Выпуск отладчика GDB 13

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|2.6, Аноним (6), 12:50, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gdb - это вещь! вещь, проверенная временем. Ну а имакс не смог пережить конкуренцию с божественным vim, так что сегодня этим комбайном пользуются лишь полторы калеки.
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|1.2, Аноним (2), 11:47, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю. Мне не очень нравится. Может конечно косяк не в нем, а в Lazarus, но в отличие от TD32 в Delphi, GDB в Lazarus работает просто отвратно.
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|2.5, maximnik0 (?), 12:49, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>GDB в Lazarus работает просто отвратно
В лазариусе вообще непонятно что и как развивается.Хоть и пишут что у родных проектов кроссплатформенность,но лично сталкивался с тем что код под офтопик с графической таблицей (пиктограммы и т.д) работает нормально.А под линь-пустое графическое окошко.При этом компилятор 0 ошибок выдает.А портированная дос (даже не для лазариуса) библиотека-хоть и с косяками но с выводом графики справляется.Правда того ужаса как раньше хелло в 4 мгб нету (если убрать отладку и пременить оптимизацию -о3).
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|2.8, Rock (?), 13:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю. Мне не очень нравится. Может конечно косяк не в нем, а в Lazarus, но в отличие от TD32 в Delphi, GDB в Lazarus работает просто отвратно.
Я искренне не понимаю ораторов выше, хвалящих GDB. По удобству использования он так и не приблизился к TurboDebugger'у из конца восьмидесятых прошлого века. Люди просто никогда не видели хороших вещей. Причем, на досе и винде всегда была куча отладчиков и все одинакового с TD качества: MS, TopSpeed, Metrowerks, Zortech, Watcom, IBM'овский Visual Age, непревзойденная Numega и многие другие.
В нулевые пришлось попользоваться TotalView на Солярисе -- по идее, полным аналогом перечисленного, вот да, после него gdb мог показаться неплохим.
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|3.9, Аноним (9), 13:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего тебе не хватает? А насчёт качества, сабж куда качественней, как ни крути. Есть для любой платформы и при этом современный.
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|4.10, bOOster (ok), 14:28, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ему "шашечки" важны, типа интерфейса пользователя. У него моск короток для запоминания комбинаций клавиш и т.п.
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|2.11, Аноним (11), 14:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в середине нулевых я думал, что VCL это оверхед, целых 500КБ на бинарь, но теперь понятно, где оверхед
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|1.4, Аноним (4), 12:16, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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подскажите, а как включить подсветку синтаксиса в TUI в gdb? А то в 1-м дистрибе подсвечивается, а во 2-м нет.
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