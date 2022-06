Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.65

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:37, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Т.е. теперь будет требовать не "что-то, что умеет парсить хтм и простейший js+css", а "хромированный Гоголь, ласт транк"? Firefox не сможет?

3.7 , Жироватт ( ok ), 10:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сможет. Вот только для работы клиентом этому лёгкому серверу тебе придётся загружать три тонны хлама и телеметрии, когда для трёх связанных полудинамических страниц достаточно и не особо замусоренного Webkit'а. Я про это.

4.12 , Аноним ( 12 ), 11:56, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фантазии. Устаревшие алгоритмы шифрования ненадёжны и правильно делают что их выпиливают. А для васян-хоумпейджа и http сойдёт.

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:39, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > будет требовать В каком месте будет "требовать"? Поддерживать, а не требовать. И эти люди будут что-то говорить про "фракталов, единомышленников и парниковые газы".

3.6 , Жироватт ( ok ), 10:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > и ОТКЛЮЧЕНИЯ по умолчанию устаревших шифров Как показывает практика последних лет - от отключения *во имя овса, сыра и швитой бишапашности, чугунь!* до "мы удалили из кодовой базы, ведь никому ненужно, нам так телеметрия сказала" всего один маленький шажок.

4.8 , Аноним ( 3 ), 10:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как показывает практика, люди, отключающие телеметрию *во имя овса, сыра и швитой бишапашности, чугунь!*, сами себя лишают используемых функций, просто не сигналя разрабам, что функцией пользуются

2.4 , john_erohin ( ? ), 09:52, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Предлагаю в принципе из новостей убрать

> * Код проекта написан на языке %PARAM_LANG% ... * отрицательно. это важная информация. > А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе, отрицательно. это пропаганда для лохов. > а фрактал и его единомышленники достаточно стирать растоманские комменты.

если кому-то очень интересно, он может ознакомиться с ними в "логе модерирования".

3.5 , Жироватт ( ok ), 10:13, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отрицательно. это важная информация. Не такая важная, чтобы тянуть из новости в новость.

Вполне достаточно будет небольшого тега типа { #c , #gtk4 }, хотя смысла даже в нем я не вижу - у нас же есть первопосты по новым программам в новостям? Почему бы не просто ставить линк на него? Языки для программ кардинально меняются обычно в каких-нибудь -next- ветках. > отрицательно. это пропаганда для лохов. Это сарказм был, человече. Коровки жуют травку и много газуют - о б-же, стада коровок меняют климать, все голосовать за неполживого мошенника! > достаточно стирать растоманские комменты. Момент был упущен, чтобы осадить раз и навсегда фанатиков "один язык, один карго, один проверяльщик боровов". Теперь даже скрытие не особо поможет

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Момент был упущен, чтобы осадить раз и навсегда фанатиков "один язык, один карго, один проверяльщик боровов". Как эту секту крестовиков++ осадиш. У них же на генном уровне память течет и при этом идет обращение к освобожденному участку памяти(привет пропаганда).

Вот бы что могло на уровне зачятия всех этих головастиков проверять, технология далеееекого будущего.

2.10 , Fracta1L ( ok ), 11:41, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе, а фрактал и его единомышленники парниковые газы выделяют. Поплачь, Гретушка > Предлагаю в принципе из новостей убрать Ты ещё и из SJW-обиженок?

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:47, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мoча в голову ударила?