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Релиз http-сервера Apache 2.4.53 с устранением опасных уязвимостей

15.03.2022 10:04

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.53, в котором представлено 14 изменений и устранено 4 уязвимости:

  • CVE-2022-22720 - возможность совершения атаки "HTTP Request Smuggling", позволяющей через отправку специально оформленных клиентских запросов вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, передаваемых через mod_proxy (например, можно добиться подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс другого пользователя сайта). Проблема вызвана оставлением открытыми входящих соединений после возникновения ошибок при обработке некорректного тела запроса.
  • CVE-2022-23943 - переполнение буфера в модуле mod_sed, позволяющее перезаписать содержимое памяти кучи данными, контролируемыми атакующим.
  • CVE-2022-22721 - возможность записи за границу буфера из-за целочисленного переполнения, возникающего при передаче тела запроса размером более 350МБ. Проблема проявляется на 32-разрядных системах в настройках которых выставлено слишком большое значение LimitXMLRequestBody (по умолчанию 1 МБ, для атаки лимит должен быть выше 350 МБ).
  • CVE-2022-22719 - уязвимость в mod_lua, позволяющая добиться чтения случайных областей памяти и краха процесса при обработке специально оформленного тела запроса. Проблема вызвана использованием неинициализированных значений в коде функции r:parsebody.

Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью:

  • В mod_proxy повышен лимит на число символов в имени обработчика (worker). Добавлена возможность выборочной настройки таймаутов для бэкенда и фронтэнда (например, в привязке к worker-у). Для запросов, передаваемых через websockets или метод CONNECT, время таймаута изменено на максимальное значение, выставленное для бэкенда и фронтэнда.
  • Разделена обработка открытия DBM-файлов и загрузки DBM-драйвера. В случае сбоя в логе теперь отображаются более детальные сведения об ошибке и драйвере.
  • В mod_md прекращена обработка запросов к /.well-known/acme-challenge/, если в настройках домена явно не включено использование типа проверки 'http-01'.
  • В mod_dav устранено регрессивное изменение, приводящее к большому потреблению памяти при обработке большого числа ресурсов.
  • Добавлена возможность использования библиотеки pcre2 (10.x) вместо pcre (8.x) для обработки регулярных выражений.
  • В фильтры запросов добавлена поддержка анализа аномалий для протокола LDAP для корректного экранирования данных при попытке совершения атак по подстановке LDAP-конструкций.
  • В mpm_event устранена взаимная блокировка, возникающая при пепезапуске или превышении лимита MaxConnectionsPerChild на высоконагруженных систмах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  3. OpenNews: Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.52 с устранением переполнения буфера в mod_lua
  5. OpenNews: Новая техника HTTP атак
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.49 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56854-apache
Ключевые слова: apache, httpd
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, DEF (?), 10:19, 15/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Почти все российские хостинг-провайдеры до сих пор сидят на версии httpd 2.4.6.
     
     
  • 3, noname2022 (?), 10:25, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта версия из репы centos (именно его любят хостеры), поэтому циферьки в номере версии не меняются, но патчи бэкпортируются и применяются мейнтейнерами
     

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