Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.65

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|1.1, Жироватт (ok), 09:00, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Предлагаю в принципе из новостей убрать
* Код проекта написан на языке %PARAM_LANG% ... *
А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе, а фрактал и его единомышленники парниковые газы выделяют.
> На будущие запланировано применение более строгих настроек шифров для TLS и отключения по умолчанию устаревших шифров.
Т.е. теперь будет требовать не "что-то, что умеет парсить хтм и простейший js+css", а "хромированный Гоголь, ласт транк"?
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|2.2, Аноним (2), 09:37, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Т.е. теперь будет требовать не "что-то, что умеет парсить хтм и простейший js+css", а "хромированный Гоголь, ласт транк"?
Firefox не сможет?
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|3.7, Жироватт (ok), 10:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сможет. Вот только для работы клиентом этому лёгкому серверу тебе придётся загружать три тонны хлама и телеметрии, когда для трёх связанных полудинамических страниц достаточно и не особо замусоренного Webkit'а. Я про это.
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|4.12, Аноним (12), 11:56, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фантазии. Устаревшие алгоритмы шифрования ненадёжны и правильно делают что их выпиливают. А для васян-хоумпейджа и http сойдёт.
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|2.3, Аноним (3), 09:39, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> будет требовать
В каком месте будет "требовать"? Поддерживать, а не требовать. И эти люди будут что-то говорить про "фракталов, единомышленников и парниковые газы".
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|3.6, Жироватт (ok), 10:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и ОТКЛЮЧЕНИЯ по умолчанию устаревших шифров
Как показывает практика последних лет - от отключения *во имя овса, сыра и швитой бишапашности, чугунь!* до "мы удалили из кодовой базы, ведь никому ненужно, нам так телеметрия сказала" всего один маленький шажок.
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|4.8, Аноним (3), 10:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как показывает практика, люди, отключающие телеметрию *во имя овса, сыра и швитой бишапашности, чугунь!*, сами себя лишают используемых функций, просто не сигналя разрабам, что функцией пользуются
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|2.4, john_erohin (?), 09:52, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Предлагаю в принципе из новостей убрать
> * Код проекта написан на языке %PARAM_LANG% ... *
отрицательно. это важная информация.
> А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе,
отрицательно. это пропаганда для лохов.
> а фрактал и его единомышленники
достаточно стирать растоманские комменты.
если кому-то очень интересно, он может ознакомиться с ними в "логе модерирования".
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|3.5, Жироватт (ok), 10:13, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отрицательно. это важная информация.
Не такая важная, чтобы тянуть из новости в новость.
Вполне достаточно будет небольшого тега типа { #c , #gtk4 }, хотя смысла даже в нем я не вижу - у нас же есть первопосты по новым программам в новостям? Почему бы не просто ставить линк на него? Языки для программ кардинально меняются обычно в каких-нибудь -next- ветках.
> отрицательно. это пропаганда для лохов.
Это сарказм был, человече. Коровки жуют травку и много газуют - о б-же, стада коровок меняют климать, все голосовать за неполживого мошенника!
> достаточно стирать растоманские комменты.
Момент был упущен, чтобы осадить раз и навсегда фанатиков "один язык, один карго, один проверяльщик боровов". Теперь даже скрытие не особо поможет
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|4.9, Аноним (9), 11:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Момент был упущен, чтобы осадить раз и навсегда фанатиков "один язык, один карго, один проверяльщик боровов".
Как эту секту крестовиков++ осадиш. У них же на генном уровне память течет и при этом идет обращение к освобожденному участку памяти(привет пропаганда).
Вот бы что могло на уровне зачятия всех этих головастиков проверять, технология далеееекого будущего.
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|2.10, Fracta1L (ok), 11:41, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А то у нас тут глобальное потепление, углеродные следы в небе, а фрактал и его единомышленники парниковые газы выделяют.
Поплачь, Гретушка
> Предлагаю в принципе из новостей убрать
Ты ещё и из SJW-обиженок?
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|1.13, Аноним (13), 12:08, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Также запланированы к удалению устаревшие опции TLS: ..., ssl.dh-file, ssl.ec-curve, ...
А что, DH и EC уже объявлены устаревшими и небезопасными? Что вместо них?
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