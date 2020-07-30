В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB

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|2.10, Аноним (10), 12:31, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наконец-то началась отладка оси :) а то всё писали-писали, писали-писали... теперь вот запустили, но потребовался отладчик.
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|3.21, X5asd5 (?), 15:22, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а отладка (особенно ОС) часто не предполагает использования отладчика.
многим достаточно чтобы работало printk()
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|1.2, Аноним (2), 11:11, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хм, кто-то из разработчиков ее все-же наконец смог загрузить и понял что без програминга в ос вообще совсем нечего ловить? :)
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|2.5, terryfilch (ok), 11:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот пробовал по разному, и чет virtualbox не хочет её грузить, хоть усрись.
Прям ситуация как с ReactOS, только та падает постоянно после установки, а эта просто не грузиться.
НУШТОШ...
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|3.7, Аноним (7), 12:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.
А я вот пробовал 2 раза запустить Servo, он не запустился! Растаманы вы пишите ПО, которое реально может работать?
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|5.18, заминированный тапок (ok), 14:16, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ого, я и не задумывался сколько Rust'a в FF
всеж кричали что его переписали
а оказывается переписали только 9% (против оствшихся 40% C/C++)
а ты уверен, что с grep и find (написанными ещё в прошлом веке, в прямом смысле) проблема именно с языком написания ПО, а не с алгоритмами (и использванием современных механизмов ОС/ФС в ripgrep, и отсуствием таковых в grep, например)?
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|4.15, Аноним (-), 13:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.
Ну не знаю, у qemu достаточно честное железо можно нарулить, FX, чтоли, какой и Q35.
> Растаманы вы пишите ПО, которое реально может работать?
Они слишком заняты пиаром, не до этого! :)
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|5.16, Аноним (16), 14:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.
> Ну не знаю, у qemu достаточно честное железо можно нарулить, FX, чтоли, какой и Q35.
И че? ТС наруливал? Нет, взял VBox, который уже не раз отличался багами и "срезанием углов". Известное и так часто цитированное анономами изречение Тео про овно-виртуалки имел контекстом как раз такой баг - опенята после багрепорта дебажили ядро и искали ошибки, а оказалось что в боксе забили на полноценный register preservation.
Не зря в боксе предлагается при создании VM выбрать, какая ОС будет внутри.
А ржавоОСь у пацанов-то на реальном железе вполне:
https://www.redox-os.org/screens/
Причем, судя по одним фоткам - реального железа больше rektalOS поддерживается.
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|6.20, Аноним (20), 15:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И че? ТС наруливал? Нет, взял VBox, который уже не раз отличался багами и "срезанием углов"
Он конечно гомнецо, но на нем все же даже реактос как-то функционирует. Во всяком случае, достаточно для снятия скрина операционки и пруфца что типа-работает, вот смотрите! %)
> А ржавоОСь у пацанов-то на реальном железе вполне:
А эти реальные пацаны в ней что-то вообще делают кроме скринов? Ну так, глядя на сабжевую новость? %) Ну в общем это явно не мистер Торвальдс который через месяц вджоба уже ушел в свою операционку - и больше из нее уже и не вернулся.
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|3.13, Аноним (-), 13:46, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прям ситуация как с ReactOS, только та падает постоянно после установки,
> а эта просто не грузиться.
Да вот оказывается операционки писать - это немного не тот случай, когда пришел-увидел-победил, это ж не вебмакакинг с домашней страничкой :). При том по ходу пьесы еще и придет понимание что продолбался в дофига ключевых мест. Реактос вон кернель раза три переписывал, или 4. С понятным уроном для проекта - если мегатонны кода постоянно списывать в утиль по тупым причинам, желающих писать код для такого проекта будет довольно трудно найти.
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|2.14, Аноним (-), 13:47, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем операционке которую один хрен никто не юзает дебагер? :)
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