Выпуск медиасервера Gerbera 1.9

2.6 , Леонид ( ?? ), 10:28, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Неплохая замена minidlna с расширенным функционалом, возможностью настройки через веб-интерфейс и, как заявлено, особенными настройками для, лучшей поддержки некоторыми телевизорами и т.п. (девайсами где протоколы реализованы не совсем по стандарту) Я ставил дома на raspberry, которая качает торренты, рядом с minidlna для теста для просмотра по wifi на смарте samsung. Не понравился конфигуратор, он вроде в веб-морде, но не удобный, лучше бы был каким-нибудь не xml-конфигом. На ряд возможностей нужно писать особенные скрипты. Совсем не юзер-френдли. В отличии от minidlna сервер сам генерирует привьюшки на видосики, но стандарто несуразно. В основном попадает на чёрные кадры. Есть ещё ряд других функций Проекту успехов!

3.12 , Аноним ( 12 ), 11:23, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Медиасервер нужен чтобы смотреть фильмы скаченные с торрента? А ещё зачем?

3.14 , Плюсовик ( ? ), 11:32, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >которая качает торренты Вы серьёзно качаете с торрента в 2021 году? Сейчас куча сервисов, которые предоставляют музыку, видео и т.п. по доступным ценам. Разве, что скачать редкий никому ненужный материал, на который многие забили и который раздает старый пердунишка)

4.17 , kusb ( ? ), 11:49, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пропаганда на опеннете?

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:53, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сразу видно, что у вас очень примитивные и банальные предпочтения в порно!

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:43, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> и, как заявлено, особенными настройками для, лучшей поддержки некоторыми телевизорами

> и т.п. (девайсами где протоколы реализованы не совсем по стандарту)

> Я ставил дома на raspberry, которая качает торренты, рядом с minidlna для

> теста для просмотра по wifi на смарте samsung.

> Не понравился конфигуратор, он вроде в веб-морде, но не удобный, лучше бы

> был каким-нибудь не xml-конфигом. На ряд возможностей нужно писать особенные скрипты.

> Совсем не юзер-френдли. В отличии от minidlna сервер сам генерирует привьюшки

> на видосики, но стандарто несуразно. В основном попадает на чёрные кадры.

> Есть ещё ряд других функций

> Проекту успехов! Во, живой пользователь малины с торрентами и проигрыванием видео!

Доброго дня вам!

Скажите пожалуйста, а ресурсов малины вашей хватает, чтобы например FullHD проигрывать и отдавать по сети на другое устройство?

Так, чтобы с открытыми драйверами, и чтобы не лагало/заикалось.

И может ли оно праллельно раздавать торренты?

Если всё это - "да", то скажите пожалуйста, что у вас за модель малины?!

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:38, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он прекрасно работает на openwrt

