Выпуск отладчика GDB 11

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:26, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гидра

2.5 , Ordu ( ok ), 09:33, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Мне всегда командной строки gdb хватало. Ну или emacs'овый интерфейс к gdb, если по неизвестным сорцам шаришься и объединяешь отладку с исследованием кода. emacs, конечно, на любителя, но можно предположить что любое IDE зайдёт ок, если оно позволяет с gdb общаться напрямую, в смысле не ограничивает его возможностей тем, для чего разработчикам IDE было не лень делать гуй. И отсюда возникает вопрос: зачем лучше? Чего тебе не хватает в ddd? Если ты сформулируешь свои запросы конкретнее, то шансов получить конструктивный ответ будет больше.

3.8 , Аноним ( 2 ), 10:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В ddd нехватает нормального юзабельного интерфейса, для того же radare2 есть хотя бы cutter. В моём понимании нормальный интерфейс это что-то уровня ollydbg с плагинами, желательно на кутях. И чтобы хоткеи там, вот всё это.

4.11 , Ordu ( ok ), 10:44, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > В ddd нехватает нормального юзабельного интерфейса, для того же radare2 есть хотя

> бы cutter. Радар с катером, ведь для реверса скорее, или для отладки на уровне машинных команд без отладочной информации. gdb для этого вообще не канает. Он исходно разрабатывался для отладки на уровне исходных текстов, и хоть он и умеет дизассемблировать, но делает это наитупейшим образом. Чисто теоретически поверх можно напилить скриптов, чтобы как-то справляться, но практически проще взять радар/катер. Может быть даже запилить ещё один аналог им с нуля будет проще, чем всё это скриптописательство поверх gdb. И поэтому не стоит ждать от графической морды к gdb, что она вдруг сделает отладку без сорцов любовной и прельстивой. Или ты не об этом? Мне все эти идеи, типа "надо делать как в radare/cutter/ollydbg" мало о чём говорят. Я хрен его сколько времени пользовался исключительно gdb, а когда сталкивался с другими, не столько смотрел, что тут хорошего, сколько матерился по-поводу того, что сделано не так как в gdb, типа "блин, как тут сделать finish?", "эта кнопка на тулбаре -- аналог continue? или next? или step?" или "вах, бряк прокнул, но не должен был, как посмотреть бектрейс и подняться до самого интересного стекового фрейма?", или "как поставить бряк на память?".

5.13 , Аноним ( 2 ), 11:04, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том и дело, что чаще всего сегфолтятся бинарные продукты и пойди разберись, в каком месте и из-за чего. Бывает, что символы есть, и символы обычно есть для системных либ. Нужен хотя бы какой-то минимум без лишних проблем. Опять же, были какие-то сложности отладки мультипоточной приложухи в gdb, довольно неудобненько. Интуитивно понятный интерфейс типа иды тоже неплохо бы заиметь (а в ней есть отладчик).

4.12 , andy ( ?? ), 10:49, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – layout asm не хватает? В таком случае, есть питонообертки:

https://github.com/longld/peda

https://gef.readthedocs.io/en/master/ Или, довольно скверная, имитация Soft-ICE:

https://github.com/mammon/gdbinit

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:46, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть: QT Creator Debugger. https://doc.qt.io/qtcreator/creator-debugging.html

2.21 , Аноним ( 21 ), 15:22, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/nakst/gf

2.26 , lockywolf ( ok ), 17:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DDD умер, он не использует MI. Я использую емакс-интерфейс, но говорят, что в clion очень годный интерфейс к gdb и lldb.

2.27 , Урри ( ok ), 19:17, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vscode с c++ плагином.

