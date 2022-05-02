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Выпуск отладчика GDB 12

02.05.2022 10:19

Представлен релиз отладчика GDB 12.1 (первый выпуск серии 12.x, ветка 12.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, Modula-2, Pascal, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • По умолчанию включён многопоточный режим загрузки отладочных символов, ускоряющий запуск.
  • Улучшена поддержка шаблонов C++.
  • Реализована поддержка работы на платформе FreeBSD в асинхронном режиме (async).
  • Предоставлена возможность отключения использования GNU Source Highlight и задействование для подсветки синтаксиса библиотеки Pygments.
  • В команде "clone-inferior" реализована проверка копирования настроек TTY, CMD и ARGS из оригинального объекта отладки (inferior) в новый объект отладки. Также обеспечено копирование в новый объект отладки всех изменений переменных окружения, выполненных при помощи команд 'set environment' или 'unset environment'.
  • В команде "print" реализована поддержка вывода чисел с плавающей запятой с указанием формата базового значения, например, в шестнадцатеричном виде ("/x").
  • Добавлена поддержка запуска отладчика и GDBserver на архитектуре GNU/Linux/OpenRISC (or1k*-*-linux*). Добавлена поддержка отладки приложений для целевой платформы GNU/Linux/LoongArch (loongarch*-*-linux*). Прекращена поддержка целевой платформы S+core (score-*-*).
  • GDB 12 объявлен последним выпуском для которого поддерживается сборка с использованием Python 2.
  • Объявлен устаревшим и будет удалён в ветке GDB 13 режим совместимости с DBX.
  • В программном интерфейсе управления GDB/MI разрешено применение команды '-add-inferior' без параметров или вместе с флагом '--no-connection' для наследования соединения из текущего объекта отладки или запуска без соединения.
  • Внесены улучшения в Python API. Предоставлена возможность реализации команд GDB/MI на языке Python. Добавлены новые события gdb.events.gdb_exiting и gdb.events.connection_removed, функция gdb.Architecture.integer_type(), объект gdb.TargetConnection, свойство gdb.Inferior.connection, метод gdb.RemoteTargetConnection.send_packet и атрибуты gdb.InferiorThread.details, gdb.Type.is_scalar и gdb.Type.is_signed.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 11
  3. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 10
  4. OpenNews: В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB
  5. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
  6. OpenNews: Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57121-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Несправедливо не указывать в списке D.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:34, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что это?
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:46, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Убийца Rust.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:19, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Лежачего не бьют.
     
     
  • 5.8, васёк (?), 11:43, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому D в списке и не указали
     
     
  • 6.9, Аноним (1), 12:28, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поэтому.
     
  • 6.11, Аноним (11), 13:39, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А первое предложение новости внимательно прочитать?
     
  • 5.10, Аноним (1), 12:44, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мем: https://files.catbox.moe/c5vqtc.jpg
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:04, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, поправили.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Vala?
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 14:57, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она транслируется в Си.
     
     
  • 5.15, Аноним (11), 15:33, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но при отладке интереснее скакать по строчкам оригинального кода, а не выходного сишного.
     
  • 2.18, Смузихлёб (ok), 16:26, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Несправедливо не указывать в списке D.

    D искусственно задушили корпорасты. А так язык замечательный.

     
     
  • 3.19, Аноним (1), 16:50, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай его пиарить и продвигать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:44, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Уже целая 12-я версия, а по качеству он все еще не дотягивает до TD32.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 10:47, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут строительный магазин?
     
  • 2.16, Аноним (11), 16:01, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >TD32

    Шо цэ такэ?

     

  • 1.13, Анонимчик (?), 14:28, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Поздравляю разработчиков и пользователей.
     
  • 1.17, Смузихлёб (ok), 16:24, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Pascal

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