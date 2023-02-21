Выпуск отладчика GDB 13

2.5 , maximnik0 ( ? ), 12:49, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >GDB в Lazarus работает просто отвратно В лазариусе вообще непонятно что и как развивается.Хоть и пишут что у родных проектов кроссплатформенность,но лично сталкивался с тем что код под офтопик с графической таблицей (пиктограммы и т.д) работает нормально.А под линь-пустое графическое окошко.При этом компилятор 0 ошибок выдает.А портированная дос (даже не для лазариуса) библиотека-хоть и с косяками но с выводом графики справляется.Правда того ужаса как раньше хелло в 4 мгб нету (если убрать отладку и пременить оптимизацию -о3).

2.8 , Rock ( ? ), 13:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не знаю. Мне не очень нравится. Может конечно косяк не в нем, а в Lazarus, но в отличие от TD32 в Delphi, GDB в Lazarus работает просто отвратно. Я искренне не понимаю ораторов выше, хвалящих GDB. По удобству использования он так и не приблизился к TurboDebugger'у из конца восьмидесятых прошлого века. Люди просто никогда не видели хороших вещей. Причем, на досе и винде всегда была куча отладчиков и все одинакового с TD качества: MS, TopSpeed, Metrowerks, Zortech, Watcom, IBM'овский Visual Age, непревзойденная Numega и многие другие.

В нулевые пришлось попользоваться TotalView на Солярисе -- по идее, полным аналогом перечисленного, вот да, после него gdb мог показаться неплохим.

3.9 , Аноним ( 9 ), 13:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чего тебе не хватает? А насчёт качества, сабж куда качественней, как ни крути. Есть для любой платформы и при этом современный.

4.10 , bOOster ( ok ), 14:28, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да ему "шашечки" важны, типа интерфейса пользователя. У него моск короток для запоминания комбинаций клавиш и т.п.

2.11 , Аноним ( 11 ), 14:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в середине нулевых я думал, что VCL это оверхед, целых 500КБ на бинарь, но теперь понятно, где оверхед

