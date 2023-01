Выпуск xine 1.2.13

1.1 , Zenitur ( ok ), 12:47, 26/01/2023 [ответить] +1 + / – Под KDE3 или TDE приятно использовать Kaffeine, который базируется именно на xine

1.2, Аноним (2), 12:59, 26/01/2023: Оно ещё живое? Я давно перешёл на mpv, который привязан к ffmpeg. Увы, проигрывали Linux рядом не стояли по фичам, которые предлагает mpv. MPC-HC близко, но он Windows only.

2.3, another_one, 13:04, 26/01/2023: > проигрывали Linux рядом не стояли по фичам, которые предлагает mpv Эм... а mpv вдруг перестал быть "проигрывалем" (с) Linux?

3.7, Аноним (2), 14:23, 26/01/2023: GUI нема.

2.5, НяшМяш, 13:30, 26/01/2023: Есть mpc-qt, но в нём фич меньше чем в SMPlayer.



1.4, Попандопала, 13:07, 26/01/2023: Многим даже лучше чем mplayer. Mplayer некоторые айвишки у мну без звука воспроизводит.а этот норм.

1.6, ryoken, 13:43, 26/01/2023: Жаль phonon-backend-xine в дебообразных кончился.