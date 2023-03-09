Выпуск Samba 4.18.0

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|2.2, Tron is Whistling (?), 09:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(каждый долбаный релиз приходится что-то подкручивать, потому что опять отломалось. то маппинг юзеров в ад. то xattrs оказываются включенными по умолчанию и флаги летят в звезду вместе с работой tortoisesvn на виндах. то ещё чего)
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|1.3, Аноним (3), 10:03, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохая весчь. Я лично ей пользовался лет 10 назад, чтоб подключиться к расшаренному диску с кинцом, который кто-то раздавал в общаге. Тогда я открыл для себя сериал Доктор Хаус. Все благодаря Samba. Общага вообще много всего для меня открыла нового, но об этом я расскажу как-нибудь в следующий раз.
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|2.11, Жироватт (ok), 10:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы она открыла тебе радость горячего, с пылу с жару, шашлыка, холодного, запотевшего на столе вина и таких красивых, добрых и мягких женщин, вместо самбы и дохтырь Хауза.
Самбу и линуксы хорошо в зрелом возрасте познавать.
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|1.6, Аноним (6), 10:13, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в версии 4.18 примерно в три раза снижены накладные расходы при обработке блокировок для конкурирующих операций с файловыми путями. В итоге производительность операций открытия и закрытия файлов доведена до уровня Samba 4.12.
Вот это я понимаю, прогресс!
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