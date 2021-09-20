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Выпуск отладчика GDB 11

20.09.2021 09:06

Представлен релиз отладчика GDB 11.1 (первый выпуск серии 11.x, ветка 11.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • В интерфейс TUI (Text User Interface) добавлена поддержка действий мышью и возможности прокрутки содержимого колесом мыши. Обеспечен проброс в GDB комбинаций клавиш, не обрабатываемых в TUI.
  • Добавлена поддержка механизма ARMv8.5 MTE (MemTag, Memory Tagging Extension), позволяющего привязать теги к каждой операции выделения памяти и организовать при доступе к памяти проверку указателя, который должен быть связан с корректным тегом. В протоколе удалённого управления отладкой для привязки тегов к памяти обеспечена поддержка пакетов "qMemTags" и "QMemTags".
  • Изменена логика чтения файлов конфигурации. Файл .gdbinit теперь проверяется в следующем порядке: $XDG_CONFIG_HOME/gdb/gdbinit, $HOME/.config/gdb/gdbinit и $HOME/.gdbinit. Т.е. вначале в подкаталоге config, а уже потом в домашнем каталоге.
  • В команде "break [...] if CONDITION" прекращён вывод ошибки при недопустимости условия в определённых местах, если условие допустимо хотя бы в одном случае.
  • Добавлена поддержка отладки core-дампов, сгенерированных для программ Cygwin, собранных для архитектуры x86_64.
  • Добавлена поддержка типов с фиксированной запятой, а также констант DW_AT_GNU_numerator и DW_AT_GNU_denominator.
  • Добавлена настройка "startup-quietly on|off" setting; when "on", аналогичная опции "-silent".
  • В команде "ptype" реализованы опции /x" и "/d" для выбора шестнадцатеричного или десятичного исчисления при выводе размеров и смещений. Добавлена настройка "print type hex on|off" для использования шестнадцатеричных значений в выводе команды 'ptype'.
  • В команде "inferior" при вызове без аргументов обеспечен вывод текущего объекта отладки (inferior).
  • Переработан вывод команды "info source".
  • Добавлена команда "style version foreground | background | intensity" для управления стилем нумерации версий.
  • Добавлены новые опции командной строки: "--early-init-command" ("-eix"), "--early-init-eval-command" ("-eiex"), "--qualified" (для команд '-break-insert' и '-dprintf-insert'), "--force-condition" (для команд '-break-insert' и '-dprintf-insert'), "--force" (для команды '-break-condition').
  • В команде "-file-list-exec-source-files' разрешено указание регулярных выражений для отсеивания обрабатываемых исходных файлов. В вывод добавлено поле 'debug-fully-read' для информирования о степени загрузки отладочной информации.
  • Внесены улучшения в Python API. Добавлены новые методы gdb.Frame.level() и db.PendingFrame.level() для возвращения уровня стека для объекта Frame. При срабатывании точки захвата (catchpoint) в Python API обеспечена передача gdb.BreakpointEvent вместо gdb.StopEvent. Добавлены настройки "python ignore-environment on|off" для игнорирования переменных окружения и "python dont-write-bytecode auto|on|off" для отключения записи байткода.
  • Внесены улучшения в Guile API. Добавлены новые процедуры value-reference-value, value-rvalue-reference-value и value-const-value.
  • В число обязательных сборочных зависимостей включена библиотека GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic).
  • Прекращена поддержка платформы ARM Symbian (arm*-*-symbianelf*).


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 10
  3. OpenNews: Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации
  4. OpenNews: В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB
  5. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  6. OpenNews: Mimic - утилита для подмены похожих символов, делающая отладку кошмаром
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55810-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:17, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть что-нибудь лучше ддд для линукса? Помимо иды по объективным причинам.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:26, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гидра
     
  • 2.5, Ordu (ok), 09:33, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Мне всегда командной строки gdb хватало. Ну или emacs'овый интерфейс к gdb, если по неизвестным сорцам шаришься и объединяешь отладку с исследованием кода. emacs, конечно, на любителя, но можно предположить что любое IDE зайдёт ок, если оно позволяет с gdb общаться напрямую, в смысле не ограничивает его возможностей тем, для чего разработчикам IDE было не лень делать гуй.

    И отсюда возникает вопрос: зачем лучше? Чего тебе не хватает в ddd? Если ты сформулируешь свои запросы конкретнее, то шансов получить конструктивный ответ будет больше.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 10:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ddd нехватает нормального юзабельного интерфейса, для того же radare2 есть хотя бы cutter. В моём понимании нормальный интерфейс это что-то уровня ollydbg с плагинами, желательно на кутях. И чтобы хоткеи там, вот всё это.
     
     
  • 4.11, Ordu (ok), 10:44, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В ddd нехватает нормального юзабельного интерфейса, для того же radare2 есть хотя
    > бы cutter.

    Радар с катером, ведь для реверса скорее, или для отладки на уровне машинных команд без отладочной информации. gdb для этого вообще не канает. Он исходно разрабатывался для отладки на уровне исходных текстов, и хоть он и умеет дизассемблировать, но делает это наитупейшим образом. Чисто теоретически поверх можно напилить скриптов, чтобы как-то справляться, но практически проще взять радар/катер. Может быть даже запилить ещё один аналог им с нуля будет проще, чем всё это скриптописательство поверх gdb. И поэтому не стоит ждать от графической морды к gdb, что она вдруг сделает отладку без сорцов любовной и прельстивой.

    Или ты не об этом? Мне все эти идеи, типа "надо делать как в radare/cutter/ollydbg" мало о чём говорят. Я хрен его сколько времени пользовался исключительно gdb, а когда сталкивался с другими, не столько смотрел, что тут хорошего, сколько матерился по-поводу того, что сделано не так как в gdb, типа "блин, как тут сделать finish?", "эта кнопка на тулбаре -- аналог continue? или next? или step?" или "вах, бряк прокнул, но не должен был, как посмотреть бектрейс и подняться до самого интересного стекового фрейма?", или "как поставить бряк на память?".

     
     
  • 5.13, Аноним (2), 11:04, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том и дело, что чаще всего сегфолтятся бинарные продукты и пойди разберись, в каком месте и из-за чего. Бывает, что символы есть, и символы обычно есть для системных либ. Нужен хотя бы какой-то минимум без лишних проблем. Опять же, были какие-то сложности отладки мультипоточной приложухи в gdb, довольно неудобненько. Интуитивно понятный интерфейс типа иды тоже неплохо бы заиметь (а в ней есть отладчик).
     
  • 4.12, andy (??), 10:49, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    layout asm не хватает? В таком случае, есть питонообертки:
    https://github.com/longld/peda
    https://gef.readthedocs.io/en/master/

    Или, довольно скверная, имитация Soft-ICE:
    https://github.com/mammon/gdbinit

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:46, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть: QT Creator Debugger. https://doc.qt.io/qtcreator/creator-debugging.html
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:22, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/nakst/gf
     
  • 2.26, lockywolf (ok), 17:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DDD умер, он не использует MI. Я использую емакс-интерфейс, но говорят, что в clion очень годный интерфейс к gdb и lldb.
     
  • 2.27, Урри (ok), 19:17, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vscode с c++ плагином.
     

  • 1.9, joda (?), 10:40, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли использовать GDB для отладки самописного ядра в виртуалке? С какими виртуалками он вообще интегрируется?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:46, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для отладки самописного ядра отлично подходит qemu, прямо в нём есть примитивный встроенный отладчик, а также какой-то механизм для запуска отладочного моста в gdb(см. ключи запуска -s -S)
     
  • 2.18, Совершенно другой аноним (?), 13:17, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут выше предложили qemu, можно ещё добавить bochs - там и довольно неплохой встроенный отладчик был (с поддержкой распечатки таблиц gdt и idt и страничного отображения памяти), и поддержка gdb, если не путаю, тоже присутствовала.
     
     
  • 3.19, joda (?), 14:42, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как этим встроенным отладчиком пользоваться? Например как поставить брейкпоинт в самом начале кода загрузчика?

    Аналогичный вопрос и к анонимусу выше, про встроенный отладчик в qemu.

     
     
  • 4.20, Совершенно другой аноним (?), 15:13, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как этим встроенным отладчиком пользоваться? Например как поставить брейкпоинт в самом
    > начале кода загрузчика?
    > Аналогичный вопрос и к анонимусу выше, про встроенный отладчик в qemu.

    там есть консоль, есть диалоговый режим аналогичный таковому в gdb, есть встроенная справка (команда help). Если правильно помню - команда lb 0x7c00 (можно и b 0x7c00). Правда не уверен, что в дистрибутивах он идёт собранный с отладчиком. Но собрать его, по крайней мере раньше, была не большая проблема, даже в windows вполне себе нормально собирался и работал.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:43, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он все такой же кривой по сравнению с TD или что то улучшилось? Просто он используется в Lazarus и очень, если честно, бесит, что там голый АСМ приходится отлаживать нажатием специальных кнопочек вверху окна GDB вместо того, чтобы просто жать F7 и F8. В этом плане было очень круто, что TD полностью интегрирован со средой разработке, а не является отдельным кривым шматком, с которым очень трудно работать.
     
     
  • 2.15, пох. (?), 12:06, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для поциентов с синдромом утенка - ничего не улучшилось и не улучшится никогда.

    > В этом плане было очень круто, что TD полностью интегрирован со средой разработке

    просто поставь винду и VisualStudio - там все как ты любишь. Дельфя только сдохла в корчах, но в этом никто не виноват.

    gdb полностью интегрирован со средой разработки, только эта среда называется - unix, а не турбопаскаль.

    В частности кнопочки "F7" может т-по не быть среди доступных.

     
     
  • 3.16, пох. (?), 12:28, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя нет, вру что не улучшилась - мыш! Мыш вот, приделали! С колесом!

    (для пуссиэкзешников очень удобная шняга, наверное)

     
  • 3.22, Аноним (22), 15:22, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грешно смеяться над больными людьми.
     
  • 3.23, n00by (ok), 15:26, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради интереса набрал в поисковике Lazarus + GDB, читаю:

    "Если вы входите в «Nested», то IDE позволяет вам проверять переменные из обоих стековых фреймов."

    https://wiki.lazarus.freepascal.org/GDB_Debugger_Tips/ru#.D0.92.D0.BB.D0.BE.D0

    Похоже, дело не в GDB.

     

  • 1.24, Аноним (24), 15:37, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В в интерфейс TUI (Text User Interface) добавлена поддержка действий мышью и возможности прокрутки содержимого колесом мыши.

    Джвадцать лет ждал (серьёзно). Ну ещё бы сам TUI сделали на манер mcedit, например.

     
     
  • 2.25, llolik (ok), 15:43, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cgdb есть на манер vim-а. Есть правда несколько неприятных багов в master, но в целом, работает нормально.
     

  • 1.28, Аноним (-), 19:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно Watcom старались над своим отладчиком. Он получился очень гуд. Что то по типу TD, но под nix. Но такое наверное никто не повторит - это шедевр.
    GDB конечно своеобразен, и им можно исследовать, но все хотят наглядности с окошечками. Здесь F7 а там стек поменялся и EIP увеличился. Да и некоторые переменные тоже приятно наблюдать, как в гидре, в ольке.
    Могут конечно доделать, но не хотят, они так привыкши, и другие привыкнут.
    >>>

    ЗЫ. Почему все молчат про Клайва Синклера?
    >>>

     

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