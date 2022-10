Обновление Firefox 106.0.1

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:02, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А течь когда перестанет? Регулярно приходится перезапускать, чтобы выкинуть из подкачки

> порядка 15-20Гб. А на 106 ещё и виснуть стал У меня на иксах, на нескольких сетапах, в нескольких дистрибутивах, на XFCE, MATE, LXDE не течёт так Firefox, как обычный, так и ESR работает получше хромиума. Да, после некоторого аптайма, есть дополнительный жор, но даже за пределы лишнего гига не вылезает. Шукайте в экстеншонах или в в посторонней связке, типа снап (флатпак) + вяленый и прочем таком!

3.7 , Аноним ( 7 ), 22:08, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну, раз у тебя не течёт, значит, у него тоже не течёт

3.9 , llolik ( ok ), 22:14, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Может быть и скрипт на сайте. У меня с одним сайтом было, что uBlock рекламный блок зарезал, на него был завязан какой-то скрипт, который циклически аллоцировали и где-то минут за 20-30 выжирал все 16Гб. Прибитие вкладки или отключение на ней uBlock решало проблему.

4.15 , ttttt ( ? ), 22:27, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хорошая попытка майор рекламщик, но нет.

5.19 , llolik ( ok ), 23:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хорошая попытка майор рекламщик, но нет. Ну, я так-то больше настаивал на найти виновную вкладку и прибить. Прблема-то была прямо таки скажем не совсем в FF, а в криворуком сайте.

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С чего бы если они всех программистов разогнали?

3.13 , Аноним ( 13 ), 22:19, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, а есть сравнение статистики использования кроме "программистов разогнали"? Ну, чтобы твои слова не выглядели как пустозвонство, основанное лишь на твоём "наблюдении".

2.6 , Аноним ( 7 ), 22:08, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я на девайсах с 32+ гигами своп вырубаю, не нужон

3.20 , penetrator ( ? ), 23:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на линухе да, на винде нужон

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:14, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опцию сохранения закрытых вкладок в оперативке выключал?

2.14 , Ivan_83 ( ok ), 22:22, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставьте Auto Tab Discard и настроейте его, отлично освобождает память.

3.22 , Анон. ( ? ), 00:18, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное чтоб вкладку в фоне не выгружал а так за милую душу

2.17 , Аноним ( 17 ), 22:42, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Течь перестанет, когда специализированные антибиотики принимать начнёшь. Ну достал уже в каждой новости, а?

3.21 , Аноним ( 21 ), 23:53, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > специализированные антибиотики DrWeb?

2.23 , Аноним ( 23 ), 00:41, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот баг был в ченжлоге отмечен как исправленный в 105 версии.