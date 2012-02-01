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Выпуск xine 1.2.12

10.03.2022 09:29

Представлен релиз xine-lib 1.2.12, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, предложенных в новом выпуске:

  • Добавлен плагин для вывода звука через OpenSL ES.
  • Добавлен плагин для загрузки контента с использованием технологии MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).
  • Добавлен плагин crypto для приёма зашифрованного контента.
  • В плагин вывода видео через OpenGL добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео при помощи API VAAPI
  • Улучшена поддержка протокола HLS (HTTP Live Streaming).
  • Добавлена библиотека для разбора разнообразной строковой информации.
  • Улучшена поддержка стандарта BT.2020 (UHDTV).
  • Улучшена синхронизация времени при использовании DVB или live-потоков.
  • Обеспечена совместимость с пакетом ffmpeg 5.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск xine 1.2.11
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
  4. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  5. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.9
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56831-xine
Ключевые слова: xine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 10/03/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Им хоть кто-то пользуется в наши дни?
     
     
  • 2.5, mos87 (ok), 10:50, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеющих скажем в ДВД/БД меню плееров ок. 3х (ТРЕХ). И он не худший из них.
     

  • 1.4, Константавр (ok), 10:09, 10/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Реквестирую возвращение Kaffeine и phonon на Xine!!!
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 11:38, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> phonon на Xine!!!

    Вот да, ППКС!

     

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