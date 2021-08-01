Выпуск медиасервера Gerbera 1.9

|
|
|
|2.5, Sadok (ok), 10:26, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дрянь )) Винда и то лучше в локалку раздает встроенными средствами.
|
|1.2, Аноним (2), 10:04, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я не понимаю зачем это может понадобиться? Домашнее использование, корпоративное? Кому? Зачем?
|
|
|
|2.6, Леонид (??), 10:28, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Неплохая замена minidlna с расширенным функционалом, возможностью настройки через веб-интерфейс и, как заявлено, особенными настройками для, лучшей поддержки некоторыми телевизорами и т.п. (девайсами где протоколы реализованы не совсем по стандарту)
Я ставил дома на raspberry, которая качает торренты, рядом с minidlna для теста для просмотра по wifi на смарте samsung.
Не понравился конфигуратор, он вроде в веб-морде, но не удобный, лучше бы был каким-нибудь не xml-конфигом. На ряд возможностей нужно писать особенные скрипты. Совсем не юзер-френдли. В отличии от minidlna сервер сам генерирует привьюшки на видосики, но стандарто несуразно. В основном попадает на чёрные кадры.
Есть ещё ряд других функций
Проекту успехов!
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 11:23, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Медиасервер нужен чтобы смотреть фильмы скаченные с торрента? А ещё зачем?
|
|3.14, Плюсовик (?), 11:32, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>которая качает торренты
Вы серьёзно качаете с торрента в 2021 году?
Сейчас куча сервисов, которые предоставляют музыку, видео и т.п. по доступным ценам.
Разве, что скачать редкий никому ненужный материал, на который многие забили и который раздает старый пердунишка)
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 11:53, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сразу видно, что у вас очень примитивные и банальные предпочтения в порно!
|
|3.16, Аноним (16), 11:43, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>[оверквотинг удален]
> и, как заявлено, особенными настройками для, лучшей поддержки некоторыми телевизорами
> и т.п. (девайсами где протоколы реализованы не совсем по стандарту)
> Я ставил дома на raspberry, которая качает торренты, рядом с minidlna для
> теста для просмотра по wifi на смарте samsung.
> Не понравился конфигуратор, он вроде в веб-морде, но не удобный, лучше бы
> был каким-нибудь не xml-конфигом. На ряд возможностей нужно писать особенные скрипты.
> Совсем не юзер-френдли. В отличии от minidlna сервер сам генерирует привьюшки
> на видосики, но стандарто несуразно. В основном попадает на чёрные кадры.
> Есть ещё ряд других функций
> Проекту успехов!
Во, живой пользователь малины с торрентами и проигрыванием видео!
Доброго дня вам!
Скажите пожалуйста, а ресурсов малины вашей хватает, чтобы например FullHD проигрывать и отдавать по сети на другое устройство?
Так, чтобы с открытыми драйверами, и чтобы не лагало/заикалось.
И может ли оно праллельно раздавать торренты?
Если всё это - "да", то скажите пожалуйста, что у вас за модель малины?!
|
|1.3, InuYasha (??), 10:07, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Т.е. это то, что спасёт меня от сраных 10-битщиков и обожателей x265 за счёт нагрузки на сервер? Ну, ок. Для налётного перекодирования ГПУ может исопльзоваться (и без иксов)?
|