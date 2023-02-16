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Выпуск системного менеджера systemd 253

16.02.2023 14:52

После трёх с половиной месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 253.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В состав включена утилита 'ukify', предназначенная для сборки, проверки и формирования подписей для унифицированных образов ядра (UKI, Unified Kernel Image), объединяющих обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. Утилита заменяет собой функциональность, ранее предоставляемую командой 'dracut --uefi', и дополняет её возможностями для автоматического расчёта смещений в PE-файлах, объединения initrd, подписи встраиваемых образов ядра, создания комбинированных образов c sbsign, эвристикой для определения uname ядра, проверкой изображения с заставкой и добавлением подписанных PCR-политик, сгенерированных утилитой systemd-measure.
  • Добавлена поддержка initrd-окружений не ограниченных размещением в памяти, в которых вместо tmpfs используется overlayfs. Для подобных окружений systemd не выполняет удаление всех файлов в initrd после переключения корневой ФС.
  • В сервисы добавлен параметр "OpenFile" для открытия произвольных файлов в ФС (или подключения к Unix-сокетам) и передачи связанных с ними файловых дескрипторов в запускаемый процесс (например, когда нужно организовать доступ к файлу для непривилегированного сервиса без изменения прав доступа на файл).
  • В systemd-cryptenroll при регистрации новых ключей реализована возможность разблокировки зашифрованных разделов при помощи токенов FIDO2 (--unlock-fido2-device) без необходимости ввода пароля. Обеспечено хранения с солью заданного пользователем PIN-кода для усложнения определения методом перебора.
  • Добавлены настройки ReloadLimitIntervalSec и ReloadLimitBurst, а также опции командной строки ядра (systemd.reload_limit_interval_sec и /systemd.reload_limit_burst) для ограничения интенсивности перезапуска фоновых процессов.
  • Для unit-ов реализована опция "MemoryZSwapMax" для настройки cвойства memory.zswap.max, определяющего максимальный размер zswap.
  • Для unit-ов реализована опция "LogFilterPatterns", позволяющую задать регулярные выражения для фильтрации информации, выводимой в лог (может использоваться для исключения определённого вывода или сохранения только определённых данных).
  • В scope-юнитах реализована поддержка настройки "OOMPolicy" для задания поведения при попытке вытеснения при нехватке памяти (для сеансов входа выставлено значение OOMPolicy=continue, чтобы OOM killer их принудительно не завершал).
  • Определён новый тип сервисов - "Type=notify-reload", который расширяет тип "Type=notify" возможностью ожидания завершения обработки сигнала перезапуска (SIGHUP). На новый тип переведены сервисы systemd-networkd.service, systemd-udevd.service и systemd-logind.



  • В udev задействована новая схема наименования сетевых устройств, отличия которой в том, что для не привязанных к шине PCI USB-устройств теперь выставляется ID_NET_NAME_PATH для обеспечения большей предсказуемости имён. Для переменных SYMLINK реализован оператор '-=', оставляющий символические ссылки не настроенными, если до этого было определено правило их добавления.
  • В systemd-boot переделана передача затравки для генераторов псевдослучайных чисел в ядре и для дискового бэкенда. Добавлена поддержка загрузки ядра не только из раздела ESP (EFI System Partition), например, из прошивки или напрямую для QEMU. Обеспечен разбор параметров SMBIOS для определения запуска в окружении виртуализации. Реализован новый режим 'if-safe' при котором сертификат для UEFI Secure Boot загружается из ESP только, если считается безопасным (запускается в виртуальной машине).
  • В утилите bootctl реализована генерация системных токенов на всех системах EFI, кроме окружений виртуализации. Добавлены команды 'kernel-identify' и 'kernel-inspect' для отображения типа образа ядра и информации об опциях командной строки и версии ядра, "unlink" для удаления файла, связанного с первым типом загрузочных записей, "cleanup" для удаления всех файлов из каталога "entry-token" в ESP и XBOOTLDR, не связанных с первым типом загрузочных записей. Обеспечена обработка переменной KERNEL_INSTALL_CONF_ROOT.
  • В команде 'systemctl list-dependencies' обеспечена обработка опций "--type" и "--state", а в команде 'systemctl kexec' добавлена поддержка окружений на базе гипервизора Xen.
  • В файлах .network в секции [DHCPv4] появилась поддержка опций SocketPriority и QuickAck, RouteMetric=high|medium|low.
  • В systemd-repart добавлены опции "--include-partitions", "--exclude-partitions" и "--defer-partitions" для фильтрации разделов по типу UUID, что, например, позволяет собирать образы в которых один раздел построен на основе содержимого другого раздела. Также добавлена опция "--sector-size" для указания размера сектора, используемого при создании раздела. Добавлена поддержка генерации ФС erofs. В настройке Minimize реализована обработка значения "best" для выбора минимально возможного размера образа.
  • В systemd-journal-remote разрешено использование настроек MaxUse, KeepFree, MaxFileSize и MaxFiles для ограничения потребления дискового пространства.
  • В systemd-cryptsetup добавлена поддержка отправки упреждающих запросов к токенам FIDO2 для определения их наличия до аутентификации.
  • В crypttab добавлены новые параметры tpm2-measure-bank и tpm2-measure-pcr.
  • В systemd-gpt-auto-generator реализовано монтирование разделов ESP и XBOOTLDR в режимах "noexec,nosuid,nodev", а также добавлен учёт переданных через командную строку ядра параметров rootfstype и rootflags.
  • В systemd-resolved предоставлена возможность настройки параметров резолвера через указание опций nameserver, domain, network.dns и network.search_domains в командной строке ядра.
  • В команде "systemd-analyze plot" появилась возможность вывода в формате JSON при указании флага "--json". Для управления выводом также добавлены новые опции "--table" и " --no-legend".
  • В 2023 году планируется прекратить поддержку cgroups v1 и раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
  3. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  4. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58661-systemd
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (82) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Минона (ok), 15:23, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда портируют в Windows?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:25, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ещё видео осталось несломанным в linux
     
  • 2.7, Ананий (?), 15:25, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    тебе помойки в виде реестра и svchost мало?
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:06, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёня вовсю старается за з/п M$.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:19, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > доступ к файлу для непривилегированного сервиса без изменения прав доступа на файл

    Тут уже давно видно, куда он старается. Дыру за дырой прокапывают.

     
  • 2.37, kawaii_girl (ok), 16:20, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже портировали) В WSL недавно появилась поддержка Systemd.
     
     
  • 3.41, Аноним (27), 16:23, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндузятники глубже желают.
     
     
  • 4.46, kawaii_girl (ok), 16:27, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда пусть ждут) Рано или поздно Microsoft переведет Windows на ядро Linux и тогда Systemd станет основной подсистемой инициализации и управления службами в Windows.
     
     
  • 5.60, powershell (ok), 16:40, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    windows ядро лучше, linux хорошо только тем что открыто, как ядро ос ничего примечательного в нем нет.
     
     
  • 6.64, Аноним (27), 16:48, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у вас есть исходники ядра NT, и вы там видели нечто офигенно примечательное?
     
  • 5.65, Аноним (27), 16:50, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если systemd скрестить с реестром... - ваще огнемёт!
     
  • 2.61, Атон (?), 16:44, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем тебе svchost не systemd?
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:24, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Install Artix
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 15:25, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А systemD -- фу!
     
     
  • 3.57, kawaii_girl (ok), 16:37, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что вас конкретно в systemd не устраивает?
     
     
  • 4.68, . (?), 16:59, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дизайн убогий
     
  • 4.81, Аноним (81), 17:37, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой ощущение, будто ты единственный нормальный человек среди комментаторов на опеннет. Что в комментарии не загляни - каждый раз ловишь фейспалм. Нафиг его вообще, пойду-ка я на фороникс
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:27, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    dinit или openrc?
    У dinit вроде как до сих пор сломан запуск от другого пользователя?
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 15:29, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мне dinit больше нравится, он молниеносен!
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 15:33, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как драйвер у NUT упадёт надо ребутать систему как с openrc? Какая разница, быстрый он там или нет…
     
     
  • 5.16, Аноним (4), 15:36, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, не пользуюсь NUT.
     
  • 3.23, ryoken (ok), 15:58, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenRC. Как-то уже привычней (после переезда на Gentoo). Да и в Диване оно тоже есть.
     
  • 3.26, Аноним (4), 16:03, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любой. Лишь бы не systemd :)
     
  • 3.82, th3qthecreator (?), 17:41, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты хочешь стабильную замену, которая работает - runit
    Если тропинкам предпочитаешь джунгли - dinit
    Если ты знаешь, что такое система инициализации - OpenRC
    Если ты предпочитаешь C всем остальным языкам - S6
     

  • 1.8, Максим (??), 15:27, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так его создатель ушёл в Microsoft, теперь очевидно, что systemd - это троянский конь в мире Linux.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:34, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Hе можешь победить - возглавь
     
     
  • 3.69, . (?), 17:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И потом сам опустишься до их уровня мышления и потребностей
     
  • 3.71, Аноним (71), 17:08, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Hе можешь победить - возглавь

    Я тебя расстрою, но роль Лёни в МС довольно далека от "возглавления".
    Да и пример "победы" Нокии после возглавления Элопом, как бы, еще не совсем забылся.

     
  • 2.72, Аноним (71), 17:10, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так его создатель ушёл в Microsoft,

    А точно "ушёл", а не "вернулся"? *g*

     

  • 1.10, Аноним (10), 15:28, 16/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.17, freehck (ok), 15:36, 16/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.12, DeerFriend (?), 15:32, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вопрос к хейтерам.
    А как вы без системды и селинуха пользуетесь подманом?
     
     
  • 2.15, Аноним (4), 15:34, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А кто сказал, что мы им пользуемся?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это из разряда: "- Ты перестал пить коньяк по утрам, отвечай - да или нет?"
     
  • 2.18, freehck (ok), 15:38, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос с ложной предпосылкой. Хейтеры systemd её очень даже используют. Она ж отраслевой стандарт, куда ты в 2023м году от неё денешься-то?
     
     
  • 3.35, Аноним (27), 16:18, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, они её не используют, где она насильно втюхнута. Они поверх свои задачи на Баше накручивают.
     
  • 2.28, Аноним (27), 16:07, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шо цэ такэ?
     

  • 1.19, Аноним (10), 15:44, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я думаю, systemd из-за очень полезного сервиса systemd-timesyncd - самая эффективная система инициализации. Рекомендуется к использованию на любом оборудовании.
     
     
  • 2.21, Аноним (13), 15:47, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие преимущества перед chrony?
     
     
  • 3.40, Аноним (36), 16:22, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие преимущества перед ntpd?
     
     
  • 4.51, Аноним (13), 16:31, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие преимущества перед ntpd?

    https://chrony.tuxfamily.org/comparison.html

    В самом низу перечень достоинств и недостатков.

     
     
  • 5.76, Аноним (36), 17:33, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что и требовалось показать: нтп - объективные преимущества, а чмори - какие-то субъективные сказки.
     
     
  • 6.85, Аноним (13), 17:42, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не заставляет брать более эффективную и функциональную реализацию. Но я не вижу причин отказываться, разве что есть зависимость от стрёмного железа и тогда возможны варианты.
     
  • 2.31, Аноним (27), 16:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот думаю, а чего это мне не хватает в ntpd?
     

  • 1.20, ip1982 (ok), 15:46, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После 255 небеса упадут на землю :)
     
     
  • 2.24, ryoken (ok), 15:59, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как.? А разве Земля не налетит на небесную ось?
     
     
  • 3.32, Аноним (27), 16:13, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если до этого успеет окончательно стать плоской, то не налетит.
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:50, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такая бурная деятельность, а все зря. Как будто это не /sbin/init, а какая то пхп-панель для управления хостингом.
     
  • 1.25, Поезд в пукан (?), 16:03, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошя программа, постоянно ею пользуюсь.
     
     
  • 2.34, Аноним (27), 16:14, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Rust бы её переписать, ещё лучше станет.
     
     
  • 3.42, Аноним (36), 16:23, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Было бы отлично, чтобы доля рынка системды стала как у Мозилы.
     

  • 1.29, Максим (??), 16:09, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему эта лучшая в мире программа до сих пор не переписана на самом лучшем в мире безопасном языке?
     
     
  • 2.43, Аноним (10), 16:24, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, потому что у авторов systemd нет лишнего бесплатного времени, чтобы просто так переписывать.
     
  • 2.44, Аноним (36), 16:25, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в редохе не смогли, а тут - смогут?!
     
     
  • 3.56, Аноним (10), 16:37, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redox - это just for fun проект, я не понимаю почему столько много ожиданий, от этой ОС. Везде рекламируется.
     
     
  • 4.67, Аноним (27), 16:53, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так другой-то и нет. Мы же про Rust, правда?
     
     
  • 5.73, Аноним (10), 17:19, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Даже если про сишку говорить, а зачем что-то новое вообще писать, если есть линух и фряха. Это же половина жизни (или вся) пойдет на написание конкурентноспособной ОС, если без корпораций. Ради того, чтобы доказать что на Rust написание ОС воплотимо в жизнь, кто-то должен эту новую ОС писать круглосуточно? Я не понимаю такой логики. А redox - just for fun, без претензии на что-то, они разве где-то упоминали, чего хотят добиться?
     
     
  • 6.78, Аноним (36), 17:35, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > redox - just for fun

    да там весь раст - just for fun

     
  • 4.75, Аноним (75), 17:27, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что фанатизм должен фанатичным.  
     
  • 2.70, Аноним (70), 17:04, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, оно уже в процессе переписывания.
    https://github.com/KillingSpark/rustysd
     

  • 1.33, AKTEON (?), 16:13, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужные и хорошие исправления
     
  • 1.38, Аноним (10), 16:21, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да! Авторитет у systemd идёт в гору! К счастью, или к сожалению - это стандарт в данный момент в сфере систем инициализации.
     
     
  • 2.45, Аноним (36), 16:26, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > стандарт в данный момент в сфере систем инициализации

    у системды нет стандарта.

     
  • 2.83, Проффесор (?), 17:42, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы потом не оказалось что горой ошиблись.
     

  • 1.39, Аноним (27), 16:21, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А как в systemd обстоят дела с ныне модной телеметрией?
     
     
  • 2.48, kawaii_girl (ok), 16:29, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем там телеметрия?
     
     
  • 3.54, Аноним (27), 16:33, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный у вас вопрос. А как узнать, какие сервисы там юзер запускает, сколько раз в день, что у него там в /etc/passwd (обезличенно, конечно, не подумайте чего)?
     
     
  • 4.55, kawaii_girl (ok), 16:35, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какие сервисы там юзер запускает, сколько раз в день

    К счастью systemd разрабатывается не компанией Apple, так что такого не будет)

     
     
  • 5.58, Аноним (27), 16:38, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то подсказывает, что Microsoft в этом деле не сильно отстаёт.
     
     
  • 6.63, kawaii_girl (ok), 16:46, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно отстает, очень сильно) По сравнению с яблоком microsoft это добрейшая корпорация) Только macOS отправляет телеметрию о каждом запускаемом приложении(причем без шифрования) и только на маке вы не можете переустановить ОС без подключения к интернету, потому что маку нужно получить от Apple "разрешение" на продолжение работы после переустановки ОС.
     
  • 3.74, Аноним (75), 17:26, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гуглу в Го зачем телеметрия?
     
  • 2.49, Максим (??), 16:30, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обязательно будет! И телеметрия, и авторизация по лицу, и своя нейросеть, ждите в будущих версиях!
     

  • 1.47, Аноним (47), 16:28, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1000-я опция для юнита уже достигнута или еще нет?
     
     
  • 2.80, Аноним (36), 17:36, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда сложность системдных портянок многократно превысила баш-скрипты.
     

  • 1.50, Аноньимъ (ok), 16:30, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаешь так, вроде и круто, но какой же это адский комбайн.

    А так давно конечно хотелось бы иметь возможность запускать Линукс на шифрованных ссд без танцев с бубном.

     
     
  • 2.53, Аноним (75), 16:32, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо сделать все чтобы это было сделать ещё сложнее. Ибо нефиг шифровать без проса.  
     
  • 2.59, kawaii_girl (ok), 16:39, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какой же это адский комбайн

    В данном случае это не плохо.

     
     
  • 3.62, Аноним (27), 16:44, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего хорошего, когда кто-то за вас решил, какими сервисными процессами вам пользоваться?
     
     
  • 4.79, Аноним (81), 17:35, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что унификация.
     

  • 1.52, Аноним (75), 16:31, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не впилили принудительную телеметрию как в Го? Непорядок.  
     
     
  • 2.66, Аноним (-), 16:53, 16/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.77, Аноним (81), 17:35, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GRUB улетает получается на помойку, можно смело заменять на systemd-boot, либо вообще через EFISTUB
     
  • 1.84, danonimous (?), 17:42, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Им самим не надоело?
     

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