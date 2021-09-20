Выпуск отладчика GDB 11

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|1.2, Аноним (2), 09:17, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Есть что-нибудь лучше ддд для линукса? Помимо иды по объективным причинам.
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|2.5, Ordu (ok), 09:33, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Мне всегда командной строки gdb хватало. Ну или emacs'овый интерфейс к gdb, если по неизвестным сорцам шаришься и объединяешь отладку с исследованием кода. emacs, конечно, на любителя, но можно предположить что любое IDE зайдёт ок, если оно позволяет с gdb общаться напрямую, в смысле не ограничивает его возможностей тем, для чего разработчикам IDE было не лень делать гуй.
И отсюда возникает вопрос: зачем лучше? Чего тебе не хватает в ddd? Если ты сформулируешь свои запросы конкретнее, то шансов получить конструктивный ответ будет больше.
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|3.8, Аноним (2), 10:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В ddd нехватает нормального юзабельного интерфейса, для того же radare2 есть хотя бы cutter. В моём понимании нормальный интерфейс это что-то уровня ollydbg с плагинами, желательно на кутях. И чтобы хоткеи там, вот всё это.
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|4.11, Ordu (ok), 10:44, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В ddd нехватает нормального юзабельного интерфейса, для того же radare2 есть хотя
> бы cutter.
Радар с катером, ведь для реверса скорее, или для отладки на уровне машинных команд без отладочной информации. gdb для этого вообще не канает. Он исходно разрабатывался для отладки на уровне исходных текстов, и хоть он и умеет дизассемблировать, но делает это наитупейшим образом. Чисто теоретически поверх можно напилить скриптов, чтобы как-то справляться, но практически проще взять радар/катер. Может быть даже запилить ещё один аналог им с нуля будет проще, чем всё это скриптописательство поверх gdb. И поэтому не стоит ждать от графической морды к gdb, что она вдруг сделает отладку без сорцов любовной и прельстивой.
Или ты не об этом? Мне все эти идеи, типа "надо делать как в radare/cutter/ollydbg" мало о чём говорят. Я хрен его сколько времени пользовался исключительно gdb, а когда сталкивался с другими, не столько смотрел, что тут хорошего, сколько матерился по-поводу того, что сделано не так как в gdb, типа "блин, как тут сделать finish?", "эта кнопка на тулбаре -- аналог continue? или next? или step?" или "вах, бряк прокнул, но не должен был, как посмотреть бектрейс и подняться до самого интересного стекового фрейма?", или "как поставить бряк на память?".
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|5.13, Аноним (2), 11:04, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том и дело, что чаще всего сегфолтятся бинарные продукты и пойди разберись, в каком месте и из-за чего. Бывает, что символы есть, и символы обычно есть для системных либ. Нужен хотя бы какой-то минимум без лишних проблем. Опять же, были какие-то сложности отладки мультипоточной приложухи в gdb, довольно неудобненько. Интуитивно понятный интерфейс типа иды тоже неплохо бы заиметь (а в ней есть отладчик).
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|2.26, lockywolf (ok), 17:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DDD умер, он не использует MI. Я использую емакс-интерфейс, но говорят, что в clion очень годный интерфейс к gdb и lldb.
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|1.9, joda (?), 10:40, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно ли использовать GDB для отладки самописного ядра в виртуалке? С какими виртуалками он вообще интегрируется?
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|2.17, Аноним (17), 12:46, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для отладки самописного ядра отлично подходит qemu, прямо в нём есть примитивный встроенный отладчик, а также какой-то механизм для запуска отладочного моста в gdb(см. ключи запуска -s -S)
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|2.18, Совершенно другой аноним (?), 13:17, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут выше предложили qemu, можно ещё добавить bochs - там и довольно неплохой встроенный отладчик был (с поддержкой распечатки таблиц gdt и idt и страничного отображения памяти), и поддержка gdb, если не путаю, тоже присутствовала.
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|3.19, joda (?), 14:42, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как этим встроенным отладчиком пользоваться? Например как поставить брейкпоинт в самом начале кода загрузчика?
Аналогичный вопрос и к анонимусу выше, про встроенный отладчик в qemu.
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|4.20, Совершенно другой аноним (?), 15:13, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как этим встроенным отладчиком пользоваться? Например как поставить брейкпоинт в самом
> начале кода загрузчика?
> Аналогичный вопрос и к анонимусу выше, про встроенный отладчик в qemu.
там есть консоль, есть диалоговый режим аналогичный таковому в gdb, есть встроенная справка (команда help). Если правильно помню - команда lb 0x7c00 (можно и b 0x7c00). Правда не уверен, что в дистрибутивах он идёт собранный с отладчиком. Но собрать его, по крайней мере раньше, была не большая проблема, даже в windows вполне себе нормально собирался и работал.
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|1.10, Аноним (10), 10:43, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он все такой же кривой по сравнению с TD или что то улучшилось? Просто он используется в Lazarus и очень, если честно, бесит, что там голый АСМ приходится отлаживать нажатием специальных кнопочек вверху окна GDB вместо того, чтобы просто жать F7 и F8. В этом плане было очень круто, что TD полностью интегрирован со средой разработке, а не является отдельным кривым шматком, с которым очень трудно работать.
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|2.15, пох. (?), 12:06, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для поциентов с синдромом утенка - ничего не улучшилось и не улучшится никогда.
> В этом плане было очень круто, что TD полностью интегрирован со средой разработке
просто поставь винду и VisualStudio - там все как ты любишь. Дельфя только сдохла в корчах, но в этом никто не виноват.
gdb полностью интегрирован со средой разработки, только эта среда называется - unix, а не турбопаскаль.
В частности кнопочки "F7" может т-по не быть среди доступных.
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|3.16, пох. (?), 12:28, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотя нет, вру что не улучшилась - мыш! Мыш вот, приделали! С колесом!
(для пуссиэкзешников очень удобная шняга, наверное)
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|1.24, Аноним (24), 15:37, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В в интерфейс TUI (Text User Interface) добавлена поддержка действий мышью и возможности прокрутки содержимого колесом мыши.
Джвадцать лет ждал (серьёзно). Ну ещё бы сам TUI сделали на манер mcedit, например.
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|2.25, llolik (ok), 15:43, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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cgdb есть на манер vim-а. Есть правда несколько неприятных багов в master, но в целом, работает нормально.
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|1.28, Аноним (-), 19:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конечно Watcom старались над своим отладчиком. Он получился очень гуд. Что то по типу TD, но под nix. Но такое наверное никто не повторит - это шедевр.
GDB конечно своеобразен, и им можно исследовать, но все хотят наглядности с окошечками. Здесь F7 а там стек поменялся и EIP увеличился. Да и некоторые переменные тоже приятно наблюдать, как в гидре, в ольке.
Могут конечно доделать, но не хотят, они так привыкши, и другие привыкнут.
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ЗЫ. Почему все молчат про Клайва Синклера?
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