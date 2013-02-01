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Выпуск xine 1.2.13

26.01.2023 12:41

Представлен релиз xine-lib 1.2.13, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, предложенных в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка dav1d 1.0, декодировщика формата кодирования видео AV1.
  • Добавлена возможность ограничения частоты кадров видео.
  • Реализована функция xine_query_stream_info ().
  • Добавлены настраиваемые пользователем режимы масштабирования OpenGL 2.
  • Улучшена совместимость с FFmpeg.
  • Улучшена поддержка субтитров DVB.
  • Улучшена обработка входных потоков на базе протокола HLS (HTTP Live Streaming).
  • Улучшена распаковка звука AAC из медиаконтейнеров.
  • Налажена обработка звука из файлов .mp4.
  • Добавлен обходной путь для работы с проблемными Mesa-драйверами vdpau.
  • Оптимизирован вывод видео через OpenGL 2.
  • Оптимизирован вывод звука.
  • Оптимизирована реализация OSD-экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск xine 1.2.12
  3. OpenNews: Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1
  5. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.35
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58553-xine
Ключевые слова: xine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 12:47, 26/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Под KDE3 или TDE приятно использовать Kaffeine, который базируется именно на xine
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:59, 26/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё живое? Я давно перешёл на mpv, который привязан к ffmpeg.

    Увы, проигрывали Linux рядом не стояли по фичам, которые предлагает mpv.

    MPC-HC близко, но он Windows only.

     
     
  • 2.3, another_one (ok), 13:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > проигрывали Linux рядом не стояли по фичам, которые предлагает mpv

    Эм... а mpv вдруг перестал быть "проигрывалем" (с) Linux?

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 14:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GUI нема.
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 13:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть mpc-qt, но в нём фич меньше чем в SMPlayer.
     

  • 1.4, Попандопала (?), 13:07, 26/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Многим даже лучше чем mplayer. Mplayer некоторые айвишки у мну без звука воспроизводит.а этот норм.
     
  • 1.6, ryoken (ok), 13:43, 26/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль phonon-backend-xine в дебообразных кончился.
     
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