Выпуск системного менеджера systemd 253

2.43 , Аноним ( 10 ), 16:24, 16/02/2023 Очевидно, потому что у авторов systemd нет лишнего бесплатного времени, чтобы просто так переписывать.

2.44 , Аноним ( 36 ), 16:25, 16/02/2023 в редохе не смогли, а тут - смогут?!

3.56 , Аноним ( 10 ), 16:37, 16/02/2023 Redox - это just for fun проект, я не понимаю почему столько много ожиданий, от этой ОС. Везде рекламируется.

4.67 , Аноним ( 27 ), 16:53, 16/02/2023 Так другой-то и нет. Мы же про Rust, правда?

5.73 , Аноним ( 10 ), 17:19, 16/02/2023 Да. Даже если про сишку говорить, а зачем что-то новое вообще писать, если есть линух и фряха. Это же половина жизни (или вся) пойдет на написание конкурентноспособной ОС, если без корпораций. Ради того, чтобы доказать что на Rust написание ОС воплотимо в жизнь, кто-то должен эту новую ОС писать круглосуточно? Я не понимаю такой логики. А redox - just for fun, без претензии на что-то, они разве где-то упоминали, чего хотят добиться?

6.78 , Аноним ( 36 ), 17:35, 16/02/2023 > redox - just for fun да там весь раст - just for fun

4.75 , Аноним ( 75 ), 17:27, 16/02/2023 Потому что фанатизм должен фанатичным.

2.70 , Аноним ( 70 ), 17:04, 16/02/2023 Вообще-то, оно уже в процессе переписывания.

https://github.com/KillingSpark/rustysd