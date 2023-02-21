The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск отладчика GDB 13

21.02.2023 11:25

Представлен релиз отладчика GDB 13.1 (первый выпуск серии 13.x, ветка 13.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, Modula-2, Pascal, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка запуска отладчика и GDBserver на архитектурах GNU/Linux/LoongArch и GNU/Linux/CSKY.
  • Реализована поддержка работы на платформе Windows в асинхронном режиме (async).
  • На платформе FreeBSD для архитектур ARM и AArch64 добавлена поддержка переменных TLS (Thread Local Storage), а для архитектуры AArch64 предоставлена возможность использования аппаратных точек останова (watchpoint).
  • В окружении GNU/Linux на системах LoongArch добавлена поддержка вычислений с плавающей запятой.
  • Реализованы новые команды "maintenance set ignore-prologue-end-flag|libopcodes-styling" и "maintenance print frame-id", а также команды для управления стилем дизассемблируемого вывода (set style disassembler *).
  • Добавлены команды "set print nibbles [on|off]" и "show print nibbles" для управления отображением бинарных значений в четырёхбайтовых группах.
  • Внесены улучшения в Python API. Добавлен API для дизассемблирования инструкций, реализован тип gdb.BreakpointLocation, добавлены функции gdb.format_address, gdb.current_language и gdb.print_options.
  • В программном интерфейсе управления GDB/MI объявлена устаревшей первая версия интерфейса MI, которая будет удалена в ветке GDB 14.
  • В ELF-файлах добавлена поддержка отладочных секций, сжатых с использованием алгоритма zstd.
  • Добавлены новые встроенные переменные: $_inferior_thread_count, $_hit_bpnum, $_hit_locno.
  • Формат вывода команд 'disassemble /r' и 'record instruction-history /r' приведён в соответствие с выводом objdump. Для возвращения старого формата добавлен режим "/b".
  • В интерфейсе TUI (Text User Interface) отключена стилизация исходного и ассемблерного кода, выделенного индикатором текущей позиции.
  • Предоставлена возможность использования команды "document" для документирования пользовательских команд.
  • Добавлена возможность создания дампов с данными тегов памяти, применяемых при использовании механизма ARMv8.5 MTE (MemTag, Memory Tagging Extension), позволяющего привязать теги к каждой операции выделения памяти и организовать при доступе к памяти проверку указателя, который должен быть связан с корректным тегом.
  • Прекращена поддержка режима совместимости с DBX.
  • Прекращена поддержка сборки с использованием Python 2.
  • Удалены команды "set debug aix-solib on|off", "show debug aix-solib", "set debug solib-frv on|off" и "show debug solib-frv", вместо которых следует использовать команды "set/show debug solib".


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 12
  3. OpenNews: Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации
  4. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  5. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
  6. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58682-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вечно недовольный аноним (?), 11:39, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Один из самых успешных проектов гну, наравне с имакс.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:50, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    gdb - это вещь! вещь, проверенная временем. Ну а имакс не смог пережить конкуренцию с божественным vim, так что сегодня этим комбайном пользуются лишь полторы калеки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:47, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю. Мне не очень нравится. Может конечно косяк не в нем, а в Lazarus, но в отличие от TD32 в Delphi, GDB в Lazarus работает просто отвратно.
     
     
  • 2.5, maximnik0 (?), 12:49, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GDB в Lazarus работает просто отвратно

    В лазариусе вообще непонятно что и как развивается.Хоть и пишут что у родных проектов кроссплатформенность,но лично сталкивался с тем что код под офтопик с графической таблицей (пиктограммы и т.д) работает нормально.А под линь-пустое графическое окошко.При этом компилятор 0 ошибок выдает.А портированная дос (даже не для лазариуса) библиотека-хоть и с косяками но с выводом графики справляется.Правда того ужаса как раньше хелло в 4 мгб нету (если убрать отладку и пременить оптимизацию -о3).

     
  • 2.8, Rock (?), 13:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю. Мне не очень нравится. Может конечно косяк не в нем, а в Lazarus, но в отличие от TD32 в Delphi, GDB в Lazarus работает просто отвратно.

    Я искренне не понимаю ораторов выше, хвалящих GDB. По удобству использования он так и не приблизился к TurboDebugger'у из конца восьмидесятых прошлого века. Люди просто никогда не видели хороших вещей. Причем, на досе и винде всегда была куча отладчиков и все одинакового с TD качества: MS, TopSpeed, Metrowerks, Zortech, Watcom, IBM'овский Visual Age, непревзойденная Numega и многие другие.
    В нулевые пришлось попользоваться TotalView на Солярисе -- по идее, полным аналогом перечисленного, вот да, после него gdb мог показаться неплохим.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего тебе не хватает? А насчёт качества, сабж куда качественней, как ни крути. Есть для любой платформы и при этом современный.
     
     
  • 4.10, bOOster (ok), 14:28, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ему "шашечки" важны, типа интерфейса пользователя. У него моск короток для запоминания комбинаций клавиш и т.п.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в середине нулевых я думал, что VCL это оверхед, целых 500КБ на бинарь, но теперь понятно, где оверхед
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:16, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    подскажите, а как включить подсветку синтаксиса в TUI в gdb? А то в 1-м дистрибе подсвечивается, а во 2-м нет.
     
     
  • 2.12, llolik (ok), 16:14, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я cgdb из репы собираю. https://github.com/cgdb/cgdb
    Очень удобная утилитка. Синтаксис подсвечивает.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру