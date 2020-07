В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB

2.5 , terryfilch ( ok ), 11:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я вот пробовал по разному, и чет virtualbox не хочет её грузить, хоть усрись.

Прям ситуация как с ReactOS, только та падает постоянно после установки, а эта просто не грузиться.

НУШТОШ...

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А так хотелось продвинуть на десктопы…

4.8 , terryfilch ( ok ), 12:10, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то все очень пичально выглядит

https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox/issues?scope=all&utf8=Б°⌠&state=opened&search=virtualbox

3.7 , Аноним ( 7 ), 12:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно. А я вот пробовал 2 раза запустить Servo, он не запустился! Растаманы вы пишите ПО, которое реально может работать?

4.12 , анонн ( ok ), 13:24, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Servo is a prototype web browser engine

> А я вот пробовал 2 раза запустить Servo, он не запустился! Растаманы

> вы пишите ПО, которое реально может работать? У анонима перестал работать FF?

https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/

А может, аноним уже убыстрил grep до скорости ripgrep?

https://github.com/BurntSushi/ripgrep

или find до fd-find?

https://github.com/sharkdp/fd Или как обычно "это не считаем, это не вписывается в картину мира - тоже не считаем ..." 5.18 , заминированный тапок ( ok ), 14:16, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ого, я и не задумывался сколько Rust'a в FF

всеж кричали что его переписали

а оказывается переписали только 9% (против оствшихся 40% C/C++) а ты уверен, что с grep и find (написанными ещё в прошлом веке, в прямом смысле) проблема именно с языком написания ПО, а не с алгоритмами (и использванием современных механизмов ОС/ФС в ripgrep, и отсуствием таковых в grep, например)?

4.15 , Аноним ( - ), 13:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно. Ну не знаю, у qemu достаточно честное железо можно нарулить, FX, чтоли, какой и Q35. > Растаманы вы пишите ПО, которое реально может работать? Они слишком заняты пиаром, не до этого! :)

5.16 , Аноним ( 16 ), 14:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.

> Ну не знаю, у qemu достаточно честное железо можно нарулить, FX, чтоли, какой и Q35. И че? ТС наруливал? Нет, взял VBox, который уже не раз отличался багами и "срезанием углов". Известное и так часто цитированное анономами изречение Тео про овно-виртуалки имел контекстом как раз такой баг - опенята после багрепорта дебажили ядро и искали ошибки, а оказалось что в боксе забили на полноценный register preservation.

Не зря в боксе предлагается при создании VM выбрать, какая ОС будет внутри.



А ржавоОСь у пацанов-то на реальном железе вполне:

https://www.redox-os.org/screens/

Причем, судя по одним фоткам - реального железа больше rektalOS поддерживается. 6.20 , Аноним ( 20 ), 15:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И че? ТС наруливал? Нет, взял VBox, который уже не раз отличался багами и "срезанием углов" Он конечно гомнецо, но на нем все же даже реактос как-то функционирует. Во всяком случае, достаточно для снятия скрина операционки и пруфца что типа-работает, вот смотрите! %) > А ржавоОСь у пацанов-то на реальном железе вполне: А эти реальные пацаны в ней что-то вообще делают кроме скринов? Ну так, глядя на сабжевую новость? %) Ну в общем это явно не мистер Торвальдс который через месяц вджоба уже ушел в свою операционку - и больше из нее уже и не вернулся.

3.13 , Аноним ( - ), 13:46, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Прям ситуация как с ReactOS, только та падает постоянно после установки,

> а эта просто не грузиться. Да вот оказывается операционки писать - это немного не тот случай, когда пришел-увидел-победил, это ж не вебмакакинг с домашней страничкой :). При том по ходу пьесы еще и придет понимание что продолбался в дофига ключевых мест. Реактос вон кернель раза три переписывал, или 4. С понятным уроном для проекта - если мегатонны кода постоянно списывать в утиль по тупым причинам, желающих писать код для такого проекта будет довольно трудно найти.

3.19 , Аноним ( 19 ), 14:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – на вмваре запускается нормально...