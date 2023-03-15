Дистрибутив Fedora Linux 38 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 38. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 18 апреля. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway . Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 38: Реализована первая стадия перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС. На первой стадии поддержка UKI добавлена в загрузчик, реализован инструментарий для установки и обновления UKI, а также сформирован экспериментальный образ UKI, сфокусированный на загрузке виртуальных машин с ограниченным набором компонентов и драйверов.

В пакетном менеджере RPM для разбора ключей и цифровых подписей задействован пакет Sequoia, предлагающий реализацию OpenPGP на языке Rust. Ранее в RPM использовался собственный код для разбора OpenPGP, имеющий нерешённые проблемы и ограничения. В число прямых зависимостей к RPM добавлен пакет rpm-sequoia, в котором поддержка криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle, написанной на языке Си (в планах предоставление возможности использования OpenSSL).

Реализован первый этап внедрения нового пакетного менеджера Microdnf, который идёт на смену ныне используемому DNF. Инструментарий Microdnf значительно обновлён и теперь поддерживает все основные возможности DNF, но при этом отличается высокой производительностью и компактностью. Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python, что позволяет избавиться от большого числа зависимостей. Некоторые другие достоинства Microdnf: более наглядная индикация прогресса выполнения операций; улучшенная реализация таблицы транзакций; возможность вывода в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); поддержка использования локальных RPM-пакетов для транзакций; более продвинутая система автодополнения ввода для bash; поддержка выполнения команды builddep без установки Python в системе.

Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 44, релиз которого ожидается 22 марта. Среди новшеств GNOME 44: новая реализация блокировки экрана и секция "фоновые приложения" в меню состояния.

Пользовательское окружение Xfce обновлено до версии 4.18.

Началось формирование сборок с пользовательским окружением LXQt для архитектуры AArch64.

В дисплейном менеджере SDDM по умолчанию задействован интерфейс входа, использующий Wayland. Изменение позволяет перевести на Wayland менеджер входа в сборках с рабочим столом KDE.

В сборках с рабочим столом KDE из поставки удалён мастер настройки при первом запуске (Initial Setup), так как большая часть его возможностей не используется в KDE Spin и Kinoite, а начальная настройка параметров осуществляется на этапе установки силами инсталлятора Anaconda.

Предоставлен полный доступ к каталогу приложений Flathub (отключён фильтр, который убирал неофициальные пакеты, проприетарные программы и приложения с ограничивающими лицензионными требованиями). При наличии flatpak- и rpm-пакетов с одинаковыми программами при использовании GNOME Software в первую очередь будут ставиться Flatpak-пакеты от проекта Fedora, затем RPM-пакеты, после чего пакеты с Flathub.

Началось формирование сборок для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh, которая основана на технологиях GNOME и библиотеке GTK, использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian и некоторых прошивках для устройств Pine64.

Добавлена сборка Fedora Budgie Spin с графической оболочкой Budgie, которая базируется на технологиях GNOME, оконном менеджере Budgie Window Manager (BWM) и собственной реализации оболочки GNOME Shell. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

Добавлена сборка Fedora Sway Spin с пользовательским окружением Sway, построенном с использованием протокола Wayland и полностью совместимым с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

В инсталляторе Anaconda для поддержки предоставляемых прошивками программных RAID (BIOS RAID, Firmware RAID, Fake RAID) вместо dmraid задействован инструментарий mdadm.

Добавлен упрощённый инсталлятор для установки образов с IoT-редакцией Fedora на устройства интернета вещей. Инсталлятор основан на coreos-installer и использует прямое копирование готового образа OStree без взаимодействия с пользователем.

Модернизированы Live-образы, в которых появилась поддержка автоматического включения слоя для постоянного хранения данных при загрузке с USB-накопителя.

В X-сервере и Xwayland из-за потенциальных проблем с безопасностью по умолчанию запрещено подключение клиентов с систем, имеющих иной порядок байтов.

В компиляторе по умолчанию включены флаги "-fno-omit-frame-pointer" и "-mno-omit-leaf-frame-pointer", расширяющие возможности профилирования и отладки, а также позволяющие диагностировать проблемы с производительностью без необходимости перекомпиляции пакетов.

Обеспечена сборка пакетов с включением в режима защиты "_FORTIFY_SOURCE=3", выявляющего возможные переполнения буфера при выполнении строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h. Отличие от режима "_FORTIFY_SOURCE=2" сводится к дополнительным проверкам. Теоретически дополнительные проверки могут приводить к снижению производительности, но на практике тесты SPEC2000 и SPEC2017 не показали различий и в процессе тестирования от пользователей не поступало жалоб на снижение производительности.

Таймер принудительного завершения юнитов systemd во время завершения работы уменьшен с 2 минут до 45 секунд.

Проведена реструктуризация пакетов с платформой Node.js. Предоставлена возможность устанавливать в системе одновременно разные ветки Node.js (например, теперь можно одновременно установить пакеты nodejs-16, nodejs-18 и nodejs-20).

Обновлены версии пакетов, среди которых Ruby 3.2, gcc 13, LLVM 16, Golang 1.20, PHP 8.2, binutils 2.39, glibc 2.37, gdb 12.1, GNU Make 4.4, cups-filters 2.0b, TeXLive 2022, ImageMagick 7, PostgreSQL 15.



