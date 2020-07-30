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В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB

30.07.2020 11:08

Разработчики операционной системы Redox, написанной с использованием языка Rust и концепции микроядра, сообщили о реализации возможности отладки приложений при помощи отладчика GDB. Для использования GDB следует раскомментировать строки с gdbserver и gnu-binutils в файле filesystem.toml и запустить прослойку gdb-redox, которая запустит собственный gdbserver и подключит его к gdb через IPC. Другой вариант подразумевает запуск отдельного gdbserver (принимает соединения на сетевом порту 64126) и подсоединение к нему по сети GDB, выполняемого на внешней Linux-системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  3. OpenNews: Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Представлена операционная система Redox, написанная на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53457-redox
Ключевые слова: redox, rust, gdb
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  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А почему это "повод для новости"? ;)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:31, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наконец-то началась отладка оси :) а то всё писали-писали, писали-писали... теперь вот запустили, но потребовался отладчик.
     
     
  • 3.21, X5asd5 (?), 15:22, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а отладка (особенно ОС) часто не предполагает использования отладчика.

    многим достаточно чтобы работало printk()

     
     
  • 4.22, Аноним (10), 15:55, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растоманам это не помогло.
     
  • 2.17, YetAnotherOnanym (ok), 14:09, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему этот вопрос стал поводом для комментария?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:11, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хм, кто-то из разработчиков ее все-же наконец смог загрузить и понял что без програминга в ос вообще совсем нечего ловить? :)
     
     
  • 2.5, terryfilch (ok), 11:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот пробовал по разному, и чет virtualbox не хочет её грузить, хоть усрись.
    Прям ситуация как с ReactOS, только та падает постоянно после установки, а эта просто не грузиться.
    НУШТОШ...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так хотелось продвинуть на десктопы…
     
     
  • 4.8, terryfilch (ok), 12:10, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то все очень пичально выглядит
    https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox/issues?scope=all&utf8=Б°⌠&state=opened&search=virtualbox
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.

    А я вот пробовал 2 раза запустить Servo, он не запустился! Растаманы вы пишите ПО, которое реально может работать?

     
     
  • 4.12, анонн (ok), 13:24, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Servo is a prototype web browser engine
    > А я вот пробовал 2 раза запустить Servo, он не запустился! Растаманы
    > вы пишите ПО, которое реально может работать?

    У анонима перестал работать FF?
    https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/
    А может, аноним уже убыстрил grep до скорости ripgrep?
    https://github.com/BurntSushi/ripgrep
    или find до fd-find?
    https://github.com/sharkdp/fd

    Или как обычно "это не считаем, это не вписывается в картину мира - тоже не считаем ..."

     
     
  • 5.18, заминированный тапок (ok), 14:16, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ого, я и не задумывался сколько Rust'a в FF
    всеж кричали что его переписали
    а оказывается переписали только 9% (против оствшихся 40% C/C++)

    а ты уверен, что с grep и find (написанными ещё в прошлом веке, в прямом смысле) проблема именно с языком написания ПО, а не с алгоритмами (и использванием современных механизмов ОС/ФС в ripgrep, и отсуствием таковых в grep, например)?

     
  • 4.15, Аноним (-), 13:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.

    Ну не знаю, у qemu достаточно честное железо можно нарулить, FX, чтоли, какой и Q35.

    > Растаманы вы пишите ПО, которое реально может работать?

    Они слишком заняты пиаром, не до этого! :)

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А ты на чистое железо установи. А то виртуалка как то не честно и искусственно.
    > Ну не знаю, у qemu достаточно честное железо можно нарулить, FX, чтоли,  какой и Q35.

    И че? ТС наруливал? Нет, взял VBox, который уже не раз отличался багами и "срезанием углов". Известное и так часто цитированное анономами изречение Тео про овно-виртуалки имел контекстом как раз такой баг - опенята после багрепорта дебажили ядро и искали ошибки, а оказалось что в боксе забили на полноценный register preservation.
    Не зря в боксе предлагается при создании VM выбрать, какая ОС будет внутри.

    А ржавоОСь у пацанов-то на реальном железе вполне:
    https://www.redox-os.org/screens/
    Причем, судя по одним фоткам - реального железа больше rektalOS поддерживается.

     
     
  • 6.20, Аноним (20), 15:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И че? ТС наруливал? Нет, взял VBox, который уже не раз отличался багами и "срезанием углов"

    Он конечно гомнецо, но на нем все же даже реактос как-то функционирует. Во всяком случае, достаточно для снятия скрина операционки и пруфца что типа-работает, вот смотрите! %)

    > А ржавоОСь у пацанов-то на реальном железе вполне:

    А эти реальные пацаны в ней что-то вообще делают кроме скринов? Ну так, глядя на сабжевую новость? %) Ну в общем это явно не мистер Торвальдс который через месяц вджоба уже ушел в свою операционку - и больше из нее уже и не вернулся.

     
  • 3.13, Аноним (-), 13:46, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прям ситуация как с ReactOS, только та падает постоянно после установки,
    > а эта просто не грузиться.

    Да вот оказывается операционки писать - это немного не тот случай, когда пришел-увидел-победил, это ж не вебмакакинг с домашней страничкой :). При том по ходу пьесы еще и придет понимание что продолбался в дофига ключевых мест. Реактос вон кернель раза три переписывал, или 4. С понятным уроном для проекта - если мегатонны кода постоянно списывать в утиль по тупым причинам, желающих писать код для такого проекта будет довольно трудно найти.

     
  • 3.19, Аноним (19), 14:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на вмваре запускается нормально...
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:49, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эталонное нинужно
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:16, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дистро-костыль.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:17, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А там ее не было? ЭТАЛОЛ.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:47, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем операционке которую один хрен никто не юзает дебагер? :)
     

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