит 99.9% шанс, что будет работать содержимое flathub
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|4.11, SkylerX (ok), 09:58, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну и приятные плюшки для безопасности и стабильности за счет изоляции от системы
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|4.13, Аноним (13), 10:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты имел в виду через жп работает и не возможно пользоваться? Большинство пользователей после этого удаляют линукс.
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|5.18, Аноним (17), 10:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В оффтопе и маке софт итак распространяется правильно им прослойки и контейнеры не нужны.
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|6.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насильно-"правильно". Просто отрубают то что не подходит - вот и всё.
Либо ставишь потом то что правильно, либо - сидишь без ПО
А ведь тот же новый XCode у яблока - это порядка 7 Гб установочника, который, не дай Боги, хотя бы единственную проблему словит в ходе скачивания - тогда всё заново
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|7.24, Аноним (16), 11:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но вы же всегда можете скачать исходный код и скомпилировать. Исходный код свободного ПО (и даже не совсем свободного) у вас никто не отберет.
Более того можете взять LFS и сидеть компилировать до посинения.
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|7.27, Аноним (17), 11:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. XCode должен зависеть от 6 гигов системных библиотек и весить 1 гиг? Но зачем?
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|6.32, AlexYeCy_not_logged (?), 12:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В оффтопе и маке софт итак распространяется правильно им прослойки и контейнеры не нужны.
В гробу я видал такую «правильность».
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|2.28, Аноним (13), 11:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там это, вложенный unshare конечно работает, но совсем не так, как хотелось бы пользователю. Поэтому не понятно, чего ты вообще хочешь от него.
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|1.29, Аноним (29), 12:09, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для выполнения привилегированных операций по настройке контейнера Bubblewrap запускается с правами root (исполняемый файл c suid-флагом) с последующим сбросом привилегий после завершения инициализации контейнера.
И чем это лучше, чем firejail?
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|2.33, Аноним (33), 14:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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firejail - это блоатварь, а как и в любой другой блоатвари, в firejail неоднократно находили уязвимости. Да такие, что без fairjail было бы безопаснее, чем с ним. Такой вот парадокс. Ну а сабж тем временем дает истинно минимальный функционал, основанный исключительно на неймспейсах.
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|3.41, Аноним (29), 18:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в firejail неоднократно находили уязвимости
Срочно на раст переписать надо, не иначе!
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