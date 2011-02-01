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Выпуск xine 1.2.11

07.12.2020 16:03

Представлен релиз xine-lib 1.2.11, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, добавленных в новом выпуске:

  • Добавлен плагин с поддержкой протокола Gopher.
  • Добавлены настройки для IPv6.
  • В отдельный декодировщик вынесена поддержка вывода a52 spdif.
  • Проведена чистка кода.
  • Реализованы оптимизации, затронувшие opengl2, dvb subtitles, png и mpeg-ts.
  • Внесены изменения, улучшающие синхронизацию звука и видео.
  • Улучшена поддержка BSD-систем.


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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54209-xine
Ключевые слова: xine
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 16:09, 07/12/2020 [ответить]  
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