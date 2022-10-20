Обновление Firefox 106.0.1

|
|1.1, Аноним (1), 21:48, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А течь когда перестанет? Регулярно приходится перезапускать, чтобы выкинуть из подкачки порядка 15-20Гб. А на 106 ещё и виснуть стал
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 22:02, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А течь когда перестанет? Регулярно приходится перезапускать, чтобы выкинуть из подкачки
> порядка 15-20Гб. А на 106 ещё и виснуть стал
У меня на иксах, на нескольких сетапах, в нескольких дистрибутивах, на XFCE, MATE, LXDE не течёт так Firefox, как обычный, так и ESR работает получше хромиума.
Да, после некоторого аптайма, есть дополнительный жор, но даже за пределы лишнего гига не вылезает.
Шукайте в экстеншонах или в в посторонней связке, типа снап (флатпак) + вяленый и прочем таком!
|
|
|
|3.9, llolik (ok), 22:14, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Может быть и скрипт на сайте. У меня с одним сайтом было, что uBlock рекламный блок зарезал, на него был завязан какой-то скрипт, который циклически аллоцировали и где-то минут за 20-30 выжирал все 16Гб. Прибитие вкладки или отключение на ней uBlock решало проблему.
|
|
|
|
|
|5.19, llolik (ok), 23:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Хорошая попытка майор рекламщик, но нет.
Ну, я так-то больше настаивал на найти виновную вкладку и прибить. Прблема-то была прямо таки скажем не совсем в FF, а в криворуком сайте.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 22:19, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Блин, а есть сравнение статистики использования кроме "программистов разогнали"? Ну, чтобы твои слова не выглядели как пустозвонство, основанное лишь на твоём "наблюдении".
|
|2.14, Ivan_83 (ok), 22:22, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поставьте Auto Tab Discard и настроейте его, отлично освобождает память.
|
|2.17, Аноним (17), 22:42, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Течь перестанет, когда специализированные антибиотики принимать начнёшь. Ну достал уже в каждой новости, а?
|
|1.2, ИмяХ (?), 21:49, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
>>из-за попытки чтения из недоступной области памяти.
Зря они раст выкинули
|
|
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 22:54, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так и не выкинули ведь. WebRender, Quantum CSS aka Stylo - нет, не слышал? Почитай.
К сожалению, в 2020 мозилла решила позакрывать экспериментальные проекты и в итоге в браузер удалось втащить только те куски Servo, которые к тому моменту были достаточно оформившимися.
|
|1.11, Аноним (11), 22:19, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ха, сколько глупых вопросов! -- А ответ 1: нет у меня таких обновлений, и я сплю спокойно ;)
|
|1.16, Аноним (16), 22:31, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Дополнительно можно отметить включение в ночных сборках Firefox кнопки для подтверждения полномочий дополнения для работы в контексте определённого сайта, как того требует третья версия манифеста Chrome.
«Отличная» штука, особенно для блокировщиков рекламы, лол.
|