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Обновление Firefox 106.0.1

20.10.2022 21:41

Доступен корректирующий выпуск Firefox 106.0.1, в котором по горячим следам устранена проблема, приводившая к аварийному завершению на системах с CPU AMD Zen 1 из-за попытки чтения из недоступной области памяти.

Дополнительно можно отметить включение в ночных сборках Firefox кнопки для подтверждения полномочий дополнения для работы в контексте определённого сайта, как того требует третья версия манифеста Chrome. Кроме того, в ночных сборках в интерфейс профилирования добавлена возможность анализа энергопотребления на системах Linux и macOS с процессорами Intel (ранее профилирование энергопотребления было доступно только на системах с Windows 11 и на компьютерах Apple с чипом M1).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 106
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57952-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А течь когда перестанет? Регулярно приходится перезапускать, чтобы выкинуть из подкачки порядка 15-20Гб. А на 106 ещё и виснуть стал
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:02, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А течь когда перестанет? Регулярно приходится перезапускать, чтобы выкинуть из подкачки
    > порядка 15-20Гб. А на 106 ещё и виснуть стал

    У меня на иксах, на нескольких сетапах, в нескольких дистрибутивах, на XFCE, MATE, LXDE не течёт так Firefox, как обычный, так и ESR работает получше хромиума.

    Да, после некоторого аптайма, есть дополнительный жор, но даже за пределы лишнего гига не вылезает.

    Шукайте в экстеншонах или в в посторонней связке, типа снап (флатпак) + вяленый и прочем таком!

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:08, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, раз у тебя не течёт, значит, у него тоже не течёт
     
  • 3.9, llolik (ok), 22:14, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Может быть и скрипт на сайте. У меня с одним сайтом было, что uBlock рекламный блок зарезал, на него был завязан какой-то скрипт, который циклически аллоцировали и где-то минут за 20-30 выжирал все 16Гб. Прибитие вкладки или отключение на ней uBlock решало проблему.
     
     
  • 4.15, ttttt (?), 22:27, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошая попытка майор рекламщик, но нет.
     
     
  • 5.19, llolik (ok), 23:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хорошая попытка майор рекламщик, но нет.

    Ну, я так-то больше настаивал на найти виновную вкладку и прибить. Прблема-то была прямо таки скажем не совсем в FF, а в криворуком сайте.

     
  • 2.5, Аноним (5), 22:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего бы если они всех программистов разогнали?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:19, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, а есть сравнение статистики использования кроме "программистов разогнали"? Ну, чтобы твои слова не выглядели как пустозвонство, основанное лишь на твоём "наблюдении".
     
  • 2.6, Аноним (7), 22:08, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я на девайсах с 32+ гигами своп вырубаю, не нужон
     
     
  • 3.20, penetrator (?), 23:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на линухе да, на винде нужон
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:14, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опцию сохранения закрытых вкладок в оперативке выключал?
     
  • 2.14, Ivan_83 (ok), 22:22, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставьте Auto Tab Discard и настроейте его, отлично освобождает память.
     
     
  • 3.22, Анон. (?), 00:18, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтоб вкладку в фоне не выгружал а так за милую душу
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:42, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Течь перестанет, когда специализированные антибиотики принимать начнёшь. Ну достал уже в каждой новости, а?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:53, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > специализированные антибиотики

    DrWeb?

     
  • 2.23, Аноним (23), 00:41, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот баг был в ченжлоге отмечен как исправленный в 105 версии.
     

  • 1.2, ИмяХ (?), 21:49, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >>из-за попытки чтения из недоступной области памяти.

    Зря они раст выкинули

     
     
  • 2.4, Аноним (5), 22:06, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы он реально помогал, то не выкинули бы.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:54, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не выкинули ведь. WebRender, Quantum CSS aka Stylo - нет, не слышал? Почитай.

    К сожалению, в 2020 мозилла решила позакрывать экспериментальные проекты и в итоге в браузер удалось втащить только те куски Servo, которые к тому моменту были достаточно оформившимися.

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:16, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть возможность вернуть широкие кнопки на панели закладок?
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:19, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ха, сколько глупых вопросов! -- А ответ 1: нет у меня таких обновлений, и я сплю спокойно ;)
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:19, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо было присвоить версию 107
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:31, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно можно отметить включение в ночных сборках Firefox кнопки для подтверждения полномочий дополнения для работы в контексте определённого сайта, как того требует третья версия манифеста Chrome.

    «Отличная» штука, особенно для блокировщиков рекламы, лол.

     
  • 1.24, Аноним (24), 00:58, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ff стал ужасно тормозным. Даже Палемун лучше работает.
     
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