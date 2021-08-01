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Выпуск медиасервера Gerbera 1.9

01.08.2021 09:26

Доступен релиз медиасервера Gerbera 1.9, продолжающего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Имеются функции автоматической генерации миниатюр видео и перекодирования контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером. Каталоги автоматически сканируются на предмет появления новых файлов при помощи inotify или проверки по расписанию. Возможна загрузка дополнительные сведений о контенте из сервиса last.fm.

В новом выпуске:

  • Расширены возможности по настройке, включая определение ресурсов для загрузки обложек альбомов, конфигурирование DLNA-профилей и изменение параметров UPnP.
  • Добавлена поддержка отображения динамических контейнеров, содержимое которых вычисляется во время открытия (например, можно организовать показ недавно добавленных или изменённых файлов).
  • Реализована поддержка выборочного перекодирования, при котором видео перекодируются только для отдельных старых устройств, а для новых отдаётся как есть.
  • Улучшена совместимость с телевизорами Samsung.
  • Расширены возможности поиска контента и UPnP-устройств.
  • С целью упрощения сопровождения и повышения производительности переработан код, обеспечивающий работу с базой данных. Изменён формат БД (переход на версию 1.9 выполняется автоматически, но откатиться на старый выпуск после этого не получится, поэтому перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию БД).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gerbera/ger...)
  2. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.3
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
  4. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 31.0
  5. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  6. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55572-gerbera
Ключевые слова: gerbera
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, АнАний (?), 09:53, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну и как оно? кто юзает?
     
     
  • 2.5, Sadok (ok), 10:26, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрянь )) Винда и то лучше в локалку раздает встроенными средствами.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не понимаю зачем это может понадобиться? Домашнее использование, корпоративное? Кому? Зачем?
     
     
  • 2.6, Леонид (??), 10:28, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неплохая замена minidlna с расширенным функционалом, возможностью настройки через веб-интерфейс и, как заявлено, особенными настройками для, лучшей поддержки некоторыми телевизорами и т.п. (девайсами где протоколы реализованы не совсем по стандарту)

    Я ставил дома на raspberry, которая качает торренты, рядом с minidlna для теста для просмотра по wifi на смарте samsung.

    Не понравился конфигуратор, он вроде в веб-морде, но не удобный, лучше бы был каким-нибудь не xml-конфигом. На ряд возможностей нужно писать особенные скрипты. Совсем не юзер-френдли. В отличии от minidlna сервер сам генерирует привьюшки на видосики, но стандарто несуразно. В основном попадает на чёрные кадры.

    Есть ещё ряд других функций

    Проекту успехов!

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:23, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медиасервер нужен чтобы смотреть фильмы скаченные с торрента? А ещё зачем?
     
  • 3.14, Плюсовик (?), 11:32, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >которая качает торренты

    Вы серьёзно качаете с торрента в 2021 году?

    Сейчас куча сервисов, которые предоставляют музыку, видео и т.п. по доступным ценам.

    Разве, что скачать редкий никому ненужный материал, на который многие забили и который раздает старый пердунишка)

     
     
  • 4.17, kusb (?), 11:49, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пропаганда на опеннете?
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:53, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу видно, что у вас очень примитивные и банальные предпочтения в порно!
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:43, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > и, как заявлено, особенными настройками для, лучшей поддержки некоторыми телевизорами
    > и т.п. (девайсами где протоколы реализованы не совсем по стандарту)
    > Я ставил дома на raspberry, которая качает торренты, рядом с minidlna для
    > теста для просмотра по wifi на смарте samsung.
    > Не понравился конфигуратор, он вроде в веб-морде, но не удобный, лучше бы
    > был каким-нибудь не xml-конфигом. На ряд возможностей нужно писать особенные скрипты.
    > Совсем не юзер-френдли. В отличии от minidlna сервер сам генерирует привьюшки
    > на видосики, но стандарто несуразно. В основном попадает на чёрные кадры.
    > Есть ещё ряд других функций
    > Проекту успехов!

    Во, живой пользователь малины с торрентами и проигрыванием видео!
    Доброго дня вам!
    Скажите пожалуйста, а ресурсов малины вашей хватает, чтобы например FullHD проигрывать и отдавать по сети на другое устройство?
    Так, чтобы с открытыми драйверами, и чтобы не лагало/заикалось.
    И может ли оно праллельно раздавать торренты?
    Если всё это - "да", то скажите пожалуйста, что у вас за модель малины?!

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:38, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он прекрасно работает на openwrt
     

  • 1.3, InuYasha (??), 10:07, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. это то, что спасёт меня от сраных 10-битщиков и обожателей x265 за счёт нагрузки на сервер? Ну, ок. Для налётного перекодирования ГПУ может исопльзоваться (и без иксов)?
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 11:32, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 10-битщики

    Кто это?

     

  • 1.4, Fantasmas (?), 10:09, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чем это лучше чем PLEX
     
     
  • 2.9, Хру (?), 11:13, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Plex разве полностью открыт?
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:13, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так поставь, протестируй и нам скажи
     
  • 2.11, BasS (?), 11:16, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем что это не plex?
     
  • 2.13, А (??), 11:30, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где-то заявлено?
     

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