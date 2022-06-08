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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.65

08.06.2022 08:41

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.65, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. В новой версии представлено 173 изменения. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка WebSocket поверх HTTP/2, а также реализован RFC 8441, описывающий механизм для запуска протокола WebSockets в одном потоке внутри соединения HTTP/2.
  • Реализована расширенная схема управления приоритетами, позволяющая клиенту влиять на приоритет передаваемых сервером ответов (RFC 9218), а также управлять приоритетами при перенаправлении запросов. Для HTTP/2 обеспечена поддержка кадра PRIORITY_UPDATE.
  • В настройках lighttpd.conf добавлена поддержка условных сопоставлений с привязкой к началу (=^) и концу (=$) строки. Подобные строковые проверки значительно быстрее регулярных выражений и достаточны для многих простых проверок.
  • В mod_webdav добавлена поддержка частичных операций PUT (охватывающих часть данных при помощи заголовка Range). Для включения можно использовать опцию 'webdav.opts += ("partial-put-copy-modify' => "enable")'.
  • В mod_accesslog добавлена опция 'accesslog.escaping = 'json'".
  • В mod_deflate добавлена поддержка сборки с libdeflate.
  • Ускорена передача тела запроса через HTTP/2.
  • Значение параметра server.max-keep-alive-requests по умолчанию изменено cо 100 до 1000.
  • В списке MIME-типов "application/javascript" заменён на "text/javascript" (RFC 9239).

На будущие запланировано применение более строгих настроек шифров для TLS и отключения по умолчанию устаревших шифров. Настройка CipherString будет изменена со значения "HIGH" на "EECDH+AESGCM:AES256+EECDH:CHACHA20:SHA256:!SHA384". Также запланированы к удалению устаревшие опции TLS: ssl.honor-cipher-order, ssl.dh-file, ssl.ec-curve, ssl.disable-client-renegotiation, ssl.use-sslv2, ssl.use-sslv3. Дополнительно будет продолжена чистка мини-модулей, которые можно заменить более гибкой Lua-реализацией mod_magnet. В частности, намечены к удалению модули mod_evasive, mod_secdownload, mod_uploadprogress и mod_usertrack.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.64
  3. OpenNews: Представлен новый высокопроизводительный HTTP-сервер H2O
  4. OpenNews: Релиз OpenLiteSpeed 1.0, ознаменовавший переход http-сервера LiteSpeed к открытой модели разработки
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.53 с устранением опасных уязвимостей
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.22.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57314-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd, http
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 09:00, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Предлагаю в принципе из новостей убрать
    * Код проекта написан на языке %PARAM_LANG% ... *
    А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе, а фрактал и его единомышленники парниковые газы выделяют.

    > На будущие запланировано применение более строгих настроек шифров для TLS и отключения по умолчанию устаревших шифров.

    Т.е. теперь будет требовать не "что-то, что умеет парсить хтм и простейший js+css", а "хромированный Гоголь, ласт транк"?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Т.е. теперь будет требовать не "что-то, что умеет парсить хтм и простейший js+css", а "хромированный Гоголь, ласт транк"?

    Firefox не сможет?

     
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 10:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сможет. Вот только для работы клиентом этому лёгкому серверу тебе придётся загружать три тонны хлама и телеметрии, когда для трёх связанных полудинамических страниц достаточно и не особо замусоренного Webkit'а. Я про это.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:56, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фантазии. Устаревшие алгоритмы шифрования ненадёжны и правильно делают что их выпиливают. А для васян-хоумпейджа и http сойдёт.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:39, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будет требовать

    В каком месте будет "требовать"? Поддерживать, а не требовать. И эти люди будут что-то говорить про "фракталов, единомышленников и парниковые газы".

     
     
  • 3.6, Жироватт (ok), 10:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и ОТКЛЮЧЕНИЯ по умолчанию устаревших шифров

    Как показывает практика последних лет - от отключения *во имя овса, сыра и швитой бишапашности, чугунь!* до "мы удалили из кодовой базы, ведь никому ненужно, нам так телеметрия сказала" всего один маленький шажок.

     
     
  • 4.8, Аноним (3), 10:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как показывает практика, люди, отключающие телеметрию *во имя овса, сыра и швитой бишапашности, чугунь!*, сами себя лишают используемых функций, просто не сигналя разрабам, что функцией пользуются
     
  • 2.4, john_erohin (?), 09:52, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Предлагаю в принципе из новостей убрать
    > * Код проекта написан на языке %PARAM_LANG% ... *

    отрицательно. это важная информация.

    > А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе,

    отрицательно. это пропаганда для лохов.

    > а фрактал и его единомышленники

    достаточно стирать растоманские комменты.
    если кому-то очень интересно, он может ознакомиться с ними в "логе модерирования".

     
     
  • 3.5, Жироватт (ok), 10:13, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отрицательно. это важная информация.

    Не такая важная, чтобы тянуть из новости в новость.
    Вполне достаточно будет небольшого тега типа { #c , #gtk4 }, хотя смысла даже в нем я не вижу - у нас же есть первопосты по новым программам в новостям? Почему бы не просто ставить линк на него? Языки для программ кардинально меняются обычно в каких-нибудь -next- ветках.

    > отрицательно. это пропаганда для лохов.

    Это сарказм был, человече. Коровки жуют травку и много газуют - о б-же, стада коровок меняют климать, все голосовать за неполживого мошенника!

    > достаточно стирать растоманские комменты.

    Момент был упущен, чтобы осадить раз и навсегда фанатиков "один язык, один карго, один проверяльщик боровов". Теперь даже скрытие не особо поможет

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Момент был упущен, чтобы осадить раз и навсегда фанатиков "один язык, один карго, один проверяльщик боровов".

    Как эту секту крестовиков++ осадиш. У них же на генном уровне память течет и при этом идет обращение к освобожденному участку памяти(привет пропаганда).
    Вот бы что могло на уровне зачятия всех этих головастиков проверять, технология далеееекого будущего.

     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 11:41, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе, а фрактал и его единомышленники парниковые газы выделяют.

    Поплачь, Гретушка

    > Предлагаю в принципе из новостей убрать

    Ты ещё и из SJW-обиженок?

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:47, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мoча в голову ударила?
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:08, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Также запланированы к удалению устаревшие опции TLS: ..., ssl.dh-file, ssl.ec-curve, ...

    А что, DH и EC уже объявлены устаревшими и небезопасными? Что вместо них?

     
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