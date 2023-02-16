Выпуск системного менеджера systemd 253

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|3.36, Аноним (36), 16:19, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> доступ к файлу для непривилегированного сервиса без изменения прав доступа на файл
Тут уже давно видно, куда он старается. Дыру за дырой прокапывают.
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|4.46, kawaii_girl (ok), 16:27, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда пусть ждут) Рано или поздно Microsoft переведет Windows на ядро Linux и тогда Systemd станет основной подсистемой инициализации и управления службами в Windows.
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|5.60, powershell (ok), 16:40, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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windows ядро лучше, linux хорошо только тем что открыто, как ядро ос ничего примечательного в нем нет.
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|6.64, Аноним (27), 16:48, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у вас есть исходники ядра NT, и вы там видели нечто офигенно примечательное?
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|4.81, Аноним (81), 17:37, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой ощущение, будто ты единственный нормальный человек среди комментаторов на опеннет. Что в комментарии не загляни - каждый раз ловишь фейспалм. Нафиг его вообще, пойду-ка я на фороникс
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|2.9, Аноним (9), 15:27, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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dinit или openrc?
У dinit вроде как до сих пор сломан запуск от другого пользователя?
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|4.13, Аноним (13), 15:33, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того как драйвер у NUT упадёт надо ребутать систему как с openrc? Какая разница, быстрый он там или нет…
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|3.23, ryoken (ok), 15:58, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenRC. Как-то уже привычней (после переезда на Gentoo). Да и в Диване оно тоже есть.
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|3.82, th3qthecreator (?), 17:41, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты хочешь стабильную замену, которая работает - runit
Если тропинкам предпочитаешь джунгли - dinit
Если ты знаешь, что такое система инициализации - OpenRC
Если ты предпочитаешь C всем остальным языкам - S6
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|1.8, Максим (??), 15:27, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так его создатель ушёл в Microsoft, теперь очевидно, что systemd - это троянский конь в мире Linux.
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|3.69, . (?), 17:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И потом сам опустишься до их уровня мышления и потребностей
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|3.71, Аноним (71), 17:08, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Hе можешь победить - возглавь
Я тебя расстрою, но роль Лёни в МС довольно далека от "возглавления".
Да и пример "победы" Нокии после возглавления Элопом, как бы, еще не совсем забылся.
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|2.72, Аноним (71), 17:10, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так его создатель ушёл в Microsoft,
А точно "ушёл", а не "вернулся"? *g*
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|3.30, Аноним (30), 16:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это из разряда: "- Ты перестал пить коньяк по утрам, отвечай - да или нет?"
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|2.18, freehck (ok), 15:38, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос с ложной предпосылкой. Хейтеры systemd её очень даже используют. Она ж отраслевой стандарт, куда ты в 2023м году от неё денешься-то?
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|3.35, Аноним (27), 16:18, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, они её не используют, где она насильно втюхнута. Они поверх свои задачи на Баше накручивают.
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|1.19, Аноним (10), 15:44, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я думаю, systemd из-за очень полезного сервиса systemd-timesyncd - самая эффективная система инициализации. Рекомендуется к использованию на любом оборудовании.
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|5.76, Аноним (36), 17:33, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что и требовалось показать: нтп - объективные преимущества, а чмори - какие-то субъективные сказки.
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|6.85, Аноним (13), 17:42, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не заставляет брать более эффективную и функциональную реализацию. Но я не вижу причин отказываться, разве что есть зависимость от стрёмного железа и тогда возможны варианты.
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|3.32, Аноним (27), 16:13, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если до этого успеет окончательно стать плоской, то не налетит.
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|1.22, Аноним (22), 15:50, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такая бурная деятельность, а все зря. Как будто это не /sbin/init, а какая то пхп-панель для управления хостингом.
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|3.42, Аноним (36), 16:23, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Было бы отлично, чтобы доля рынка системды стала как у Мозилы.
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|1.29, Максим (??), 16:09, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему эта лучшая в мире программа до сих пор не переписана на самом лучшем в мире безопасном языке?
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|2.43, Аноним (10), 16:24, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, потому что у авторов systemd нет лишнего бесплатного времени, чтобы просто так переписывать.
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|3.56, Аноним (10), 16:37, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Redox - это just for fun проект, я не понимаю почему столько много ожиданий, от этой ОС. Везде рекламируется.
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|5.73, Аноним (10), 17:19, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Даже если про сишку говорить, а зачем что-то новое вообще писать, если есть линух и фряха. Это же половина жизни (или вся) пойдет на написание конкурентноспособной ОС, если без корпораций. Ради того, чтобы доказать что на Rust написание ОС воплотимо в жизнь, кто-то должен эту новую ОС писать круглосуточно? Я не понимаю такой логики. А redox - just for fun, без претензии на что-то, они разве где-то упоминали, чего хотят добиться?
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|1.38, Аноним (10), 16:21, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да! Авторитет у systemd идёт в гору! К счастью, или к сожалению - это стандарт в данный момент в сфере систем инициализации.
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|2.45, Аноним (36), 16:26, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> стандарт в данный момент в сфере систем инициализации
у системды нет стандарта.
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|3.54, Аноним (27), 16:33, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странный у вас вопрос. А как узнать, какие сервисы там юзер запускает, сколько раз в день, что у него там в /etc/passwd (обезличенно, конечно, не подумайте чего)?
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|4.55, kawaii_girl (ok), 16:35, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какие сервисы там юзер запускает, сколько раз в день
К счастью systemd разрабатывается не компанией Apple, так что такого не будет)
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|5.58, Аноним (27), 16:38, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то подсказывает, что Microsoft в этом деле не сильно отстаёт.
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|6.63, kawaii_girl (ok), 16:46, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сильно отстает, очень сильно) По сравнению с яблоком microsoft это добрейшая корпорация) Только macOS отправляет телеметрию о каждом запускаемом приложении(причем без шифрования) и только на маке вы не можете переустановить ОС без подключения к интернету, потому что маку нужно получить от Apple "разрешение" на продолжение работы после переустановки ОС.
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|2.49, Максим (??), 16:30, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обязательно будет! И телеметрия, и авторизация по лицу, и своя нейросеть, ждите в будущих версиях!
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|2.80, Аноним (36), 17:36, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда сложность системдных портянок многократно превысила баш-скрипты.
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|1.50, Аноньимъ (ok), 16:30, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читаешь так, вроде и круто, но какой же это адский комбайн.
А так давно конечно хотелось бы иметь возможность запускать Линукс на шифрованных ссд без танцев с бубном.
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|2.53, Аноним (75), 16:32, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо сделать все чтобы это было сделать ещё сложнее. Ибо нефиг шифровать без проса.
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|3.62, Аноним (27), 16:44, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего хорошего, когда кто-то за вас решил, какими сервисными процессами вам пользоваться?
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|1.77, Аноним (81), 17:35, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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GRUB улетает получается на помойку, можно смело заменять на systemd-boot, либо вообще через EFISTUB
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